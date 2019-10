Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Innowacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpocznie 15 października br. nabór wniosków na dofinansowanie małych, mikro i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, podał BGK. Firmy mogą uzyskać maksymalnie 6 mln zł finansowania, a nabór wniosków potrwa do 27 lutego 2020 r. Źródło:ISBnews

Gaming: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu sektorowego GAMEINN wybrało 27 projektów do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 104 652 946,38 zł. Dofinansowanie na projekty otrzyma m.in. 7 spółek notowanych na GPW. Źródło:ISBnews

HR: Co drugi kandydat uważa, że pracodawcy dbają o dobre relacje z osobami aplikującymi - wynika z 5. edycji raportu ,,Candidate Experience w Polsce", przygotowanego przez eRecruiter. Firmy stają jednak wciąż przed licznymi wyzwaniami w zakresie kreowania pozytywnych doświadczeń w procesie rekrutacji. 9 na 10 kandydatów oczekuje od pracodawców szczerego i rzetelnego przedstawiania warunków pracy, 7 na 10 - przekazywania informacji zwrotnej o powodach odrzucenia ich aplikacji, a prawie tyle samo - podawania w ogłoszeniach informacji o wynagrodzeniu. Co druga osoba chciałaby stałego kontaktu z rekruterem. Firmy muszą mieć zatem świadomość, że także pracodawca i jego marka podlegają ocenie podczas procesu rekrutacji. Dziś wszyscy jesteśmy kandydatami, wskazuje raport. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Jak pokazują wyniki badania ,,Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych" ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony danych w telefonach służbowych jest na tyle realne, że blisko co 5. użytkownik spotkał się bezpośrednio lub w swoim otoczeniu z tego typu zagrożeniami. Najczęściej było to zagubienie urządzenia (41%), przejęcie kontroli nad kontami w mediach społecznościowych (38%), pozostawienie bez nadzoru, np. w miejscu publicznym (36%) oraz kradzież urządzenia (35%). Badanie ,,Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych" przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2019 r. przez SW Research na zlecenie Cyfrowego Centrum Serwisowego, dystrybutora telefonów BlackBerry. Źródło: spółka

eParagon: Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad legislacją dotyczącą usługi eParagonu. Eksperci są zgodni - rynek jest już gotowy na tę zmianę. Nad wdrożeniem w Polsce usługi, którą jest zastąpienie papierowych paragonów ich wersją elektroniczną, pracuje m.in. grono ekspertów ds. nowych technologii i finansów wraz z partnerami w obszarze handlu, Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz przedstawicielami Przelewy24 - w ramach projektu Platformy Detalistów. To dzięki zaangażowaniu tych osób udało się rozbudzić całkowicie nowatorską inicjatywę i stworzyć właściwe rozwiązanie. - eParagon to odpowiedź na zapotrzebowanie, które zaobserwowaliśmy u naszych partnerów na rynku. Najważniejsze w tej usłudze jest to, że spełnia oczekiwania detalistów oraz konsumentów, którzy zyskują swobodę dostępu do swoich paragonów - mówi Robert Łaniewski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, która od lat pomaga przedsiębiorcom. - Ogromne zaangażowanie i wsparcie ze strony detalistów jest dla nas

sygnałem, jak bardzo taka usługa jest potrzebna. Dlatego cieszę się, że rozwiązanie jest już gotowe i przechodzi obecnie testy produkcyjne - dodaje. Źródło: spółka

Sprzęt IT: Wartość sprzedaży polskiego sektora sprzętu IT spadła o 0,5% w I poł. 2019 r. po spadku o 5% w całym 2018 r., podało GfK. Duży wpływ na tę sytuację miały trzy najważniejsze kategorie: komputery przenośne, monitory oraz urządzenia magazynujące (dyski zew./wew., macierze, dyski sieciowe). "Rynek IT w Polsce w pierwszej połowie 2019 roku wyraźnie wchodził w fazę stabilizacji. Wartościowo rynek skurczył się zaledwie o 0,5%. Dla porównania cały rok 2018 zakończył się 5-proc. spadkiem. Duży wpływ na tę sytuację miały trzy najważniejsze kategorie: komputery przenośne, monitory oraz urządzania magazynujące (dyski zew./wew., macierze, dyski sieciowe)" - czytamy w komunikacie. W dalszym ciągu najważniejszy segment na polskim rynku PC stanowią komputery przenośne (około 90% rynku). Źródło:ISBnews

