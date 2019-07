giełda 34 minuty temu

TUI Poland celuje w ok. 950 tys. klientów i 2,5 mld zł przychodów w 2019 r.

Celem TUI Poland jest ok. 950 tys. klientów w 2019 r. - co będzie oznaczało kilkunastoprocentowy wzrost r/r - i osiągnięcie 2,5 mld zł przychodów wobec 2,1 mld zł rok wcześniej, poinformował prezes Marcin Dymnicki. Odbędzie się to, według szacunków firmy, w warunkach spadku całego rynku w Polsce o ok. 3-5% w ujęciu liczby klientów i niewielkiego wzrostu rynku w ujęciu wartościowym.