Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Usługi subskrypcyjne: Odsetek osób deklarujących korzystanie z serwisów filmowych czy muzycznych wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, wynika z tegorocznego badania Autopay Research "Jak korzystamy z usług subskrypcyjnych". Co czwarty respondent deklaruje, że kupuje dostęp do serwisów oferujących filmy i seriale online (wzrost o 14 pkt proc. w ciągu ostatniego roku). Jednocześnie 18% kupuje oprogramowanie w modelu abonamentowym, a 13% - dostęp do muzyki czy gier. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Agencja mediowa Zenith obniżyła prognozę wzrostu polskiego rynku reklamowego w 2019 r. do 3,1% z 3,9%, czyli zdecydowanie poniżej prognoz dynamiki PKB, podała agencja. Globalne wydatki na reklamę wzrosną w tym roku o 4,4%, a ich suma zamknie się w kwocie 640 mld USD. Według prognoz Zenith, w tym roku, po raz pierwszy w historii, udział lokalnych inwestycji reklamowych w telewizję spadnie nieznacznie poniżej 50% i będzie kontynuował tę tendencję w latach kolejnych, osiągając w 2021 roku 48% udziałów w rynku. Niezmiennie jednak kanał ten pozostaje liderem na rynku polskim, dystansując internet, dla którego przewiduje się 32% udział w rynku w tym roku i 35% do 2021, podano także. Najszybciej rosnącym kanałem w kategorii wydatków reklamę w Polsce są mobile i video, z udziałem w rynku online na poziomie odpowiednio 35% i 21%. Ich wzrosty są ściśle skorelowane z obserwowanym na całym świecie boomem na reklamę w social mediach. Rosną także udziały rynkowe kategorii display, zawdzięczające swoją

pozycję rozwojowi kampanii opartych o programatic, które stanowią już w tym momencie 31% wdrożeń w tym segmencie, a - według prognoz Zenith - mają do końca roku 2020 przekroczyć 46% w kategorii display. Źródło: ISBnews

Przenoszenie numerów: Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 396 096 w III kwartale 2019 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały: Polkomtel (39,84 tys.), Premium Mobile (13,6 tys.) oraz Tide Software (10,55 tys.), a największy ujemny: P4 (-62,98 tys.), Orange Polska (-14,28 tys.) oraz T-Mobile Polska (8,08 tys.), podano w informacji. Źródło: ISBnews

Przenoszenie numerów: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 98 548 w III kw. 2019 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały Enter T&T (17,6 tys.), Tide Software (14,3 tys.) oraz Polkomtel (4,35 tys.), zaś największy ujemny - Orange Polska (-30,41 tys.) i Netia (-14,3 tys.), podał Urząd. Źródło: ISBnews

Sieć 5G: Polska powinna się pospieszyć, gdyż komercyjna sieć 5G funkcjonuje już obecnie w najbardziej zaawansowanych technologicznie krajach, uważa Instytut Staszica. Podkreśla, że nowa technologia to również szansa na optymalizację działań przedsiębiorstw na niespotykaną do tej skalę. Szacuje się, że już w 2020 roku z sieciami komórkowymi na całym świecie będzie połączonych aż 50 mld urządzeń. Sieci te są obecnie wykorzystywane przez 5,5 mld ludzi. Musimy więc być przygotowani na transfer niezliczonej ilości danych. Sieć 4G, z której korzystamy dzisiaj, przesyła je z prędkością 300 megabitów na sekundę, natomiast sieć 5G pozwoli to zrobić aż 40 razy szybciej. Będzie to więc prawdziwa rewolucja, podał Instytut. Źródło: ISBnews

E-commerce: Ponad połowa polskich konsumentów (57%) robi zakupy zarówno w kanale online, jak i offline, ale 43% nie korzysta z zakupów w internecie, głównie ze względu na chęć osobistego obejrzenia i ocenienia produktu, na którą wskazało 68% respondentów badania "Konsument w dobie omni-channel", przeprowadzonego przez EY. W kanale online szczególnie wolno rozwija się sprzedaż produktów spożywczych. Największymi barierami dla zakupów w internecie dla konsumentów offline jest chęć osobistej oceny produktu (68%) i jego natychmiastowy odbiór (57%). Aż 43% osób odpowiedziało, że po prostu lubi chodzić na zakupy, a 42% respondentów robiło zakupy w sklepie stacjonarnym, ponieważ było w pobliżu. Niemal co piąty badany (18%) kupuje tylko w sklepie stacjonarnym, ponieważ nie ufa internetowi, a 16% chciało uzyskać osobistą poradę od sprzedawcy. Źródło: ISBnews

