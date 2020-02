Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Crowdfunding: Rynek finansowania społecznościowego wzrośnie w Polsce o 55,43% r/r do ok. 1,1 mld zł w 2020 r., prognozuje współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Wymagania inwestycyjne wobec zwycięzców aukcji 5G powinny być wyższe niż proponuje UKE - Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: Trigon

Raport: IBM C-Suite Study wskazuje. że polscy liderzy budują przewagę rynkową dzięki danym i zaufaniu swoich klientów, pracowników i ekosystemu. W ciągu najbliższych 2-3 lat wiodące firmy zwane Torchbearers planują szerokie inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby efektywnie wykorzystywać wartość zgromadzonych danych. Źródło: spółka

Data center: Według danych firmy Vertiv i Ponemon Institute koszt pojedynczego przestoju w pracy centrum danych trwającego 90 minut wynosi przeciętnie około 505 tys. USD. Co może być zaskakujące, koszty sprzętowe były jednymi z najniższych zgłoszonych w przypadku przestoju i wynosiły średnio ok. 9 tys. dolarów na jedno zdarzenie. Oznacza to, że późniejsze, następujące po sobie skutki, są często o wiele bardziej dotkliwe, niż koszty wykrycia i usunięcia pierwotnej przyczyny. "Trzeba zdać sobie sprawę także z tego, że konsekwencje przestojów mają wymiar nie tylko finansowy. To także duży problem wizerunkowy dla przedsiębiorstwa, nadszarpnięcie zaufania a nawet odpływ klientów czy też utrata perspektyw biznesowych" - mówi Bartłomiej Raab, country manager w Vertiv Poland. Źródło: spółka

Mobile apps: Uber i Uber Eats zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach w rankingu firmy Apptopia, dotyczącym najczęściej pobieranych aplikacji w 2019 roku. Uber zajął pierwsze miejsce w kategorii "Podróże" (ang. Travel), a użytkownicy pobrali w 2019 roku tę aplikację na swoje smartfony ponad 142 mln razy. Natomiast Uber Eats był najchętniej pobieraną aplikacją w ubiegłym roku w kategorii "Jedzenie i Picie" (ang. Food & Drink). Na swoich urządzeniach mobilnych zainstalowało ją 96,8 mln użytkowników na całym świecie. Źródło: spółka

Trendy: Aby technologia stała się motorem zmian, w organizacji niezbędne jest umiejętne połączenie ze sobą kilku przełomowych innowacji. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Tech Trends 2020", decyzje w sprawie inwestycji w IT coraz częściej należą do dyrektorów finansowych, podczas gdy architekci systemów informatycznych zaczynają brać na siebie większą odpowiedzialność za wdrażanie poszczególnych usług. Współpraca obu działów jest konieczna do rozwoju technologicznego organizacji. Jak ustalili eksperci firmy doradczej, w tej chwili działy IT na wdrożenie nowych rozwiązań innowacyjnych wydają średnio 18% swojego budżetu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play: Uruchomi sieć 5G w 16 miastach z 500 stacjami bazowymi, obejmującymi 5 największych metropolii i 11 mniejszych miejscowości do końca lutego 2020 r., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Blisko sześć lat po uruchomieniu smartDOM - wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu - jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny, podał operator. Z programu korzystają już ponad 2 mln klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług to ponad 6 mln. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Przy okazji pierwszego Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości podpisał deklarację o współpracy na rzecz czystego powietrza. Sygnatariuszami są Ministerstwo Rozwoju (MR), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Orange Polska. Dzięki temu jeszcze w tym roku wybrane szkoły otrzymają systemy monitorowania jakości powietrza. Rada nadzorcza Orange Polska powołała Mariusza Gaca, Jacka Kowalskiego oraz Macieja Nowohońskiego na stanowiska członków zarządu na kolejną kadencję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Planuje inwestycje na poziomie 1 mld zł w dalszy rozwój ekosystemu w 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Chce skoncentrować się na wydawaniu gier z kategorii AAA i chce publikować jeden duży tytuł co 1,5-2 lata, licząc na sprzedaż w milionach sztuk, podała spółka w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Mniejsze produkcje mają być realizowane przez outsourcowych partnerów. Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka. Źródło: ISBnews

