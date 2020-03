TXM wprowadził zmiany w zakresie wizerunku i oferty, celem odbudowa sprzedaży

"TXM konsekwentnie realizuje plan naprawczy spółki. Poza reorganizacją sieci sprzedaży, kolejnym krokiem do odbudowania pozycji rynkowej jest zmiana wizerunku i wynikające z potrzeb klientów uatrakcyjnienie oferty. W związku z tym TXM wprowadza do sprzedaży gamę produktów porównywalnych pod względem fasonu i jakości z asortymentem sieci modowych, ale w dużo niższych cenach. W ramach oferty w TXM znajdzie się sporo nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. kolekcji limitowanej dla kobiet, które stanowią większą część klientów sieci. Kolekcje limitowane to krótkie serie ubrań zgodnych z obowiązującymi na rynku trendami modowymi, które zyskają także specjalne oznakowanie graficzne" - czytamy w komunikacie.