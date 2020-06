Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Polacy koncentrują swoje wydatki na ochronie zdrowia, artykułach higienicznych i w coraz większym stopniu decydują się na zakupy wyposażenia swojego domu, ogrodu czy działki. Więcej niż co piąty badany (22%) deklaruje, że częściej niż do tej pory będzie płacić bez użycia gotówki za swoje zakupy w sklepie stacjonarnym czy produkty kupowane w internecie, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Bank. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Firmy z sektora MŚP mogą składać wnioski w konkursie "100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie" organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W puli konkursu znajdują się 2 mln zł ze środków unijnych, wysokość nagród wynosi 20 tys. zł. Źródło: ISBnews

Opłata elektroniczna: Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych. Za wnioskiem senackiej Komisji Infrastruktury o odrzucenie tej ustawy opowiedziało się 53 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Źródło: ISBnews

E-PIT: Aż 97% podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia. Około 18,3 mln rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. złożono elektronicznie, z tego blisko połowę przez usługę Twój e-PIT, poinformowało Ministerstwo Finansów. Źródło: ISBnews

Wirtualne kasy: Projekt Ministerstwa Finansów dotyczący możliwości stosowania wirtualnych kas fiskalnych może przynieść zmniejszenie szarej strefy, wzrost wpływów do budżetu państwa nawet o 1,5 mld zł rocznie - będzie też opcją niższych kosztów dla podatników, oceniają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Źródło: ISBnews

Startupy: Polska spadła z 20. na 27. lokatę w Global Startup Ranking 2020, wynika z raportu StartupBlink, platformy zrzeszającej globalne ekosystemy startupowe. Negatywnie na Polskę wpływa zbyt duży w sektorze udział środków publicznych. W rankingu metropolii sklasyfikowano również 11 miast z Polski. Polska zanotowała spadek z 20. na 27. miejsce. Źródło: ISBnews

Konsumpcja: W maju br. dom mediowy Mindshare przeprowadził badanie dotyczące wpływu koronawirusa na zwyczaje i plany zakupowe Polaków. Wynika z niego m.in., że: obecnie 58% Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż przed wybuchem epidemii, 52% badanych deklaruje, że obecnie robi zakupy rzadziej, 47% ankietowanych podczas jednorazowej wizyty w sklepie kupuje większą liczbę produktów. Największe zmiany w tym obszarze na niekorzyść danej kategorii możemy zauważyć w przypadku samochodów osobowych - połowa planujących przed pandemią zakup nowego lub używanego samochodu zrezygnowała z takich planów, z czego 45% z powodu pogorszenia sytuacji finansowej, a 49% ze względu na niepewną przyszłość. Wybuch epidemii spowodował też rezygnację z planowanego kupna sprzętu sportowego (46%), mieszkania (45%) czy wzięcia kredytu gotówkowego (44%). Jednocześnie koronawirus w najmniejszym stopniu wpłynął na decyzje osób, które przed epidemią planowały zakup dostępu do platform streaminowych - 69% dokonało go w

ostatnim czasie, a 23% nadal planuje. Dodatkowo 11% badanych w związku z epidemią zdecydowało się na nieplanowany wcześniej zakup dostępu do serwisów, takich jak: Netflix, HBO GO, Amazon Prime. Odporna na zmiany okazała się też kategoria akcesoriów komputerowych - na kupno planowanych produktów zdecydowało się 42% badanych, a 44% ma zamiar go dokonać. 41% ankietowanych deklarowało również, że w okresie epidemii kupili usługi sieci komórkowych, które mieli wcześniej w planach, a 46% zamierza to zrobić w najbliższym czasie. ,,Wyniki te są naturalnie powiązane z nastaniem ,,nowej rzeczywistości", w której jest nam potrzebny internet, do którego przenieśliśmy się realizując dużą część naszych potrzeb w czasach kwarantanny - uczymy się z domów, pracujemy z domów, robimy zakupy przez internet, a premiery kinowe oglądamy na platformach wideo na żądanie - mówi Karolina Chołuj, Director, Business Planning, Mindshare Polska. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Liczba użytkowników oferty 5G w Korei Południowej osiągnęła 6,34 mln na koniec kwietnia (z 5,77 mln w marcu). Źródło: Trigon