BoomBit: Zarząd podjął uchwałę w sprawie aktualizacji celów strategicznych i m.in. w perspektywie najbliższych 1-2 lat planuje wydawanie rocznie 3-6 gier w formule Game as a Service (GaaS) i dalszy intensywny rozwój portfolio gier typu hyper-casual, podała spółka. Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 8,5 mln zł (wzrost o 55% m/m) w styczniu 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

The Heart, Mastercard: Uruchomili w ramach strategicznej współpracy spółkę Digital Gateways, oferującą cyfrowy onboarding klientów, podał Mastercard. Platforma wykorzystując technologię dostarczaną przez Autenti oraz Identt udostępnia gotowe rozwiązanie m.in. dla instytucji finansowych, które mogą pozyskać klienta bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale. Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w styczniu 2020 roku wyniosła 46,65 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

Legimi: Miał 881 tys. zł zysku netto przy przychodach na poziomie 16,83 mln zł w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

IMS: Osiągnął dwukrotnie wyższy wzrost przychodów z zewnętrznej reklamy cyfrowej (Digital out of Home, DOOH) niż średnia rynkowa i zakończył 2019 r. z zasięgiem reklamowym ponad 144 mln kontaktów miesięcznie w galeriach handlowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG): Nawiązało współpracę z HugeTECH i skorzysta z należącego do tej firmy akceleratora IDEA Global przy wspieraniu startupów, podała spółka. Współpraca pozwoli na poszukiwanie i selekcję startupów, których innowacyjne projekty można zastosować w Grupie PGNiG. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach drugiej edycji rządowego programu Scale Up. Źródło: ISBnews

7Levels: Miało 448 tys. zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. (wzrost o 698% r/r) oraz 16 tys. zł straty netto (w IV kw. 2018 r. wynik netto wyniósł -332 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

Microsoft: Anna Klimczuk została nowym rzecznikiem prasowym i dyrektorem komunikacji w polskim oddziale. Zastąpi na tym stanowisku Joannę Frąckowiak, która od lutego rozpoczyna pracę dla azjatyckiej centrali regionalnej firmy, gdzie obejmie stanowisko commercial communications lead. Źródło: spółka

Huawei: Chce, by elementy infrastruktury do budowy sieci 5G w Europie były "made in Europe". Są więc plany budowy fabryk na naszym kontynencie. Huawei w pierwszym półroczu 2020 roku wprowadzi na polski rynek aż dziewięć nowych modeli smartfonów w cenie zaczynającej się od 300 zł. Producent zapowiedział intensywne działania w średnim segmencie rynku i nadal atrakcyjną ofertę w segmencie premium. Każdy, kto kupi smartfon z nowej oferty, otrzyma bogaty pakiet usług serwisowych. Huawei złożył w amerykańskim sądzie rejonowym w Teksasie pozew przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Verizon o naruszenie praw patentowych. Firma domaga się odszkodowania za korzystanie przez Verizon z technologii, chronionej przez dwanaście amerykańskich patentów firmy Huawei. Źródło: spółka

Provema: Zapowiada europejską ekspansję. Oferuje pożyczki zawierane przez internet bez wychodzenia z domu, od 1100 do 1500 zł na okres do 6 miesięcy. Od rozpoczęcia działalności spółki, jej twórcy założyli, że zarówno systemy jak i aplikacje wykorzystywane do udzielania pożyczek stworzą sami i tak też robią. Cały system oparty jest na rozwiązaniach wykreowanych i zbudowanych przez ich pracowników, dlatego są nie tylko firmą pożyczkową, ale także technologiczną. Źródło: spółka

Procter & Gamble: Po raz kolejny wspiera projekt Startup Spark w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jako globalny partner może zaoferować startupom dostęp do wieloletniego doświadczenia oraz zaplecza biznesowego, co pozwala młodym przedsiębiorstwom poznać oczekiwania partnerów biznesowych, zrozumieć rynek, a także zgłębić potrzeby i oczekiwania konsumentów. Stawka w tej edycji jest rekordowo wysoka, bowiem Startup Spark 2.0 to w sumie 14 mln zł wsparcia, które trafi do 66 startupów. Dla porównania w I edycji dofinansowanie zamknęło się kwotą 4 mln zł, które trafiły do 27 startupów. Źródło: spółka

