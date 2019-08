Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Smartfony: Sprzedaż smartfonów wzrosła o 0,9% r/r w II kwartale 2019 roku, podała firma badawcza IDC. Na rynek dostarczono ok. 2,2 mln urządzeń. Dla porównania, światowa sprzedaż smartfonów zmalała do 333,2 mln sztuk, czyli o 2,3% r/r. Źródło:ISBnews

PSD2: Zdaniem 55% bankowców, pozycja i konkurencyjność banków w Polsce nie ulegnie zmianie w efekcie wprowadzenia dyrektywy PDS2 dotyczącej tzw. silnego uwierzytelniania, wynika z badania przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Źródło:ISBnews

Cyfryzacja: Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest szansą dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia (od 1 kwietnia br. dotyczyło to tylko zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro). Źródło:ISBnews

Płace w IT: Mediana wzrostu wynagrodzeń doświadczonych specjalistów IT zwiększyła się o 1,5% w I połowie 2019 roku, wynika z danych No Fluff Jobs. Jednak tempo wzrostu płac programistów zwolniło, a w niektórych specjalizacjach i lokalizacjach zaobserwować można spadki. Może to mieć związek z rosnącą liczbą młodych adeptów programowania, którzy właśnie wchodzą na rynek pracy.Źródło:ISBnews

Smart Home: Wg badania przeprowadzonego przez agencję Pollster na zlecenie FIBARO 93% respondentów twierdzi, że zna rozwiązania dla inteligentnego domu. Niemal 60% tych, którzy jeszcze ich nie mają, jest zainteresowanych ich instalacją. Wg przewidywań firmy badawczej IDC do 2022 roku łączna liczba urządzeń sprzedanych na globalnym rynku smart home ma osiągnąć 939,7 mln, czyli średnio 18,5% wzrostu rocznie względem 433,1 mln w 2017 roku. Nie zaskakują więc wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie FIBARO wśród 1000 Polaków w wieku 25-55 lat o przychodach na gospodarstwo domowe powyżej 3000 zł brutto. Wg nich 20% badanych ma już rozwiązania inteligentnego domu w swoich domach i mieszkaniach, a 58% pozostałych jest zainteresowane instalacją tego typu systemu. Wg badania najważniejszą funkcją inteligentnego domu jest sterowanie ogrzewaniem. Jako najważniejszą wskazało ją 55% respondentów posiadających instalację. Źródło:spółka

Technologia 5G: Analitycy Deutsche Bank Research dowodzą, że sieć 5G nie wzbudza żywych reakcji klientów indywidualnych. W przeciwieństwie do przedsiębiorców - zwłaszcza tych z sektora przemysłowego. Jak pokazują dane analizowane przez Deutsche Bank Research, w Stanach Zjednoczonych jedynie 10 proc. klientów deklaruje chęć płacenia 6 USD lub więcej miesięcznie za możliwość korzystania z 5G. Wyjątek stanowią Chiny, gdzie 2/3 konsumentów wyraziło chęć inwestycji w tę technologię pod warunkiem, że umożliwi ona szybsze korzystania z mediów społecznościowych czy skróci czas ładowania gier na telefon. Powód tego zapału może być jednak prozaiczny. Mieszkańcy Chin częściej niż w innych krajach mają problemy z jakością sygnału komórkowego na terenach podmiejskich. Źródło: spółka

Telekomunikacja: UKE rozdysponuje pasmo 3,4-3,8GHz w formie aukcji; szacuje wpływy na max. 1,5mld PLN w 2020r. Źródło: Trigon

