Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

FinTech: Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy są zainteresowani korzystaniem z LitePOS - innowacyjnego rozwiązania umożliwiającego wykorzystanie smartfona jako funkcjonalnego terminala płatniczego, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie eService i Mastercard. Konsumenci postrzegają je jako innowacyjne (76%), proste w użyciu (73%) i wygodne (71%). Źródło:ISBnews

Startupy: Odsetek startupów w Polsce, które zamierzają zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynosi 45% wobec europejskiej średniej na poziomie 64%, wynika z badania "European Start-up Survey" przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC i Münster University of Applied Sciences. Pod względem łatwości prowadzenia biznesu czy dostępu do finansowania dla startupów Warszawa dorównuje innym europejskim stolicom. Źródło:ISBnews

E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,72 mln na koniec I kwartału br., co oznacza wzrost o 8,47% w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 17,49 mln (wzrost o 7,21% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Źródło:ISBnews

Automatyzacja: Co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat, wynika z raportu TOP CDR - Digitally Responsible Company. Źródło:ISBnews

Dane: Zaledwie 36% Polaków i 32% mieszkańców Europy jest świadomych, że banki mogą na wniosek klienta udostępnić konto zewnętrznym podmiotom. Perspektywa dzielenia się danymi finansowymi budzi silną niechęć - tylko 22% Polaków wyraziłoby zgodę na udostępnianie danych, wynika z badania Finansowy Barometr ING. Źródło:ISBnews

Gaming: Mexad Games, nowa agencja marketingu w esporcie i gamingu, we współpracy z Mobile Institute przeprowadziła kompleksowe badanie polskich fanów esportu i gamingu. Według raportu Esport w Polsce. Jakimi konsumentami są fani esportu i gier? niemal co czwarty użytkownik Internetu interesuje się grami wideo. Aż 58% z nich gra co najmniej raz w tygodniu. Największa reprezentacja osób zainteresowanych grami występuje w grupie wiekowej poniżej 18 lat (39%). Co ciekawe, wysoki odsetek graczy znajduje się także wśród osób powyżej 55. roku życia (28%). W pozostałych grupach zainteresowanie tą formą rozrywki waha się między 21-25%. Wynik ten obala często powtarzaną tezę o tym, że grami interesują się tylko osoby niepełnoletnie, nieposiadające siły nabywczej. ,,Dane z badania, które przeprowadziliśmy we współpracy z Mobile Institute, wyraźnie pokazują, że pewne stereotypy i skojarzenia dotyczące branży gier i esportu nie mają uzasadnienia w rzeczywistości. Gracze to nie tylko nieletni, którzy uciekają w świat

rozrywki w przerwach od obowiązków szkolnych. To także dorosłe osoby, które niekoniecznie mieszkają tylko w dużych ośrodkach miejskich, a co najważniejsze dysponują ponadprzeciętnymi dochodami, które dają im dużą siłę nabywczą i czynią atrakcyjną grupą celową dla marketerów i reklamodawców - komentuje Arkadiusz Miegoń, wiceprezes agencji Mexad Games. Źródło: spółka

AI: Zdaniem analityków z Oxford Insights, to Polska jest najlepiej przygotowanym krajem do wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (SI) w całej Europie Centralnej. Rozwój tej technologii wpłynie w znaczny sposób na potencjał gospodarki, społeczeństwa i rozwój usług publicznych. Jak wynika z raportu, Stary Kontynent jest światowym prymusem i najlepiej przygotowuje się do wdrożenia SI. W pierwszej 10. zestawienia opracowanego przez Oxford Insights jest aż 6 europejskich państw. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę frazę ,,sztuczna inteligencja" wyskoczą nam setki artykułów, z których dowiemy się, jak SI zrewolucjonizuje kolejne branże. Nie powinno dziwić, że według IDC w 2019 roku wydatki na sztuczną inteligencję będą aż o 44% większe niż w roku 2018. ,,Od przemysłu, przez energetykę, finanse, na medycynie i nauce skończywszy. Każdego interesuje sztuczna inteligencja. Według wielu ekspertów ta technologia ma okazać się rewolucją na miarę elektryczności. Czas pokaże, czy będzie tak w rzeczywistości"-

komentuje Lucjan Giza, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie BPSC dostarczającej rozwiązania IT dla biznesu. Źródło: spółka

