Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Ebankowość: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w lipcu 2019 r. w systemie Elixir 166,4 mln transakcji o łącznej wartości 503,8 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro - rozliczono 3,6 mln komunikatów o wartości 20,2 mld euro. W Express Elixir przetworzono rekordowe 2,3 mln przelewów natychmiastowych o wolumenie obrotu wynoszącym 3,9 mld zł, podał KIR. Źródło:ISBnews

Cyfryzacja: Konsultacje białych obszarów NGA na potrzeby kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa potrwają do 6 września 2019 r., podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). W ramach konsultacji zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. Źródło: ISBnews

Freelancing: Wartość polskiego rynku freelancingu zwiększy się o ponad 1/6 i wyniesie 9,4 mld zł w 2019 r., wynika z raportu "Freelancing w Polsce edycja 2019" przygotowanego przez Useme.eu. Liczba osób pracujących w branży wzrośnie o 1/8 do blisko 0,5 miliona pracowników. Źródło: ISBnews

Internet: Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online - pięciokrotnie. Coraz więcej danych nie tylko pobieramy z internetu, ale także przesyłamy. Do tego dochodzi rosnąca popularność urządzeń, które generują i przetwarzają ogromne ilości informacji, jak np. samochody autonomiczne. Wszystko to przekłada się na wzrost popytu na szybkie, lokalne przetwarzania danych na brzegu sieci (edge computing). Wyniki analiz przeprowadzonych przez firmę Grand View Research prognozują roczną stopę wzrostu rynku edge computing na poziomie 54% do roku 2025. "Koncepcja edge computingu polega na tym, że dane są przetwarzane i gromadzone w urządzeniach końcowych, takich jak komputery, sprzęt mobilny czy lokalne serwerownie, a więc na brzegu sieci. Nie są przesyłane w całości do dużych centrów danych, gdzie znajduje się rdzeń sieci. Tam z kolei trafiają tylko wyniki obliczeń lub dane szczątkowe, potrzebne do

późniejszych analiz" - tłumaczy country manager z Vertiv Polska Bartłomiej Raab. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Według raportu "Data breach investigation" firmy Verizon aż w 94% przypadków złośliwe oprogramowanie dostało się do urządzenia ofiary za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biorąc to pod uwagę, zabezpieczenie poczty e-mail powinno być jednym z podstawowych elementów cyberhigieny w przedsiębiorstwach. Hakerzy nie ograniczają się wyłącznie do prowadzenia masowych kampanii phishingowych oraz wysyłania złośliwych plików i linków. Ich działania są o wiele bardziej wyrafinowane i często personalizowane, co po części tłumaczy dochodowość tego typu ataków. Business Email Compromise (BEC, naruszenie bezpieczeństwa biznesowej poczty elektronicznej) to działanie, w którym cyberprzestępcy wykorzystują sposoby ataków znane jako spear phishing. "Tę metodę można określić ,,spersonalizowanym" phishingiem. Polega ona na tym, że cyberprzestępca starannie dobiera cel ataku. Wysłanie maila poprzedza szczegółowe rozeznanie na temat ofiary. Wszystko to ma na celu zwiększenie szans na skuteczność oszustwa" -

wyjaśnia dyrektor Fortinet w Polsce Jolanta Malak. Źródło: spółka

Trendy: Nadchodzące lata to czas sztucznej inteligencji - aż 97% największych międzynarodowych firm wdroży do 2025 roku rozwiązania oparte na AI, a stopień rozpowszechnienia inteligentnych robotów domowych na świecie osiągnie 14%, wynika z raportu Global Industry Vision, opracowanego przez Huawei. Źródło: spółka

Internet: "Wartość danych użytkownika w Polsce jest istotnie niższa niż analogiczna wycena na bogatszych rynkach reklamowych jak USA czy Wielka Brytania. Biorąc pod uwagę, że wycenę rynku reklamy online w Polsce szacuje się na około 4,5 mld zł, a liczba internautów w naszym kraju wynosi 28 mln to możemy założyć, że wartość reklamowa internauty w Polsce wynosi ok. 160 zł rocznie. Pamiętajmy, że dane są tylko częścią tej wartości i szacuje się, że stanowią około 25% całościowej estymacji. Zatem wycena danych użytkownika, wyniesie na naszym rynku około 40 zł rocznie" - mówi Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, do której należy jedna z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach internetu. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Decyzja ws. aukcji lub przetargu na pierwsze pasmo pod 5G zapadnie do końca wakacji - UKE. Źródło: Trigon

