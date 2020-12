Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

CD Projekt: Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana jest na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę, podał CD Projekt. "Zarząd spółki CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry 'Cyberpunk 2077'. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. 'sell through', pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji 'Help Me Refund', otrzymanych bezpośrednio przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Noble Securities obniżył prognozowany wolumen sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" przez CD Projekt do końca 2020 r. do 15,5 mln z 18,8 mln egzemplarzy oraz szacowaną sprzedaż w ciągu 12 miesięcy od daty premiery do 23,1 mln z 27 mln egzemplarzy, podano w raporcie. W ocenie brokera, dzięki planowanym poprawkom do gry spółka zachowuje długoterminowe wykorzystanie znacznego potencjału sprzedażowego produktu. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Spółka zadeklarowała oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale detalicznym i wystąpią o zwrot do 21 grudnia. Xbox również ogłosił "pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania". Źródło: ISBnews

Detalion Games: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Detalion Games - producent gier z Grupy PlayWay zadebiutuje na rynku NewConnect 29 grudnia, podała spółka. Źródło: ISBnews

All in Games: Spółka podpisała ostateczną umowę dotyczącą wspólnego wydania gry "Chernobylite" z The Farm 51 Group. Strony ustaliły warunki współpracy, tj. określiły prawa i obowiązki stron w zakresie wydania, dystrybucji, w tym, na jakich konsolach gra zostanie wydana oraz promocji gry 'Chernobylite'. Zaangażowanie emitenta w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka związku z przejściem na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), chce złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w I kw. 2021 r. Podczas planowanego przejścia na rynek główny spółka nie planuje emisji akcji. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Spółka szacuje przychody z tytułu dystrybucji gier uzyskane do końca listopada 2020 roku, na ponad 1,75 mln zł i zakłada, że przychody z tytułu dystrybucji gier w całym 2020 roku mogę osiągnąć próg 1,95 mln zł. No Gravity Games podkreśla, że w roku 2020 wysokość przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier przekroczyła istotnie wysokość kosztów działalności operacyjnej. Źródło: ISBnews

Punch Punk Games: Spółka planuje debiut na NewConnect na początku 2021 r. W przyszłym roku spółka planuje także premierę co najmniej pięciu gier VR-owych. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Spółka liczy na debiut na NewConnect na początku 2021 r. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Spółka rozszerzyła swoją działalność wydawniczą i uruchomiła sklep pod marką "Forever Limited" (FL). Spółka będzie prowadziła sprzedaż pod marką FL gier w formie pudełkowej w pierwszej kolejności na konsole Nintendo Switch. Wszystkie wydania gier dystrybuowane poprzez FL będą miały charakter kolekcjonerski. Źródło: ISBnews

PlayWay: Spółka wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę Shift Games. Założyciele wnoszą do Shift Games będącą w produkcji grę "Revolution: Path of a Weaponsmith", a także 2 preprodukcje gier. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Spółka podała, że premiera gry "Tiny Hands Adventure" na platformie Xbox One nastąpi 23 Grudnia 2020 r. między innymi w USA, Europie i Rosji. Cena gry to 7,99 euro/7,99 USD. Źródło: spółka

Vision Edge Entertainment: Spółka zależna Gaming Factory, zawarła umowę z DeSand Game Studios na realizację swojego pierwszego projektu wydawniczego "Dreamhouse: The Game", którego budżet produkcyjny i marketingowy opiewa na kwotę 1 mln zł. Źródło: spółka

Demolish Games: Spółka należąca do Ultimate Games, podpisała umowę, na mocy której nabyła prawa do powstającej gry platformowej "Malone in Nightmares". Tytuł jest obecnie w procesie preprodukcji, za który odpowiada grupa Who Made This? Źródło: spółka

