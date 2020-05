Tower Investments miał 1,62 mln zł straty netto, 1,39 mln zł straty EBIT w I kw.

"W okresie od 1 stycznia do 31 marca br. oddaliśmy do użytkowania 2 obiekty dla sieci spożywczej Netto w Warszawie i Gołkowie, rozpoczęliśmy współpracę z siecią Max Premium Burgers podpisując dwie umowy przedwstępne dotyczące obiektów w Warszawie i Poznaniu, oraz kontynuowaliśmy prace projektowe i przygotowawcze przy ponad 20 projektach znajdujących się w naszym portfelu" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście załączonym do raportu.