IoT: Według danych International Data Corporation (IDC) globalny rynek internetu rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) osiągnie w tym roku wartość 1,3 bln USD. Wydatki na internet rzeczy w Europie Środkowo-Wschodniej w 2018 roku wyniosły 11,3 mld USD, z czego 2,2 mld USD w Polsce. IDC w raporcie ,,Worldwide Semiannual Internet of Things for Spending Guide" prognozuje, że wydatki na rozwiązania IoT w Europie Środkowo-Wschodniej osiągną w 2022 roku wartość 22 mld USD. Wartość całego europejskiego rynku IoT do 2022 roku wyniesie 210 mld euro. Źródło: spółka

IT: Instytut badawczy Gartnera podał, że globalne nakłady na technologię informatyczną w 2019 roku wyniosą 3,74 biliony USD. Według działającej w 100 krajach firmy konsultingowej, w tym roku wydatki będą rosły znacznie wolniej niż w ubiegłym. W 2018 roku żaden z pięciu monitorowanych przez ekspertów ze Stamford segmentów rynku nie zanotował ujemnego tempa, za to w tym roku aż trzy - najwięcej sektor data center. "Od kilku lat wydatki przedsiębiorstw na rozwiązania IT rosną. Inwestują nie tylko duże, ale też średnie i małe firmy. Szczególnie sektor dużych i średnich przedsiębiorstw napędzał zarówno obszary hardware'u jak i software'u, a także usług z nimi związanych" - tłumaczydyrektor ds. zarządzania produktem w BPSC Sławomir Kuźniak. Źródło: spółka

IoT: Już ponad 80% firm zatrudniających ponad 1000 pracowników wdraża rozwiązania Internetu Rzeczy, a w ciągu dwóch lat ,,niewidzialna rewolucja" obejmie nawet 94% wszystkich przedsiębiorstw. Co zaskakujące, mimo tak znaczącego rozpowszechnienia technologii Internetu Rzeczy, aż 97% ankietowanych ma obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań. Jednak nie powstrzymują one przedsiębiorców przed dalszymi wdrożeniami - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez Microsoft pt.: "IoT Signals". Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: 81% przedsiębiorstw z branży finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykryło cyberatak, którego padły ofiarą, a 26% odkryło ich więcej niż 5 (w porównaniu z odpowiednio 68% i 16% w pozostałych sektorach). Do niedawna za generowanie tych zagrożeń, ze względu na poziom ich skomplikowania, odpowiadały głównie podmioty powiązane z administracją państwową wrogich krajów. Jednak stosowane przez nie techniki stały się powszechnie dostępne i są już wykorzystywane także przez zorganizowane grupy cyberprzestępców. Kradzież pieniędzy jest przy tym tylko jedną z motywacji atakujących. "Zwiększenie budżetu na ochronę planuje 94% podmiotów z sektora finansowego. Jednak samo wydawanie pieniędzy na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa nie rozwiąże problemu. Zdarza się, że firmy padają ofiarami ataków z powodu prostych naruszeń, mimo przeznaczania milionów na bezpieczeństwo. Podstawą skutecznej ochrony jest zrozumienie, dlaczego przestępcy atakują dany podmiot. Jest to kosztowne i czasochłonne,

jednak pozwala oszacować ryzyko ataków i wdrożyć odpowiednie środki ochrony. Pomaga także w szybszym wykrywaniu zdarzeń i reagowaniu na nie" - wskazuje starszy analityk F-Secure, George Michael. Źródło: spółka

Rynek gier: Donald Trump wypowiada się negatywnie o przemocy w grach w związku z atakami w Dayton i El Paso. Źródło: Trigon

Rynek TV: UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zasad i warunków współpracy nadawców z operatorami TV. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Termin rozdzielenia pasmo pod sieć 5G (połowa 2020 r.) nie jest w żaden sposób zagrożony - wiceminister cyfryzacji. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

