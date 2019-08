Torebki Wittchen idą jak woda. I to nie w Lidlu

Utarło się w ostatnich latach, żeby to Lidlowi przypisywać główną rolę w sukcesie rynkowym ekskluzywnych torebek. Okazuje się, że Lidl chyba dużo więcej już tych produktów klientom nie sprzeda i dynamika przychodów choć rośnie, to "szału nie ma".

Dużo szybciej sprzedaż idzie w górę we własnych sklepach Wittchena niż dla klientów "biznesowych", czyli głównie do sieci Lidl. W lipcu ta pierwsza zwiększyła się o aż 23 proc., a od początku roku o 18 proc., podczas gdy sprzedaż "lidlowa" o odpowiednio 11 proc. w lipcu i 12 proc.

Sprzedaż w sklepach własnych stanowiła już 90 proc. obrotów Wittchena i wyniosła 21,4 mln zł w porównaniu do 17,4 mln zł rok wcześniej. Wygląda na to, że dzięki promocji w marketach niemieckiej sieci klientki chętniej wybierają się już do sklepów firmowych po inne produkty Wittchena. A i brak jest też ostatnio informacji o "szturmach" Lidla po eleganckie torebki, jak to bywało jeszcze kilka lat temu.