Analiza: Firma Selectivv opublikowała najnowsze badanie obejmujące dane zebrane pasywnie na wszystkich szesnastu stadionach w sezonie 2018/2019 z którego wynika, że średnio mecze Ekstraklasy przyciągają blisko 22% kobiet. Legia Warszawa, Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Zagłębie Lubin - to na trybunach tych stadionów znajdziemy najwięcej fanek piłki nożnej. Najchętniej na ligowe mecze chodzą osoby w wieku 36-40 lat, a studenci stanowią tylko 5,59% publiki. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Raport Barracuda wskazuje, że przejmowanie kont e-mail i lateralny phishing stanowią coraz poważniejsze zagrożenie dla przedsiębiorstw. Atakujący wykorzystują cztery główne strategie wyboru ofiar lateralnych ataków phishingowych. W około jednej trzeciej przypadków przejęć kont pocztowych cyberprzestępcy stosują dodatkowe techniki zwiększania skuteczności i utrudniania rozpoznawania lateralnych ataków phishingowych. Źródło: spółka

Technologia 5G: Aż 70% firm telekomunikacyjnych ocenia perspektywy biznesowe związane z wdrożeniem sieci 5G jako bardzo pozytywne - wynika z badania 451 Research na zlecenie firmy Vertiv. Wynika to z przekonania, że możliwości 5G zwiększą różnorodność usług i szybkość transmisji danych. Aby jednak to osiągnąć, operatorzy będą musieli podwoić liczbę miejsc dostępu radiowego na całym świecie w ciągu najbliższych 10-15 lat. Nowa gęstsza topologia sieci 5G wymaga też od telekomów rozwiązania takich problemów, jak dzierżawa lub zakup nowych gruntów czy dostęp do wysokiej jakości połączeń. Można się również spodziewać, że systemy 5G będą wykorzystywać innowacje charakterystyczne dla rozwiązań chmurowych, aby umożliwić operatorom szybkie świadczenie nowych usług. Źródło: spółka

Play Communications: Odnotował 253,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 199,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play Communications podwyższył swoje tegoroczne oczekiwania skorygowanej EBITDA do 2,3-2,4 mld zł, wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć między 770 mln zł, a 830 mln zł, podał operator. Play Communications podniósł oczekiwany poziom capex do 800-830 mln zł w tym roku, natomiast nie zmienił szacunku przychodów z powodu słabszej sezonowości sprzedaży telefonów, poinformował prezes Jean Marc Harion. P4, operator sieci Play, uważa, że jest jeszcze za wcześnie na decyzję w kwestii opcji call in odnośnie Virgin Mobile, poinformował prezes Jean Marc Harion. Play zapowiada kolejne nowości mające na celu umocnienie oferty mobilnocentrycznej, poinformował prezes Jean Marc Harion. Play ocenia, że trend dla ARPU postpaid (przychód na użytkownika) jest dobry, dłuższy proces czeka segment prepaid, poinformował prezes Jean Marc

Harion. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Odnotował 51,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 52,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CD Projekt liczy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolę Switch oraz Gwint na urządzenia mobilne z systemem iOS powinny pozytywnie przełożyć się na poziom przychodów ze sprzedaży produktów oraz wynik grupy, podała spółka. Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł, podała spółka. GOG z grupy CD Projekt kontynuuje zamknięte beta testy aplikacji GOG Galaxy 2.0, wynika z komunikatu spółki. Uruchomienie aplikacji GOG Galaxy 2.0 to kwestia miesięcy, poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt cały czas pracuje nad zwiększaniem zatrudnienia, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Spodziewa się utrzymania pozytywnej tendencji w międzynarodowych biznesach grupy oraz przełamania w pozytywnym kierunku w Polsce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Kozłowski. Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok - według stanu na 19 sierpnia br. - wynosi 9 126 mln zł wobec 8 072 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13% r/r), podała spółka. Asseco Poland odnotowało 80,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 88,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ProShare: Dział Volkswagen Samochody Użytkowe z siedzibą w Hanowerze (Niemcy) zajmujący się nowoczesnymi rozwiązaniami mobilności oraz Volkswagen Samochody Użytkowe (Polska) przy wsparciu Volkswagen Financial Services, nawiązały współpracę z operatorem usług carsharingowych 4Mobility, w ramach której oferują klientom krótkoterminowy najem samochodów dostawczych, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Odnotował 263,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 235,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Udział Grupy Polsat w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 27,2% w I półroczu br., podała spółka. Cyfrowy Polsat czeka na oficjalne stanowisko regulatora w kwestii 5G i wtedy będzie podejmował własne decyzje co do implementacji tej technologii, poinformował prezes Mirosław Błaszczyk. Cyfrowy Polsat liczy na dalszą poprawę lojalności klientów odzwierciedloną w obniżaniu poziomu wskaźnika rezygnacji (churn), poinformował prezes Mirosław Błaszczyk. Cyfrowy Polsat zakłada kolejne refinansowania zobowiązań w przyszłości, wynika z wypowiedzi szefowej finansów grupy Katarzyny Ostap-Tomann.