Telekomunikacja: FTTH Council udostępniło raport dotyczący inwestycji państw Wspólnoty Europejskiej w szybką sieć światłowodową. Estonia do końca minionego roku wymieniła aż 70% posiadanej infrastruktury. Szwecji udało się zastąpić szybką siecią 42%. Pilotażowe programy pojawiają się w Holandii. Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii jak na razie nie udostępniły żadnych konkretnych planów na poziomie rządowym. W Polsce zasięg budowanej infrastruktury ma obejmować ponad pół miliona mieszkańców Polski. Źródło: spółka

E-handel: Gemius, wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej, już po raz siódmy przedstawia badanie E-commerce w Polsce. Odsetek internautów kupujących online w 2019 wyniósł 62% internautów - o 6 p.p. więcej niż jeszcze rok temu. Trzy najczęściej wymieniane zalety e-zakupów, to według Polskich internautów możliwość kupowania w każdym momencie, 24/7 (75%), brak konieczności jechania do sklepu (72%), oraz nieograniczony czas wyboru (68%).Osoby 50+ stanowią już ponad 1/4 osób kupujących online. Coraz lepsze wyniki notuje sprzedaż przez kanały mobilne - na smartfonach kupuje już 61% osób. Źródło: spółka

Internet: W minionym roku liczba domen z rozszerzeniem .EU skurczyła się o ponad 130 tys. w porównaniu do 2017 roku. Również w Polsce liczba zarejestrowanych domen .EU zmniejszyła się, choć w minimalnym stopniu (o 1.2 proc.). Wzrosty zanotowano tylko w 5 krajach: Irlandii, Norwegii, Portugali, Rumunii oraz na Cyprze - wynika z niedawno opublikowanego raportu organizacji EURid, który zarządza europejską domeną. ,,Działania EURid na rzecz zwiększania bezpieczeństwa są godne pochwały, nawet jeśli odbija się to na ogólnej liczbie rejestracji. O skuteczności tych działań świadczą chociażby dane mówiące o coraz większej liczbie domen .EU wykorzystujących zabezpieczenie DNSSEC, które chroni przed wykorzystaniem domeny do przekierowania na fałszywą witrynę - np. banku lub sklepu internetowego - wyłudzającą hasła i dane kart płatniczych. W minionym roku liczba domen .EU wykorzystujących to zabezpieczenie wzrosła o 15 proc. do 513 234 " - podkreśla ekspertka Domeny.pl. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Wydanie gry "Panzer Dragoon: Remake" otwiera czwarty filar swojej strategii rozwoju, czyli wydawanie nowych wersji legendarnych gier, poinformował ISBnews Zbigniew Dębicki. Kolejnym tytułem w segmencie remake będzie "Panzer Dragoon II Zwei", a spółka prowadzi rozmowy o remake kolejnych klasyków. Liczy, że dzięki temu przychody spółki wejdą na "inny poziom". Źródło:ISBnews

Moonlit: Planuje trzy premiery gier w tym roku: "Deadliest Catch: The Game", "Thief Simulator mobile" oraz "Ignis", a w produkcji ma łącznie siedem tytułów, poinformował ISBnews prezes Michał Gardeła. Spółka zadebiutowała na NewConnect. Źródło:ISBnews

Livechat Software: Odnotował 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia - 31 marca 2019) wobec 12,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Google: Chce przeszkolić 3 tys. polskich małych i średnich firm do końca roku w ramach programu Internetowe Rewolucje dla Eksportu, poinformowała dyrektor Google Polska Agnieszka Hryniewicz Bieniek. W tym celu koncern zlokalizował narzędzie Market Finder. Źródło:ISBnews

Vivid Games: Zapowiedział co najmniej dziesięć premier gier w II połowie tego roku, podała spółka. Premierę planuje w III kwartale. Źródło:ISBnews

Sygnity: Mariusz Nowak zrezygnował z funkcji prezesa, podała spółka. Źródło:ISBnews

ING Bank Śląski: Rada nadzorcza powołała Sławomira Soszyńskiego na wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Tech i bezpieczeństwo IT. Nowy wiceprezes rozpocznie pracę od 1 października br., podał bank. Źródło:ISBnews

