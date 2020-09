TXM miał 2,44 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r. wobec straty w I kw. br.

TXM podkreśla, że w I półroczu br. restrykcyjnie podeszło do redukcji kosztów. Dotyczyło to zamknięcia 39 nierentownych (w nowej pandemicznej rzeczywistości) sklepów i zmniejszenia sieci sprzedaży do około 55 tys. m2. Przeprowadzono też m.in. optymalizację kosztów najmu oraz ograniczono koszty marketingu i działalności centrali - w tym kosztów magazynowania.