Producenci oprogramowania: Nawet 30-procentowy roczny wzrost działalności i miliard złotych obrotów, a do tego eksport większości swoich usług. W bieżącej działalności polskich MŚP z sektora IT obok wielu sukcesów nie brakuje jednak wyzwań. Aby wzmocnić głos krajowych firm IT, reprezentujących strategiczny dla Polski sektor gospodarki, powołana została Organizacja Pracodawców Usług IT (ang. Software Development Association Poland - SoDA). Związek postuluje m.in. powołanie współpracującej z biznesem i przez niego współfinansowanej instytucji naukowej zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją. Jednak niewystarczająca współpraca środowisk naukowych z biznesem to nie jedyne wyzwania, z którymi mierzą się firmy programistyczne. Debata im poświęcona odbędzie się w trakcie 9. Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach. Wedle szacunków około 1000 polskich firm kwalifikuje się do miana producenta oprogramowania. Według szacunków skupiającej takie przedsiębiorstwa Organizacji Pracodawców Usług IT pracuje w nich

nawet 50 tys. pracowników. Spośród ponad 250 tysięcy, które w naszym kraju pracują jako programiści. Polscy producenci oprogramowania skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach. Osiągają spektakularne sukcesy, a ich współpraca z zagranicznymi klientami trwa nawet po 20 lat. Szacuje się, że ich łączne roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 1 mld PLN. Firmy te notują wzrosty przekraczające nawet 30 proc. (r/r), a większość swoich usług (70 proc.) eksportują. Źródło: SoDA

GPW: Planuje osiągnąć 10% przychodów z nowych rozwiązań technologicznych w ciągu najbliższych kilku lat, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Prezes zakłada, że w ciągu 4 lat GPW będzie miała swój własny system transakcyjny. Źródło: ISBnews

GPW: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz GPW podpisały umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich prac badawczo-rozwojowych związanych z budową systemu GPW Data, podała giełda. Prace związane z projektem GPW Data rozpoczną się w październiku tego roku. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wchodzi w etap prac operacyjnych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Moonlit Games: Zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier. Moonlit Games ujawni do końca roku kolejne dwa większe projekty gier, które dołączą do uaktualnionego harmonogramu wydawniczego obejmującego na teraz łącznie 9 gier i jedną technologię do 2022 r., poinformował wiceprezes Michał Gardeła. W związku z tymi planami spółka nie wyklucza pozyskania dodatkowego finansowania. Źródło: ISBnews

Samsung Electronics Polska: Prezes Joseph Kim oraz pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa minister Karol Okoński podpisali dziś w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji porozumienie, którego celem jest przystąpienie Samsung Electronics Polska do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podał Samsung. Źródło: ISBnews

Playway: Odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

4fun Media: Odnotowało 1,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.4fun Media zaprezentowało plan dalszego rozwoju grupy kapitałowej. Jego nadrzędnym celem jest uporządkowanie aktywów oraz poprawa rentowności operacyjnej grupy kapitałowej 4fun Media w kolejnych latach obrotowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Silvair: Odnotował 1,56 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I pół. 2019 r. wobec 1,65 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło:ISBnews

Ailleron: Odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 0,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

XTPL: Odnotował 16,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Larq: Odnotował 10,37 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2019 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 1,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Beesfund: Ludwik Sobolewski dołączył do platformy crowdfundingu udziałowego, podała spółka. Będzie odpowiadać za stworzenie rynku handlu udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ekspansję międzynarodową i prace nad alternatywnym systemem obrotu akcjami (MTF). Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 28 376 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 października, podała spółka. We wrześniu liczba klientów wzrosła o 121 firm netto. Źródło: ISBnews

