TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

"Spółka obecnie generuje stratę na poziomie operacyjnym, jednak utrzymywanie działalności operacyjnej - sprzedaż w istniejącej sieci detalicznej - pozwala jej na pokrycie większej części kosztów stałych i tym samym zmniejszenie ujemnych przepływów pieniężnych. Reedukacja sieci sprzedaży oraz związane z tym odsprzedaż zapasu z tych sklepów plus sprzedaż old stoku z uwzględnieniem spłaty do banków pozwala pokryć pozostały lukę w działalności operacyjnej. Spółka też cały czas ma dostępne finansowanie udzielane jej przez oba banki w formie limitów kredytowych oraz produktów pozabilansowych i gwarancji oraz akredytyw dokumentowych" - czytamy w komunikacie.