Reklama: Rynek reklamy w Polsce wzrósł w I kwartale 2020 roku o 0,05% do 2,1mld zł - Publicis Groupe. Źródło: Trigon

Software house'y: Zamrożenie gospodarki przyniosło polskim software house'y solidne straty, wg. Software Development Association Poland (SODA - Organizacja Pracodawców Usług IT) rozsądnym przypuszczeniem jest założenie ich poziomu obejmującego minimum 3,5 proc. wartości rynku. To przekłada się na kwotę rzędu 500 mln PLN, co również oznacza mniejsze wpływy budżetu państwa z tytułu podatków. 65 proc. uczestników badania przeprowadzonego wśród polskich firm z sektora usług IT oceniło, że Covid-19 miał negatywny lub bardzo negatywny wpływ na ich biznes. Jednocześnie jednak wciąż dość dobrze bronią się one przed negatywnymi skutkami globalnego kryzysu. Pojawiają się także sygnały wskazujące nowe szanse, związane m.in. z przyspieszającą cyfrową transformacją przedsiębiorstw i organizacji. Polskie firmy IT wciąż zdobywają nowych klientów, większość z badanych firm podchodzi do problemu pandemii z uwagą, ale bez nadmiernej paniki. Jak oceniają ich przedstawiciele w nowej rzeczywistości jedną z najbardziej cenionych

,,walut" będzie zaufanie. Źródło: spółka

Cyberochrona: Jak wynika z najnowszego raportu firmy Veeam ,,Data Protection Trends" za rok 2020, globalne przedsiębiorstwa chętnie korzystają z dobrodziejstw transformacji cyfrowej, jednak zmagają się przy tym z problemem przestarzałych rozwiązań do ochrony danych i zarządzania nimi. Ochrona danych wymaga bowiem osiągnięcia wyższego poziomu inteligencji, aby wspierać potrzeby transformacji oraz adaptacji środowisk hybrydowych i wielochmurowych. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 1500 respondentów, w tym z Polski. Przykładowo, wyzwaniem nr 1, które będzie miało wpływ na organizacje z naszego regionu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, są zagrożenia cybernetyczne (23%). Jako kluczowe przeszkody na okres najbliższych 12 miesięcy wymieniono także brak umiejętności we wdrażaniu technologii (26%) i wdrażanie regulacji prawnych (26%). Źródło: ISBnews

Efektywność energetyczna: Wielosektorowa grupa ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, w której skład wchodzą przedstawiciele 20 firm z szeroko pojętej branży budowlanej i organizacji społecznych, zaniepokojonych spowolnieniem gospodarczym i prognozami przyszłości, wystosowało list otwarty do przedstawicieli polskiego rządu, podał Rockwool. Wskazuje on m.in. na wielowymiarowe korzyści termomodernizacji, która może wesprzeć także walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii. Według Instytutu Badań Strukturalnych, pozwoli ona stworzyć nawet 100 tys. nowych miejsc pracy i spowodować średni spadek stopy bezrobocia o około 4% rocznie. Źródło: spółka

Data governance: Budowanie zaufania do danych i informacji jest kluczowe. Właśnie na ich podstawie podejmowane są decyzje w firmach. Tymczasem według badania KPMG i Forrester Consulting przeprowadzonego w 2018 roku, poziom zaufania do wyników analiz dostarczanych przez wewnętrzne zespoły analityczne wynosi wśród respondentów z całego świata średnio zaledwie 35%. Firmy, które jako pierwsze uznają posiadane przez siebie dane za swój krytyczny zasób, mają szansę uzyskać istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Dobre zarządzanie danymi jest zdrowym fundamentem pod budowanie zaufania do analityki danych i jest warunkiem niezbędnym do transformacji w Data Driven Company. Źródło: spółka