T-Mobile Polska: Zanotował 427 mln zł zysku EBITDA AL w II kwartale 2019 r., co daje wzrost o prawie 1% r/r, oraz stabilne r/r przychody w wysokości 1,57 mld zł, podał operator. T-Mobile Polska obsługiwał bazę 10,87 mln klientów na koniec czerwca, co oznacza przyrost o 260 tys. r/r. Źródło: ISBnews

Asbis: Odnotował 0,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,22 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 17,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,56 mln zł wobec 17,79 mln zł zysku rok wcześniej. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za kwotę 4 mln euro, powiększoną o saldo gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji oraz o płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do wysokości 350 tys. euro, podało ASEE. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes Asseco

SEE Piotr Jeleński. Po przejęciu czeskiego Sonet, Asseco SEE uwzględnia potencjalne, kolejne akwizycje, m.in. w segmencie rozwiązań dla terminali płatniczych. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Odnotował 3,52 mln zł zysku netto (uwzględniającego zdarzenie jednorazowe) w II kw. 2019 r. wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe w II kw. 2019 r. wyniósł 1,32 mln zł. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. w kwocie 25,1 mln zł, powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Comarch, Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Zawarły aneks do umowy na utrzymanie KSI regulujący kwestie tzw. Modelu Współdziałania w utrzymaniu KSI ZUS, podał Comarch. Model określa zasady współpracy podmiotów biorących udział w utrzymaniu KSI ZUS tj. Comarch, ZUS i Asseco. Źródło:ISBnews

MCI Capital TFI: W porozumieniu z MCI Capital i po rozmowach z przedstawicielami sieci Private Banking, wypracowało propozycje zmian w statucie funduszu inwestycyjnego MCI.PrivateVentures FIZ, dotyczących subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, podało TFI. Zmiany będą głosowane 25 września. Źródło:ISBnews

Polski Standard Płatności: Odnotował ok. 50 mln transakcji BLIK-iem w II kw. br., co oznacza wzrost o 168% r/r. W pierwszym półroczu tego roku BLIK-iem wykonano niemal 90 mln transakcji, czyli tyle, ile w całym 2018 roku. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Miało 1 468 100 klientów (wzrost o 20 300 r/r), korzystających z 3 117 900 usług (RGU) na koniec II kw. 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels: Odnotował 54,4 tys.zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 275,46 tys.zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Legimi: Wypracowało przychody w wysokości 7 616 tys. zł, co oznacza wzrost o 65% r/r, w I półroczu 2019 r., podała spółka. Zysk operacyjny zwiększył się o 56% do 472 tys. zł. Liczba klientów wzrosła o 48% do 57 611, baza tytułów podwoiła się do 79 812 pozycji. Źródło: ISBnews

BoomBit: Osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł. To wynik o 19,3% lepszy m/m, podała spółka. Grupa przygotowuje się do premier nowych gier GaaS oraz zwiększa wydatki na User Acquisition, co ma umożliwić osiąganie coraz wyższych przychodów w kolejnych miesiącach. BoomBit Zawarł umowę z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance, na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na terenie Chin kontynentalnych, podała spółka. Źródło:ISBnews

QubicGames: Odnotował 1,99 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action: Złożył propozycje układowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, podała spółka. Źródło: ISBNews

Creepy Jar: Odnotował 0,22 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r., wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Źródło: ISBNews

Cyfrowy Polsat: Urząd Celno-Skarbowy nakazał spółce zapłatę 25,1 mln zł podatku za 2013. Źródło: BDM

Samsung, Microsoft: Rozwijają partnerstwo strategiczne w celu zapewnienia jednolitego środowiska dla różnych urządzeń mobilnych. Liderzy technologii współpracują oferując ciągłą łączność pomiędzy urządzeniami i platformami, wprowadzając nowe urządzenia, usługi i integracje. Firmy poinformowały o pogłębieniu strategicznego partnerstwa, skoncentrowanego na zapewnieniu bezproblemowej wydajności przy korzystaniu z różnych urządzeń, aplikacji i usług. Źródło: spółka

Legia Warszawa: Mikołaj Szymborski został dyrektorem marketingu największego polskiego klubu sportowego. Posiadający ponad 20-letnie doświadczenie Szymborski jest ekspertem w zarządzaniu portfelem marek. Przez ostatnie 10 lat związany był z grupą Pernod Ricard. Źródło: spółka