11bit studios: Odnotowało 1,97 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 25,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Liczy, że wyniki III kw. 2019 r. będą zbliżone do II kw. i nie widzi na razie żadnych sygnałów dotyczących ewentualnego spowolnienia w gospodarce, wynika z wypowiedzi członków zarządu spółki. Wirtualna Polska odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 18,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Odnotował 14,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku finansowego 2019/2020 (kwiecień-czerwiec 2019) wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ten Square Games: Liczy, że dodanie nowych gier, nad którymi pracuje spółka, wyniesie ją "na nowy poziom", poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal. Ten Square Games odnotował 23,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch: Zawarł porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczące zobowiązania się stron do zawarcia 8 listopada 2019 roku ugody w ramach postępowanie pojednawczego, podała spółka. Źródło:ISBnews

Samsung: Nadal zajmuje pozycję lidera rynku telewizorów w Polsce z ponad 25-proc. udziałem ilościowym po pierwszym półroczu, podał koncern. Źródło: ISBnews

T-Bull: Rozpoczął prace związane z produkcją pierwszej w historii spółki gry na platformę PC, która będzie dystrybuowana w modelu premium (w formule płatnej), podała spółka. T-Bull planuje, że gra w fazie wczesnego dostępu (Early Access) zostanie udostępniona na platformie Steam do końca 2020 r. Źródło: ISBnews

IMS: Odnotowało 2,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ericsson: Ogłosił decyzję o zainwestowaniu w Tczewie w produkcję przełomowych rozwiązań technologii mobilnej, podała spółka. Produkcja urządzeń transmisji radiowej, w tym dla 5G, rozpoczęła się w II kwartale 2019 roku, zaś wytwarzanie urządzeń do transmisji radiowej rozpoczęto w II kwartale. Ericsson wraz z partnerem produkcyjnym w Tczewie planuje pełną produkcję na rynek europejski w I kw. 2020 roku. Fabryka w Tczewie będzie w pełni obsługiwać rynek europejski. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Liczy, że wishlista na grę "Blair Witch" sięgnie wkrótce 200 tys. osób, poinformował prezes Piotr Babieno. Gra od jutra będzie dostępna na komputery osobiste oraz konsolę Xbox One. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Wierzyciele stanowiący powyżej 30% uprawnionych do głosowania złożyli w sądzie oświadczenia o wycofaniu uprzednio złożonych propozycji układowych z 28 września 2018 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Pracuje nad projektem kosmicznej gry - rozbudowanego symulatora budowania rakiet z elementami survivalowymi oraz eksploracji kosmosu - na platformę Steam, podała spółka. Źródło: ISBnews

iFun4all: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy z Spółka Akcyjna na Draw Distance Spółka Akcyjna, podała spółka. Źródło: ISBNews

CI Games: Odnotował 8,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-II kw. 2019 r. wobec 9,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komputronik: Odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień-czerwiec 2019) wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBNews

Huawei: Ren Zhengfei, dyrektor generalny i założyciel, udzielił wywiadu korespondentowi telewizji Sky News. Powiedział między innymi, że prognozowane spadki przychodów firmy okazały się błędne, a amerykański rząd pomógł Huawei zdobyć więcej zamówień. Źródło: spółka

