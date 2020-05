Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Sieć 5G będzie miała zastosowanie w krytycznych dla państwa i gospodarki sektorach, co wygeneruje skokowy wzrost innowacyjności, produktywności, automatyzacji. Stanie się również elementem bezpieczeństwa militarnego kraju, poinformowała prezes Instytutu Kościuszki Izabela Albrycht. Jako infrastruktura krytyczna musi być odpowiednio zabezpieczona, czemu służyć ma Toolbox 5G rekomendowany przez Komisję Europejską. Źródło: ISBnews

Bankowość: W nowej normalności, która nastąpi po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa, sektor bankowy w Polsce będzie jeszcze bardziej zmuszony do zwiększenie efektywności i poprawy pozycji kosztowej. Jednym ze źródeł zwiększenia efektywności będą kolejne fuzje. Innym obszarem, gdzie banki będę musiały bardzo szybko dopasować się do nowej sytuacji są zmiany w polityce kredytowej, z nowym podejściem sektorowym oraz większym wykorzystaniem zaawansowanej analityki, ocenia w rozmowie z ISBnews Managing Director & Senior Partner, Chairman BCG w Polsce, Head of BCG Gamma & Platinion na region CEE, Franciszek Hutten-Czapski. Źródło: ISBnews

Bankowość: Funkcjonowanie w ramach kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa sprawia, że banki w coraz większym stopniu opierają się na nowych technologiach. Doświadczenie to powoduje, że zmiany technologiczne, które miały przekształcać sektor bankowy przez 10 lat zostaną wdrożone w niektórych bankach nawet w ciągu roku, ocenia w rozmowie z ISBnews Managing Director & Senior Partner, Chairman BCG Poland, Head of BCG Gamma & Platinion na region CEE, Franciszek Hutten-Czapski. Źródło: ISBnews

Legislacja: Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak planowano 1 stycznia 2021 r., poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Pomimo zawieszenia aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, rząd chce, żeby aukcja na sieć 5G odbyła się w tym roku, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Źródło: ISBnews

Edukacja: Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) uruchamia program "Zdalna szkoła+" na rzecz wsparcia kształcenia na odległość, w której kwota dofinansowania wynosi 180 mln zł, podał resort. Źródło: ISBnews

IT: Dotychczasowy dynamiczny rozwój i zawrotne tempo przyrostu płac w usługach IT zwolniło wobec pandemii. Branża, która przyzwyczaiła nas do szybkich wzrostów, teraz czeka na żółtym świetle. Najbliższe miesiące pokażą czy start będzie energiczny i przyniesie odbicie - tak wynika z najnowszych badań Just Join IT - portalu pracy dla programistów, który opublikował wyniki pierwszego barometru ITX. To pierwsze w Polsce, cykliczne badanie monitorujące sytuację w spółkach tech. Źródło: spółka

Cyberobrona: Aż 3 na 4 ataki ransomware kończą się zaszyfrowaniem danych - wynika z badania firmy Sophos. Średni koszt usunięcia wszystkich skutków ataku wynosi około 500 tys. zł. Może on wzrosnąć nawet dwukrotnie, jeśli firma zapłaci cyberprzestępcom okup w celu odzyskania informacji. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Jak podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. FDA, Food and Drug Administration) przeprowadziła skrupulatną analizę badań wpływu pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie chorób nowotworowych, potwierdzając brak takich zależności. FDA przeanalizowała badania na zwierzętach oraz badania epidemiologiczne z lat 2008 - 2018, skupiając się na ocenie każdego możliwego związku. Źródło: ISBnews

IT: Według badania Oracle i KPMG, informatycy 3 razy bardziej martwią się o bezpieczeństwo danych finansowych i własności intelektualnej przedsiębiorstwa niż o bezpieczeństwo swoich własnych domów; 78% przedsiębiorstw używa ponad 50 różnych produktów z dziedziny cyberbezpieczeństwa; 37% używa ponad 100 takich produktów; organizacje, które stosowały źle skonfigurowane usługi chmurowe, miały w zeszłym roku do czynienia z przynamniej 10 incydentami w zakresie utraty danych; tylko 8% specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego twierdzi, że w pełni rozumie model wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze; 87% informatyków uważa funkcje AI/ML za nieodzowne przy zakupie nowych produktów zabezpieczających. Źródło: spółka

E-commerce: Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła decyzję ministra finansów o umożliwieniu korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania (aplikacji) także firmom z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Apeluje jednak, aby taką możliwość stworzyć również przedsiębiorcom prowadzącym małe placówki handlowe. Źródło: spółka

Cyberobrona: Przeciętny pracownik dziennie otrzymuje średnio 121 e-maili. Według analityków FortiGuard Labs oznacza to, że do firmy zatrudniającej 100 osób statystycznie trafia dziewięć wiadomości ze złośliwym oprogramowaniem w ciągu dnia, a kliknięcie w niebezpieczny link przez choćby jednego pracownika może mieć katastrofalne skutki dla całego przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu głównym zagrożeniem dla biznesu jest ransomware, zaś w ostatnim czasie pracownicy muszą dodatkowo stawiać czoła zintensyfikowanym atakom socjotechnicznym takim jak phishing, często wykorzystującym motyw koronawirusa. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: W kwietniu nastąpił znaczny wzrost ataków na polskie komputery. Najnowsze badanie firmy Check Point wskazują, że Polska znajduje się na szarym końcu (27 miejsce) europejskiego rankingu bezpieczeństwa sieciowego. Kwiecień był najgorszym okresem dla polskich internautów od wielu miesięcy m.in. za sprawą kolejnych niebezpiecznych kampanii spamowych wykorzystujących temat koronawirusa. Irlandia i Wielka Brytania to obecnie dwa najbezpieczniejsze kraje w Europie pod względem bezpieczeństwa sieciowego. Najbardziej niebezpieczne to Litwa i Łotwa. Polska, znalazła się w dopiero w trzeciej dziesiątce rankingu (miejsce 27) - wynika z danych przedstawionych przez Check Point Research. Z indeksem zagrożeń na poziomie 46,5 pkt., nasz kraj znalazł się w TOP 50 (47 miejsce) państw o najwyższym poziomie zagrożeń na świecie. Źródło: spółka

