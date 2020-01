Transition Technologies celuje w osiągnięcie 500 mln zł przychodów w 2020

"Dynamiczny rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych - kraje Europy Zachodniej, USA, Azja i zdywersyfikowane portfolio pozwolił na zrealizowanie z naddatkiem wszystkich prognoz. [...] Za Transition Technologies kolejny, bardzo dobry rok z silnym trendem wzrostowym. Dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu na rynkach oraz zagranicznym spółkom grupy prognoza wzrostu została zrealizowana z naddatkiem. Długoterminowa strategia międzynarodowej ekspansji i dzielenia zasobów na najbardziej perspektywiczne rynki przyniosła wysoki poziom rentowności - przewidywana EBITDA 2019 plasuje się na granicy dwucyfrowej wartości" - czytamy w komunikacie.

"Wykorzystaliśmy wciąż dobrą koniunkturę w światowej gospodarce. Rozwijamy strukturę międzynarodową, poprawiamy pozycję w Polsce pilnując wysokiej rentowności biznesu. Dbamy o błyskawiczne zmiany w portfolio produktowym, odpowiadając na zapotrzebowanie z rynków światowych. Rok 2019 był bardzo korzystny dla spółek IT, obecne raporty i przewidywania zapowiadają kontynuację trendu wzrostowego w światowym IT na 2020 - ale ostrożnie podchodzimy do tych prognoz" - powiedział Świrski, cytowany w komunikacie.

Największą dynamikę odnotowano w produktach IoT, AR, VR i Managed Services. Osiągnięto założone poziomy wzrostu w obszarach systemów optymalizacji, wspomagania handlu i procesów technicznych w energetyce, w tym OZE. Zgodnie z planem rosła także sprzedaż w obszarze gazownictwa, przemysłu i ochrony zdrowia. Firma stała się w 2019 r. jednym z liderów usług managed services dla sektora publicznego, wymieniono w informacji.

"Mamy silną pozycję, długoterminowe zamówienia, znajdujemy nisze, adaptujemy dostępne technologie do nowych zastosowań we własnych, kompleksowych wdrożeniach. Kolejne cele przed nami - nawet 35-proc. wzrost w 2020 roku, co oznacza przychody rzędu 500 mln zł. Szacujemy, że zatrudnienie w Transition Technologies osiągnie 2,5 tys. osób bez względu na koniunkturę" - dodał prezes.

"Nietypowe zachowania światowej ekonomii nakazują nam wzmożoną czujność. Widzimy nerwowe reakcje rynków związane z rozprzestrzenianiem się groźnego koronawirusa. Świat jest ciaśniejszy i powyższy przypadek pokazuje, że rynki reagują bardzo szybko, zmiany mogą być gwałtowne. Jesteśmy gotowi na uruchomienie strategii kryzysowej. Na świecie powstaje kilka cennych dla gospodarki rozwiązań, nie wykluczamy więc przejęć i nowych, strategicznych partnerstw" - podsumował Świrski.

Globalna struktura Transition Technologies w 2019 roku liczyła 22 lokalizacji biur i przedstawicielstw - partnerstw w Europie, Azji, Ameryce Płn.

Transition Technologies to polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