LG Display: Zainwestuje dodatkowe 2,5 miliarda dolarów w najnowszą linię produkcyjną OLED Gen 10.5 w Paju w Korei. Inwestycja ta umocni jeszcze bardziej pozycję LG Display jako twórcę i lidera technologii OLED. Źródło: spółka

Movie Games: Rozpoczyna działalność portingową (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy oraz pełen całościowy proces jej wydania). Spółka MD Games - bo o niej mowa - będzie zajmowała się głównie portingiem gier, których jest wydawcą lub producentem. Pierwszym projektem w modelu portingowym będzie Plane Mechanic Simulator. Movie Games zakłada również produkcję gier dedykowanych wyłącznie Nintendo Switch na dalszym etapie rozwoju spółki. Źródło: spółka

Huawei: Ren Zhengfei, założyciel i dyrektor generalny, skomentował bieżącą sytuację firmy podczas wywiadu z serwisem Yahoo Finance. Powiedział, że nie widzi ryzyka, które mogłoby zagrażać przetrwaniu koncernu i spodziewa się dobrych wyników finansowych za 2019 rok. Wspomniał również, że zamykanie się USA na technologię Huawei zostawi Amerykę w tyle. Huawei opublikował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2019 roku, w którym wypracował 401,3 mld CNY (ok. 58,3 mld USD) przychodu. Oznacza to 23,2% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Marża zysku netto w tym okresie wyniosła 8,7%. Według prezesa Huawei, Liang Hua, firma działa "sprawnie, a jej organizacja jest tak samo dobra jak zawsze". Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Asbis: Rozgląda się za kolejnymi akwizycjami w branży technologicznej, szczególnie na terenie krajów byłego ZSRR, poinformował dyrektor ds. finansowych Asbis Marios Christou. Źródło:ISBnews

Simteract: Spółka rozwijająca symulatory i gry, "myśli o debiucie giełdowym w kontekście przyszłego roku", poinformował CEO Marcin Jaśkiewicz. Źródło: spółka

Sherlock Waste: Fundusz Pracuj Ventures dokonał inwestycji w spółkę, podało Pracuj.pl. Nowa spółka portfelowa rozwija unikalną platformę, angażującą pracowników we wspólne rozwiązywanie frustrujących problemów w firmie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 0,87 zł na akcję. Źródło:ISBnews

Play2Chill: Liczy na debiut na rynku NewConnect w marcu 2020 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Rózieckiego. Źródło: ISBnews

Noobz from Poland: Producent gier, liczy że będzie notowany na NewConnect do końca roku, poinformował prezes i główny akcjonariusz spółki Jarosław Kotowski. Źródło: ISBnews

Legimi: Przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021, zgodnie z którym będzie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł, podała spółka. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego programu spółka chce przeprowadzić jeszcze w III kw. br. Źródło:ISBnews

Podioom: Grzegorz Krychowiak, piłkarz reprezentacji Polski, zainwestował w platformę treningową, działającą w formule Software-as-a-Service (SaaS), poinformował prezes Bartłomiej Świercz. Źródło:ISBnews

ArchiDoc: Offsite Archive Storage and Integrated Services (Ireland) Limited (OASIS) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad ArchiDoc, podał Urząd. Źródło:ISBnews

Sare: Po przeprowadzeniu ogólnego badania i analizy potencjału rynku w zakresie inwestycji w spółki zależne, tj. Adepto oraz Cashback Services, podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora do tych spółek, podało Sare. Źródło: ISBnews

Comarch: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska (TFI Allianz) zintegruje swój system informatyczny z aplikacją spółki PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego, podał Allianz. Przedsiębiorcy, którzy posiadają aplikację Comarch PPK, będą mieć ułatwione zadanie przy przekazywaniu danych do TFI Allianz. Źródło:ISBnews

