Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Fintech: W obliczu dyrektywy PSD2 przyszłością branży fintech jest interoperacyjność, ocenił w rozmowie z ISBnews dyrektor BostonConsulting Group (BCG) Łukasz Rey. Zagrożeniem dla sektora bankowego w przyszłości nie są fintechy, ale grupa GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Według niego, polskie instytucje są innowacyjne i konkurencyjne. Dominujący model biznesowy startupów w Polsce i regionie nie jest nastawiony na zysk, ale sprzedanie się dużemu graczowi branżowemu, ocenił w rozmowie z ISBnews dyrektor Boston Consulting Group (BCG) Łukasz Rey. Jednocześnie polskie duże firmy nie są nadal na tyle dojrzałe, aby wykorzystywać skutecznie potencjał startupów. Polska branża bankowa szkoli swoje systemy ryzyka, aby realizować skuteczny scoring kredytowy w ramach danych klientów, które będą dostępne na platformach dostosowanych do PSD2, poinformował ISBnews dyrektor Boston Consulting Group (BCG) Łukasz Rey. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił rozpoczęcie prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, podał Urząd. Jest to wynik przeprowadzonych w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G i pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, podano także. Źródło: ISBnews

Motoryzacja: Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja, ocenia że cyfryzacja branży motoryzacyjnej postępuje bardzo szybko." To rewolucja, która zmienia oblicze pojazdów i transportu na całym świecie. IT in Automotive jest wyjątkowym wydarzeniem, platformą do dzielenia się wiedzą z zakresu rozwoju tego obszaru motoryzacji. Naszym celem jest to, aby w ciągu najbliższych lat konferencja na stałe wpisała się w kalendarz jako ważny punkt dla branży motoryzacyjnej i potwierdziła ogólnopolską, a nawet międzynarodową renomę" - powiedział Krzysztofik. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Każdego dnia dochodzi do 40 mln ataków hakerskich na całym świecie. I choć Polska znajduje się wśród 30 najbezpieczniejszych krajów na świecie (15 miejsce w Europie), nasz kraj znalazł się na celowniku chińskich cyberprzestępców - takie wnioski płyną z comiesięcznego raportu bezpieczeństwa sieciowego firmy Check Point. Wydatki na systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo systematycznie rosną. Liderami w tym zakresie są cyberprzestępcy, którzy wydają na nie 10-krotnie więcej niż przeciętne firmy. Ryzyko ataku na nasze telefony, komputery rośnie do tego stopnia, że dziś w przypadku jednego użytkownika cyberochroną trzeba objąć średnio pięć urządzeń. Niebawem liczba to wzrośnie do 50, co będzie efektem popularyzacji takich rozwiązań, jak smart cities czy IoT - to najważniejsze wnioski płynące ze spotkania, konferencji ds. cyberbezpieczeństwa CPX 2019, które odbywa się w Łodzi. W opinii ekspertów Check Point Research, Polska odnotowała w marcu 2019 umiarkowany wzrost zagrożeń sieciowych,

nadal pozostaje w tyle za ''prawdziwie bezpiecznymi'' krajami: Bośnią i Hercegowiną (23,2), Słowenią (25,2) oraz Irlandią oraz Danią (31,3 pkt). Pocieszający może być fakt, iż Szwajcaria, Austria i Francja znalazły się niżej niż Polska. Najbardziej niebezpiecznym krajem w Europie była Macedonia, której sieci znalazły się wśród 10 najniebezpieczniejszych na świecie. Źródło: spółka

Telekomunikacja: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Raport obejmuje pomiary użytkowników aplikacji w marcu 2019. T-Mobile triumfowało w dwóch z trzech mierzonych kategorii: średniej szybkości pobierania danych oraz najniższej wartości ping. Orange straciło pierwsza pozycję w kategorii wartości ping, natomiast wciąż przewodzi pod względem średniej szybkości wysyłania danych. Play goni Orange i T-Mobile w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Zajął trzecie miejsce z niewielką stratą do drugiego w klasyfikacji Orange. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Państwo oczekuje 3,5-5,0 mld zł przychodów ze sprzedaży częstotliwości w 2020r. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cisco: Traktuje swoje centrum w Krakowie jako najważniejszy hub rozwoju segmentu customer experience (CX), który jest fundamentem globalnej strategii rozwoju koncernu, poinformował vice president EMEAR, Cisco CX Phil Wolfenden. Źródło: ISBnews

Microsoft: Udostępnił przestrzeń handlową z rozwiązaniami transformacji cyfrowej Microsoft Store of the Future 2.0 na warszawskim Grochowie, poinformował Jarosław Sokolnicki head of industry solutions, odpowiedzialny za sektor Retail & Consumer Goods w Microsoft. Źródło: ISBnews