HP Inc Polska: Liczy, że nowe urządzenia NeverStop Laser osiągną 10-15% polskiego rynku druku laserowego w pierwszym roku obecności oferty na rynku, poinformował odpowiedzialny za segment SOHO w HP Adam Młynarczyk. Źródło:ISBnews

Comarch: Otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu. Źródło:ISBnews

Tradus: Import używanego sprzętu ciężkiego i rolniczego w Polsce jest na wysokim poziomie. Według danych firmy Tradus, w 2018 r. polscy przedsiębiorcy sprowadzili do kraju maszyny o wartości ok. 625 mln euro. ,,Polski rynek jest specyficzny. Z jednej strony stanowi on tranzyt z zachodu do krajów wschodnich, z drugiej, wewnętrznie jest bardzo silny i chłonny. W firmie Tradus skupiamy się na zapewnieniu polskim klientom łatwego dotarcia do sprzedawców z krajów zachodnich, takich jak Niemcy i Holandia" - zapewnia Joost Goedhart, Sales Manager Europe z Tradus, internetowej platformy kupna i sprzedaży sprzętu z kategorii ,,heavy machinery" opartej na danych. Źródło: spółka

Samsung: Jak podaje badanie IDC, w 2019 roku światowy rynek systemów do inteligentnych domów wzrośnie o 26,9% w porównaniu do zeszłego roku. Coraz więcej konsumentów docenia bowiem korzyści, jakie płyną z połączenia za pośrednictwem sieci wykorzystywanych na co dzień urządzeń, co potwierdza ankieta przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku przez TraQline. Zgodnie z jej wynikami, 40% konsumentów używa swoich smart urządzeń dla domu minimum dwa razy dziennie. Do wiodących producentów rozwiązań w tym zakresie można zaliczyć także firmę Samsung, która tworząc systemy Bixby i Tizen, a także rozwijając aplikację SmartThings pozwoliła użytkownikom zarządzać nowoczesnymi urządzeniami , takimi jak lodówki, pralki, telewizory, smartwatche czy klimatyzatory. Źródło: spółka

Huawei: Poinformował podczas MWC Shanghai Global Device Summit 2019, o sprzedaży ponad 10 mln smartfonów z serii P30. Osiągnięcie tego wyniku od dnia premiery zajęło firmie rekordowe 85 dni - jest to wynik aż o 62 dni lepszy w porównaniu do poprzedniej serii flagowców - P20. Huawei opublikowała białą księgę dotyczącą innowacji i własności intelektualnej i ostrzegła przed upolitycznianiem tej kwestii. Przemawiając na konferencji prasowej w siedzibie firmy, Song Liuping, główny prawnik Huawei, powiedział, że własność intelektualna jest kamieniem węgielnym innowacji, a jego upolitycznienie zagraża postępowi na całym świecie. ,,Jeśli politycy wykorzystują własność intelektualną jako narzędzie polityczne, niszczą zaufanie do systemu ochrony patentowej. Jeżeli niektóre rządy próbują wybiórczo pozbawiać firmy ich własności intelektualnej, wówczas fundamenty globalnych innowacji pękają", powiedział Song. Podczas kongresu MWC19 w Szanghaju Huawei zorganizował konferencję "5G is ON" . Jednym z jej ważniejszych punktów

było przemówienie Ryana Dinga, dyrektora wykonawczego i prezesa Carrier BG w Huawei. Podczas swojego przemówienia Ryan Ding ogłosił, że Huawei podpisał już 50 kontraktów handlowych na komercyjne wdrożenie sieci 5G i dostarczył ponad 150 000 stacji bazowych. Ocenił, że w skali globalnej technologia 5G nabiera silnego rozpędu. Od pierwszej połowy tego roku wiele krajów, w tym Korea Południowa, Wielka Brytania, Szwajcaria, Włochy i Kuwejt, uruchomiło komercyjnie sieci 5G, spośród których 2/3 zbudował Huawei. Źródło: spółka

UPC Polska: Do 30 czerwca zbiera zgłoszenia do programu THINK BIG: Grow Smarter, przeznaczonego dla młodych przedsiębiorców. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Olivier Kern nowym członkiem RN. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: W planach budowa dwóch nowych centrów przetwarzania danych Źródło: Trigon

Play, 3S: Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał przedwstępną umowę, na mocy której sprzeda spółkę 3S, dostawcę kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i data center dla klientów biznesowych na rzecz P4, operatora sieci Play, podano w komunikacie. Wartość transakcji (enterprise value) wyniesie 410 mln zł. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. P4, operator sieci Play, liczy na zamknięcie przejęcia 3S w III kwartale br. i szacuje, że akwizycja podniesie przychody i zysk EBITDA o max. 0,5% w 2019 roku, podał operator. Przejęcie 3S pozwoli Play m.in. na optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data centre, poinformował prezes Jean Marc Harion. Akwizycja 3S wspiera rozwój sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G.