Zortrax: Zaprasza użytkowników drukarek do testowania nowych funkcji programu Z-SUITE dzięki uruchomieniu Z-SUITE BETA. Testerzy będą mieli dostęp do najnowszych funkcjonalności i jednocześnie będą mogli wpłynąć na kształt kolejnych wersji wypuszczanego oprogramowania. Źródło: spółka

LG Electronics Inc.: W roku 2019 osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i odnotowała przychody w wysokości 53,0 mld USD (62,3 bln KRW), będące odzwierciedleniem sporego popytu na sprzęt Premium linii SIGNATURE z kategorii AGD. Zysk operacyjny w całym roku 2019 wyniósł 2,07 mld USD, co stanowi dla firmy bardzo dobry wynik, mimo iż zwiększone inwestycje w marketing i przyszłościowe technologie dają wartość o 10% niższą niż w roku 2018. Źródło: spółka

Accenture: Dołącza do partnerów merytorycznych akceleratora Accelpoint. Współpraca obejmie wspólne inicjatywy komunikacyjne i eventowe, a także wsparcie mentoringowe oferowane w programie AccelUp, łączącym dojrzałe startupy z korporacjami. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów Nokia, ogłosił zatrudnienie Rubena Lehmanna na stanowisku wiceprezesa na Europę. Lehmann, który będzie pracował z biura w Szwajcarii i raportował bezpośrednio do CEO Floriana Seiche, będzie odpowiedzialny za nadzór operacji komercyjnych, strategię biznesową oraz rozwój. Przed dołączeniem do HMD Global, Lehmann pełnił rolę CEO w Autronic AG, firmie będącej największym dystrybutorem urządzeń mobilnych i smartfonów w Szwajcarii. Źródło: spółka

Tauron: Z wykorzystaniem funduszy unijnych buduje szkieletową sieć światłowodową o długości 5,5 tys. kilometrów, a także umożliwi dostęp do Internetu 438 szkołom. Z tej inwestycji będzie też mogło skorzystać 100 tys. gospodarstw domowych. Źródło: spółka

Jeronimo Martins Polska, KODA Bots: Współpracują w obszarze automatyzacji komunikacji. Jej efektem jest chatbot przygotowany dla sieci Biedronka, który obsługuje ponad 67 tys. pracowników. Rozwiązanie przyjęte przez Biedronkę, działa w oparciu platformę do automatyzacji komunikacji autorstwa KODA Bots. System osadzono w serwisie dostępnym dla wszystkich pracowników. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Azimo: Spółka z portfela funduszu MCI.TechVentures - otrzymało finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 20 mln euro, podały bank i spółka. Finansowanie to jest wspierane przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) - finansowy filar planu inwestycyjnego dla Europy. Źródło: ISBnews

Nomagic: Startup pozyskał 8,6 mln USD w ramach rundy inwestycyjnej typu seed, podała spółka. Głównym inwestorem jest czołowy fundusz z Doliny Krzemowej, Khosla Ventures, wspierany przez Hoxton Ventures z Londynu. Obecna inwestycja pozwoli Nomagic na dalsze rozszerzanie funkcjonalności inteligentnych, szybkich i prostych w instalacji oraz obsłudze robotów oraz ekspansję na inne segmenty rynku (ubrania, moda). Źródło: ISBnews

FinAi: Akcjonariusze - Fidiasz FIZ oraz założyciele serwisu - zawarli z Allegro umowę sprzedaży 100% akcji spółki, podał Fidiasz EVC. Źródło: ISBnews

IMS: Zarząd podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews

Vectra: Sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji spółki Multimedia Polska, poinformowała spółka. W wyniku transakcji grupa Vectra będzie oferować usługi ponad 1,7 mln abonentom, a w zasięgu jej sieci znajdzie się ok. 4,4 mln gospodarstw domowych. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Dokonał przydziału 1 000 000 obligacji serii C, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Obligacje serii C zostały przydzielone łącznie 69 inwestorom. Źródło: ISBnews