SAS: Jak wynika z raportu IDC ,,Worldwide Artificial Intelligence Software Platforms Market Shares, 2018: Steady Growth -- Moving Toward Production", SAS odnotował niemal czterokrotnie szybszy wzrost niż cały rynek rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dochód firmy był wyższy o 104,6%, dzięki czemu zajęła ona drugie miejsce w kategorii oprogramowania AI. Przeznaczając 26% całkowitego dochodu firmy na działania z zakresu badań i rozwoju, SAS reinwestuje ponad dwa razy więcej niż wynosi średnia dla największych firm technologicznych. Źródło: spółka

Infor: Ogłosił zmiany w zarządzie firmy. Kevin Samuelson, dotychczas zajmujący stanowisko dyrektora finansowego (CFO), został mianowany prezesem zarządu (CEO). Charles Phillips, który od 2010 roku był prezesem zarządu, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Samuelson związany jest z Infor od 14 lat - wcześniej na stanowiskach M&A i CFO. Źródło: spółka

CI Games: Zawarł umowy dystrybucyjnej z H2 Interactive na dystrybucję Sniper Ghost Warrior Contracts na terytorium Japonii i Korei Południowej. Wprowadził do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW 10,833mln akcji serii H. Źródło: spółka

Abstra: W pierwszej połowie bieżącego roku Abstra osiągnęła przyrost liczby klientów o 67%, a będąca tego efektem ilość realizacji komercyjnych zwiększyła się o 38% w stosunku do pierwszego półrocza 2018. Pomiędzy styczniem a czerwcem br. firma zwiększyła sumę swoich przychodów z wpływów reklamowych o 49% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku. Uzyskała także aż o 119% więcej zysku z AdSense. Liczba wyświetleń na YouTube produkcji Abstra wzrosła o 15%. Źródło: spółka

GlobalLogic Polska: Ponad 200 mld USD rocznie przepływa przez sieć płatności elektronicznych B2B, dla której rozwiązania informatyczne polska firma opracowała w Krakowie. Aktualnie sieć skupia pond 400 tys. firm, głównie z USA. To jedna z największych i najszybciej rozwijających się elektronicznych sieci płatności B2B. GlobalLogic Polska to pierwsza firma w naszym kraju, która opracowała rozwiązania informatyczne zastosowane w sieci płatności B2B, działającej na tak dużą skalę.Źródło: spółka

Primeon: Założyciele startupu odkupili udziały od 2 funduszy inwestycyjnych - Inovo Venture Partners i AIP Seed - i przejęli 100% kontroli nad spółką, podał AIP Seed. Źródło:ISBnews

Agora: Otrzymała ofertę zawarcia umowy inwestycyjnej regulującej zasady nabycia istniejących oraz objęcia nowych udziałów spółce stowarzyszonej Online Technologies HR, rozwijającej nowoczesną aplikację HRLink.pl, za ok. 7,7 mln zł, podała Agora. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Zawarł z Hockley umowę dotyczącą sprzedaży kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach Nowogrodzkiej i Św. Barbary za 81 mln euro (ekwiwalent ok. 350 mln zł), podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Handlowy: Jako pierwszy bank w Polsce uruchomił całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces aplikowania o kartę kredytową, oparty o rozwiązania biometryczne. Bank wdrożył biometryczny proces kredytowy we współpracy z dwoma podmiotami z branży fintech, których rozwiązania umożliwiają automatyczną weryfikację dochodu oraz zdalne potwierdzanie tożsamości, podała instytucja. Źródło:ISBnews

ING Bank Śląski: Udostępnił rozwiązanie RoboPlatform, pomagające klientom - dużym i średnim przedsiębiorstwom usprawniać procesy wewnętrzne z wykorzystaniem robotyki. Nowe oprogramowanie klasy RPA (Robotics Process Automation) zostało stworzone w całości przez ING, podał bank. Źródło:ISBnews

