Trzy duże konsorcja inżynieryjne ubiegają się o kontrakt na master plan CPK

"Master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. To postępowanie to jeden z kamieni milowych potrzebnej Polsce inwestycji, jaką jest CPK. Cieszę się, że oferty w postępowaniu złożyły firmy z tak bogatym międzynarodowym doświadczeniem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.