Badanie: Pod koniec marca 2020 r., czyli kilka tygodni po wprowadzeniu izolacji społecznej ze względu na epidemię koronawirusa, NEXERA przeprowadziła badanie wśród polskich pracowników i rodziców uczniów w wieku szkolnym. Zapytano ich o doświadczenia związane z nową rzeczywistością - w tym z pracą zdalną i edukacją online. Okazało się, że Internet zaczął odgrywać jeszcze istotniejszą rolę w życiu Polaków. 89% ankietowanych stwierdziło, że dostęp do Internetu jest podstawą zdalnego nauczania, a 67% przyznało, że stabilne i szybkie łącze internetowe jest podstawowym narzędziem umożliwiającym im pracę zdalną. Dla porównania, w czerwcu 2019 r. niemal trzy czwarte ankietowanych przyznało, że nie miało okazji pracować zdalnie. ,,Jeszcze w 2019 r. Internet dla wielu Polaków był narzędziem ułatwiającym codzienne życie i źródłem rozrywki. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły jednak, że cyfrowa komunikacja zaczęła odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę we współczesnym świecie. Choć większość Polaków jest

zaznajomiona z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, to sytuacja, z jaką przyszło nam się mierzyć w ostatnim czasie okazała się nie lada wyzwaniem - również dla firm, szkół i wielu instytucji. Internet stał się podstawowym medium niezbędnym do pracy, nauki i prowadzenia biznesu - mówi Paweł Biarda z firmy NEXERA, która buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową w czterech Regionach Polski. Źródło: spółka

E-commerce: Raty dostępne w sklepach internetowych generują dodatkową sprzedaż i mogą stanowić nawet ponad 1/3 transakcji opłacanych online - wynika z danych PayU. Właściciele e-sklepów potwierdzają, że średnia wartość koszyków zakupowych opłacanych ratami jest najwyższa spośród wszystkich dostępnych form płatności. Trend rosnącego popytu na zakupy internetowe na raty widoczny jest m.in. w e-sklepach oferujących elektronikę, dobra luksusowe i e-usługi. ,,Możliwość miesięcznych płatności ratalnych pozwala osobom zainteresowanym rozwojem osobistym regularnie korzystać z profesjonalnych szkoleń. Polacy bardzo chętnie korzystają z rat, kupując np. kursy online - już co 7 zakup w tej kategorii jest opłacany na raty (14%). Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rozwojem pandemii, liczba zwolenników e-edukacji na pewno jeszcze wzrośnie - uważa Martyna Szczepaniak, Head of Consumer Credit w PayU. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Kino Polska TV: Widzi największy potencjał wzrostu w kanale naziemnym Zoom TV, poinformował ISBtech prezes Kino Polska TV Bogusław Kisielewski. Kino Polska TV widzi w Polsce ogromny potencjał esportu, dlatego dalej będzie rozwijać swój kanał esportowy Gametoon HD, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Ponadto celuje w co najmniej połowę przychodów generowanych poza Polską. Gdyby nie koronawirus, zdjęcia do pierwszego "dużego" filmu Kino Polska TV właśnie by się rozpoczynały, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa planuje uruchomić własną platformę VOD. Źródło: ISBtech

Unified Factory: Zatwierdzony przez sąd układ pozwala na rozpoczęcie nowych działań mających na celu odbudowę potencjału firmy, rozwoju jej systemu, wznowienie pozyskiwania nowych klientów, ale również odzyskanie zaufania dotychczasowych, poinformował ISBtech prezes Marcin Woźniak. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Odnotował 81,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Play Communications: Odnotował 207,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play Communications podtrzymał oczekiwania dotyczące wyników na cały 2020 r., zakładające m.in. wzrost przychodów o 2-3% i 2,5-2,6 mld zł skorygowanej EBITDA, pomimo niepewności związanych z pandemia koronawirusa, podał operator. Play osiągnął poziom 8 tys. stacji w ramach własnej sieci pod koniec kwietnia, poinformował prezes Jean Marc Harion. Po lekkich opóźnieniach inwestycyjnych w I kw. obecnie nadrabia plan inwestycyjny na ten rok. W ocenie Play, opóźnienie aukcji 5G wydaje się kwestią kilku miesięcy, wynika ze słów prezesa operatora Jean Marca Hariona. Play jest zadowolony z rozwoju spółki światłowodowej 3S, poinformował prezes Jean Marc Harion. Play, po przejęciu Virgin Mobile, zachowa markę jako linię produktową w ramach grupy, poinformował prezes Play Jean Marc Harion. Marcin Szul został z dniem 1 lipca 2020 r. powołany na członka zarządu i

dyrektora ds. finansowych w P4 sp. z o.o. (Play), podało Play Communications. Powołanie to jest związane z rezygnacją Holgera Puecherta z końcem dnia 30 czerwca 2020 r. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Odnotował 182,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 291,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Cyfrowego Polsatu liczy na utrzymanie poziomu EBITDA w całym 2020 r. i na wyższą sprzedaż sprzętu, usług i reklam w następnych miesiącach wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki, poinformowali przedstawiciele zarządu. Cyfrowy Polsat widzi duże możliwości synergii po przejęciu grupy Interia i planuje podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu Maciej Stec. Źródło: ISBnews