Gett: Spółka z portfela MCI.TechVentures, chce w tym roku osiągnąć breakeven na poziomie EBITDA, poinformował CEO Dave Waiser. Źródło: ISBnews

Grupa Wielton: Pracuje obecnie nad kilkoma innowacyjnymi produktami, w tym naczepą o zwiększonej pojemności dla firmy Amazon, poinformował prezes Mariusz Golec. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 56,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotował 5,4 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2018, podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotowało 10,47 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 3,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Artifex Mundi przyjął nową strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2019-2022, podała spółka. W krótkim i średnim terminie skoncentruje zasoby grupy na realizacji czterech najbardziej perspektywicznych projektów gier: "Hot Shot Burn!" (poprzednia nazwa "Outlaws") i "Rogal" - w segmencie premium oraz "Bladebound" i "Tiny Dragons" - w segmencie free-to-play. Źródło: ISBnews

7Levels: Odnotował 1,06 mln zł straty netto w 2018 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotowało 174,53 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 104,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games: Zawarł umowę ze spółką Fintech na projektowanie, tworzenie i rozwój gier mobilnych, podała spółka. W ramach współpracy partner przeznaczy środki w wysokości do 3 mln zł na wykonanie projektów dewelopera. Wspólnie spółki stworzą harmonogram realizacji gier na lata 2019-2021.Źródło: ISBnews

Esotiq & Henderson: Oczekuje podwojenia sprzedaży w internecie w 2019 r., poinformował wiceprezes Krzysztof Jakubowski. Spółka notuje wyższą sprzedaż w e-commerce m.in. w wyniku wprowadzenia niedziel wolnych od handlu. Źródło: ISBnews

T-Bull: Gra "Tank Battle Heroes" studia trafia właśnie do fazy beta testów na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS, podał deweloper. Dodatkowo w sklepie Google Play pojawiła się odświeżona wersja gry "Best Sniper Legacy". Źródło: ISBnews

Grupa S&T: Działająca w obszarze usług IT, powiększyła swoje przychody w stosunku do roku 2017 r. o 12 proc. Segment ,,IT services", w którym konsolidowane są wyniki spółek S&T w Polsce, wzrósł o 16% i był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w ramach całego międzynarodowego holdingu. Źródło: spółka

R22: Kontynuuje proces rozwoju i optymalizacji oferty oraz rozszerza portfolio narzędzi. Grupa stawia na najbardziej marżowe produkty, zarówno w obszarze hostingu i domen, jak i rozwiązań automatyzujących biznes, w szczególności komunikację i sprzedaż. W I kwartale Grupa z sukcesem wprowadziła na rynek rozwiązanie w zakresie wiadomości mobile push, które pozwala na optymalizację kosztów komunikacji marketingowej i transakcyjnej w firmach.

"Segment omnichannel ma za sobą bardzo udany kwartał, zarówno w wymiarze wynikowym, jak i produktowym. Udało nam się przełożyć doświadczenia w zakresie optymalizacji oferty z usług hostingowych do narzędzi automatyzujących komunikację. Działania te pozwalają generować nam lepsze marże, a naszym klientom efektywniej korzystać z naszej oferty." - tłumaczy Jakub Dwernicki, prezes R22.

W I kwartale 2019 r. premierę miało kolejne rozwiązanie Grupy w zakresie automatyzacji komunikacji - moduł służący do wysyłki wiadomości mobile push. Narzędzie umożliwia integrację kanałów email, Push i SMS oraz tworzenie scenariuszy automatycznych wysyłek, co pozwala na optymalizację budżetu na promocję oraz personalizację komunikacji.

"Prowadzimy intensywne działania w zakresie budowania ARPU poprzez optymalizację oferty oraz konsekwentny wzrost wolumenu komunikatów transakcyjnych i marketingowych. Jednocześnie powiększamy bazę klientów, dzięki czemu spodziewamy się istotnej poprawy wyników w najbliższych miesiącach. Dodatkowo sprzyjają nam zmiany rynkowe, w tym dynamiczny wzrost e-commerce oraz wzajemne przenikanie się kanałów dotarcia do klientów." - komentuje Tomasz Pakulski, dyrektor zarządzający spółki Vercom SA.

System Redlink Mobile Push ma intuicyjny panel, który pozwala marketerom przygotować i wysyłać powiadomienia bez wsparcia programistycznego, jednocześnie umożliwiając budowanie bardziej rozbudowanych powiadomień multimedialnych oraz interaktywnych.