SPI International: Przejął od Sony Pictures Television firmę Film1 Movie Services - operatora czterech kanałów telewizyjnych premium i serwisu VoD w Holandii. Tym samym SPI International kontynuuje swoją ekspansję w Europie i umacnia pozycję czołowego dystrybutora kontentu telewizyjnego premium i właściciela 40 kanałów telewizyjnych na całym świecie. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Allianz Polska: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI Allianz) zintegruje swój system informatyczny z aplikacją Comarch PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego, podał Allianz. Przedsiębiorcy, którzy posiadają aplikację Comarch PPK, będą mieć ułatwione zadanie przy przekazywaniu danych do TFI Allianz. Źródło:ISBnews

Bank Pekao: Udostępnił usługę mojeID, rozwiązanie dostarczane przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) do potwierdzania tożsamości online, podał bank. Źródło:spółka

Ultimate Games: Zawarł z inbetweengames UG umowę, na mocy której zobowiązał się do wykonania portu i wydania gry "All Walls Must Fall" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to IV kw. 2019/I kw. 2020 Źródło:ISBnews

QuarticOn: Uruchomił sprzedaż swojego systemu w modelu SaaS i liczy na skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów z wielu zagranicznych rynków jednocześnie, poinformował prezes Paweł Wyborski. Źródło:ISBnews

Blue Media: Ponad 100 tys. klientów korzysta już z aplikacji Autopay opracowanej przez spółkę, która umożliwia automatyczne płatności za przejazd autostradą, poinformowała Blue Media. Źródło:ISBnews

11 bit studios: Data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września 2019 r. 11 bit studios udostępniło trzeci, płatny dodatek z zainicjowanej kilka kwartałów temu serii "TWoM: Stories". Nosi tytuł 'TWoM: Stories - Fading Embers', podała spółka. Źródło: ISBnews

Uniqa: Udostępniła narzędzie pozwalające na samodzielną likwidację szkody majątkowej. W pierwszym etapie z tej możliwości skorzystają klienci, których mieszkanie zostało zalane, podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Uruchomił specjalną usługę dedykowaną graczom komputerowym, podała spółka. Dzięki współpracy z serwisem dogry.pl użytkownicy usług InPost mogą dołączyć do programu partnerskiego - za zamawianie paczek uczestnicy dostają bonusy: waluty premium do najpopularniejszych gier, skiny czy pełne wersje gier na różne platformy, vouchery do m.in. Netflixa, Allegro czy Paysafecard. Źródło: ISBnews

Netia: Do oferty Data Center wszedł oficjalnie - jeden z najnowocześniejszych w naszej części Europy - obiekt w podwarszawskim Grodzisku Mazowieckim. Tym samym o ponad 200 m2 powiększyła się oferta wolnej powierzchni serwerowej dla klientów Netii, spełniająca najwyższe branżowe normy (TIER III). Źródło: spółka

ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce wprowadził możliwość przekazania danych przez system bankowości internetowej w ramach rozwiązania eID od Blue Media. Usługa eID, udostępniona we współpracy z Orange Polska, pozwala klientom banku podpisać umowę o abonament i zarejestrować numer na kartę w pełni online. Źródło: spółka

Asseco: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wdrożył aplikację mobilną Informacje Medyczne, stworzoną przez Asseco Poland - największego producenta oprogramowania w Polsce, specjalizującego się między innymi w systemach dla służby zdrowia. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci zyskają szybki dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Ponadto, za jego pośrednictwem będą mogli zapisać się na wizytę w ramach jednostek współpracujących ze szpitalem. Partnerem projektu była firma Infocomp Sp. z o.o. Jest to pierwsze wdrożenie aplikacji Asseco Informacje Medyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Źródło: spółka

Huawei: Dołączył do Paris Call, deklaracji mającej na celu pobudzenie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zaufania w cyberprzestrzeni. Źródło: spółka

Kino Polska TV: W ramach umowy zawartej między spółką (której SPI International jest większościowym udziałowcem), a P4 sp. z o.o., operatorem sieci komórkowej Play, do oferty Play NOW trafiło 50 najlepszych filmów z katalogu SPI. Filmy są dostępne w modelu transakcyjnym VOD (możliwa płatność za dostęp do pojedynczego filmu). Źródło: spółka

Samsung Electronics: Zaprezentował Galaxy Note10, nową serię smartfonów klasy premium, która łączy elegancki design z narzędziami oferującymi nowy poziom mocy. Seria Galaxy Note10, składająca się z 2 różniących się rozmiarem smartfonów, oferuje jeszcze lepszy S Pen, nowe kreatywne funkcje, profesjonalny aparat oraz oprogramowanie zwiększające efektywność. Źródło: spółka