Raport: W czasach, gdy nawet podatki przestały być pewne, firmy muszą zabiegać o klientów wszelkimi sposobami, by przetrwać. Jednym z nich jest budowanie pozytywnych doznań. Ponad 82 proc. menadżerów wyższego szczebla podkreśla, że dbałość o customer experience (CX) wyraźnie podnosi wyniki finansowe. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu firmy VMware, ale jest pewien warunek. To inwestycje w rozwój aplikacji. Tylko tak klient będzie zadowolony z interakcji z marką - takiego zdania jest prawie 90 proc. ankietowanych. VMware podaje, że firmy, które inwestują w rozwój aplikacji klienckich, notują szereg korzyści dla swoich firm. 40 proc. z nich zauważyło realny wzrost przychodów, 37 proc. podniesienie satysfakcji klientów, a według 32 proc. - modernizacja aplikacji przekonała do marki nowych klientów. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Huawei: Widzi ogromny potencjał adopcji sztucznej inteligencji (AI) przez polskie firmy i sektor publiczny oraz tworzenia rozwiązań AI przez rodzimych specjalistów. Realizuje już w Polsce projekty w zakresie AI w branży medycznej, handlowej, systemów zabezpieczeń i fotowoltaiki, poinformował ISBnews IT Solution Sales Manager Huawei Polska Tomasz Frender. Uważa, że AI jest technologią przyszłości m.in. dla rolnictwa. Źródło: ISBtech

Emitel: Przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz, które - zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego - musi zostać zwolnione na rzecz rozwoju sieci 5G, podała spółka. Kolejny etap projektu refarmingu pasma 700 MHz został zaplanowany na marzec 2022 r. Źródło: ISBtech

Play: Po uruchomieniu pierwszej sieci 5G na terenie Trójmiasta, rozpoczyna udostępnianie 5G w kolejnych 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych, podała spółka. Sieć 5G w Play wykorzystuje pasmo 2100 MHz. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Uruchomi swoją pierwszą usługę 5G pod nazwą "#hello5G" 1 lipca 2020 r., podała spółka. W zasięgu sieci "#hello5G" będzie prawie 6 mln użytkowników komórek m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz w Katowicach. Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, co umożliwi rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych, podał operator. Efekt finansowy wynikający ze zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Mastercard: Uruchamia program Fintech Express, który pomoże europejskim startupom w szybkim wejściu na rynek i rozwoju biznesu, podała organizacja. Uczestnicy programu Mastercard mogą skrócić do kilku dni proces tworzenia produktów i rozwiązań, począwszy od koncepcji po rynkowe wdrożenie. Źródło: ISBnews

Monnari Trade: Ocenia, że trend rozwojowy e-commerce będzie się jeszcze wzmacniał, w związku z tym udział kanału internetowego w sprzedaży ogółem będzie rósł szybciej niż w ub.r., poinformowali przedstawiciele Monnari. Szacują, że na tydzień przed końcem maja sprzedaż online odpowiadała za sprzedaż 80 placówek stacjonarnych. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Związek Banków Polskich (ZBP), Microsoft, Google Poland, Operator Chmury Krajowej, Accenture oraz kancelaria Kochański & Partners: Nawiązały współpracę w celu promocji rozwiązań chmury obliczeniowej w sektorze bankowym w Polsce. Podmioty te opracowały projekt PolishCloud Academy, w ramach którego będą prowadzić bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu wdrożeń chmurowych dla przedstawicieli instytucji finansowych, podał ZBP. Źródło: ISBnews

ATM: Odnotował 4,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Silvair: Odnotował 1,05 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,63 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron: odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Games Operators: Odnotował 0,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Osiągnął 30 tysięcy aktywnych i płacących klientów rozwiązania LiveChat, podała spółka. Wśród nich są firmy i instytucje z około 150 krajów świata. Źródło: ISBnews

Microsoft: Aż 45 sesji technologicznych, 11 ścieżek i 4 obszary tematyczne dla kilku tysięcy uczestników - to wszystko już 23 czerwca w ramach największej w Polsce cyfrowej konferencji technologicznej - Microsoft Tech Talks Summit. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Jean-Philippe Courtois, EVP and President of Microsoft Global Sales, Marketing & Operations oraz Philippe Rogge, President, Microsoft Central and Eastern Europe. Źródło: spółka

Grupa Kino Polska: Po kwietniu, maj był znów rekordowy pod względem oglądalności dla kanałów Grupy Kino Polska TV, która osiągnęła 2,52% udziału w oglądalności polskiej widowni komercyjnej, co jest najlepszym wynikiem w historii Grupy. W minionym miesiącu swój rekord ustanowił kanał Kino TV, który osiągnął udział w rynku na poziomie 0,23%. Z kolei kanały naziemne nadawcy, Stopklatka i Zoom TV, zaliczyły drugie najlepsze rezultaty w swojej historii - odpowiednio 1,22% i 0,64%. Źródło: spółka