BoomBit: Wiceprezes Paweł Tobiasz 1 października złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki z przyczyn osobistych. Wobec powyższego rada nadzorcza spółki powołała Marka Pertkiewicza, dotychczasowego dyrektora finansowego, na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Sprzedaż Gry Car Mechanic Simulator Pocket Edition (tj. port gry Car Mechanic Simulator 2015 na Nintendo Switch), udostępnionej na platformie Nintendo Switch, w okresie od premiery do 1 października br. zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu (sprzedaż ok. 1000 szt. kopii), podała spółka. Źródło: ISBnews

No Fluff Jobs: Portal otworzył swój pierwszy oddział zagraniczny - na Węgrzech, podała spółka. Podobnie jak w naszym kraju, misją No Fluff Jobs na rynku węgierskim jest promowanie transparentności w procesach rekrutacji w branży IT. Źródło: ISBnews

Ministerstwo Energii: Podpisało z Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju, poinformował Tauron. Źródło: ISBnews

Goldenline: Spółka z grupy Agora rozwijająca platformę rekrutacyjną Goldenline.pl - wprowadza zmiany w zespole menedżerskim odpowiedzialnym za realizację nowej strategii firmy. Prezesem spółki został Tadeusz Kuropatwiński. Źródło: ISBnews

Polcom: Od 14 września br. obowiązuje unijna dyrektywa Payment Services Directive 2 (PSD2), która rozpoczyna erę otwartej bankowości. Tym samym podmioty trzecie mogą ubiegać się o dostęp do rachunków klientów z banków w Polsce. Niemniej, o ile dyrektywa może zmotywować banki do dalszej cyfryzacji, jest ona także powodem wielu obaw pod kątem bezpieczeństwa informacji. ,,PSD II pomimo licznych możliwości do rozwoju, jest także powodem wielu obaw w sektorze bankowym. W badaniu KPMG i Związku Banków Polskich, aż 76 proc. przedstawicieli banków wyraziło opinię, że spodziewa się zwiększonej liczby cyberataków po wdrożeniu unijnej dyrektywy. Z tym rozporządzeniem wiąże się także wzrost nakładów finansowych na zbudowanie lub modernizację własnych środowisk IT oraz zatrudnienie odpowiednich specjalistów" - mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor handlowy w firmie Polcom, specjalizującej się w obszarze przetwarzania danych na polskim rynku. Źródło: spółka

Mediacap: Skonsolidowane przychody Grupy w II kwartale 2019 wyniosły 31,3 mln zł (wzrost o 48% r/r), zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 3,3 mln zł (wzrost o 154% r/r z 1,3 mln z rok wczesniej). EBITDA bez uwzgledniania efektu MSSF 16 wyniosłaby 2,5 mln zł w II kwartale (+96% r/r). Zysk netto Grupy wyniósł w tym okresie 1,3 mln zł wobec 0,25 mln zł w II kwartale ubiegłego roku. ,,Miniony kwartał napawa optymizmem na druga połowe roku. Przychody rosna skokowo, a w skali całego roku po raz pierwszy przekroczymy próg 140 mln zł. Wieksza skala to pochodna nowych modeli biznesowych i innowacyjnych rozwiazan. Równoczesnie zdajemy sobie sprawe z wyzwan: Grupa powiekszyła zadłuzenie, nadal ponosimy znaczne nakłady na rozwój, a najdynamiczniej rosna spółki, w których Mediacap ma mniej udziałów. To dlatego wzrost przychodów i rentownosci EBITDA nie przełozył sie na EPS. Wewnetrzne prognozy wskazuja jednak na poprawe w tym zakresie w kolejnych okresach. Pracujemy takze cały czas nad rozwiazaniami nakierowanych na

strukturalna poprawe zysków" - podsumowuje prezes Jacek Olechowski. Źródło: spółka

