Trei Real Estate otworzył Vendo Park w Ostrołęce

Vendo Park przy ul. Zielonej w Ostrołęce, którego budowa rozpoczęła się w marcu tego roku, powstał na działce o powierzchni prawie 7 000 m2. Do dyspozycji najemców zostało oddane 3 100 m2 nowoczesnej przestrzeni handlowej, którą w całości wynajęły popularne sieci. Wśród nich jest Neonet, KiK, Hebe, Tedi i Dealz, wymieniono.

"Ostatnie miesiące stoją dla Trei pod znakiem dużego przyspieszenia zarówno, jeśli chodzi o aktualnie prowadzone lub ukończone realizacje, jak i plany dotyczące startów inwestycji w kolejnych miastach. Miesiąc temu z sukcesem otworzyliśmy Vendo Park w Pułtusku, a teraz oddaliśmy projekt w Ostrołęce. Do końca roku planujemy jeszcze co najmniej dwa otwarcia, co więcej prowadzimy obecnie prace projektowe Vendo Parków w Kutnie, Częstochowie, Solcu Kujawskim, Płocku, Inowrocławiu i Władysławowie, które chcemy otworzyć w przyszłym roku" - dodał Wesołowski.