"Skupiamy się na najbardziej rentownych i perspektywicznych produktach. Nasza strategia i działania przynoszą efekty, które powinny być widoczne już w wynikach za I kwartał oraz kolejnych okresach" - dodaje Jakub Dwernicki. Źródło: spółka

Grupa eSky: Serwis internetowy do rezerwacji podróży - realizuje kolejny etap globalnej ekspansji. Zgodnie z przyjętą strategią operator rozpoczął działalność na nowych rynkach europejskich - w Niemczech, Austrii i Włoszech oraz amerykańskich - w Chile, Argentynie i Meksyku. Do końca 2019 roku Grupa eSky chce wejść do 25 nowych krajów i w sumie być obecna na ponad 60 światowych rynkach. Z szacunkowych planów Grupy wynika, że użytkownicy korzystający z oferty eSky w nowych krajach wygenerują ponad 15% całkowitej liczby rezerwacji. Źródło: spółka

Fibaro: Otworzyło nową fabrykę urządzeń smart home pod Poznaniem. Wbrew ogólnoświatowemu trendowi w branży marka nie przenosi i nie zamierza przenosić produkcji do Azji. Możliwości produkcyjne nowego zakładu to około 4 mln inteligentnych urządzeń rocznie. Z Polski wyruszą one do domów i mieszkań na całym świecie. Źródło: spółka

Obido.pl: Do zespołu dołączyły w ostatnich miesiącach dwie doświadczone osoby: Michał Swat i Marcin Krasoń. W połowie roku platforma planuje zacząć działać na rynku trójmiejskim. Źródło: spółka

Gamellon: Weronika Krzymińska awansowała w strukturach sieci wielokanałowej (partnera strategicznego sieci LifeTube) i objęła stanowisko chief operations officer. W marcu do zespołu dołączyła również Wiktoria Bednarczyk, która objęła stanowisko Production Managera odpowiedzialnego za nadzór nad planowanymi i istniejącymi produkcjami własnymi Gamellon. Źródło: spółka

Samsung: Kontynuuje działania na rzecz wspierania młodych polskich przedsiębiorców. W Białymstoku powstał trzeci Inkubator dla startupów z Polski Wschodniej, tym razem skupiony wokół 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dla młodych innowatorów coraz większe znaczenie ma działanie na rzecz wspólnego dobra. Należący do pokolenia milenialsów przedsiębiorcy kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu i wzajemnym szacunkiem. Podlaski Inkubator to pierwsze na świecie miejsce tego typu, gdzie w bezpłatnej przestrzeni, przy wsparciu nowych technologii i ekspertów startupy będą tworzyć rozwiązania na rzecz odpowiedzialności społecznej. Źródło: spółka

Asseco Poland: Wraz z Asseco Data Systems rozpoczynają współpracę z Operatorem Chmury Krajowej. W ramach podpisanych umów ramowych będą świadczyć usługi integracyjne, a także dostarczać własny software. Spółki z Grupy Asseco znalazły się w gronie pięciu partnerów technologicznych Chmury Krajowej, która właśnie ogłosiła początek działalności operacyjnej. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Ten Square Games: Rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję, w łącznej wysokości 27,3 mln zł, z zysku uzyskanego w 2018 r., podała spółka. Kwotę 9,71 mln zł zarząd zaproponował przekazać na kapitał zapasowy spółki. Źródło: ISBnews

BoomBit: Pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji nowej emisji po cenie wynoszącej 19 zł za akcję, podała spółka. Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych może wynieść nawet 59%. Dodatkowo zostanie sprzedanych część planowanych (550 tys.) akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść do 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł), a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW może osiągnąć ok. 255 mln zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

ABC Data: MCI Venture Projects sp. z o.o. VI S.K.A. oraz Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - przedłużyli termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja z przewidywanego wcześniej terminu 17 kwietnia, podało Santander Biuro Maklerskie. Źródło: ISBnews

Kvarko: Zainwestował 1 mln zł w rozwój nowatorskiej technologii, której celem jest zautomatyzowanie i optymalizacja procesów nanoszenia cienkich warstw polimerowych metodami zanurzeniowymi z wykorzystaniem unikalnego modułowego systemu laboratoryjnego, podała spółka. Za rozwój produktu odpowiada wrocławska spółka Brelecton Systems. Odbiorcami systemu będą firmy technologiczne, centra badawczo-rozwojowe oraz ośrodki naukowe na całym świecie. Inwestycja przeprowadzona została w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Źródło: ISBnews

Nethone: Pozyskał 4 mln zł od funduszu Innovation Nest w ramach pierwszej zewnętrznej rundy finansowania, podała spółka. Firma technologiczna, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania fraudów w transakcjach online, przeznaczy te środki na rozszerzenie swojej działalności na nowych rynkach. Źródło: ISBnews

Legimi: Przedłuża zapisy na publiczną emisję akcji serii G do 13 maja, podała spółka. Do tej pory spółka pozyskała środki, które w pełni pozwolą na finalizację najważniejszego celu emisyjnego - przejęcia niemieckiej spółki Readfy. Źródło: ISBnews

