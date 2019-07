Touroperatorzy 2019. Ranking: Trzy największe biura mają ok. 80% udziałów

"Analizując z kolei dane dotyczące przychodów, można zauważyć widoczną dominację trzech największych biur podróży - Itaki, Tui i Rainbow, których łączna wartość przychodu to 6 783 757 031 zł, a więc prawie 80% całej sumarycznej wartości. Ponadto w stosunku do całości, Itaka tworzy ponad 35% ogólnego przychodu spośród 15 największych podmiotów w Polsce" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

"Na polskim rynku touroperatorów występuje zjawisko tzw. 'dualizmu' - 'polaryzacji rynku turystycznego' (Michalska-Dudek 2018), którego dwa bieguny tworzą odpowiednio najwięksi touroperatorzy o znaczącym efekcie skali, a z przeciwnej strony - małe i średnie przedsiębiorstwa, często niewspółpracujące na większą skalę między sobą, a raczej skupione na obsłudze swojego wolumenu klientów. Ewidentnie w strukturze sprzedanych miejsc przez największych organizatorów turystyki ponownie widoczna jest dominacja pięciu największych organizatorów turystyki - Itaki, TUI, Rainbowa, Corala i Grecosa. Liczba obsłużonych przez nich klientów w 2018 roku to 2 773 364 osób, w porównaniu z 2 030 525 osób w roku 2017. To wzrost o ponad 740 tys. turystów, a więc ok. 37% w stosunku do roku poprzedniego. Widoczna jest także dynamiczna walka o główne podium, pomiędzy biurem Itaka - wieloletnim liderem, a doganiającym ją biurem TUI, bowiem w 2017 r. różnica na podium pomiędzy 1. a 2. miejscem wynosiła 289 tys. osób, a po 2018 r.

zmniejszyła się do wielkości ok. 76 tys. turystów" - czytamy także.