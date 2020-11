Tureckie konsorcjum zbuduje w Krakowie linię tramwajową za 1,125 mld zł

"Do realizacji tej inwestycji wybrano konsorcjum firm tureckich PPP Solutions Polska, jako lidera i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhut jako partnera. Złożona oferta opiewa na kwotę 1,125 mld zł" - powiedział Pyclik w rozmowie z ISBnews.

W ramach kontraktu jest zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii o długości 4,5 km, uzyskanie pozwoleń oraz sama budowa i utrzymanie przez 20 lat od 2024 do 2044 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą przewidywane jest na przełomie roku i od tego momentu będzie biegł 40-miesięczny okres na zakończenie inwestycji.

Projekt dotyczący budowy nowej linii tramwajowej został wybrany jako jeden z kilku projektów pilotażowych przez rząd w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. To będzie największy projekt inwestycyjny realizowany w tej formule w Europie. Po oddaniu do użytkowania trasy miasto Kraków co miesiąc będzie wypłacać konsorcjum stałą kwotę za tzw. dostęp i zgodnie z umową po 20 latach przejmie całą infrastrukturę na własność.