Plus: Uruchomił pierwszą sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD (Time Division Duplex) w poniedziałek, 11 maja. Sieć 100 nadajników będzie działać na obszarze 7 polskich miast - Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia, podał Polkomtel. Źródło: ISBnews

Huawei: Ocenia, że dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas wdrażania technologii 5G w innych krajach oraz szerokiemu zapleczu technicznemu i sprzętowemu, jest dla Polski naturalnym partnerem w tej transformacji, poinformował wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Krajów Nordyckich Radosław Kędzia. Źródło: ISBnews

DIH5G (Digital Innovation Hub 5G): Konsorcjum zrzeszające Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką, Ericsson oraz Fundingbox - ogłosił uruchomienie badawczej sieci 5G na Politechnice Łódzkiej, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Projekt stał się możliwy dzięki inicjatywie i środkom resortu. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Zanotował 414 mln zł zysku EBITDA AL w I kwartale 2020 r. (wzrost o 4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,56 mld zł (wzrost o 4,1% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o niemal 7% r/r, podał operator. Baza klientów w I kw. br. wzrosła o 232 tysięcy r/r i na koniec okresu wyniosła 10,982 mln. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Skupi się - zgodnie ze swoją aktualną strategią "Więcej niż bank" - na wzmacnianiu relacji z klientami oraz dalszym rozwoju zdalnych kanałów bankowości, poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Iwona Duda. Źródło: ISBnews

LPP: Wybrało Google jako strategicznego partnera cyfrowego. Dzięki nawiązanej współpracy firma będzie mogła wykorzystywać potencjał chmury do rozwoju działalności online oraz wspierać cyfrową transformację w obszarze marketingu, podał Google w komunikacie. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Odnotowało 14,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 4,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

DataWalk: Odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Odnotowało 1,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Gremi Media: Odnotowały 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: Wnioskuje o dofinansowanie w ramach konkursu "Szybka ścieżka dla Mazowsza", finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i liczy na wsparcie projektu o całkowitej wartości 5,21 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zanotował 0,42 mln zł zysku netto w kwietniu 2020 roku oraz 1,44 mln zł narastająco w okresie styczeń-kwiecień, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę na cały rok 2020. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Rozszerza zasięg 1Gb/s internetu do 2,5 mln gospodarstw domowych, podał operator. Źródło: ISBnews

Sputnik Software, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP): Dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej kilkudziesięcioprocentowego wzrostu przychodów w tym roku. Źródło: ISBnews

Revolut: Udostępnił w Polsce Revolut Junior - nową aplikację do zarządzania pieniędzmi zaprojektowaną z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 7-17 lat, podała spółka. Konta Revolut Junior pozostają pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów, z poziomu ich własnych aplikacji Revolut. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odstąpił od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych, od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym, obejmuje ok. 34% sklepów własnych, podała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels: Rozpoczął prace nad kolejnym dużym projektem, którego premierę wstępnie planuje na 2021 rok, poinformował wiceprezes Krzysztof Król. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Zespoły produkcyjne podjęły skonkretyzowane działania zmierzające do wznowienia realizacji zdjęć do niemal wszystkich produkcji, podała spółka. Również spółka zależna ATM System wraca do realizacji swoich usług zarówno świadczonych na rzecz grupy kapitałowej, jak i podmiotów zewnętrznych, w skali porównywalnej do tej sprzed ogłoszenia zagrożenia epidemicznego. Spółka zakłada, że gotowość osiągnie 25 maja br. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Po tegorocznych debiutach gier planuje rozważyć przejście z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował prezes Jakub Bąk. Źródło: ISBnews

Kreditech Polska: Właściciel serwisu pożyczkowego Monedo Now i dostawca alternatywnych sposobów finansowania zakupów w e-commerce - ogłosił zmianę nazwy firmy na Monedo Polska. Decyzja jest konsekwencją wcześniejszego rebrandingu spółki matki (Monedo Holding GmbH, wcześniej Kreditech Holding GmbH) z siedzibą w Hamburgu, przeprowadzonego w marcu br. Źródło: ISBnews

Klabater: Blisko 1 mln przychodów ze sprzedaży wypracował w I kwartale 2020 roku producent i wydawca gier wideo. Zysk netto w tym okresie wyniósł 244 197,44 zł. Spółka utrzymała przychody na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast zysk jest dużo wyższy. Stało się to pomimo braku premier, za to dzięki bardzo dobrej sprzedaży gier z ,,back katalogu". Źródło: spółka

Cherrypick Games: Wypracował w I kwartale br. 1,35 mln zł przychodów netto ze sprzedaży co stanowi o blisko 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto spółki wyniósł 144 tys. zł. W minionych miesiącach studio koncentrowało się na finalizacji projektu opartej na inteligentnych rozwiązaniach autorskiej platformy Cherrystream, który stwarza możliwość do budowania wciągających interakcji pomiędzy streamerami a ich odbiorcami. Spółka prowadziła również rozmowy z amerykańskim partnerem, firmą Skillz, w zakresie opracowania kilku gier w wersji e-sportowej na urządzenia mobilne. Efekty tych uzgodnień zostały sformalizowane w kwietniu br. Podpisany kontrakt dot. m.in. stworzenia e-sportowej wersji Solitaire: Wildlife Adventures i Touchdown Hero. Spółka pracuje również nad autorską wersją popularnego na całym świecie pasjansa Solitaire, którego premiera planowana jest na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. Źródło: spółka

e-Kiosk: W I kwartale 2020 r. spółka odnotowała czterokrotny wzrost zysku operacyjnego. Dla największego dystrybutora e-prasy w Polsce jest to wynik o ponad 40 proc. wyższy w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wzrosły przychody z elektronicznych wydań prasy oraz ebooków. Źródło: spółka