"Cieszymy się na współpracę z 3S, która zapewni natychmiastową możliwość podłączenia istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej 3S. Akwizycja 3S wspiera rozwój najwyższej jakości sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G i odpowie na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci komórkowej. Postępująca konsolidacja dostawców usług transmisji danych powoduje, że dzięki akwizycji 3S osiągniemy optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data center. Współpraca z 3S poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych oraz w zakresie usług hurtowych. W wyniku przejęcia, Play wzmacnia niezależność swojej sieci, nadal współpracując z operatorami kablowymi w Polsce - powiedział Harion, cytowany w komunikacie. Źródło:ISBnews

Setanta: Podpisała z All In Games porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet) w sprawie połączenia, podała spółka. Źródło:ISBnews

XTPL: Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji od 68 tys. do 78 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna wynosi 130 zł za akcję. Źródło:ISBnews

Comarch: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka.

Silvair Inc: Postanowił rozpocząć przygotowania mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału autoryzowanego, obligacji zamiennych lub innych instrumentów finansowych, podała spółka. Źródło:ISBnews

Cyfrowy Polsat: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie kwoty 594,78 mln zł, czyli 0,93 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Źródło:ISBnews

PlayWay: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 16 434 000 zł tj. 2,49 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Źródło:ISBnews

Cherrypick Games: Akcjonariusze zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. Źródło:ISBnews

MCI Capital: Wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł, podała spółka. Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 1,83 mln zł, tj. 0,35 zł na akcję z zysku za 2018 rok, wynika z podjętych uchwał. Źródło:ISBnews

Medicover, Dominik Tzimas: Mają zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy tworzonego w celu realizacji wspólnego projektu, związanego z nadawaniem kanału telewizyjnego, podał Urząd na Twitterze. Źródło:ISBnews

Cateringoo, Caterfly: Udostępniły klientom wspólną platformę i rozpoczynają pracę pod jednym szyldem. Po fuzji startupy będą działać pod nazwą Cateringoo i wspólnie przeniosą proces zamówień na platformę online, walcząc tym samym o swój udział w rynku usług cateringowych dla biznesu. Nowa platforma powstała na bazie wcześniejszych doświadczeń Cateringoo oraz technologii młodszego i dotychczas konkurencyjnego startupu Caterfly. Platforma już teraz działa w największych polskich miastach, a w najbliższych miesiącach planuje rozszerzyć swoją działalność o kolejne regiony, także te, wykraczające poza granice Polski. Wsparcia w ekspansji udzieli im Daftcode, polski Venture Builder specjalizujący się w tworzeniu i wypuszczaniu na rynek biznesów technologicznych. Daftcode ma na swoim koncie kilkanaście globalnie operujących spółek. Źródło: spółka

CSHARK: Tworząca oprogramowanie polska firma zainwestowała w niemiecki startup VecCtor. Z know-how inwestora, wiedzą technologiczną oraz zespołem doświadczonych deweloperów, VecCtor w zaledwie 9 miesięcy stworzył gotowy do debiutu rynkowego produkt. To pokazuje jak CSHARK pomaga startupom skalować ich biznes, jest także dowodem na wzrastającą innowacyjność polskiego sektora IT oraz dynamicznie rozwijające się inwestycje polskich podmiotów w zagraniczne firmy. Spółka uczestniczy w programie Polskie Mosty Technologiczne - projekcie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Kamil Kwećka, współzałożyciel i członek zarządu, przyznaje, że firma chętnie skorzysta ze wsparcia w zakresie praktycznych aspektów ekspansji oraz pomocy w zbudowaniu relacji biznesowych na rynku kanadyjskim. CSHARK ze względu na znaczący potencjał rynku, spośród trzech kierunków, wybrał właśnie Kanadę. ,,Jako jedno z najbardziej uprzemysłowionych państw świata, Kanada daje duże możliwości sprzedaży produktów i usług w obszarze Przemysłu