E-banking: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła we wrześniu 2019 r. w systemie Elixir 158 mln transakcji o łącznej wartości 461,8 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,29 mln komunikatów o wartości 17,54 mld euro. W Express Elixir przetworzono 2,39 mln przelewów natychmiastowych o wolumenie obrotu wynoszącym 3,7 mld zł, podał KIR. Łączna wartość przelewów rozliczonych od początku funkcjonowania systemu Express Elixir (czerwiec 2012 r.) do końca września br. przekroczyła 100 mld zł, przy czym 30% tych obrotów o wartości ponad 30 mld zł zostało zrealizowanych w bieżącym roku. Źródło: ISBnews

Fintech: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zawarły porozumienie o strategicznej współpracy, która dotyczyć będzie wspierania rozwoju polskiego sektora innowacji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru fintech. W planach jest utworzenie środowiska testowego - sandbox, w ramach którego KIR i KDPW realizować będą projekty wykorzystujące technologię rejestrów rozproszonych (blockchain). Źródło: ISBnews

Cloud computing: Usługi w chmurze stanowiły jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiego rynku IT, rosnąc kilkakrotnie szybciej niż tradycyjne obszary usług IT. Wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wzrosły o 26,6% r/r i wyniosły 325,52 mln USD w 2018 r., wynika z raportu poświęconego rynkowi chmury obliczeniowej w Polsce opublikowanego przez IDC. Źródło: ISBnews

Play: Mikkel Noesgaard został z dniem 1 listopada 2019 r. powołany na członka zarządu i dyrektora ds. marketingu w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Michała Sobolewskiego, który pełnił tę funkcję, z dniem 7 października br. Źródło: ISBnews

The Dust: Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka. Na podstawie preprodukcji, która zostanie wyprodukowana i opublikowana w serwisie Steam, spółka i inwestor dokonają analizy popytu, po czym podejmą decyzję o produkcji pełnej wersji gry. Na dzień zawarcia umowy spółka i inwestor określili budżet gry zgodny z umową ramową. Źródło: ISBnews

Honeywell: Globalna spółka technologiczna znajdująca się na liście 100 największych firm rankingu magazynu Fortune (Fortune 100), zwiększa skalę działalności w Polsce, tworząc ponad 75 nowych miejsc pracy w uruchomionym w lutym tego roku Centrum Obsługi Klienta w Katowicach. Pierwotnie planowano zatrudnienie na poziomie 100 osób, zatem nowa rekrutacja niemal podwoi zatrudnienie w katowickim Centrum. Źródło: spółka

Ten Square Games: Miał szacunkowo 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka. W porównaniu do poprzedniego kwartału przychody wzrosły o ok. 36%, natomiast r/r wzrosły o ok. 92%. Źródło: ISBnews

Comarch: Utrzymuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży rozwiązań klasy ERP i zachowuje pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku. Według raportu ,,Poland Enterprise Application Market Shares, 2018: 2019 Update", krakowska spółka jako jedyna z firm sklasyfikowanych w pierwszej trójce dostawców rozwiązań Enterprise Application Software, zwiększyła swoje udziały w tym segmencie. Sprzedaż systemów Comarch wzrosła w 2018 roku i obejmuje już 20,2 proc. rynku systemów do zarządzania przedsiębiorstwem. Daje to spółce drugie miejsce w zestawieniu producentów, uwzględniającym firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne. Wśród dostawców rozwiązań do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudnienie do 499 pracowników) Comarch kolejny rok z rzędu utrzymuje pozycję lidera. Według danych IDC firma ma prawie 30 proc. udziału w rynku. Kolejny dostawca posiada 19,8 proc. w tym segmencie. Źródło: spółka

Komputronik: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 r., w kwocie 9,49 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały. Źródło: ISBnews

Sare: Technologiczna Grupa Sare przeprowadziła rebranding i zmieniła nazwę na Digitree Group, podała spółka. Zmiany podyktowane są intensywnym rozwojem usług grupy w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na digital marketingu. W sierpniu Grupa Sare ogłosiła, że planuje zmianę nazwy na Digitree Group, a z końcem września akcjonariusze spółki zagłosowali za tym pomysłem. Zmiana stanie się oficjalna po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, przypomniano. Źródło: ISBnews