Infor: Światowy lider aplikacji biznesowych specjalizowanych branżowo działających m.in. w chmurze, ogłosił, że Koch Equity Development LLC, spółka zależna koncernu Koch Industries Inc, zajmująca się inwestycjami i przejęciami, zawarła ostateczną umowę dotyczącą nabycia pozostałych udziałów kapitałowych w Infor znajdujących się w posiadaniu funduszu Golden Gate Capital. Z chwilą zrealizowania transakcji, Infor stanie się samodzielną spółką zależną Koch Industries i będzie w dalszym ciągu zarządzana przez dotychczasowe kierownictwo z centrali w Nowym Jorku. Źródło: spółka

SkinWallet: Platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach pozyskała 3,4 mln zł i planuje debiut na NewConnect w 2020 r. Grupa INC podtrzymuje cel wprowadzenia co najmniej 10 spółek na warszawską giełdę, a jeszcze w I kwartale chce przedstawić zaktualizowane plany rozwoju. Źródło: spółka

Codility: Platforma ułatwiająca przedsiębiorstwom budowanie efektywniejszych zespołów programistów, ogłosiła zamknięcie 22 mln USD rundy inwestycyjnej w serii A, przy udziale Oxx, oraz Kennet Partners. Inwestycja ta zakończy trwający od 10 lat okres samofinansowania spółki i wesprze Codility w dalszym rozwoju platformy i przyspieszonym wzroście. Źródło: spółka

Surfland Systemy Komputerowe: Podjął uchwały zarządu dot. wyboru opcji strategicznej, polegającej na połączeniu spółki z innym podmiotem w drodze przejęcia przez ten podmiot, po uprzednim wydzieleniu podstawowej działalności spółki do nowo powołanego podmiotu. Źródło: spółka

Platforma Canal+: TVN i spółka zależna Liberty Global, właściciela UPC, rozważają skorzystanie z opcji sprzedaży akcji ITI Neovision, operatora Platformy Canal+. Obecnie mają 49 proc. jej akcji, większościowym właścicielem nadal zamierza być Grupa Canal+. Źródło: spółka

CreativeForge Games: Na 31 stycznia zobowiązania spółki z tytułu udzielonych pożyczek przez akcjonariuszy wraz z odsetkami wynosiły 3 002 073,56 zł. Zarząd ustalił, że powyższa kwota zostanie spłacona przez spółkę do dnia 14 lutego. Źródło: spółka

La Rose: Podlaski Fundusz Kapitałowy podpisał umowę z internetową drogerią La Rose. Spółka otrzymała finansowanie w wysokości 0,5 mln zł, które przeznaczy przede wszystkim na rozwój oferty asortymentowej. Źródło: spółka

Deutsche Telekom: Przekształca swoje systemy IT, aby przyspieszyć rozbudowę swojej sieci i poprawić logistykę. Beneficjentami rozwiązań wprowadzanych wspólnie z SAP będą klienci operatora, którzy zostaną po prostu dużo szybciej obsłużeni. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

mBank: Jako pierwszy umożliwił klientom wysyłanie do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew. Nowa usługa ułatwia i przyśpiesza rozliczenia między znajomymi. Operacje realizowane są w systemie BLIK, podał bank. Źródło: ISBnews

Lewiatan: Sieć we współpracy z franczyzobiorcami wdrożyła samoobsługowy sklep, który umożliwia samodzielne robienie zakupów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w tym w święta i niehandlowe niedziele, podała sieć. Za zakupy można zapłacić kartą płatniczą lub BLIK-iem. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce i jedno z pierwszych w Europie, podkreślił Lewiatan. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Udostępnił pilotażowo Dysk w chmurze - usługę wirtualnego dysku dla firm i przedsiębiorstw, we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OCK), podał bank. To pierwsza nowość z oferty rozwiązań chmurowych dla małych, średnich i większych firm. Źródło: ISBnews

Twisto: Wprowadził nową funkcję - cashback, podał fintech. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu do 10% wartości zakupu w ponad 850 sklepach i serwisach internetowych, m.in. na allegro, booking.com, eobuwie.pl, aliexpress, notino, empik.com, ebay, born2be, answear, groupon i zooplus. Źródło: ISBnews

Uber Eats: Sieć kawiarni Costa Coffee rozpoczyna właśnie w Warszawie współpracę z Uber Eats, czyli platformą do zamawiania jedzenia z dowozem. Źródło: spółka