4.0. Może być także dobrym punktem startowym do wejścia na rynek USA" - wyjaśnia Kwećka. CSHARK w Kandzie planuje założyć przedstawicielstwo handlowe, które przekształci w spółkę-córkę. Rozważa też współpracę z partnerem zagranicznym w formule joint venture. ,,Będziemy tam świadczyć usługi związane z rozwojem oprogramowania w obszarze Przemysłu 4.0, a także usługi związane ze sztuczną inteligencją (AI), virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), a także usługi doradcze. Zaoferujemy również jeden z naszych produktów - platformę IoT do predictive maintenance" - wylicza Kwećka.

Mediacap: Dokapitalizował spółkę TalentMedia, zwiększając udział do poziomu 59,04%, za kwotę 2,3 mln zł. Wpływy z podniesienia kapitału zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie kupna LifeTube. Źródło: spółka

Alior Bank: Jako jedyny bank w Polsce i jeden z pierwszych na świecie zaoferował firmom wirtualne karty płatnicze wielowalutowe z możliwością powiązania 23 rachunków walutowych, dla których płatności rozliczane są bez kosztów przewalutowań. W nowej ofercie Alior Banku i Mastercard dostępne są wirtualne karty płatnicze debetowe i kredytowe, podał Alior. Źródło:ISBnews

T-Mobile Polska: Dołącza do grona konwergentnych graczy na polskim rynku i w piątek, 28 czerwca, wprowadzi ofertę Magenta 1, obejmującą pakiet usług mobilnych, stacjonarnych i rozrywki w oparciu o najwyższej jakości infrastrukturę mobilną i światłowodową, podał operator. Źródło:ISBnews

Budimex: Wdraża system informatyczny wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jest to jednocześnie największy kontrakt Oracle HCM Cloud w Polsce, podał koncern. Źródło:ISBnews

PrimeBit Games: Wyda grę "Magic Nations" na telefony komórkowe dla systemu Android na 2 sierpnia, a iOS - na 16 sierpnia br., podała spółka. Równocześnie z premierą studio rozpocznie kampanię marketingową, której budżet wyniesie ok. 0,6 mln zł. Źródło:ISBnews

Comarch: Podpisał umowę z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na integrację systemu informatycznego do obsługi procesów związanych z zarządzaniem funduszami w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z aplikacją Comarch PPK, podała spółka. Źródło:ISBnews

Bloober Team: Otrzymał informację o uzyskaniu dokumentu "Notice of Allowance" wydanego przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO), potwierdzający zakończenie badania merytorycznego złożonego przez spółkę zgłoszenia patentowego na udzielenie patentu na wynalazek pt. 'Method of simultaneous playing in single-player video games', podała spółka. Źródło:ISBnews

Getin Noble Bank: Udostępnił wpłaty BLIK-iem we wpłatomatach Planet Cash i Euronet. Dzięki temu aplikacja Getin Mobile zyskuje nową funkcjonalność, podał bank. Źródło:ISBnews

PZU Zdrowie: Uruchomiło pierwszy kiosk telemedyczny, tj. mobilny gabinet, w którym pacjent ma możliwość wykonania diagnostyki za pomocą aparatury telemedycznej, a następnie wideokonsultacji z lekarzem. To rozwiązanie, z którego docelowo będą mogli skorzystać pracownicy firm posiadających Opiekę Medyczną PZU, podała spółka. Źródło:ISBnews

Getin Noble Bank (GNB): Wdraża nowoczesne rozwiązanie w postaci "Systemu przeciwdziałania nadużyciom" w oparciu o rozwiązania SAS. Projekt ma na celu ograniczenie potencjalnych strat finansowych spowodowanych przez nadużycia kredytowe, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji przeprowadzanych przez klientów oraz zagwarantowanie zgodności regulacyjnej, m.in. z najnowszą dyrektywą PSD II, podał bank. Źródło: ISBnews