Intel: Firma stawia na branżową współpracę w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy, gotowości na wypadek pandemii, osiągnięcia neutralności emisyjnej w zakresie technologii i przetwarzania danych. Intel opublikował roczny raport podsumowujący zaangażowanie społeczne firmy. Opracowanie odzwierciedla kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie odpowiedzialności społecznej. Przedstawia szczegółowe postępy, jakie firma poczyniła w ciągu ostatniej dekady w obszarze m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, przywrócenia lokalnym społecznościom miliardów litrów wody i osiągnięcia równości wynagrodzeń niezależnie od płci wśród pracowników na całym świecie. Raport prezentuje także nową strategię i cele na następną dekadę. Począwszy od osiągnięcia dodatniego bilansu zużycia wody netto, poprzez wykorzystywanie wyłącznie zielonej energii, wdrożenie idei zero waste na wysypiskach w zakładach produkcyjnych na całym świecie, skończywszy na podwojeniu liczby kobiet i niedostatecznie reprezentowanych mniejszości na

wysokich stanowiskach kierowniczych, a także dostosowaniu wpływu łańcucha dostaw na programy ochrony praw człowieka. Po raz pierwszy Intel zdefiniował globalne wyzwania, które przewidują zwiększenie zaangażowania firmy w działania wykraczające poza zakres bieżącej działalności firmy. Wyzwaniom tym można sprostać wyłącznie dzięki dobrej współpracy na szczeblu największych organizacji, przedsiębiorstw, a także państw. ,,Świat stoi przed wyzwaniami, które z dnia na dzień rozumiemy coraz lepiej. Wszystko to dzięki możliwości pozyskiwania i analizie ogromnej liczbie danych. Jednak nie będziemy w stanie skutecznie odpowiedzieć na te wyzwania - od zmian klimatycznych, głębokich cyfrowych podziałów na całym świecie, po obecną pandemię, która zasadniczo zmieniła całe nasze życie - bez reakcji zbiorowej" - powiedział dyrektor generalny firmy Intel, Bob Swan. Źródło: spółka

Veeam Software: Ogłosił 21-proc. wzrost rocznych przychodów abonamentowych (ARR - Annual Recurring revenue) za pierwszy kwartał 2020 roku. Obecnie, mając ponad 375 000 klientów, firma Veeam odnosi ogromny sukces, wprowadzając na rynek swoje unikalne oferty abonamentowe - w tym Veeam Universal License (VUL) - odnotowała 97-procentowy wzrost w skali roku. Dodatkowo, w ostatnim półrocznym IDC Software Tracker dla Data Replication & Protection 2H'19 , firma Veeam odnotowała najszybszy wzrost przychodów, zarówno w ujęciu sekwencyjnym (9,8%), jak i rok do roku (20,5%) w drugiej połowie 2019 wśród 5 największych dostawców i w ogólnej średniej rynkowej. Źródło: spółka

ESL, DreamHack: Ogłosiły przeprojektowanie ESL Pro Tour StarCraft(R) II i Warcraft(R) III: Reforged(TM). Rozgrywki rozszerzono o dodatkowe 75 dni w porównaniu do oryginalnego harmonogramu z czterema turniejami na żywo. ESL Pro Tour będzie miał w tym roku trzy sezony i rozgrywany będzie w całości przez internet. Sezon StarCraft II potrwa pięć tygodni, a Warcraft III cztery tygodnie. Rezultatem tych zmian jest zwiększenie o 270% transmitowanych treści w odniesieniu do początkowego założenia projektu. W ten sposób utrzymana jest nieprzerwana obecność gier strategicznych, które stanowią solidną strukturę ekosystemu dla graczy i fanów. Dodatkowo o ponad 34 000 dolarów zostanie zwiększona pula nagród przed 18 stycznia 2021 roku, która przeznaczona jest dla niższego szczebla rozgrywek. Jest to rezultat ostatnich wyników wzrostu udziału oraz oglądalności cotygodniowych rozgrywek ESL Open Cups. Źródło: spółka

Barracuda: Cyberprzestępcy nieustannie wynajdują nowe techniki, które pozwalają im uniknąć wykrycia. Jedna z takich sztuczek, którą analitycy z firmy Barracuda coraz częściej obserwują w kampaniach phishingowych, wykorzystuje zabezpieczenia reCaptcha do blokowania usług skanowania adresów URL przed dostępem do treści stron phishingowych. Technika reCaptcha jest powszechnie wykorzystywana przez firmy w celu zabezpieczenia stron internetowych przed tzw. skrapowaniem, czyli automatycznym pobieraniem danych ze strony WWW. Ponadto, ponieważ użytkownicy są przyzwyczajeni do rozwiązywania zadań reCaptcha na legalnych stronach w celu udowodnienia, że nie są botami, użycie reCaptcha zwiększa wiarygodność strony phishingowej, przez co jej użytkownicy są bardziej podatni na oszustwo. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Przygotowała regulaminy określające zasady organizacji meczów w okresie pandemii. Szczegółowe wytyczne dotyczą obszarów: organizacji meczu, marketingowego, produkcji TV i współpracy z mediami. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym przy organizacji spotkań oraz utrzymać dotychczasowy wysoki standard transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy. Źródło: spółka

