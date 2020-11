Tomanek z MRPiT: NCBR i Sieć Łukasiewicz zostaną włączone do struktur resortu

"Niedługo w struktury resortu zostaną włączone NCBR i Sieć Badawcza Łukasiewicz, co sprawi, że będziemy mogli lepiej realizować zadania ministerstwa" - powiedział Tomanek podczas debaty zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to zintegrowany gracz rynkowy, dostarczający kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.