PrimeBit Games: Wygrał przetarg na 1,23 mln zł. na wdrożenie innowacyjnej usługi służącej poprawie kondycji fizycznej rozszerzonej o technologie VR/AR w przedsiębiorstwie VR Fitness Systems. Zakres projektu obejmuje wykonanie: dedykowanego oprogramowanie do zarządzania studiem fitness i bazą danych, aplikacji wykorzystywanych na potrzeby fitness przy wykorzystaniu technologii VR/AR, oprogramowania do ćwiczeń w technologii 3D. Źródło:spółka

Uber Eats: Warszawa jest pierwszym polskim miastem, w którym Uber Eats wprowadza w swojej aplikacji możliwość odbioru osobistego zamówionych wcześniej dań, z blisko 300 restauracji. Funkcja "Pick-Up" to dodatkowe korzyści dla użytkowników, między innymi: brak opłat za dostawę oraz możliwość odbioru zamówienia w przerwie na lunch czy w drodze powrotnej do domu, bez potrzeby oczekiwania na danie. Wśród restauracji, które włączyły się do programu, można wymienić m.in. sieć Bobby Burger, Mango Vegan lub Trattoria Rucola. Źródło: spółka

Komputronik: Otwiera odświeżony salon w warszawskich Złotych Tarasach. Źródło: spółka

Zortax: Wprowadza do oferty specjalistyczne, biokompatybilne żywice, zoptymalizowane do pracy z

drukarką 3D Inkspire. Źródło: spółka

Signify: Stworzył linie Trulifi, innowacyjne rozwiązanie w ramach systemu LiFi o wysokiej prędkości przesyłu danych. Obsługuje łączność bezprzewodową z prędkością do 150 megabitów na sekundę (Mb/s). Pierwsze instalacje w Europie środkowo-wschodniej tego systemu miały już miejsce w Warszawie w Spektrum Tower - nieruchomości należącej do Globalworth, gdzie zainstalowano 18 opraw oświetleniowych z tą techniką. Źródło: spółka

Polyslash: We.The Revolution zadebiutowało na Xbox One, Playstation 4 oraz Nintendo Switch. Gra jest osadzona w czasach Rewolucji Francuskiej. Źródło: spółka

BNP Paribas: W pociągach PKP Intercity znajduje się mobilny punkt banku. Źródło:spółka

ESL: Wraz z finałami sezonu Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) liga Pro League będzie świętować swoją dziesiątą rocznicę. Łączna pula nagród turnieju 750 000 USD. Źródło: spółka

OPPO: Zaprezentowało aparat Under-Screen Camera (USC). Producent pokazał także technologię komunikacji zdecentralizowanej - MeshTalk, umożliwiającą wymianę wiadomości tekstowych, komunikatów głosowych, czy też nawiązywanie połączeń pomiędzy urządzeniami OPPO znajdującymi się od siebie w odległości do 3 km. Wszystko to bez potrzeby korzystania z sieci komórkowej, Wi-Fi czy funkcji Bluetooth. Źródło: spółka

LG: Wprowadza do Polski trzy modele ultrabooków LG Gram - 17-calowy, 15,6-calowy oraz 14-calowy. LG Gram 17Z990 waży zaledwie 1 340 gram, co czyni go najlżejszym 17-calowym ultrabookiem na świecie w swojej kategorii. Dla miłośników jeszcze mniejszych rozmiarów i jeszcze większej mobilności, dostępne będą wersje z 14 i 15,6-calowym ekranem, które ważą odpowiednio 995 i 1 099 Gram. Źródło: spółka

DHL Supply Chain: DHL jest jednym z pierwszych klientów na świecie, którzy będą używać okularów Google najnowszej generacji do pracy w magazynach i centrach dystrybucji. Wydłużony czas pracy baterii, szybszy procesor oraz skrócony czas ładowania sprawiają, że nowe urządzenia są jeszcze lepiej dostosowane do użytku przemysłowego w obszarze intralogistyki. Inteligentne okulary i urządzenia do noszenia przy sobie stanowią tylko jeden z elementów wdrażanej w DHL strategii

cyfryzacji. Źródło: spółka

HP: Wprowadza do sprzedaży HP Neverstop Laser - drukarkę z przełomowym systemem napełniania, zaprojektowaną z myślą o właścicielach małych firm oraz nową odsłonę serii HP Smart Tank, dedykowaną do użytku domowego. Źródło: spółka