Draw Distance: Prawie 0,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował w pierwszym półroczu br. producent gier wideo specjalizujący się w tworzeniu multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka pracuje nad poszerzeniem kanałów dystrybucji swojego kluczowego projektu Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Gra zadebiutowała już w wersji na PC oraz konsole Nintendo Switch, Play Station 4 i Xbox One. Na mocy zawartej umowy z czołowym wydawcą z Japonii - firmą DMM, gra trafi wkrótce na tamtejszy rynek. Obecnie studio pracuje nad dodatkiem Shadows of New York, którego premiera planowana jest jeszcze w 2020 roku. Istotnym wydarzeniem w pierwszym kwartale było podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C. Źródło: spółka

Carbon Studio: Prawie 440 proc. wzrostu zysku netto r/r wypracowało w pierwszym kwartale br. specjalista w dziedzinie developmentu gier dedykowanych technologii VR (wirtualna rzeczywistość). Od stycznia do marca spółka wypracowała ponad 0,45 mln zł netto przychodów ze sprzedaży, co stanowi 147 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W styczniu Carbon Studio utworzyło spółkę zależną Iron VR, której działalność koncentruje się na mniejszych grach VR o niskich budżetach. Zespół zakończył także etapu pre-produkcji gry VR z gatunku fantasy w uniwersum Warhammer: Age of Sigmar. Studio finalizuje prace nad najnowszą grą z serii The Wizards, pod nazwą Dark Times. Spółka przewiduje, że obowiązujący lockdown pozwoli w tym roku osiągnąć rekordowy wynik branży wirtualnej rzeczywistości. Źródło: spółka

Creotech Instruments: Stworzył system CreoScan umożliwiający koordynację bezzałogowego ruchu powietrznego i przetwarzanie zobrazowań pozyskiwanych przez drony. System przeszedł chrzest bojowy wspierając działania służb zaangażowanych w walkę z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. ,,CreoScan jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich użytkowników, którzy potrzebują wiedzy na temat tego, co dzieje się wokół nich: na powierzchni Ziemi, czy w powietrzu. System przeznaczony jest głównie dla służb zajmujących się organizacją i kontrolą szeroko pojętego ruchu powietrznego i służb reagujących na sytuacje kryzysowe, np. w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak pożary, powodzie lub trzęsienia ziemi. - mówi Jacek Kosiec, Prezes Creotech Instruments S.A. - Ale może być także z powodzeniem wykorzystywany w czasie imprez masowych i zgromadzeń oraz do monitorowania stanu instalacji przemysłowych, inwestycji budowlanych czy wszelkiego rodzaju infrastruktury. Skorzystają z niego także rolnicy, geodeci oraz urbaniści, co w

ostatnim okresie zostało potwierdzone przez duże zainteresowanie potencjalnych odbiorców, szczególnie za granicą" - dodaje Kosiec. Źródło: spółka

Auroria.pl: To pierwsza firma w Polsce, która otworzyła wirtualny salon z biżuterią ślubną. Jest to wynik pandemii COVID-19, która sparaliżowała branżę i konieczności jednocześnie ratowania biznesu oraz zapewnienia klientom i pracownikom bezpieczeństwa. Spotkanie z konsultantem online umożliwia obejrzenie całej oferty sklepu internetowego podobnie, jak ma to miejsce w sklepie stacjonarnym. Źródło: spółka

Skinwallet: Właściciel platformy do handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo, nie zwalnia tempa i kontynuuje dynamiczny rozwój. Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym spółka zwiększyła liczbę aktywnych użytkowników oraz przychody. W połączeniu z wcześniejszymi wzrostami oznacza to, że miesięcznie na platformie transakcji dokonuje ponad 4-krotnie więcej użytkowników niż jeszcze w grudniu 2019 r. Źródło: spółka

ATM: W dobie pandemii COVID-19 dla wielu firm wyjątkowo pomocny okazał się outsourcing IT w postaci usług chmurowych, serwerów dedykowanych czy hostingu. Tego typu usługi pozwoliły wielu firmom przetrwać. Jednak kwestia IT nie zniknie wraz ze zniesieniem ograniczeń epidemicznych. Według analiz warszawskiego operatora DC, firmy Atman, popyt na usługi centrodanowe będzie rosnąć. By sprostać nowym wymogom rynku, zgodnie z zapowiedziami ATM S.A. rozpoczął budowę kolejnego obiektu kolokacyjnego w Centrum Danych Atman Warszawa-1. Inwestycja zwiększy powierzchnię kolokacyjną lidera polskiego rynku o blisko 1,5 tys. mkw. netto. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełom drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku. Źródło: spółka

OEX24.com: Magdalena Jabłońska prezesem Zarządu spółki z Grupy OEX. Źródło: spółka

DHL Express: Według danych kount.com, w drugiej połowie marca zapotrzebowanie na ekspresowe przesyłki wzrosło na całym świecie o 183 proc. W szybkiej realizacji przesyłek pomagają pracownikom technologie, takie jak m.in. Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja czy aplikacje dla nadawców i adresatów, które optymalizują procesy sortowania czy doręczania. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Telewizja Polsat: Złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad spółkami Grupa Interia.pl oraz Grupa Interia.pl Media, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Objął 69% udziałów w spółce Bcast, która zajmuje się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych w całej Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 7 mln zł, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 62,44 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