QubicGames: Otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Chop" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 13 września 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 6 września 2019 roku. Źródło:ISBnews

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), trójmiejskie uczelnie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR): Pracują nad prototypem pojazdu, który za pomocą odbiorników satelitarnych i skanerów laserowych będzie wykonywał pomiary toru, podały PKP PLK. Innowacyjne rozwiązanie ma dostarczać dokładnych, bieżących informacji o położeniu i stanie toru. Źródło: ISBnews

Polski Fundusz Rozwoju (PFR): Otworzył Centralny Dom Technologii, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Źródło: ISBnews

Apator: Przy współpracy z partnerami technologicznymi, wdraża system 4Grid pracujący w oparciu o liczniki energii elektrycznej wykorzystujące nowe technologie komunikacyjne w standardzie LTE, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bigben: Podpisał roczną umowę z Epic Games Store na trzy gry, które będą miały swoje premiery w roku bieżacym, podał Bigben. "WRC 8" zadebiutuje 5 września, "Paranoia: Happiness is Mandatory" zostanie wydana 3 października, zaś "Bee Simulator" będzie dostępna od 14 listopada 2019 r. Źródło: ISBnews

7Levels: Ustalił premierę gry "Jet Kave Adventure" na konsolę Nintendo Switch na 17 września 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Grape Up: Polska firma uczestniczy w rozwoju platformy One Digital Platform dla samochodów Porsche, wynika z komunikatu spółki. Źródło:ISBnews

T-Mobile: Rozszerza swoje usługi w ramach Heyah o oferty ,,Nielimitowane rozmowy z wybranymi numerami na Ukrainę" oraz ,,Tańsze połączenia na Ukrainę do wszystkich sieci". Od 2 września T-Mobile wprowadza do swojej oferty Giga Taryfy - największe na rynku pakiety internetu mobilnego przy pełnej prędkości w ramach oferty głosowej. W odświeżonej wersji abonamentu komórkowego L klienci będą mogli korzystać z 70 GB danych z pełną prędkością oraz usługi ,,SuperNet Video HD", dzięki której użytkownik może oglądać multimedia bez zużywania pakietu danych. Źródło: spółka

Plus: Wprowadza ofertę skierowaną do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce lub planujących do niej przyjazd w postaci limitowanego zestawu Plus na Kartę z przydatnymi gratisami (etui na kartę bankomatową lub dokument, słuchawki douszne, rozmówki polsko-ukraińskie oraz kod na darmowy przekaz pieniężny na Ukrainę). Źródło: spółka

Klabater : Wydawca i producent gier wideo, poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - poddziałanie ,,Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" na promocję marek produktowych spółki na rynkach międzynarodowych. Spółka jest rekomendowana do dofinansowania, w zakresie którego otrzyma ponad 300 tys. zł. Źródło:spółka

NVIDIA, Vmware: Podczas konferencji VMworld 2019 US ogłosiły zawarcie współpracy, której celem jest wsparcie biznesu we wdrożeniach technologii opartych m.in. na sztucznej inteligencji. Dzięki nowo podpisanej umowie, na rynek zostaną wprowadzone rozwiązania z najszybszymi na rynku wirtualnymi, akceleratorami GPU. Zapewnią one znaczną akcelerację procesów związanych z badaniem danych i uczeniem maszynowym w środowisku VMware Cloud on AWS, skracając czas niezbędny do ukończenia procesu z kilku dni do kilku minut. Źródło: spółka

Draw Distance: Promocja na tytuł ,,Serial Cleaner" przyczyniła się do znacznego wzrostu jego sprzedaży na Nintendo Switch. Po obniżce ceny gra zajęła pierwsze miejsce pod względem dystrybucji cyfrowej w Europie. Źródło: spółka

