TOO: Uratowanie branży turystycznej wymaga zdecydowanych działań rządu

"Branża turystyczna jest w sytuacji podbramkowej, bo nie da się jej włączyć jednym pstryknięciem jak światło. Jesteśmy chętni do dialogu z rządem, tylko chcemy, żeby ktoś nas wysłuchał" - powiedziała prezes TOO Alina Dybaś na konferencji prasowej.

Najważniejsze propozycje TOO to:

- podjęcie działań nakłaniających banki oraz firmy leasingowe do przeprowadzenia natychmiastowej rekalkulacji umów leasingowych, które wydłużą czas spłaty zawartych umów o 3 lata. Jednocześnie przedłużenie prolongaty spłaty należnych rat do marca 2021 r.,

- obniżenie progu obrotu do 3 mln; rozszerzenie wieku taboru do lat 6, gdyż to jest tabor spełniający najwyższe normy ekologiczne;

Turystyczna Organizacja Otwarta (TOO) zrzesza najliczniejszą w branży turystycznej grupę małych oraz średnich przedsiębiorców z całej Polski. Do organizacji należą m.in.: organizatorzy turystyki, agenci turystyczni piloci, przewodnicy, przewoźnicy czy podmioty zajmujące się turystyką szkolną i młodzieżową. Organizacja zawiązała się w marcu bieżącego roku po to, by wspólnie działać na rzecz poprawy tragicznej sytuacji branży turystycznej spowodowanej COVID-19.