Google: Z początkiem października stanowisko dyrektora Google for Startups w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz szefa warszawskiego Campusu Google objął Michał Kramarz, dotychczasowy Head of Startups, Export & Entrepreneurship Development w Google. Na tym stanowisku zastąpi Agnieszkę Hryniewicz - Bieniek, która od lipca br. pełni obowiązki globalnej dyrektor Google for Startups. Wraz z powołaniem nowego szefa, warszawski campus Google for Startups zwiększy wsparcie dla startupów w zakresie m.in. wykorzystania oraz dostępu do narzędzi i technologii Google. Przedsiębiorcy będą mogli w ramach kilku programów poszerzać swoją wiedzę m.in. z narzędzi analitycznych, technik reklamy czy technologii chmury obliczeniowej, ale także rozwijać swoje umiejętności biznesowe - m.in. w zakresie budowy i zarządzania zespołami czy tworzenia modeli biznesowych. Google for Startups to globalny dział firmy, który zajmuje się wspieraniem rozwoju startupów, dostarcza im wiedzy o technologiach Google, a także prowadzi programy

akceleracyjne i współpracuje z mentorami, inwestorami i społecznościami przedsiębiorców. Źródło: spółka

Cherrypick Games: My Spa Resort, największa gra studia Cherrypick Games, notuje znaczące wzrosty. Tytuł - bez dodatkowych nakładów na user acquisition (pozyskiwanie graczy) - zarobił we wrześniu o 33 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Studio odnotowało na najważniejszych rynkach wzrost kluczowych wskaźników z gry, m.in. LTV, czyli wartość przychodów z użytkownika w czasie cyklu życia produktu. W ostatnich tygodniach My Spa Resort przeszło swoją największą aktualizację - Globalne eventy. Do tej pory grę pobrano 1,8 mln razy, co przyniosło spółce ok. 790 tys. USD przychodów. Źródło: spółka

Billon: Weźmie udział w programie akceleracyjnym InCredibles, prowadzonym przez Sebastiana Kulczyka, podała spółka. Źródło:ISBnews

Eurocash: Jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej spółki od funduszy MCI, ale na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podał Eurocash, odnosząc się do złożenia przez spółkę do UOKiK wniosku w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco. Eurocash złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Frisco, podał Urząd. Źródło:ISBnews

Grafik Optymalny: Startup dostarczający harmonogram pracowniczy otrzymał 1 mln zł na rozwój od Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Impera Alfa, podano w komunikacie. Pozyskane środki oraz zaangażowanie Mirosława Godlewskiego, byłego szefa Netii, pomogą w ekspansji na europejskim rynku oraz wdrożeniu Predictive HR - systemu opartego na AI, pozwalającego przewidzieć rotację pracowników. Źródło: ISBnews

Setanta: Podpisała plan połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

DataWalk: Zakończył proces negocjacji z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi, dotyczący ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd podwyższył kapitał w drodze emisji do 327 000 akcji zwykłych serii N. Ustalona cena emisyjna akcji wynosi 46 zł. Źródło:ISBnews

Artifex Mundi: Projekt "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu 'match-3', przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości tych poziomów, dzięki zdolności samouczenia się oraz predykcji zachowania graczy" został wybrany do dofinansowania w ramach programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł. Źródło: ISBnews

Drago Entertainment: Producent gier koncentrujący się na tworzeniu symulatorów - zapowiada przeprowadzenie w połowie października kampanii crowdfundingowej. Spółka chce pozyskać blisko 1,6 mln zł na sfinansowanie modelu, w którym docelowo ma funkcjonować, podała spółka. Źródło:ISBnews

Pergamin: Platforma do szybkiego i efektywnego zarządzania dokumentami prawnymi przeznaczonymi dla firm - pozyskała kolejnych inwestorów, w tym fundusz Simpact. Pozyskana kwota 1 mln zł zostanie przeznaczona na realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesie tworzenia umów, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

