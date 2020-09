Torpol w terminie oddał po modernizacji odcinek linii kolejowej Warszawa-Poznań

"Dzięki bardzo dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników, tego skomplikowanego wielobranżowego procesu budowlanego - zamawiającego (PKP PLK S.A), inżyniera projektu (BBF) oraz wykonawcy możemy się dzisiaj cieszyć z terminowego zakończenia prac budowlanych we wszystkich branżach na tak dużym projekcie, który jest bardzo ważnym elementem programu Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Przyczynia się on do poprawy bardzo istotnego połączenia na linii Warszawa- Poznań. Efekty inwestycji będą odczuwalne przede wszystkim dla pasażerów - podniesie się komfort podróży oraz skróci jej czas" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.