F5: W Shape Security przetwarzamy codziennie pod kątem cyberbezpieczeństwa ponad 2 miliardy transakcji dla największych banków na świecie, detalistów, agencji rządowych i linii lotniczych. W ciągu jednego tygodnia od ogłoszenia pandemii (lockdown) nastąpiły ogromne zmiany: ruch do dostawców internetowych artykułów spożywczych w naszej sieci wzrósł o 400%, a liczba logowań na kontach inwestycyjnych o 53%. Rezerwacje podróży online spadły o 75%, rejestrowanie nowych list płac zmniejszyło się o połowę. Ponadto, w porównywanych okresach, o 35% spadły międzynarodowe transfery pieniężne, poinformował Dan Woods, Vice President of the Shape Security Intelligence Center at F5. Źródło: spółka

Santander Consumer Bank: Zachęca do wysyłania zgłoszeń do programu akceleracyjnego AccelUp. W ramach inicjatywy łączącej fintechy i insurtechy z globalnymi korporacjami, aplikacje zbierane są do 30 czerwca. Źródło: spółka

Nethone: Firma specjalizująca się w walce z oszustwami płatniczymi online, mamy przyjemność poinformować, że zostaliśmy zaproszeni do programu akceleracyjnego Plug and Play Japan w kategorii Fintech. Ponad 100 startupów i korporacji z całego świata spotka się w Tokio 4 czerwca w ramach edycji Lato / Jesień 2020. Źródło: spółka

CD Projekt: Przełożył premierę wydarzenia Night City Wire na 25 czerwca. Źródło: spółka

Gartner: Opublikował raport dotyczący rynku Business Intelligence, w którym przeanalizował 22 dostawców. Microsoft po raz kolejny znalazł się w kwadrancie liderów. Wyróżniony został również Tableau kupiony niedawno przez Salesforce. Gracze tacy jak m.in. SAS, SAP, Oracle czy Salesforce zostali sklasyfikowani przez Gartnera w gronie wizjonerów. Zdaniem analityków, najbliższe lata będą należały do tzw. analityki rozszerzonej, czyli rozwiązań automatycznie analizujących ogromne wolumeny danych i wychwytujących z nich wszelkie trendy i prawidłowości. To efekt możliwości, które daje chmura obliczeniowa w połączeniu ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Źródło: spółka

Softblue: Ma umowę pożyczki na kwotę do 2 mln zł, której udzielił jej Prezes Zarządu, Michał Kierul. Środki te mają wzmocnić płynność finansową spółki i umożliwić jej kontynuację inwestycyjnego rozwoju. Wypłaty będą dokonywane w transzach - w zależności od potrzeb projektowych spółki. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu jednego roku, ale nie wyklucza się możliwości wydłużenia spłaty. Bydgoska firma na bieżąco realizuje projekty z dziedziny nowych technologii - na rynku polskim i na arenie międzynarodowej. SoftBlue przygotowuje się do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowe, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Tym samym spółka rozpoczęła kolejny etap dot. przygotowań do budowy obiektu. Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2020. Inwestycja powstanie w Bydgoszczy. Celem projektu będą prace badawcze, których efektem ma być opracowanie systemów oprogramowań wspierających racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę

Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł. SoftBlue na bieżąco komercjalizuje badania naukowe z dziedziny nowych technologii. Źródło: spółka

Samurai Labs: Polskie laboratorium sztucznej inteligencji jest gotowe chronić dzieci przed cyberprzemocą i innymi niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Wykorzystując trzecią falę sztucznej inteligencji, system Samurai nie tylko zapobiega przemocy, ale również reaguje w sytuacjach kryzysowych, gdy dziecko przejawia zachowania samobójcze. Źródło: spółka