Data Walk: Podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Z emisji akcji serii N Data Walk pozyska 15 042 000 zł. Źródło:ISBnews

Klabater: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny Klabater i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podał Klabater. Spółka chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w tym miesiącu. Źródło:ISBnews

Thunderbolt: Spółka podpisała z Urszulą Radwańską list intencyjny, w którym strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie współpracy przy projekcie platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe o tenisie, a która będzie prowadzona przez spółkę. Planowana współpraca zakłada aktywny udział Pani Urszuli Radwańskiej w przygotowywaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych. Intencją stron, jest również dołączenie przez Urszulę Radwańską do akcjonariatu spółki, w drodze objęcia nowej emisji akcji. Źródło: spółka

DataWalk: Zawarł umowę z Corpus Solutions a.s. z siedzibą w Pradze, której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w towarzystwie ubezpieczeniowym Kooperativa s.a. Vienna Insurance Group w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Emitel: Zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej dla Orange Polska, podała spółka. Nowa platforma zbudowana została w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i sprzętowe w zakresie technologii IPTV oraz OTT. Emitel jest partnerem Orange Polska i wspiera operatora w zakresie usług telewizyjnych od 2006 roku. Źródło:ISBnews

T-Mobile Polska: Drugi raz z rzędu zwyciężyło w przetargu, którego przedmiotem było dostarczenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej usług mobilnej telefonii oraz transmisji danych na kwotę 31,9 mln zł, podał operator. Źródło:ISBnews

Merlin Group: Uruchomił platformę Biznes i Kultura. Skierowany do segmentu B2B serwis oferuje obecnie ok. 300 000 produktów i pozwala proponować klientom ceny hurtowe, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy, EnveloBank: Rozpoczęły udostępnianie swoim klientom usługi Apple Pay, podał Bank Pocztowy. Bank zapowiada również udostępnienie płatności zegarkami Garmin. Źródło: ISBnews

T-Mobile: Jako pierwszy spośród polskich operatorów wprowadza do swojej oferty usługę Amazon Prime Video. To kolejna platforma wideo, którą operator włącza do starannie wyselekcjonowanej oferty rozrywkowej, rozwijając podejście oferowania klientom nie wszystkiego, co dostępne, ale tego, co najlepsze. Usługa jest dostępna od 2 października 2019 roku. Źródło: spółka

Signify: Podpisuje swoją pierwszą umowę o zakup energii wirtualnej (virtual power purchase agreement, VPPA) dotyczącą 10-letnich dostaw energii odnawialnej z farmy wiatrowej Green Investment Group (GIG) w Kisielicach. Obiekty Signify w Polsce odpowiadają za ponad 25 proc. globalnego zużycia energii elektrycznej przez firmę. VPPA jest ważnym etapem na drodze do neutralności węglowej Signify w 2020 roku. Źródło: spółka

Honor: Model 20 osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży wynoszące ponad 1 mln sztuk na świecie w zaledwie 14 dni. Smartfon wyposażony w aparat główny 48 MPix, umożliwiający wysoką rozdzielczość i utrwalanie obrazów z bardzo precyzyjnym odwzorowaniem detali, uzyskał 113 punktów (trzeci wynik na świecie) w teście fotografii mobilnej DxOMark. W Chinach sprzedaż modelu HONOR 20 Pro wyniosła ok. 15 milionów USD w ciągu 3 sekund od pojawienia się w sprzedaży. Źródło: spółka

GlobalLogic Polska: Rozbudowuje funkcjonalności systemu informatycznego GLOFace. Rozwiązanie umożliwia wykrycie u kierowcy zawału czy też udaru mózgu. Źródło: spółka