Energa Operator: Pozyskuje unijne wsparcie na projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020 na tego typu inwestycje udało się zdobyć ponad 200 mln zł. Znaczna część z tych środków, bo aż 170 mln zł, pozwoli na wdrożenie inteligentnej sieci dystrybucyjnej Smart Grid. Źródło: spółka

11 bit studios: Rozpoczęło sprzedaż pakietu płatnych dodatków, tzw. ,,Season Pass" do gry ,,Frostpunk". Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Jako pierwsza platforma satelitarna w Polsce, uruchomił testowo na satelitarnych dekoderach EVOBOX HD nowe funkcje, dostępne po podłączeniu urządzenia do Internetu, które umożliwiają oglądanie ulubionych programów z przesunięciem czasowym: TimeShift, reStart i CatchUP. Źródło: spółka

BoomBit: Gra 'Mighty Heroes' zadebiutowała w systemach iOS i Android. Źródło: BDM

Ultimate Games: Zawarł z Console Labs, jako twórcą, umowę na produkcję i wydanie gry o roboczej nazwie Demolish & Build 2021 w wersji na PC. Zgodnie z zawartą umową twórca stworzy grę, a emitent sfinansuje w całości produkcję oraz ją wyda na platformie Steam. Wydanie jest planowane na IV kw. 2020/ I kw. 2021. Źródło: spółka

Meizu: Na początku marca ogłosiło wprowadzenie na rynek modelu Note 9. Od tego momentu smartfon ten sukcesywnie wchodzi do sprzedaży na rynkach całego świata. W Polsce rusza właśnie przedsprzedaż Meizu Note 9, w ramach której można skorzystać z promocyjnej oferty zestawu ze słuchawkami Meizu POP o wartości 299 zł. Źródło: spółka

VMWare: Podczas eventu VMworld 2019 US z udziałem prezesa firmy Pata Gelsingera, firma z Palo Alto ogłosiła szereg nowych produktów, aktualizacji oraz udogodnień dla klientów oraz partnerów: platforma cyfrowego miejsca pracy Workspace ONE otrzyma wsparcie w postaci usług tzw. cyfrowego konsjerża. Dzięki technologii IBM Watson Workspace ONE stanie się pierwszą na rynku platformą cyfrowego obszaru roboczego, wykorzystującą możliwości sztucznej inteligencji. Klienci, którzy wdrażają VMware Cloud on AWS, zamiast budować własne data center, są w stanie zaoszczędzić ponad 59 proc. kosztów operacyjnych, według najnowszego raportu Forrester Consulting. VMware zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązanie dla klientów biznesowych - VMware Hybrid Cloud Platform - kompleksowy zestaw produktów i usługdostępnych lokalnie lub w chmurze. VMware ogłosiła plan wsparcia wdrożeń oprogramowania Kubernetes w przedsiębiorstwach. Adaptację kontenerów wesprzeć ma nowe rozwiązanie - VMware Tanzu. VMware zademonstrowała także najnowsze

rozwiązania dla operatorów chmurowych w ramach VMware Cloud Provider Platform. Źródło: spółka

Huawei: Przedstawił Ascend 910: najwydajniejszy procesor AI i platformę obliczeniową AI MindSpore. ,,Od czasu ogłoszenia naszej strategii AI w październiku ubiegłego roku przez cały czas pracowaliśmy nad jej rozwojem", powiedział Eric Xu, Rotating Chairman Huawei. ,,Dziś możemy powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z planem, począwszy od badań, poprzez rozwój, po wprowadzenie produktów na rynek. Obiecaliśmy, że będziemy dysponować kompletnym portfolio rozwiązań AI, gotowym do spełnienia wyzwań stawianych w dowolnym scenariuszu zastosowań. Dzisiaj je dostarczyliśmy, wraz z rynkową premierą Ascend 910 i MindSpore. To wydarzenie otwiera również nowy etap w budowaniu strategii AI przez Huawei". Źródło: spółka

