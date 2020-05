Torpol miał wstępnie 7,12 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

"Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych. Wzrost marży brutto do ok. 7% i marży netto do 2,9% to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień. Sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia. Podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń również są w pełni zabezpieczone" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.