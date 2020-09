Twisto: Już 45% posiadaczy konta przesunęło płatność na kolejny miesiąc

"Twisto to fintech oferujący płatności odroczone 'kup teraz, zapłać później' w aplikacji. Po zarejestrowaniu klient otrzymuje dostęp do aplikacji i bezpłatny limit, który pozwala na darmowe przesunięcie płatności w każdym sklepie - internetowym i stacjonarnym - nawet o 45 dni. Po tym czasie możliwe jest uregulowanie należność wobec Twisto bez żadnych kosztów albo przesunięcie rachunku lub jego części na następny miesiąc. Ta druga opcja jest coraz bardziej popularna wśród klientów Twisto. W sierpniu z możliwości przesunięcia płatności na później niż 45 dni skorzystało rekordowe 45% posiadaczy konta Twisto. Średnia wartość przesuniętego rachunku wyniosła około 700 zł" - czytamy w komunikacie.

"W tym czasie klienci poznali nasz produkt i jego funkcjonalności. Twisto stało się dla nich narzędziem do wygodnego zarządzanie wydatkami i domowym budżetem. Obserwujemy systematyczny wzrost nie tylko liczby transakcji wykonanych z Twisto, ale też liczby osób, które przesuwają część rachunku na kolejny miesiąc. Ponad 70 proc. użytkowników, którzy przesunęli płatność, skorzystało z tej funkcji więcej niż raz" - powiedział chief commercial officer w Twisto Renata Salata, cytowana w komunikacie.

"To pokazuje, że nasz model scoringowy sprawdza się, a wysokość limitów jest dobrze dobrana do możliwości naszych klientów, wśród których dominują kobiety po 30. roku życia. To najbardziej aktywny klient, który chętnie sięga po przesunięcie płatności i reguluje swoje zobowiązania na czas" - dodała Salata.