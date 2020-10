TSG: Zarząd w nowym składzie rozpocznie pracę od nowego roku

W osobnym komunikacie spółka podała, że do zarządu Ten Square Games kandydować będą wieloletni menedżerowie spółki, odpowiadający dotychczas za kluczowe obszary wzrostu grupy: Wojciech Gattner (Head of Product Strategy), Andrzej Ilczuk (Head of Production), Anna Idzikowska (Head of Growth and Business Development) i Janusz Dziemidowicz (Chief Technology Officer). W zarządzie pozostaną Maciej Zużałek na stanowisku prezesa zarządu oraz Marcin Chruszczyński jako Chief Financial Officer.