R22: Otrzyma ze spółki zależnej Vercom dywidendę w wysokości 7,3 mln zł oraz 4,4 mln zł wynagrodzenia związanego ze skupem akcji Vercom w celu ich umorzenia, podała spółka. Źródło: ISBnews

MedApp: Planuje wyemitować do 29 mln nowych akcji, a środki pozyskane z emisji pozwolą spółce na dalszą komercjalizację i rozwój CarnaLife System oraz CarnaLife Holo, a także rozwój nowych projektów, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o emisji podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca. Źródło: ISBnews

SimFabric: Podjął "wewnętrznie" decyzję o przygotowaniu dokumentów i mapy drogowej niezbędnej do procesu przejścia na główny rynek GPW z NewConnect, poinformowała ISBtech prezes Julia Natalia Leszczyńska. SimFabric rozpoczął proces negocjacji z jednym z największych wydawców gier komputerowych na świecie, podała spółka. Spółki ustalają zasady, warunki i parametry finansowe ewentualnej współpracy. Celem rozmów jest zawarcie umowy wydawniczej umożliwiającej wydanie przez globalnego partnera jednej z gier należących do portfolio SimFabric. Źródło: ISBtech

Skinwallet: Kończy prace nad dokumentem informacyjnym i liczy na giełdowy debiut na NewConnect jeszcze przed wakacjami, podała spółka. Autoryzowanym doradcą w procesie wejścia na NewConenct jest INC. Źródło: ISBnews

Polski Standard Płatności (PSP): Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach - do 77,9 mln w I kw. 2020 r. wobec 40 mln zanotowanych w I kw. 2019 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 57,5 mln wobec 29,8 mln w I kw. 2019 r., poinformował prezes PSP - operatora BLIK-a - Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: ISBnews

XTPL: Zdecydowało o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania nowego finansowania poprzez emisję do 42 000 nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru oraz emisję do 3 200 000 obligacji zamiennych na akcje, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Wraz z innymi podmiotami powołał nową spółkę 3T Games, która będzie zajmować się tworzeniem preprodukcji gier komputerowych oraz produkcją pełnych wersji gier komputerowych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Atende: Zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie 8 mln zł z zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,22 zł dywidendy na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Holo4Labs: Startup oferujący rozwiązania Mixed Reality dla branży laboratoryjnej rozpoczyna przygotowania do kampanii crowdfundingu udziałowego, chcąc pozyskać finansowanie na rozwój jeszcze w tym kwartale. "Holo4Labs pozwala na pracę z systemem LIMS (laboratory information management system) w ramach rozszerzonej rzeczywistości. W praktyce oznacza to, że laborant ma dostęp do kompletu niezbędnych danych w dowolnym miejscu w laboratorium, ponieważ zawsze może je mieć dosłownie przed oczami " - tłumaczy Przemysław Budnicki, CEO Holo4Labs. Źródło: ISBtech

Schneider Electric: Ogłosił plan przejęcia ProLeiT - firmy zajmującej się dostarczaniem rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej, technologii kontroli procesów oraz systemów zarządzania produkcją (MES) dla przemysłu spożywczo-napojowego. ,,ProLeiT posiada doświadczenie i wiedzę w obszarze procesów związanych z produkcją żywności i napojów w obszarach rozlewania i pakowania. Połączone siły naszych zespołów R&D umożliwią dostarczanie klientom z tych branż najlepszych rozwiązań dla inteligentnego przemysłu" - mówi Sophie Borgne, SVP Digital Plant Business w Schneider Electric. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Datawalk: Zawarł umowę z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji na pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w charakterze centralnego repozytorium oraz usług w zakresie analitycznego wsparcia w działaniach związanych z zapobieganiem rozwojowi pandemii i skutkom COVID-19, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Data Systems: Stworzony przez spółkę e-podpis SimplySign został zintegrowany z platformą Teta w firmie Unit4, która zapewnia obsługę firmowych procesów HR, podało Asseco DS. Źródło: ISBnews

Audioteka: Wesprze pomysły na projekty audio i w ramach programu "Usłysz kulturę" chce zaprosić twórców i instytucje do współpracy, przeznaczając na ten cel 4 mln zł i oferując wsparcie merytoryczne, podała Audioteka. To odpowiedź na kryzys w branży kultury wywołany epidemią koronawirusa. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Data premiery gry "Climbros" na platformę Nintendo Switch została wyznaczona na 29 maja, podała spółka. Wydawcą gry będzie spółka Ultimate Games. Źródło: ISBnews

QubicGames: Pozyskał licencję od Gajin Games Inc.na wydanie serii 7 gier z konsoli Nintendo Wii "BIT.TRIP" na platformy Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Na podstawie umowy spółka przygotuje oraz wprowadzi do dystrybucji na platformach Nintendo Switch i Microsoft Xbox One wersje gier: "BIT.TRIP BEAT", "BIT.TRIP CORE", "BIT.TRIP VOID", "BIT.TRIP RUNNER", "BIT.TRIP FATE", "BIT.TRIP FLUX" oraz "BIT.TRIP Presents... Runner2". Źródło: ISBnews

Grupa Synthos: Poszerzyła swój system SAP HCM o Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform, podała spółka. Narzędzie wspiera budżetowanie i prognozowanie wynagrodzeń oraz planowanie stanu zatrudnienia. Wdrożenie objęło ok. 2 050 pracowników z Polski i 1 000 pracowników z Czech. Źródło: ISBnews