InPost: Nawiązał współpracę z Grupą LPP, właścicielem 5 marek odzieżowych, podała spółka. Od 1 października klienci e-sklepów Reserved w Polsce będą mogli zamawiać swoje przesyłki bezpośrednio do paczkomatów. W planach jest wdrożenie możliwości odbioru zakupów w Paczkomacie w kolejnych sklepach internetowych pozostałych marek Grupy LPP - Cropp, House, Mohito oraz Sinsay. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Zawarło z twórcami gry "Futurust" - Danielem Włodarskim, Krzysztofem Orzędowskim, Bartoszem Karolem Szafrańskim - porozumienie w sprawie zastąpienia umowy wydawniczej gry umową inwestycyjną, w związku z którą gra zostanie wydana przez wykonawców zgodnie z planem wydawniczym oraz przez przewidziane kanały dystrybucyjne, natomiast No Gravity Games będzie otrzymywać ustaloną w tejże umowie inwestycyjnej część dochodów z wszystkich platform, na których gra zostanie wydana. Źródło: spółka

Play: Dominik Libicki został powołany w skład rady dyrektorów (non-executive director) w Play Communications na okres kończący się walnym zgromadzeniem akcjonariuszy spółki zamykającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia - 31 grudnia 2021 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

PwC: Blisko 90% polskich pracowników chce podnosić swoje kompetencje, a nawet przekwalifikować się, aby pozostać na rynku pracy i dopasować do zmieniającej się rzeczywistości, a 87% przyznaje, że aby lepiej zrozumieć nowe technologie, uczestniczy w kursach i szkoleniach, wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez PwC. Sytuację może wesprzeć m.in. gra edukacyjna YEP, będąca autorskim projektem Coca-Cola - YEP Academy, którego partnerem digitalowym jest firma doradcza PwC. Źródło: ISBnews

Carrefour Polska: Zdecydował o uruchomieniu na terenie całej Polski dostaw kurierskich, realizowanych od poniedziałku do piątku, produktów spożywczych niewymagających chłodzenia, podała spółka. Usługa ma być dostępna dla klientów za 2 tygodnie. Źródło: ISBnews

AB: Grupa AB oraz Axis Communications rozpoczynają współpracę partnerską w Polsce. Oferta AB poszerzy się o najwyższej jakości rozwiązania monitoringu wizyjnego, podało AB. Umowa partnerska przewiduje wsparcie sprzedaży rozwiązań sieciowych (IP) oraz produktów digitalizujących rozwiązania analogowe. Źródło: ISBnews

Labor Print: We wrześniu 2019 roku Labo Print odnotował jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 7.434 tys. zł, co stanowi wzrost o 15,6% w stosunku do września 2018 roku, kiedy to wyniosły one 6.428 tys. zł. Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku odnotował jednostkowe przychody ze sprzedaży netto na poziomie 61.384 tys. zł, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2018 roku, kiedy to wyniosły one 55.309 tys. zł. W związku z przejęciem przez Labor Print w lipcu 2019 roku kontroli nad W2P Sp. z o.o, Labor Print przekazuje do wiadomości publicznej również informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży netto, które we wrześniu 2019 roku wyniosły 7.516 tys. zł. Źródło: spółka

MedApp: Akcjonariusze podjęli decyzję o pozyskaniu środków na komercjalizację rozwiązań za pośrednictwem emisji akcji, podała spółka. W ramach emisji wyemitowane zostanie 4 mln akcji, stanowiących ok. 2,9% kapitału. Środki pozyskane w ramach oferty zostaną przeznaczone na komercjalizację rozwiązania CarnaLife Holo oraz systemu telemedycznego CarnaLife. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej. Źródło: ISBnews

Tripsomnia.com: Znana w Polsce jako SocialTravel - pozyskała 3 mln zł finansowania od funduszy Corvus Ventures i Kogito Ventures, podała firma. Źródło: ISBnews

TalentMedia: Zgodnie z zawartą w dziś umową spółka TalentMedia (należąca do holdingu Mediacap) przejmuje 100 proc. udziałów firmy Gamellon. Wspólnie, razem z LifeTube, spółki tworzą grupę LTTM. W jej skład wchodzą również dwie nowo powstałe marki: HubYT - kreator kampanii z youtuberami oraz Mellon Media - spółka produkująca wideo i własne formaty na YouTube. LTTM pod swoimi skrzydłami skupia 62% branży profesjonalnych youtuberów w Polsce. Krystian Botko, CEO LTTM przewiduje wzrost przychodów grupy o kilkadziesiąt procent z roku na rok. Źródło: spółka

