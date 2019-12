Trei Real Estate otworzył 15. Vendo Park - w Kobyłce

"Dostrzegamy ogromny potencjał w Kobyłce, która znajduje się w bardzo bliskiej odległości od stolicy. Aktualne trendy na ryku nieruchomości wyraźnie pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę do mniejszych podwarszawskich miejscowości. Jest to podyktowanie głównie wiele niższymi kosztami zakupu domu czy mieszkania oraz porównywalnym czasem dojazdu do pracy w centrum. Ideą Vendo Parków jest dostarczenie maksymalnej wygody w codziennych, szybkich zakupach, dlatego budujemy je również w mniejszych miejscowościach, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do szerokiej oferty zakupowej bez konieczności odbywania czasochłonnych podróży do dużych miast" - powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.