Sonka: W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju postanowiła przesunąć premiery mniejszych gier, tj. "Hamster Bob", "Unlucky 7" oraz "Car Mechanic Flipper" na III kw. 2020 r., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Gra "Realpolitiks: New Power" zadebiutuje na konsoli Xbox One 12 czerwca 2020 r., między innymi w USA, Europie i Rosji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: W związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Megapixel Studio (MPS), zawarł umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory, podała spółka. Źródło: ISBnews

Red Dev Studio: Planuje premiery czterech gier jeszcze w II kw. i podtrzymuje plan stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier, podała spółka. Źródło:ISBnews

PKO Bank Polski: Udostępnił w kantorze internetowym - kupno waluty za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK, podał bank. Źródło: ISBnews

Movie Games: Zawarł z MD Games umowę na wykonanie portu i wydanie na konsole Playstation 4 i Xbox One gry "Drug Dealer Simulator", podała spółka. Będzie to drugi po "Postal Redux" projekt portingowy realizowany przez MD Games. Źródło: ISBnews

SimFabric: Rozpoczął proces produkcji nowego symulatora o nazwie "House Designer" na komputery PC/Mac oraz konsole nowej generacji: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, a wydawanego w dystrybucji cyfrowej we współpracy z głównym akcjonariuszem PlayWay, podała spółka. Źródło: ISBnews

Games Operators: Gra "Be-a Walker", która miała swoją premierę na platformie Steam 7 maja br. oraz 28 lutego br. na platformie Nintendo Switch, została sprzedana w liczbie 1 475 tys. sztuk na platformie Steam oraz 1,7 tys. sztuk na platformie Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

Falcon Games: Zawarł z Ultimate Games umowę, na mocy której nabył prawa do gry "Bus Fix 2019" na Nintendo Switch. Wydawcą gry jest Ultimate Games. Źródło: spółka

InteliWise: Zawarł umowę ramową z Reckitt Benckiser Health Limited incorporated z siedzibą w Wielkiej Brytanii na dostarczenie Platformy Conversational AI. Spółka dostarczy i wdroży na infrastrukturę zamawiającego innowacyjną platformę z technologią Chatbot z NLP. Rozwiązania wirtualnych asystentów mają za zadanie wspierać globalne marki zamawiającego w kanałach digital. Źródło: spółka

IQ Partners: Spółka w 100% zależna PunkPirates rozpoczęła pracę nad nową grą, pod roboczym tytułem "Death Manager VR". Gra zostanie wydana na platformy wirtualnej rzeczywistości Oculus Store, Steam oraz Viveport w IV kwartale 2020 roku. Emitent nie wyklucza wydania gry na innych platformach w przyszłości. Źródło: spółka

OPPO Polska: Wręczyło nagrody młodym mistrzom fotografii w kategorii Young Poland konkursu Grand Press Photo 2020. Źródło: spółka

Netia: Wiele przedsiębiorstw przechodzi obecnie przyśpieszoną transformację cyfrową. Aby im ten proces ułatwić, Netia wprowadziła promocyjne warunki zakupu wybranych - najbardziej przydatnych w cyfrowym funkcjonowaniu - zaawansowanych rozwiązań ICT z linii NetiaNext dla średniego i dużego biznesu. Źródło: spółka

Kool2Play: Polski top-down shooter Uragun autorstwa warszawskiego studia zalazł się wśród finalistów Digital Dragons Indie Celebration. Jest to specjalne wydarzenie zorganizowanych przez festiwal Digital Dragons oraz wspierane przez platformę Steam. Z tej okazji twórcy zdecydowali się udostępnić specjalne demo gry. Źródło: spółka

Huawei: Przygotował vouchery na filmy w Huawei Video dla użytkowników tabletów Huawei MatePad Pro. Kupon upoważnia do bezpłatnego obejrzenia 10 wybranych filmów dostępnych w Huawei Video. Promocja obowiązuje od 14 maja do 15 lipca i dotyczy produkcji w katalogu Rakuten TV. Voucher można wykorzystać w ciągu 60 dni od jego pobrania. Huawei wystartował z kampanią telewizyjną i radiową promującą autorski sklep z aplikacjami Huawei AppGallery w połączeniu z komunikacją najnowszych smartfonów Huawei Y6p i Y5p. W spotach radiowych i telewizyjnych pojawił się ambasador marki Robert Lewandowski - w przypadku radia jest to pierwsza kampania Huawei z jego udziałem. Źródło: spółka

ING Bank Śląski: Rozszerzył zakres usługi zdalnego zakładania rachunku za pośrednictwem bankowości mobilnej Moje ING. Wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie jest teraz dostępna zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem IOS nie niższym niż 10.3, jak i Android nie niższym niż 6.0. Źródło: spółka

PAYBACK: Od tej pory wszystkie ciekawe oferty operatorów komórkowych i telewizyjnych można znaleźć w jednym miejscu i otrzymać dodatkowe punkty. W ramach Telco Market, Program proponuje swoim uczestnikom usługi telekomunikacyjne i multimedialne największych polskich operatorów. Na stronie i w aplikacji PAYBACK każdy znajdzie coś dla siebie m.in.: ofertę na Internet, usługi telewizyjne, możliwość przeniesienia numeru komórkowego do innej sieci lub przedłużenia obecnej umowy u swojego dostawcy. Zakupy premiowane są wyjątkowymi pakietami punktowymi. Źródło: spółka