Codeaddict (wcześniej Bit Evil): Poznański software house, podpisał umowę z PlayWay i na jej mocy PlayWay objął 25% udziałów w spółce. Spółka ma wesprzeć Codeaddict w procesie produkcji, wydawnictwa i dystrybucji gier komputerowych, a także udostępnić know-how oraz infrastrukturę sprzedażową i marketingową. Źródło: spółka

Ovid Works: Zamierza pozyskać około 2,5 mln zł z prywatnej emisji akcji. Na najbliższym NWZA zaplanowanym na 12 stycznia 2021 r. akcjonariusze podejmą decyzje o dojściu emisji do skutku. Środki pozyskane z emisji zasilą budżety produkcyjne aktualnie realizowanych projektów. Źródło: spółka

Sonka: Zaplanowała datę premiery dodatku "Non-Bears" do gry "Astro Bears" na rynku europejskim i amerykańskim na 15 stycznia 2021 r. Cena DLC będzie wynosić odpowiednio 2,99 euro i 2,99 USD. Źródło: spółka

Draw Distance: Gra spółki "Vampire: The Masquarade - Coteries of New York" na PC została wzbogacona o nowe wersje językowe: francuską, oraz portugalską-brazylijską. Na początku przyszłego roku tytuł będzie także dostępny w języku rosyjskim. Źródło: spółka

ConsoleWay: Spółka specjalizująca się w portowaniu gier na konsole, która chce debiutować na NewConnect w 2021 roku, pozyskuje kolejne projekty do realizacji. Jednym z najważniejszych projektów, portowanym przez ConsoleWay na konsole wszystkich generacji, będzie gra Mr. Prepper. Wishlista tytułu na platformie Steam wynosi obecnie ponad 200 tys. zapisów. Do końca stycznia spółka chce mieć na swoim koncie 20 ukończonych portów gier. Ich współwydawcą będzie główny udziałowiec ConsoleWay, Ultimate Games. "Model biznesowy naszej spółki zakłada realizację co najmniej trzech dużych projektów w ciągu jednego roku. Mr. Prepper to obecnie jeden z najbardziej ambitnych tytułów, nad którymi przyjdzie nam pracować w najbliższym czasie. Dotychczas umiejętnie koordynowaliśmy prace nad wieloma portami gier różnej skali. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby także w kolejnym roku realizować projekty także na konsole nowej generacji" - powiedział prezes zarządu ConsoleWay Grzegorz Misztal. Źródło: spółka

PunkPirates: Spółka sprzedała 100% udziałów spółki zależnej Gyptrade OU z siedzibą w Talinie. Sprzedaż Gyptrade związana jest realizacją nowej strategii działalności PunkPirates, która zakłada działalność w zakresie produkcji gier na wirtualną rzeczywistość oraz w ramach działalności wydawniczej, poszukiwaniu nowych, obiecujących tytułów w celu ich portowania na urządzenia VR. Ponadto PunkPirates sprzedało 23% udziałów spółki zależnej Raion Games i posiada nadal 37% udziałów w tej spółce. Źródło: spółka

PlayWay: Zawiązał z innymi podmiotami spółkę pod nazwą Good Luck Games, podał PlayWay. Good Luck Games będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wydawnictwa gier o tematyce symulator - zwierzęta, podano także. Źródło: ISBnews

Sony: W ciągu ostatnich 12 miesięcy, subskrybenci PlayStation Plus mogli pobrać 28 tytułów, o łącznej wartości 3352 zł. Roczna subskrypcja to koszt 240 zł, co w skrócie oznacza, że na samych grach użytkownicy zaoszczędzili 3112 zł. W tym czasie, każdy z graczy mógł spróbować swoich sił w ekskluzywnych tytułach Sony Interactive Entertainment, a także wielu innych doskonałych produkcjach. Dodatkowo, w ostatnich dwóch ofertach PlayStation Plus, pojawiły się tytuły dostępne dla posiadaczy konsoli PlayStation 5. Najwięcej uwagi i pozytywnych reakcji wzbudziły m.in.: "Śródziemie: Cień wojny", "Uncharted 4: Kres złodzieja"; "NBA 2K20"; "Call of Duty: WWII"; "Fall Guys: Ultimate Knockout"; "Bugsnax". Źródło: ISBtech