Planet Plus: Serwis zakupowy, pierwszy w Polsce serwis działający na zasadach Cashback, pozyskał zewnętrznego partnera branżowego Przelewy24. Pozyskanie przez spółkę tak silnego partnera biznesowego, przyczyni się do rozbudowy funkcjonalności i zakresu usług świadczonych przez portal. Planet Plus z blisko dwoma tysiącami partnerów na całym świecie, z bazą wynoszącą 600 tysięcy użytkowników, działa już nie tylko w Polsce, ale również na rynku czeskim oraz stawiaj pierwsze kroki na rynku indyjskim. Współpraca z potentatem takim jak Przelewy24 pozwoli na dalszy rozwój serwisu. Źródło: spółka

Fortum: Zainwestowało w Infinited Fiber Company Ltd. (IFC) - fiński start-up opracowujący technologię produkcji włókien bawełnopodobnych z materiałów pochodzących z recyklingu. Nowe tworzywo może być wykorzystywane w przemyśle tekstylnym. Fortum nabyło około 4% akcji firmy. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Ultimate Games: Zawarło z osobą fizyczną (licencjodawcą) umowę o współpracy, na mocy której uzyskało licencję do wydania 8 gier na Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch: Współpracuje z LG U+ przy uruchomieniu pierwszej na świecie sieci 5G, podała spółka.Źródło: ISBnews

Getin Noble Bank (GNB): Podpisał umowę z firmą CRIF na dostarczenie rozwiązania StrategyOne, które pozwoli bankowi zautomatyzować i ujednolicić procesy decyzyjne, zmniejszyć ryzyko kredytowe, a jednocześnie zapewnić szybszą i sprawniejszą obsługę klientów, podał bank. Źródło: ISBnews

Warta: Wdraża dwa projekty bazujące na technologii sztucznej inteligencji - rozpoznawanie obrazu i mowy. Obecnie trwają zaawansowane testy z udziałem klientów ubezpieczyciela, a oba projekty zostaną w pełni wdrożone w drugiej połowie roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO BP: Operator Chmury Krajowej (OChK) osiągnął operacyjną zdolność do świadczenia usług chmurowych w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczął świadczenie usług dla pierwszego klienta, którym jest PKO Bank Polski, podał bank. OChK prowadzi także zaawansowane rozmowy o współpracy z ponad 10 podmiotami spośród grona największych polskich przedsiębiorstw. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Zawarła z Netią umowę na budowę i utrzymanie rozległej, inteligentnej sieci transmisji danych dla blisko 5 tys. placówek, podał operator. Wartość kontraktu to blisko 72 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Play: Wprowadza kolejną edycję popularnej promocji Junior BOX. Promocja dedykowana jest najmłodszym użytkownikom sieci Play. Play wybrał kilka popularnych, budżetowych modeli Huawei i Nokia dodając do zestawów wybrany z myślą o najmłodszych klientach gadżet multimedialny. Promocja opiera się na mechanizmie ofertowym Elastyczna Formuła MIX pozwalająca klientom na dopasowanie miesięcznego doładowania. Źródło: spółka

Fujitsu: Najnowszy system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX8900 S4 wpisał się podwójnie na listę rekordzistów: jest najwydajniejszym systemem pamięci masowej w testach zgodnych z SPC-1 oraz jest pierwszym systemem pamięci masowej, który przekroczył barierę wydajności 10 000 000 IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę). Potwierdzają to najnowsze wyniki opublikowane przez niezależną organizację Storage Performance Council (SPC). Źródło: spółka

3DGence: Polski producent profesjonalnych drukarek 3D i ekspert we wdrażaniu technologii druku 3D w przemyśle, wprowadziła do oferty nowy moduł drukujący HF (High Flow). Pozwoli on drukować elementy z materiałów zbrojonych, które są wykorzystywane głównie w branży AGD, automotive oraz lotniczej. Źródło: spółka

Avaya: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750 abonentów. Źródło: spółka

Netia: Konsekwentnie rozwija swoje portfolio usług ICT dla klientów biznesowych. Spółka uruchomiła nową usługę Serwerów Dedykowanych, z której będą mogły skorzystać zarówno duże podmioty, jak i mniejsze firmy. Partnerem Netii w tym zakresie jest Dell EMC, wiodący dostawca wydajnych i niezawodnych rozwiązań serwerowych. Źródło: spółka

Fortinet: Wydała najnowszą wersję systemu operacyjnego FortiOS. Użytkownikom udostępniono ponad 300 innowacji, które umożliwiają ochronę sieci, punktów końcowych i zasobów w chmurze. Nowe funkcje systemu FortiOS zapewniają m.in. zwiększenie szybkości i płynności działania sieci WAN, bezpieczeństwo środowisk wielochmurowych i automatyzację reakcji na incydenty. Źródło: spółka

