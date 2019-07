TUI Poland: Najszybciej rośnie sprzedaż przez aplikację, ale będą też nowe biura

"Rośniemy we wszystkich kanałach sprzedaży - najszybciej w internecie. Obecnie 1/3 sprzedajemy przez internet, 1/3 przez biura własne i 1/3 przez sieć agentów i franczyzową. To oznacza, że ponad 800 mln zł sprzedaży przypada na internet" - powiedział Dymnicki podczas spotkania prasowego.

"Najszybszy wzrost idzie przez apkę. Polacy w niej nie tylko przeglądają ofertę, ale i kupują wycieczki. W aplikacji wzrost jest czterocyfrowy, choć z niskiej bazy. Szacujemy, że kilkanaście procent z tych '800 mln zł plus ' idzie przez rozwiązania mobilne" - dodał prezes.

"Mamy też potencjał na kilkanaście nowy biur własnych i będziemy je otwierać. Wchodzimy też do mniejszych miast, z 50-100 tys. mieszkańców" - kontynuował prezes.

"Też wzrośliśmy we franczyzie. Mamy partnerów, którzy mają już po klika punktów. Teraz jest ich [punktów] 65 wobec ok. 30 trzy lata temu. Jest też 500 agentów niezależnych i tu nie planujemy zmiany ani na minus, ani plus. Oni też rosną pod względem obrotów, jak cała firma" - wymienił Dymnicki.