GoPro: Wprowadza HERO8 Black, Max oraz akcesoria modułowe - na nowo definiując możliwości kamery. Aby uzyskać więcej szczegółów oraz pełną informację prasową, sprawdź naszą stronę informacyjną The Inside Line. Serwis jest obszerny (mamy wiele nowości do zakomunikowania!), co również jest równoznaczne z tym, że prawdopodobnie odpowie na wszelkie potencjalne pytania dotyczące HERO8, Maxa i akcesoriów modułowych, na które Ty lub Twoi czytelnicy chcieliby znać odpowiedzi. Źródło: spółka

Comarch: FILA (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ) to międzynarodowy producent materiałów biurowych i artystycznych, który miesięcznie wymienia setki dokumentów z partnerami biznesowymi na całym świecie. Liczy 35 spółek na 5 kontynentach. Chcąc usprawnić procesy biznesowe zdecydowano się na wdrożenie nowego, wspólnego dla wszystkich spółek, oprogramowania SAP S/4 HANA wraz z globalnym rozwiązaniem do elektronicznej wymiany dokumentów - Comarch EDI. Źródło: spółka

Solectric: W ofercie firmy, będącej polskim dystrybutorem produktów konsumenckich i przemysłowych pojawił się kompaktowy, 3-osiowy gimbal do smartfonów - Moza Mini-S. Urządzenie wyróżnia niewielki rozmiar, składana konstrukcja oraz możliwość wykorzystania go w roli selfie sticka lub statywu. Źródło: spółka

Logitech: Wprowadza mechaniczną klawiaturę do gier Logitech G PRO X. Nowa klawiatura serii PRO, występuje w trzech wersjach, z różnymi typami przełączników - Clicky, Linear oraz Tacttile dostosowanych do różnych gatunków gier. Źródło: spółka

Ten Square Games: Przychody z Fishing Clash wyniosły we wrześniu 3,0mln USD - Sensor Tower. Spółka rozpoczęła kampanię TV Fishing Clash w USA. Źródło: spółka, Trigon

Bloober Team: Zawarł umowę licencyjnej z CDP na wydanie i dystrybucję gry Blair Witch w wersji pudełkowej na platformę PC na rynku polskim. Źródło: Trigon

Krakowski Bank Spółdzielczy: Ma umowę na system płatności natychmiastowych Express Elixir, obsługiwany przez KIR. Źródło: spółka

QubicGames: Podpisał umowę z KillHouse Games. Na bazie umowy do Nintendo eShop trafi utytułowana gra Door Kickers. Jest to największa produkcja do tej pory, która zostanie wydana przez warszawskiego wydawcę. Źródło: spółka

Draw Distance: Ogłosił, że 10 października nastąpi premiera gry Midnight Evil na konsolę Nintendo Switch. Gra będzie dostępna w regionalnych oddziałach Nintendo eShop w Europie, USA, Kanadzie, Meksyku, RPA, Australii oraz Nowej Zelandii. Krakowska spółka jest odpowiedzialna za przeportowanie gry autorstwa Impulse Game Studios Ltd., a także marketing, promocję oraz dystrybucję tytułu. Umowa została zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia, a obie strony podzielą się zyskami ze sprzedaży gry. Źródło: spółka

InventionMed: Technologiczna firma z branży medycznej, zmierzająca na główny rynek GPW, jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy. Spółka podpisała umowę na dofinansowanie projektu w Ministerstwie Rozwoju w kwocie 16 mln zł. Źródło: spółka

Huawei: Aż 1300 metrów powierzchni naszpikowanej technologią, a w niej wszystkie najnowsze urządzenia, innowacje i usługi Huawei w jednym miejscu, w tym możliwość testowania możliwości sieci 5G. Huawei otworzył pierwszy na świecie flagowy sklep marki w Shenzhen w Chinach. Źródło: spółka

Helios: Otworzył najnowszy multipleks w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Tkalnia w Pabianicach. Czterosalowe kino z ponad 600 miejscami to 48. obiekt ogólnopolskiej sieci kin Helios. Źródło: spółka