PayPo: Po bardzo udanych miesiącach marzec-kwiecień, w maju spółka nadal dynamicznie się rozwijała i umożliwiła wybór odroczonych płatności klientom kolejnych e-sklepów. Dzięki nawiązaniu współpracy z Grupą MIG, jej usługa będzie teraz dostępna w kolejnych 6 sklepach: sizeer.pl, symbiosis.com.pl, timberland.pl, galeriamarek.pl, 50style.pl i butysportowe.pl. ,,Narodowy lockdown istotnie zmienił zwyczaje zakupowe Polaków, ale nie zmienił ich nastawienia do handlu. W dobie pandemii koronawirusa ich potrzeby są w zdecydowanie większym stopniu, niż przedtem realizowane w kanale internetowym. Sklepy, które proces kupowania dodatkowo ułatwią, wyjdą z obecnego kryzysu wzmocnione. Do takich narzędzi usprawniających zakupy online należą właśnie nasze odroczone płatności PayPo. Cieszymy się, że od teraz będą one dostępne dla klientów sklepów z grupy MIG. Co ważne, to kolejne sklepy z obszaru mody, które zaufały PayPo i naszym rozwiązaniom - podkreśla Tomasz Hadzik, członek zarządu PayPo. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Art Games Studio: Pozyskało z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka. Źródło: ISBnews

DataWalk: Akcjonariusze zdecydują na walnym zwołanym na 30 czerwca o wprowadzeniu programu motywacyjnego, mechanizmów zapobiegających wrogiemu przejęciu, kapitału docelowego i o zmianach w radzie nadzorczej, wynika z komunikatu spółki i projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Holo4Labs: Planuje pozyskać co najmniej 0,8 mln zł w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Smartfunds. Środki mają być przeznaczone na skalowanie produktu na rynkach zagranicznych i wprowadzenie kolejnych funkcji oraz zastosowań zwiększających potencjał komercyjny, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): Ma obecnie 28 polskich spółek gamingowych, które chcą w tym roku zadebiutować na NewConnect oraz kilka wybierających się na rynek główny GPW, poinformował dyrektor działu rynku pierwotnego GPW Maciej Bombol. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Wspólnie ze Satus powołały fundusz inwestujący w gry - Satus Games, który jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Bridge Alfa, poinformował Bloober Team. Wsparcie NCBR dla funduszu wyniesie 40 mln zł, a kolejne 10 mln zł dołożą inwestorzy prywatni. Źródło: ISBnews

Movie Games, INC: Powołały nową spółkę Mill Games, która będzie realizować projekty gamingowe przy zaangażowaniu studiów deweloperskich działających na terenie Rumunii, podała spółka. INC i Movie Games objęły po 50% akcji w nowej firmie. Źródło: ISBnews

Punch Punk Games: Rozpoczął emisję akcji - chce pozyskać w dwóch transzach 1,5 mln zł, podała spółka. Pierwsza z nich kierowana jest do członków klubu149. Zapisy potrwają do 8 czerwca. Dzień później na platformie CrowdConnect.pl rozpocznie się drugi etap emisji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na produkcję gry VR "Moonshine", wsparcie rozwoju działu work to hire spółki oraz zasilić produkcję gier w VR i symulacyjnych. Jeszcze w tym roku Punch Punk Games chce zadebiutować na NewConnect. Źródło: ISBnews

Helios: Spółka zależna Agory zakończyła negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio, podała Agora. Źródło: ISBnews

Wasko: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Asseco Poland, adesso SE: Złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnej spółki z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), podał Urząd. Źródło: ISBnews

SimFabric: Akcjonariusze podejmą na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Źródło: ISBnews

bValue: Fundusz we współpracy z kołem naukowym SGH stworzył pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zarządzany przez studentów - Freshman Capital. Młodzi inwestorzy będą inwestować jednorazowo do miliona złotych w startupy głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Źródło: spółka

BTC Studios: Dwóch subskrybentów dokonało wpłaty środków pieniężnych w kwocie około 250 tys. euro na konto emitenta tytułem pokrycia objętych 89 443 akcji serii J spółki. W związku z tym zarząd informuje o skutecznym objęciu oraz opłaceniu akcji serii J. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

SimFabric: Rozpoczął proces certyfikacji gry "Lust for Darkness" na konsolę Playstation 4 w sklepie PlayStation Store, podała spółka. Premiera gry na konsolę PS4 planowana jest na przełom czerwca i lipca 2020 r. Źródło: ISBnews

