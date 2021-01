Trzciołek z PKO BP: Prognoza EUR/PLN na I kw. to notowania blisko 4,50

"Jeżeli chodzi o EUR/PLN, to nasz prognoza na najbliższe dni i na cały I kwartał, to notowania EUR/PLN blisko 4,50. Po części jest to determinowane poziomami, przy których uaktywniał się NBP, m.in. w końcówce 2020 r. Mogą to być poziomy, przy których znowu możemy mieć aktywność, niekoniecznie bezpośrednią, gdzie NBP będzie działał na rynku walutowym, ale też pośrednią, jak wypowiedzi członków RPP czy też sugestie na temat poziomu stóp procentowych. Możliwe jest też zwiększenie skali skupu obligacji skarbowych oraz z gwarancjami skarbu państwa, przez które NBP też może łagodzić politykę pieniężną" - powiedział Trzciołek w rozmowie z ISBnews.TV.