Digital Care: Uruchomił stacjonarny punkt napraw w salonie Orange Smart Store w warszawskim "Sezamie". Z usług punktu mogą korzystać wszyscy klienci, którzy posiadają usługę Orange Smart Care. Naprawy są przeprowadzane także w trybie ekspresowym, który trwa nie dłużej niż 2 godziny. Źródło: spółka

Multiconsult Polska: PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały firmę, która zajmie się opracowaniem dokumentacji przygotowawczej dla projektu: "Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Spółki już wielokrotnie współpracowały przy realizacji inwestycji kolejowych. Źródło: spółka

HP: Firma rozszerza portfolio jednostek stacjonarnych i zwiększa produktywność współczesnych stanowisk pracy z nowymi urządzeniami z serii HP EliteDesk 800 G5 oraz ProDesk 600 i 400. Źródło: spółka

Softnet: ,,Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i wymaganiom konkurencyjnego rynku zdecydowaliśmy się przenieść swoje obecne systemy do modelu cloud computing w chmurze Oracle Cloud" - powiedział prezes SoftNet Andrzej Data. "Dla systemów działających w sektorze finansowym taka operacja jest szczególnie złożona, wymaga bowiem zapewnienia ścisłej zgodności z regulacjami nałożonymi przez KNF." Projekt w firmie SoftNet jest jak do tej pory największym kontraktem chmurowym w historii Oracle Polska. Źródło: spółka

Vooom: Aplikacja zbierająca na jednej mapie wszystkie środki komunikacji, w tym usługi współdzielone i transport publiczny, rozpoczyna zamknięte testy wypożyczania aut wraz z kilkoma wybranymi partnerami biznesowymi. To pierwszy krok przed wdrożeniem usługi pakietów mobilności, nowoczesnego benefitu pracowniczego dla firm szukających ekologicznych i odpowiedzialnych społecznie rozwiązań. Użytkownicy indywidualni w Warszawie mogą z kolei skorzystać z nowej funkcjonalności - rozkładu jazdy podawanego na żywo. Docelowo do końca roku będą mogli przez Vooom zamówić taksówkę oraz kupić bilet komunikacji miejskiej. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej. Animacja GIF pokazuje, jak działa rozkład jazdy na żywo. Źródło: spółka

City Talks: Mobilna aplikacja turystyczna umożliwia samodzielne wędrowanie po mieście i aktywne zwiedzanie przez odsłuchiwanie krótkich historii na temat miejsc i ludzi związanych z daną lokalizacją. W momencie udostępnienia aplikacja oferuje nagrania audio i zdjęcia o prawie trzech tysiącach punktów na terenie Warszawy - można swobodnie przemieszczać się po mieście zgodnie z własnymi preferencjami i odsłuchiwać informacje o miejscach, które się zwiedza. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Gra "Hot Shot Burn" w Early Access od 15 sierpnia 2019 r. Źródło: spółka

Polcom: Firma, jako jedyny polski komercyjny ośrodek data center świadczący usługi cloud computingu, uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w chmurze z normą ISO 27017. Oznacza to, że Polcom i jego pracownicy spełniają najwyższe standardy pod kątem zabezpieczenia usług chmurowych i danych klientów. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów działających w regulowanych sektorach, np. finansowym. Źródło: spółka

Grupa AB: Podpisała kontrakt dystrybucyjny dotyczący rozwiązań Ubiquiti Networks. Produkty tego amerykańskiego producenta rozwiązań sieciowych były dostępne już w portfolio AB w modelu sub- dystrybucyjnym, jednak sukcesy sprzedażowe Grupy AB otworzyły drogę do bezpośredniej współpracy, zapewniającej korzyści dla Partnerów Grupy AB. Źródło: spółka

SingularityU Poland Global Impact Challenge 2019: Do 9 września potrwają zgłoszenia do polskiej edycji najbardziej prestiżowego konkursu dla założycieli startupów i młodych innowatorów Global Impact Challenge, który wyłoni najbardziej innowacyjne projekty pomagające w rozwiązaniu problemów cywilizacyjnych świata. Źródło: spółka