Realme: Oficjalnie zaprezentował trzy nowe na polskim rynku produkty, w tym flagowca realme X50 Pro. Razem z nim zadebiutowały dwa inne produkty: smartfon realme 6 Pro oraz bezprzewodowe słuchawki Buds Air. Szczegóły dotyczące specyfikacji, cen oraz dostępności produktów znajdują się w materiałach prasowych w załączniku. Źródło: spółka

Talentuno: Ze względu na epidemię koronawirusa, w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła liczba bezrobotnych. Pragnąc pomóc jak największej liczbie osób, które straciły pracę, Talentuno stworzyło Mapę Zatrudnienia - stale aktualizującą się mapę polskich firm, szukających nowych pracowników w dobie pandemii. Źródło: spółka

HP: Już od połowy czerwca br. na polskim rynku będą dostępne nowe komputery HP Pavilion All-in-One. Od nienagannej konstrukcji po niezawodną moc i wydajność HP Pavilion 24" i 27" AiO zostały wyposażone w funkcje, które umożliwią wielogodzinne maratony filmowe, jak również pomogą stawiać czoła wymagającym projektom zawodowym i zadaniom szkolnym. Źródło: spółka

Simple: Spółka notowana na GPW podpisała kontrakt z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Realizacja umowy o wartości 2 091 000 zł brutto będzie przeprowadzona do końca lutego 2021 r. Źródło: spółka

Microsoft: Nowe urządzenie z linii Surface, Surface Go 2 jest już dostępne w sprzedaży. Urządzenie 2w1 charakteryzuje smukła, lekka i mobilna konstrukcja. Surface Go 2 jest o 64 proc. bardziej wydajny niż jego starszy brat. Komputer waży niewiele ponad pół kilograma i sprawdzi się jako praktyczne narzędzie do odrabiania prac domowych, tworzenia ważnych prezentacji do pracy oraz przeglądania treści w Internecie. Obsługę Surface Go 2 zapewniają odczepiana klawiatura Surface Go Type Cover, dotykowy 10,5 calowy wyświetlacz PixelSense(TM), pióro Surface Pen i mysz Surface Mobile Mouse. W zależności od wariantu, cena Surface Go 2 zaczyna się od 2199 zł. Źródło: spółka

Fortinet: Firma bezpłatnie udostępniła pakiet 24 szkoleń z programu Network Security Expert. Obejmują one takie zagadnienia jak SD-WAN, bezpieczeństwo publicznej chmury czy zasady bezpiecznego dostępu do zasobów IT. Kursy będą przydatne m.in. studentom oraz osobom, które zamierzają rozpocząć zawodową karierę w obszarze bezpieczeństwa IT. Źródło: spółka

GlobalLogic: Na co najmniej 500 statkach należących do armatorów z całego świata zostały zamontowane i uruchomione rozwiązania informatyczne powstałe w oddziale spółki w Zielonej Górze. Umożliwiają one kompleksową komunikację statków z lądem, m.in. centrami koordynującymi żeglugę i placówkami poszczególnych armatorów. Co roku system rozbudowywany jest o nowe funkcjonalności. Ułatwiają one jego zdalne wykorzystanie, a także usprawniają proces przechowywania i przekazywania informacji pozyskanych z setek czujników umieszczonych na najbardziej newralgicznych urządzeniach w obrębie statku. GlobalLogic jest jedną z nielicznych firm w Polsce, w której tego rodzaju rozwiązania informatyczne zostały zastosowane na tak dużą skalę. Źródło: ISBnews

Uber: Zapowiedział w jaki sposób zamierza zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, kierowców oraz dostawców i jakie kroki podejmie globalnie oraz na rynku polskim. Firma globalnie zainwestuje 50 mln USD w środki bezpieczeństwa, w tym dostarczy lub zwróci koszty zakupu ponad 7 milionów masek i setek tysięcy środków odkażających, chusteczek dezynfekujących i sprayów czyszczących dla kierowców i dostawców w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Działania w Polsce obejmują bezpłatne przegrody i instrukcje bezpieczeństwa w samochodach, listy wytycznych dla pasażerów i kierowców oraz zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla kierowców i dostawców. Uber po raz kolejny pokazuje w jaki sposób technologia pomoże w utrzymaniu bezpiecznych przejazdów i dostaw dla wszystkich użytkowników aplikacji (Real Time ID Check). Wolontariusze, współpracujący z Caritas oraz Fundacją Centrum Praw Kobiet otrzymają kody na darmowe przejazdy z aplikacją. Źródło: spółka

T-Mobile: Proponuje podmiotom biznesowym usługę VPN as a Service, która pozwala w łatwy i efektywny kosztowo sposób zorganizować środowisko pracy zdalnej dla dowolnej liczby pracowników. Źródło: spółka

T-Bull: Łącznie gry dewelopera w kwietniu zostały pobrane ponad 9 milionów razy, a aplikacje Top Speed i Moto Rider GO przekroczyły znakomitą liczbę pobrań świadczącą o ich globalnej popularności. ,,Osiągnięte przez nas kamienie milowe w postaci 100 milionów pobrań Moto Rider GO i 50 mln pobrań Top Speed to sygnał, że kierunek rozwoju jaki obraliśmy jest słuszny. Skupiamy się na naszych użytkownikach, słuchamy ich i wprowadzamy zmiany, których oczekują. Średnia ocena powyższych gier to kolejny doskonały dowód na to, że warto włączyć społeczność graczy do procesu tworzenia gier. Warto zwrócić uwagę, że poza rozwojem naszych najpopularniejszych tytułów, cały czas tworzymy nowe produkty, wchodzimy na kolejne platformy takie jak Nintendo Switch oraz eksplorujemy rynek - komentuje Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel i prezes T-Bull. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące