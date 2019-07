budownictwo 52 minuty temu

Torpol ma umowy na projekty portowe za łącznie 1,44 mld zł netto

Torpol zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście umowy na dwa zadania w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o wartości ok. 936 mln zł netto (ok. 1 152 mln zł brutto) i ok. 508 mln zł netto (ok. 624,9 mln zł brutto), podała spółka. Aktualnie wartość portfela zamówień Torpolu wynosi ponad 4 mld zł netto.