Tauron: Pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania w programie GovTech Polska w ramach wyzwania Taurona, którym jest stworzenie aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi już w tym kwartale. Źródło: spółka

HP: Firma zaprezentowała najnowszą odsłonę urządzeń HP Color LaserJet Pro z serii M100 i M200. Nowe modele oferują intensywne kolory, bezpieczeństwo danych oraz jeszcze większą wydajność, dostosowaną do codziennego użytkowania. Źródło: spółka

mBank:Paynow jest nową usługą, którą bank udostępnił swoim klientom firmowym. Jej główne zalety to szybkość działania i niska cena. Pieniądze dostępne są na koncie sprzedawcy zaraz po dokonaniu wpłaty przez kupującego. Prowizja od przyjętych płatności wynosi zaledwie 0,95 proc. wartości transakcji i jest niezależna od wysokości obrotów. Źródło: spółka

T-Mobile: Startuje nowa odsłona oferty dla klientów indywidualnych. Od teraz mogą oni wybierać z większej liczby pakietów, które pomogą im lepiej dostosować rozwiązanie do ich potrzeb. Dodatkowo w ramach abonamentu dostępne są topowe telefony Samsunga, Huawei i Xiaomi w przystępnych cenach. Źródło: spółka

Cisco: Integruje swoje rozwiązania do współpracy z Voicea i Google Cloud Contact Center, wykorzystując przy tym sztuczną inteligencję. Webex Experience Management poprawia doświadczenia klientów z contact center - nowości będą dostępne w usłudze Webex Contact Center Enterprise i usługach w chmurze dla największych centrów kontaktu. Źródło: spółka

Lexmark: Ogłosił ulepszenia programu partnerskiego Lexmark Connect w 2020 r. Lexmark Connect zapewnia wszystkim swoim partnerom dostęp do innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie obrazowania, a także do narzędzi, zasobów i korzyści, które pomagają uzyskać więcej możliwości biznesowych i poprawić wyniki finansowe. . Źródło: spółka

Transition Technologies: Wypracował mocną pozycję na prowadzonych we Francji projektach, dzięki czemu uzyskał rządowy status firmy badawczo-rozwojowej. Ich usługi stały się, po oficjalnym usankcjonowaniu jakości i procedur w procesie przyznania akredytacji, dużo bardziej atrakcyjne dla firm francuskich. Źródło: spółka

PlayWay: Liczy na premię gry ,,House Flipper" na konsole w lutym. Źródło: BDM

F5: Wypuściło NGINX Controller 3.0 - natywne dla chmury rozwiązanie do dostarczania aplikacji. Wesprze organizacje w podnoszeniu zwinności biznesu, minimalizowaniu ryzyka i poprawianiu doświadczenia użytkownika. Chmurowe rozwiązanie jest samoobsługową platformą serii 3.x, która sprzyja współpracy pomiędzy DevOps, NetOps, SecOps i twórcami aplikacji. NGINX Controller jest zorientowany na aplikacje i łączy szeroką gamę usług aplikacyjnych z równoważeniem obciążenia, zarządzaniem API, analityką i service mesh. W efekcie zmniejsza rozproszenie narzędzi, które uniemożliwiają firmom przyśpieszenie procesu wdrażania aplikacji. Znacznie poprawia też wydajność, widoczność oraz redukuje całkowity koszt posiadania. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Premiera gry The Child Sight na platformie Nintendo Switch w Japonii wyznaczona na 13 lutego. Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Odd Island z Korei Południowej na mocy której otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry Mini Island Challenge Bundle na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery to drugi kwartał 2020. Źródło: spółka

Bank Pekao: Uruchomił nową odsłonę Pekao24 dla firm. Źródło: spółka

Platige Image: Ma umowę z Electronic Arts Inc. na wykonanie utworów audiowizualnych. Termin realizacji przypada na sierpień 2020 r. Z tytułu realizacji prac otrzyma wynagrodzenie netto rzędu 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Platige Image za rok 2018. Źródło: spółka

Vivid Games: Zawarł umowę wydawniczą z Kaneda Games S.L.. z Hiszpanii, na podstawie której wyda na platformach iOS i Android adaptację gry "SMOOTS: Summer Games". Źródło: spółka

