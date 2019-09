TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r.

"Obecnie działa 291 sklepów TXM i wszystkie zlokalizowane są na rynku krajowym. W ubiegłych miesiącach zamknęliśmy placówki w Rumunii i na Słowacji. Jeżeli chodzi o powierzchnie naszych placówek to łącznie jest to 72,4 tys.m2" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak podczas konferencji prasowej.

"Od początku 2019 r. do końca marca 2020 r. zamknięte zostanie łącznie około 85 sklepów. Do końca I kw. przyszłego roku pozostaniemy z około 280 sklepami mającymi najlepszy potencjał" - powiedział Waligórski podczas konferencji.

"Nasz plan naprawczy składa się m.in. z poprawy płynności w krótkim okresie, tj. od 6 do 9 miesięcy i w średnim okresie powyżej 9 miesięcy, [zakłada] wzmocnienie konkurencyjności oferty handlowej i przywrócenie rentowności, a także restrukturyzację długu" - powiedział Waligórski.

Według niego, spółka skupi się także na optymalizacji zapasów, m.in. poprzez upłynnienie zapasu pochodzącego z rynku rumuńskiego i słowackiego, a także zatowarowaniu sklepów odpowiednie do potencjału sprzedaży każdego sklepu.

Jak wyjaśnił Łużniak, na 291 sklepów ponad 20 to sklepy outletowe w których prowadzona jest sprzedaż artykułów pochodzących z zamykanych sklepów poza Polską, a także utworzono specjalny dział na stronie internetowej TXM.

"Wartość wierzytelności objętych układem, nie licząc banków , to 100 mln zł, z czego 80 mln zł obejmują wierzytelności handlowe i 20 mln zł obligacje zamienne na akcje, a wierzytelności banków to 18-19 mln zł" - dodał Łużniak.

Jak wyjaśnili przedstawiciele TXM, liczą oni na zarządzenie przez sąd głosowania nad układem w pierwszej połowie października. Z kolei do 31 października ma nastąpić zawarcie właściwej umowy restrukturyzacji regulujące wzajemne relacje m.in. w obszarach: zobowiązań informacyjnych TXM, zobowiązań ogólnych, zobowiązań finansowych. Planowane zakończenie głosowania nad układem ma nastąpić do 31 stycznia 2020 r., a do 30 września 2020 r. prawomocne zatwierdzenie układu na podstawie zaakceptowanych przez bank propozycji układowych.