Microsoft: Ogłosił, iż "Flight Simulator" zyskał dostęp do Wirtualnej Rzeczywistości za pośrednictwem dowolnego zestawu VR na PC-ty. Głównym celem programistów było udostępnienie tej aktualizacji jak największej liczbie graczy VR. Dołożono należytej staranności, by ten bezpłatny update był kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym z większością zestawów słuchawkowych Windows Mixed Reality (w tym HP Reverb G2), Oculus, Valve i HTC. W celu uzyskania dostępu do rzeczywistości wirtualnej wystarczy pobrać najnowszą aktualizację dla Microsoft Flight Simulator. Źródło: spółka

Incuvo: W 2020 roku spółka koncentrowała się na realizacji nowego modelu biznesowego, jakim jest produkcja i porting projektów VR-owych. W czerwcu firma pozyskała od inwestorów 2,8 mln zł na rozwój działalności studia, co pozwoliło jej m.in. na intensyfikację prac nad VR-ową odsłoną największego projektu z elementami survivalowymi - "Green Hell". Incuvo ukończyło także wirtualną wersję Blair Witch na Oculus Quest, który zdobył bardzo wysokie oceny od graczy. Spółka czeka na zatwierdzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Dokumentu Informacyjnego. Proces ten poprzedza planowany na przełom 2020 i 2021 debiut spółki na NewConnect. Źródło: ISBtech

PunkPirates: PunkPirates planuje wprowadzić na rynek w I poł. 2021 roku m.in. gry "Wild Shooter VR", "Death Manager VR" oraz "Titans VR" i chce wkrótce zaprezentować kolejne gry, które aktualnie są we wczesnej fazie rozwoju, podała spółka. Jednocześnie PunkPirates planuje rozwój własnego pionu wydawniczego, dedykowanego grom VR. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Podpisał umowę ze studiem Asmodev na produkcję "Human Farm". Premiera gry symulacyjnej, w której świnie przejmują władzę nad ludźmi, planowana jest pod koniec 2021 roku. Tytuł ukaże się w wersji na PC. Asmodev, które specjalizuje się w produkcji gier indie premium o mrocznej i często szokującej tematyce, pracuje jednocześnie nad innymi tytułami z portfolio Gaming Factory. Chodzi m.in. o "Inquisitor: The Hammer of Witches" oraz "Booze Master". Źródło: spółka

ESL Polska: Rusza z kolejną edycją programu stażowego "Road to ESL". Pozwala on młodym ludziom na sprawdzenie, jak od kuchni wygląda m.in. organizacja największych esportowych wydarzeń na świecie. Branża cały czas poszukuje hostów, dziennikarzy, adminów, trenerów, psychologów, operatorów i wszelkiej maści specjalistów od organizacji eventów, przyciągających setki tysięcy kibiców na największych stadionach świata i miliony przed telewizorami i monitorami. W tej edycja firma ma do zaoferowania płatne staże dla osób zainteresowanych m.in. komunikację, produkcją TV, księgowością czy kreacją. Źródło: ISBtech

BTC Studios: Zawarło z Triple Dragon Funding Delta Ltd. umowę, na mocy której otrzyma pożyczkę w wysokości 2,5 mln USD. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na działania z zakresu User Acquisition. Wsparcie finansowe ma posłużyć spółce notowanej na NewConnect w pozyskaniu nowych graczy i wzmocnieniu konkurencyjność wydawanych przez nią gier mobilnych. Źródło: ISBtech

Ovid Works: Zamierza pozyskać około 2,5 mln zł z prywatnej emisji akcji. Na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaplanowanym na 12 stycznia 2021 r. akcjonariusze Spółki podejmą decyzje o dojściu emisji do skutku. Środki pozyskane z emisji zasilą budżety produkcyjne aktualnie realizowanych projektów. Źródło: spółka

