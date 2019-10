Trakcja ustaliła liczbę akcji serii C w ofercie na 24,77 mln sztuk

"Zarząd spółki niniejszym informuje, iż w ramach czynności zmierzających do wykonania postanowień zawartych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu na akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz akcje zwykłe imienne serii C określił, za zgodą rady nadzorczej spółki, łączną liczbę akcji serii C na 24 771 519 sztuk akcji. Zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, łączna liczba akcji serii B wynosi 10 279 909 sztuk akcji. Łączna liczba akcji oferowanych wynosi 35 051 428 sztuk akcji" - czytamy w komunikacie.