Comarch: Ma umowę ze spółką "U Jędrusia" na rozbudowę systemu Comarch ERP XL o moduły do zarządzania produkcją, podała spółka. Początek prac wdrożeniowych zaplanowany jest na czerwiec 2020 r. Źródło: ISBnews

Polski Funduszu Rozwoju (PFR): Przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł na stworzenie prototypów innowacyjnych aplikacji, które pomogą w walce ze skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, podał fundusz. Pomysły na aplikacje dotyczące jednego z trzech wyzwań: Zdrowie, Praca i Przedsiębiorczość oraz Społeczeństwo można zgłaszać do 15 lipca. Źródło: ISBnews

Allegro.pl: Szacuje, że tempo przyrostu nowych kupujących i sprzedających na platformie było dwukrotnie wyższe r/r w ostatnich tygodniach, poinformował członek zarządu Damian Zapłata. Dodał, że w tym czasie dołączyło do Allegro ok. 15 tys. nowych firm. Źródło: ISBnews

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Udostępnił swoim klientom aplikację mobilną BOŚBank24, podał bank. To kolejny krok w rozwoju bankowości elektronicznej BOŚ. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał z Polskim Standardem Płatności (PSP) umowę dotyczącą uczestnictwa w systemie BLIK. W ramach współpracy, klienci BOŚ otrzymają do dyspozycji udogodnienia w zakresie dokonywania płatności internetowych i mobilnych, podał bank. Źródło: ISBnews

7Levels: Premiera gry "Destrobots"na Nintendo Switch została zaplanowana na 18 czerwca 2020 r., podało 7Levels. Gra będzie dostępna w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej w cenie 9,99 USD/EUR. Źródło: ISBnews

Profitroom: Należący do Grupy R22, zanotował 30 maja br. wzrost o 35% r/r pod względem ilościowym i o 90% r/r pod względem wartościowym rezerwacji pokoi hotelowych przeprowadzonych przez własne narzędzie umożliwiające hotelom bezpośrednią sprzedaż pokoi na własnych stronach internetowych, poinformował R22. Źródło: ISBnews

Action: Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy wydał postanowienia o zatwierdzeniu ugody zawartej w sądowym postępowaniu mediacyjnym z udziałem Atos Polska oraz zarządcy Action, podał Action. Źródło: ISBnews

Movie Games: Rozpoczyna pracę nad nową grą "ER Pandemic Simulator", której debiut zaplanowano na 2021 r., podała spółka. W ramach rozgrywki gracz wcieli się w lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który będzie musiał pomagać pacjentom, diagnozować ich dolegliwości oraz ratować ich życie w obliczu światowej pandemii. Źródło: ISBnews

COIG: Spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Zdecydował, że wydawcą gry "Train Station Renovation" na PlayStation4 i Xbox One będzie Ultimate Games, a wersję na Nintendo Switch przygotuje spółka UF Games, podała spółka. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2021 r. Live Motion Games rozpoczyna pracę nad nową grą pod tytułem "Builders of China", której premiera w wersji na PC planowana jest na koniec 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: Idea Bank dołączył do Huawei AppGallery - autorskiego sklepu Huawei z aplikacjami, podał Huawei. Huawei dostarczy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję firmie R.Power, która realizuje największą w regionie CEE inwestycję w fotowoltaikę, podał Huawei. Huawei wprowadził na rynek nowe, bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i, wyróżniające się wysoką jakością dźwięku, funkcją redukcji szumów oraz długim czasem pracy na jednym ładowaniu. W przedsprzedaży między 1 a 14 czerwca, FreeBuds 3i dostępne są w rekomendowanej cenie 449 zł i z prezentem - 60-dniowym dostępem do audiobooków w serwisie Audioteka. Sprzedaż regularna rozpocznie się 15 czerwca. Źródło: ISBnews

Oponeo: Spółka Dadelo, do której należą sklepy internetowe Dadelo.pl i CentrumRowerowe.pl zwiększyła sprzedaż rowerów o 143% r/r w ujęciu wolumenowym oraz o 95% r/r w ujęciu wartościowym w I kw. 2020 r., podało Oponeo.pl, które jest 100-proc. właścicielem tej spółki. Sprzedaż rowerów to główny obszar działalności Dadelo. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Data premiery gry "Timberman VS" na platformie Xbox One została ustalona na 17 czerwca, podała spółka. Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Pack Master" na platformie Nintendo Switch na 11 czerwca, podała spółka. Źródło: ISBnews