Airtime: Spodziewa się 81 mln euro obrotu i 1,3 mln euro EBITDA w 2019 r. wobec odpowiednio: 74,5 mln euro i 0,49 mln euro rok wcześniej, podała spółka. Jednocześnie poinformowała, że podjęła działania w kierunku debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), który może nastąpić "w niedalekiej przyszłości". Airtime prowadzi biznes oparty na odsprzedaży usług telekomunikacyjnych operatorom internetowym oraz dużym podmiotom rynkowym. Spółka działa w Polsce, ale jej zasięg i plany są nakierowane są też na międzynarodowe rynki. Źródło: spółka

QuarticOn: Planuje w najbliższych dniach zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które m.in. ma zdecydować o wyemitowaniu do 20 000 akcji serii F w ramach emisji prywatnej, podała spółka. Firma nie wyklucza również akwizycji, która pozwoliłaby na poszerzenie rynku obecnie oferowanych usług lub stanowiłaby wsparcie technologiczne nowych projektów. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV: Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale spółki zależnej - Stopklatka do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Stosowne kroki prawne spółka zamierza podjąć w IV kwartale 2019 r. Źródło: ISBnews

Klabater: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Klabater na NewConnect na 15 października, podała spółka. Do obrotu ma trafić 1 000 0000 akcji serii A, 4 620 000 akcji serii B oraz 1 250 000 akcji serii C. Źródło: ISBnews

The Dust: Zarząd dokonał wstępnych ustaleń z trzema osobami (inwestorami), które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez spółkę gier - ustalono, że spółka i trzej inwestorzy rozpatrzą zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym The Dust, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Symulator "Crossroads Inn" zadebiutuje na platformach PC/Mac/Linux 23 października, podał Klabater. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Rozpoczyna pracę nad nową produkcją - własną wersją Solitaire, czyli popularnego na całym świecie pasjansa, podała spółka. Projekt trafi na rynek w II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

CreativeForge Games: CFG z grupy kapitałowej PlayWay planuje premierę gry "House Flipper City" (HFC) w IV kw. 2020 r. Studio opublikowało trailer swojej najnowszej produkcji, tworzonej w oparciu o mechaniki znane z jednego z największych hitów grupy - symulatora remontów House Flipper. Źródło: ISBnews

11bit Studios: Globalna data premiery gry "Children of Morta" w wersji na konsolę Nintendo Switch, w dystrybucji cyfrowej, będzie miała miejsce w środę, 20 listopada 2019 roku, podało 11bit Studios. Pierwotnie data premiery na wspomnianą platformę była wyznaczona na 15 października 2019 roku. Źródło: ISBnews

7Levels: Wyda grę Inbento - najnowszy tytuł studia Afterburn. Debiut wstępnie planowany jest na I kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Samsung: Firma Samsung Electronics zaprezentowała nowy smartfon Galaxy A30s. Dzięki wszechstronnemu aparatowi fotograficznemu, pozbawionemu elementów rozpraszających uwagę wyświetlaczowi Infinity i długiemu czasowi pracy baterii urządzenie pozwala rejestrować i natychmiast udostępniać swoje doświadczenia, co czyni go stworzonym do życia LIVE. Źródło: spółka

Klabater: Wydawca i producent gier wideo podpisał umowę z Digital Bards, w ramach której partner udzieli sublicencji japońskiej lokalnej firmie Teyon Japan na wydanie Golazo! w wersji na Nintendo Switch w Japonii. W październiku Klabater zadebiutuje na NewConnect. W ubiegłym tygodniu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny Klabatera i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji studia. - Golazo! to doskonała zabawa dla miłośników piłkarskiej rywalizacji. Tytuł czerpie pełnymi garsciami z cudownej atmosfery gier piłkarskich z lat 90., którą wielu z nas doskonale pamięta. Mecze rozgrywają sie na niewielkich boiskach, a sedziowie kompletnie przymykaja oko na faule, czy spalone. Najważniejsza jest zabawa, podczas meczowych pojedynków 7 na 7 zawodników. Tytuł od września jest dostępny na konsoli Nintendo Switch. Podpisana umowa z Digital Bards, która jest spółką zależną lokalnego japońskiego wydawcy - Teyon, umożliwia nam rozpoczęcie dystrybucji