SGB: Prace nad aplikacją mobilną postępują zgodnie z harmonogramem. Jest to wynik współpracy zespołów z SGB-Banku i Banków Spółdzielczych SGB, krakowskiej firmy Ailleron (dostawcy aplikacji dla banku) oraz Heuthes (integratora platformy BS API) i pozostałych uczestników platformy BS API. Dzięki przyjętemu modelowi działań, w banku została już zaprezentowana wersja demonstracyjna. Aplikacja pojawi się w sklepach w maju tego roku. Oznacza to, że klienci wszystkich Banków Spółdzielczych SGB będą mieli dostęp do przyjaznej i funkcjonalnej aplikacji mobilnej. To efekt rozpoczętych w zeszłym roku zmian w Zrzeszeniu SGB. Źródło: spółka

Beko: Producent sprzętów AGD, odnowił współpracę przy Mistrzostwach Europy League of Legends 2020 (LEC) pozostając ich oficjalnym partnerem i dostawcą już drugi rok z rzędu. Dzięki tej współpracy Beko planuje jeszcze mocniej rozwijać swoją inicjatywę "Jedz jak Mistrz", mającą na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zdrowego odżywiania się na wzór ich sportowych idoli. Źródło: spółka

Asseco: W tyskich autobusach komunikacji miejskiej po raz pierwszy w Polsce został wdrożony system płatności zbliżeniowych kartą płatniczą w modelu MTT - międzynarodowym standardzie płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym. Asseco Data Systems zrealizowało projekt w ramach integracji komunikacji miejskiej w Tychach z systemem Śląskiej Karty Usług Publicznej (ŚKUP). " Po zbliżeniu karty płatniczej do czytnika transakcja jest identyfikowana za pomocą unikalnego, zaszyfrowanego tokena. Karta staje się wtedy dowodem nabycia praw do przejazdu i w przypadku kontroli biletów wystarczy zbliżyć ją do urządzenia kontrolerskiego. Rozrachunek należności za przejazd odbywa się w odrębnym procesie na koniec dnia. Daje to dodatkowe możliwości zastosowania algorytmów wyboru taryfy najkorzystniejszej dla pasażera. Rozwiązanie przeszło certyfikację międzynarodowych organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Wdrożenie w Tychach doskonale pokazuje potencjał platformy usługowej ŚKUP, na której udostępniono pasażerom

najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie oraz dogodne formy płatności za przejazd. Sam projekt, który z wielu względów stanowił nie lada wyzwanie zrealizowany został wzorowo" - mówi Paweł Barnaś, dyrektor pionu smart city w Asseco Data Systems, wykonawcy rozszerzenia systemu ŚKUP. Źródło: spółka

Motorola: Rusza sprzedaż nowej motoroli razr. Motorola razr łączy kultową konstrukcję z klapką z nowoczesnym, dużym dotykowym wyświetlaczem. Zastosowanie unikatowego zawiasu pozwoliło połączyć funkcjonalności nowoczesnego telefonu z kompaktowymi rozmiarami. Od 6 lutego motorola razr jest dostępna wyłącznie online w sieci Orange oraz w wybranych Smart Store. Orange jako jedyny polski operator oferuje niezbędną w tym modelu wirtualną kartę SIM - czyli eSIM. Źródło: spółka

ING Bank Śląski udostępnił nową usługę w ramach płatności BLIK, podał bank. Dzięki prośbie o przelew użytkownik aplikacji Moje ING mobile będzie mógł wysyłać oraz odbierać prośby o przelew. Dodatkowo, w ramach prośby o przelew, bank wprowadził podział rachunku, który ułatwia proces rozliczania się ze wspólnych zakupów. Użytkownik będzie mógł wybrać grupę kontaktów i dzielić rachunek po równo lub dostosowywać kwoty do poszczególnych odbiorców. Nadawca podziału będzie mógł w wyliczeniach uwzględnić także siebie. Źródło: ISBnews

Creative Forge Games (CFG) planuje w tym roku wydać dwie własne gry, a w kolejnym roku mają ukazać się następne trzy tytuły, zapowiedział prezes Piotr Karbowski. Źródło: ISBnews

