"Trzymałem wszystko w gotówce i zbankrutowałem". Ujawnia prawdę o majątku

"Didaskalia" to seria podcastów wideo Wirtualnej Polski, w których Patrycjusz Wyżga rozmawia ze swoimi gośćmi o najważniejszych tematach politycznych, gospodarczych, społecznych i naukowych. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 11 marca 2023 roku. Do tej pory w ramach cyklu ukazało się kilkadziesiąt wywiadów. Kanał "Didaskalia" na YouTube zgromadził do tej pory ponad 220 tys. subskrybentów.