Cisco Talos: Jak wynika z danych grupy badaczy cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępcy doskonalą wiedzę, jak ukryć złośliwe oprogramowanie w spreparowanej wiadomość e-mail. Analizują zachowania użytkowników sieci i starają się wpisać w aktualne trendy. Aby uśpić czujność odbiorcy zapisują załączniki w najczęściej wykorzystywanych formatach. Nie dziwi zatem fakt, że złośliwe oprogramowanie w niemal 42% przypadków było ukryte w pliku z rozszerzeniem ,,.doc", w 26% ,,.zip", w 14% ,,.js" (zawierającym linie kodu JavaScript), a prawie 10% ,,.pdf". ,,Cyberprzestępcy liczą na to, że użytkownik zadziała mechanicznie i bezrefleksyjnie otworzy załącznik wiadomości, którą uzna za pochodzącą z zaufanego źródła. Zawsze należy się zastanowić czy załączona niezapłacona faktura dotyczy usług, które faktycznie wykupiliśmy albo czy informacja o statusie doręczenia przesyłki ma związek z rzeczą, którą rzeczywiście zamówiliśmy. Jeżeli cokolwiek wzbudza nasze podejrzenie warto poddać wiadomość kwarantannie i zweryfikować jej

prawdziwość z działem IT" - mówi Łukasz Bromirski, dyrektor ds. technologii w Cisco Polska. Źródło: spółka

Nazwa.pl: Wprowadza do swojej oferty rozwiązanie przeznaczone dla sektora e-commerce - e-Sklep. Dzięki niemu, klienci mogą sami stworzyć profesjonalny sklep internetowy. Źródło: spółka

Knowledge Pit: Stworzona przez polskich naukowców platforma to miejsce, gdzie specjaliści od analizy danych i uczenia maszynowego rywalizują w rozwiązywaniu realnych problemów. Nagrody w najnowszym konkursie to łącznie 3 tys. USD i udział w konferencji IEEE BigData 2019 w Los Angeles. Źródło: spółka

Transporeon Group: Operator usług logistycznych opartych na chmurze wprowadził się na powierzchnię blisko 1 900 m2 w nowo oddanym biurowcu Porto Office w Krakowie. Źródło: spółka

Play: We współpracy z MediaCom będzie partnerem organizacji esportowej Illuminar Gaming. Zespół MediaCom Beyond Advertising odpowiada za wsparcie strategiczne oraz egzekucyjne projektu. Illuminar Gaming to jedna z najstarszych polskich organizacji esportowych. Źródło: spółka

Grape Up: Polska firma specjalizująca się w technologiach cloud native oraz w podejściu DevOps w produkcji oprogramowania, wdrożyła swoją autorską platformę - Cloudboostr - w holenderskim Ministerstwie Infrastruktury i Gospodarki Wodnej. Stanie się ona podstawą do tworzenia oprogramowania przez zespoły developerskie pracujące na rzecz tego ministerstwa. Grape Up zapewni usługę wsparcia i utrzymania dla swojego rozwiązania. Źródło: spółka

Transition Technologies PSC: Spółka Grupy Kapitałowej Transition Technologies (GK TT) - lider IT w obszarze nowych technologii - PLM, IoT i VR, otwiera nowe biuro na Tajwanie i prognozuje wysoką dynamikę sprzedaży w Azji. Źródło: spółka

Orange Polska, Integrated Solutions: We współpracy z Cisco uruchomiły komercyjnie Hybrydowy SD-WAN. To pierwsze takie wdrożenie w naszym kraju. Usługa została uruchomiona dla jednego z liderów usług zrównoważonego gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Hybrydowy SD-WAN to rozwiązanie dla przedsiębiorstw mających biura w całym kraju połączone w jedną sieć o zasięgu ogólnopolskim. Zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. To szczególnie ważne dla przedsiębiorstw przechowujących swoje aplikacje w środowisku multicloud, łączącym chmurę publiczną, prywatną i oprogramowanie w modelu SaaS. Hybrydowy SD WAN pozwala działom IT usprawnić działanie aplikacji, zwiększając produktywność użytkowników dzięki wyjątkowej prostocie i skalowalności rozwiązania oraz bardziej efektywnemu wykorzystaniu łączy. Źródło: spółka

