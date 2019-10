Twisto liczy na 0,5 mln klientów w Polsce w 2022 r., wprowadza kartę płatniczą

"Połączyliśmy transakcje online i offline w jednej aplikacji, tworząc nowy wymiar płatności za zakupy. Nasi użytkownicy mają do dyspozycji wszystkie narzędzia potrzebne do tego, by płacić po swojemu. Kupujący decyduje, czy zapłaci od razu czy później. Przesuwając płatność nie zamraża własnych pieniędzy, to Twisto płaci za niego do sklepu. Jeśli ureguluje należność do 45 dni, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Przez aplikację można również przesunąć płatność o kolejny miesiąc. Na przełomie roku możliwe będzie rozłożenie większego wydatku na raty" - dodał CEO i założyciel Twisto.