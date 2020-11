Trakcja miała 1,76 mln zł zysku netto, 8,5 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"W okresie III kwartału 2020 roku grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 399 030 tys. zł, które zmniejszyły się o 27 940 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Koszt własny sprzedaży spadł o 76 712 tys. zł i wyniósł 380 673 tys. zł. Grupa za III kw. 2020 r. wypracowała zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 18 357 tys. zł, co oznaczało wynik wyższy o 48 772 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto ze sprzedaży wyniosła 4,6% w III kw. 2020 r., natomiast w analogicznym okresie roku 2019 osiągnęła poziom -7,1%. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży wynikał głównie z sytuacji w jednostce dominującej, która w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku zmniejszyła stratę brutto ze sprzedaży o 46 422 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając wynik brutto ze sprzedaży na poziomie -306 tys. zł" - czytamy w raporcie.