w Japonii. Jesteśmy przekonani, że gra spotka się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Japończyków. Nieprzypadkowo Golazo! zadebiutowało we wrześniu na konsoli idealnej dla fanatyków party games. - informuje Michał Gembicki, członek zarządu spółki Klabater. Gra, poza rozgrywką dla jednego gracza, oferuje również tzw. lokalny multiplayer, gdzie rywalizować może jednocześnie czterech graczy. Użytkownicy wcielą się w piłkarzy i trenerów wzorowanych na najbarwniejszych postaciach świata futbolu. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Gra "Dark Veer" na platformie Nintendo Switch zadebiutuje 24 października 2019 w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii. Cena gry to 4.99 Euro/4.99 USD. W opinii zarządu, sprzedaż gry "Dark Veer" na platformie Nintendo Switch może mieć wpływ na wynik spółki w roku 2019 jak i w kolejnych latach. Źródło: spółka

Movie Games i The Farm 51: Połączyły siły przy promocji swoich najbliższych premier, podały spółki we wspólnym komunikacie. 16 października na rynek trafi "Chernobylite" (The Farm 51), dzień później premierę będzie miała gra "The Beast Inside" (Movie Games). Gry ukażą się w wersji na PC. Źródło: ISBnews

Samsung: Zaledwie miesiąc temu, podczas targów IFA 2019 w Berlinie, Samsung zapowiedział rozszerzenie linii telewizorów QLED 8K o model 55-calowy. Produkt jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Tym samym, w ramach tej serii, widzowie mają do wyboru telewizory w pięciu rozmiarach 55/65/75/82 i 98 cali. Rozdzielczość 8K to kolejny, naturalny krok w ewolucji telewizorów. Prognozuje się, że tegoroczna globalna sprzedaż telewizorów 8K wyniesie ok. 215 tys. sztuk, a do 2022 roku wzrośnie aż do 2,8 mln. To 13 razy więcej w zaledwie 3 lata. Źródło: spółka

T-Bull: Udostępnił grę "Tap Tap Buddy: Idle Clicker & Fun RPG Adventure" na urządzenia z systemem operacyjnym Android, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Ustalił premierę gry "Layers of Fear" na urządzenia z systemem iOS na 24 października br., podała spółka. Gra trafi do AppStore w cenie 9,99 euro. Będzie dostępna na terenie całego świata, z wyłączeniem Azji i Rosji, gdzie będzie dystrybuowana przez lokalnych wydawców. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Pracuje nad grą na podstawie umowy licencyjnej na produkcję gry komputerowej z wydawcą miniaturek i gier bitewnych, Games Workshop. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", podała spółka. Produkcja rozpocznie się w ostatnim kwartale 2019 r. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Warszawski developer i wydawca gier opublikował w serwisie Youtube oficjalny trailer "Uraguna". Tytuł pojawi się na platformie Steam w modelu Early Access na początku 2020 roku, a później także na Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4. Kool2Play potwierdza plany związane z debiutem na rynku NewConnect na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 r. Źródło: spółka

Play2Chill: Warszawski producent i wydawca gier opublikował najnowszy zwiastun "Counter Terrorist Agency". To gra o współczesnej agencji wywiadu, której zadaniem jest wykrywanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom terrorystycznym. W maju spółka z sukcesem zakończyła kampanię na Kickstarterze, w ramach której pozyskała na rozbudowę projektu 16,4 tys. dolarów kanadyjskich. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data premiery gry "Rawr Off" na platformę Nintendo Switch została ustalona na dzień 18 października 2019 roku. Gra znajdzie się w sprzedaży w rejonach: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i Australia w podstawowej cenie 2,99 EUR/USD. "Rawr-Off" to gra zręcznościowa, pozwalająca na rozgrywkę dwóm graczom jednocześnie na jednej konsoli, zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Produkcję charakteryzuje przyciągająca wzrok oprawa graficzna, dynamiczna rozgrywka i czarny humor. Źródło: spółka

CCC: Robot humanoidalny Pepper na stałe zasilił szeregi załogi eobuwie.pl w poznańskim Starym Browarze. Jest szybki, rzetelny i jako asystent sprzedaży poprawia interakcję z klientem - tak oceniają go współpracownicy. Docelowo Pepper pojawi się w kolejnych salonach marki, zlokalizowanych we Wrocławiu i Warszawie. W szeregach eobuwie.pl Pepper zadebiutował w czerwcu br. podczas otwarcia sklepu stacjonarnego w Forum Gdańsk. Źródło: spółka

