To był idealny moment. NBP zarobił na złocie już 700 mln zł

Narodowy Bank Polski ma w swoim skarbcu 128,6 tony złota - podaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w statystykach z czerwca. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przybyło go tam aż 25 ton i 700 kg. Tak wielkich zakupów nie robiliśmy - odkąd Międzynarodowy Fundusz Walutowy prowadzi bazy danych - czyli co najmniej od 2002 roku.

NBP jeszcze do końca września był jedynym w Unii Europejskiej bankiem centralnym, który dokupował złoto. W Unii nikt nie robił tego na dużą skalę już od wielu lat.

W październku naszym śladem poszły Węgry, które zwiększyły wtedy swoje rezerwy o ponad 28 ton. Na świecie na większe zakupy decydowało się tylko pięć państw z Rosją na czele. Nasze złote rezerwy to już jedna czwarta tego, co zebrał Europejski Bank Centralny.

694 mln zł zysku

I co więcej, NBP zrobił zakupy w idealnym momencie. Trwały od lipca do końca września, więc szacować można, że NBP płacił cenę w granicach 4,3-4,6 tys. zł za uncję. NBP nie dzieli się konkretami, wiec przyjmijmy średnią 4,5 tys. zł.

Od tamtej pory złoto jako bezpieczna przystań zyskało wyraźnie na popularności i pnie się w górę. To skutek turbulencji na światowych rynkach finansowych związanych z wojną handlową USA-Chiny oraz napięciem politycznym między USA a Iranem. We wtorek złoto kosztowało nawet 5,34 tys. zł za uncję. To najwięcej od siedmiu lat.