UPC: Jurorzy UPC Think Big: Grow Smarter wybrali najlepsze projekty tegorocznej, 6. edycji programu. Zwycięzcą w kategorii Think Transformation został projekt Edward.AI, w kategorii Think Customer - Quantum CX, zaś w kategorii Think Social - Leżę i Pracuję. Dodatkowo, w kategorii Digital Transformation wyróżniono PKO Bank Polski za najbardziej inspirującą transformację cyfrową wśród korporacji. Źródło: spółka

Tauron: Zakończył gruntowną modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii, podała spółka. To oznacza, że projekt Wirtualnej Elektrowni Taurona wkroczył w kolejną fazę. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Został zakończony proces certyfikacji gry Dark Veer na Nintendo Switch. Premiera Dark Veer na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Ostateczny termin premiery, po jego potwierdzeniu przez Nintendo, zostanie podany przez apółkę w formie komunikatu. W opinii zarządu, sprzedaż gry Dark Veer na platformie Nintendo Switch może mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Zawarło z Ultimate Games umowę, której przedmiotem jest świadczenie przez wydawcę (Ultimate Games) kompleksowych usług obejmujących wydanie pełnej wersji gry na PC na platformie Steam oraz na konsolę Nintendo Switch. Red Dev Studio jest producentem i posiadającym pełne prawa majątkowe do gry pt. "Doubles Hard" w wersji na PC i udzielił wydawcy nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wyłącznej, pełnej licencji na korzystanie z Gry. Za dystrybucję gry na Steam i Nintendo Switch oraz dokonanie portu gry na Nintendo Switch odpowiedzialny będzie wydawca. Źródło: spółka

ECC Games: Zawarło umowę licencyjną z Subaru Corporation w przedmiocie udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego Subaru w ramach gry "Drift19". ECC Games z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej i graficznej zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ustalonego na zasadach rynkowych, wyliczonego jako ustalony przez strony procent z przychodu ze sprzedaży gry. Źródło: spółka

Samsung: Od piątku 18 października 2019 roku Galaxy Fold - smartfon stanowiący zupełnie nową kategorię urządzeń technologii mobilnej - zadebiutuje w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Hiszpanii, Szwajcarii i Polsce. Źródło: spółka

T-Mobile: Firmy TMobile i Cinkciarz.pl nawiązały długoterminową współpracę. Dzięki zainicjowanemu partnerstwu klienci TMobile, zawierający umowę na abonament z telefonem z systemem Android, będą mogli korzystać z zainstalowanej już na smartfonie aplikacji Cinkciarz.pl do przekazów pieniężnych. Źródło: spółka

Agora: 'Warsaw' - gra z gatunku taktycznego RPG tocząca się w okupowanej Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego - jest dostępna od 2 października. To tytuł, w którym gracz ma możliwość kierowania polskim ruchem oporu, w odważnej walce powstańców z nazistowskim okupantem. Zadaniem gracza jest rekrutacja, rozwijanie i zarządzanie bojownikami w mieście ogarniętym wojną. W WARSAW gracze będą spotykać niemieckie patrole, pomagać mieszkańcom i podejmować trudne decyzje, które wpłyną na dalsze losy ruchu oporu. Nieodłącznym elementem WARSAW jest walka na śmierć i życie, a strata każdego bojownika walczącego w Powstaniu Warszawskim będzie miała wpływ na ich bliskich i ogólne morale ruchu. Gra ukazała się nie tylko w polskiej i angielskiej wersji językowej, ale również w języku niemieckim, francuskim i rosyjskim. W przyszłości gra dostępna będzie również na konsole. Źródło: spółka

BLIK: Polski Standard Płatności, operator BLIKA - we wspólnej kampanii z bankami - zachęca użytkowników bankowości mobilnej do korzystania z przelewów na telefon BLIK. To pierwsza tego typu wspólna akcja, w której pojawiają się ambasadorowie różnych banków oraz znany z dotychczasowych przekazów marketingowych BLIKA raper MC Silk. Przelew na telefon BLIK dostępny jest obecnie w 7 bankach - użytkownicy mogą w ten sposób natychmiast przekazać sobie pieniądze - za darmo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - wystarczy znać numer telefonu odbiorcy. Wszystkie udostępniające usługę banki biorą udział we wspólnej kampanii. Źródło: spółka