Movie Games: Data premiery gry "Lust From Beyond" na platformie Steam, z uwagi na obecną, sytuację rynkową w sektorze gamingu, została przesunięta na 11 lutego 2021 r., podało Movie Games. Gra miała zadebiutować wcześniej w IV kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Forever Entertainment, rozszerzając swoją działalność wydawniczą, uruchomił sklep pod marką "Forever Limited" (FL), podała spółka. Spółka będzie prowadziła sprzedaż pod marką FL gier w formie pudełkowej w pierwszej kolejności na konsole Nintendo Switch. Wszystkie wydania gier dystrybuowane poprzez FL będą miały charakter kolekcjonerski. Spółka podała też, że premiera gry "Goetia" na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 18 grudnia br. Gra zadebiutuje 18 grudnia 2020 r. w Europie i w USA. Cena gry to 9,99 euro/9,99 USD. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Zawarła umowę sprzedaży 9% (6,8% udziałów po rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego) udziałów Black Rose Projects. Źródło: Trigon

Demolish Games: Spółka należąca do grupy kapitałowej Ultimate Games podpisała umowę, na mocy której nabyła prawa do powstającej gry platformowej "Malone in Nightmares".Tytuł jest obecnie w procesie preprodukcji, za który odpowiada grupa Who Made This?. Kluczowym elementem strategii rozwoju Demolish Games jest produkcja gier należących do popularnej serii "Demolish and Build". Źródło: spółka

CD Projekt: Kancelaria Rosen ogłosiła dochodzenie w sprawie potencjalnych roszczeń wynikających z zarzutów, że CDR mógł udostępniać istotne, wprowadzające w błąd informacje biznesowe. Spółka wydała hotfix 1.05 dla Cyberpunka 2077. Prezes podał, że spółka nie prowadzi z Microsoftem rozmów o wycofaniu "Cyberpunk 2077" z dystrybucji cyfrowej na konsolach Xbox. Źródło: Trigon

PlayWay: Rejestracja połączenia spółki zależnej 3R Studio Mobile z Hubstyle. Źródło: spółka

Huuuge Games: Spółka liczy na szybki start IPO, lecz na razie nie ma ostatecznej decyzji o terminie oferty. Pozyskane środki chce przeznaczyć na kolejne akwizycje i umowy wydawnicze, a w przyszłości nie wyklucza dywidendy. Zatrudnienie spółki wynosi ponad 600 osób w dziesięciu biurach na całym świecie. Grupa planuje premiery kilku nowych gier w pierwszej połowie 2021 roku. Firma pracuje nad przejęciami. Największą popularnością cieszą się obecnie gry spółki z gatunku tzw. social casino. Źródło: spółka, Trigon

11bit studios: Program motywacyjny spółki zakłada co najmniej 328 mln zł skumulowanego zysku brutto w 2021-2025. Źródło: spółka

Hydra Games: Udostępniła przygodówkę z elementami horroru "Dont be Afraid". Produkcję można pobrać na platformie Steam. Wiosną tego roku, w ramach promocji tytułu, spółka wypuściła już samodzielny i darmowy dodatek - "The First Toy". Główny tytuł będzie portowany na PC, konsole Play Station, Nintendo oraz Xbox. Źródło: ISBtech

Zagranica: Według informacji medialnych, Codemasters zostanie kupione przez EA. Wydawca serii "NFS" ma wyłożyć "wielkie pieniądze". "Diablo Immortal" wygląda obiecująco, według mediów branżowych. PS5 i 20 mln zablokowanych botów w 30 minut. The Game Awards z rekordową oglądalnością. 83% lepszy wynik względem ubiegłego roku. BioWare Studio pracuje jednocześnie nad czterema grami. "GTA 6" skupi się na fabule. "GTA Online" otrzyma kolejne DLC. Źródło: BDM