Red Hat: Wiodący na świecie dostawca rozwiązań open source, poinformował o udostępnieniu produktu Red Hat OpenStack Platform 15 - najnowszej wersji wysoce skalowalnego i elastycznego rozwiązania chmurowego typu ,,infrastruktura jako usługa" (Infrastructure-as-a-Service - IaaS). Rozwiązanie Red Hat OpenStack Platform 15, oparte na wersji społecznościowej ,,Stein", zostało uzupełnione o rozszerzenia zwiększające wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze. Rozszerza ono również ekosystem urządzeń obsługiwanych przez wcześniejsze wersje tej platformy. Źródło: spółka

Enea: We wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enea wprowadziła system IC Pen wykorzystujący długopis elektroniczny, który usprawnia proces podpisywania umów i archiwizację dokumentów w formie cyfrowej. Klienci, dzięki innowacyjnemu systemowi, mogą złożyć podpis w każdej z trzydziestu dwóch placówek Enei. Otrzymują tradycyjny egzemplarz umowy, a kopia w formie cyfrowej niezwłocznie trafia do systemu, co zdecydowanie przyspiesza realizację sprawy. System IC Pen to innowacyjne rozwiązanie, które Enea wdrożyła z myślą o swoich klientach. E-długopis pozwala na utrwalenie w formie elektronicznej tekstu napisanego w specjalnie do tego przygotowanym polu na dokumencie. Klienci korzystają z e-długopisu podczas podpisywania umów na sprzedaż energii, a wkrótce również innych dokumentów. Składają podpis w tradycyjny sposób, tylko przy użyciu nowego narzędzia. Jedyna zmiana, jaką widzi klient, to nieco grubszy długopis. Jednak w rzeczywistości długopis to miniaturowy komputer z wbudowaną kamerą. Po podpisaniu nim, dokument

jest od razu dostępny jako plik pdf. Pracownicy nie muszą go skanować ani archiwizować kopii. Dodatkowo jest automatycznie dostępny w elektronicznym repozytorium dla wszystkich uprawionych pracowników firmy, którzy mogą realizować dalsze czynności w oparciu o ten dokument. Źródło: spółka

Play: Dzisiaj (4 października rusza kolejna odsłona kampanii 5G READY. Co to oznacza? Jeszcze większy zasięg sieci i jeszcze więcej stacji w najnowszej komercyjnie dostępnej technologii. PLAY stale rozwija i modernizuje swoją sieć będąc liderem nie tylko pod względem ilości wybudowanych nowych stacji bazowych w ostatnich latach, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę jej jakość, co potwierdzają nagrody OOKLA & Speedtest.pl za najszybszy internet mobilny w Polsce. 5G READY to zaawansowana sieć LTE gotowa na technologię 5G. Dzięki wykorzystaniu w sieci 5G READY nowoczesnych rozwiązań technologicznych, użytkownik doświadcza ponad dwukrotnie wyższych prędkości internetu niż do tej pory. Sieć 5G READY PLAY działa z użyciem technologii radiowych najnowszej generacji: MIMO 4×4, Agregacja częstotliwości, Modulacja 256QAM, Synchronizacja fazy, Cloud Air. Więcej szczegółów można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej. Nowa kampania informuje o postępach w budowie sieci 5G READY. W stosunku do pierwszej edycji z

początku marca br. ponad dwukrotnie zwiększyła się ilość stacji 5G READY. Już 18% populacji ma dostęp do ultra szybkiej i zaawansowanej sieci w PLAY. Dotyczy to nie tylko dużych aglomeracji takich, jak Warszawa, ale także mniejszych miejscowości. Aktualny zasięg 5G READY można sprawdzić na play.pl. Kampania obejmuje: TV, radio, OOH, prasę i digital. Źródło: spółka