Saule Technologies: Spółka produkującej elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie technologii perowskitowej jest na etapie komercjalizacji swojej technologii i organizuje konkurs Saule Technologies Awards 2020, ,,który może sprawić, że innowacyjne rozwiązania przyszłości powstaną już dzisiaj". Kategorie konkursowe to: BAPV (Building Applied Photovoltaics), IoT (Internet of Things), e-Mobility. Źródło: spółka

realme: Od pierwszej połowy czerwca produkty realme będzie można kupić w 130 sklepach stacjonarnych sieci w całej Polsce. To kolejny krok marki w rozwoju sieci dystrybucji w Polsce. Na początek będą to modele realme 6 oraz realme C3. Źródło: spółka

Canal+: Platforma uruchomiła PREMIERY CANAL+", oferującą użytkownikom możliwość, wygodnego i legalnego wypożyczenia polskich i zagranicznych hitów filmowych, dokumentów i premierowych produkcji. W bibliotece usługi na start znalazło się ponad 120 wyselekcjonowanych filmów od największych studiów i dystrybutorów, w tym tytuły takie jak ,,Sonic. Szybki jak błyskawica", ,,Bad Boys for Life" czy ,,Małe kobietki". W najbliższym czasie oferta poszerzy się o niemal pół tysiąca nowych hitów. PREMIERY CANAL+ działają w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez internet, który został uruchomiony zaledwie dwa tygodnie temu. Źródło: spółka

Google: Odnajdywanie konstruktywnych historii, pozytywnych wiadomości i popularyzowanie dziennikarskich relacji o tym, jak rozwiązywane są ważne problemy społeczne to cel nowego projektu Google Polska oraz Outriders. Dzięki prostej komendzie ,,OK Google, powiedz mi coś dobrego", użytkownicy Asystenta Google mogą usłyszeć streszczenia artykułów opowiadających o ludziach oraz rozwiązaniach, dzięki którym świat zmienia się na lepsze. Polska jest trzecim krajem, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Francji, w którym została wprowadzona ta funkcja.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo: Zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl. Zastosowanie systemu Cyfrowe Złoże pozwoliło na wybór efektywniejszego rozwiązania produkcyjnego. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego. Źródło: spółka

Moliera2.com: Wdraża nowe pomysły oraz innowacyjne technologie, których celem jest przystosowanie oferty do oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów. Z myślą o ich komforcie wdrożona została usługa Wirtualnego Doradcy. Od teraz wystarczy wybrać odpowiedni numer podany na stronie internetowej Moliera2.com lub na karcie produktu, aby skontaktować się z dedykowanymi konsultantami w jednym z salonów w Warszawie, Poznaniu czy Katowicach poprzez aplikację WhatsApp lub FaceTime, a następnie doradca będzie do dyspozycji. Źródło: spółka

Arval: Kierowcy samochodów firmowych korzystający z pojazdów dostarczonych przez spółkę mogą już zgłaszać szkody przez aplikację mobilną. Dzięki aplikacji My Arval Mobile można szybciej i prościej załatwić formalności, które wcześniej wymagały wypełniania dokumentów. Źródło: spółka

Bank BNP Paribas: Udostępnił swoim klientom biznesowym nowe funkcjonalności w aplikacji mobilnej GOmobile Biznes. Wśród nowości jest między innymi wykorzystanie biometrii do uruchamiania aplikacji, realizowanie płatności natychmiastowych oraz obsługa płatności podzielonych, czyli tzw. split payments. Źródło: spółka

SimFabric: Przekazał do certyfikacji kolejny projekt ze swojego portfolio portingowo-wydawniczego. Chodzi o Lust for Darkness autorstwa Movie Games, w wersji na PlayStation 4. Premiera gry planowana jest na przełom II/III kw. 2020 roku. Źródło: spółka

Atman: W związku z pandemią COVID-19 swój wkład w akcje pomocowe ma warszawski dostawca usług data center - Atman. Operator udostępnił niedawno firmie Locon bezpłatnie środowisko serwerowe i usługi sieciowe do testów i uruchomienia aplikacji ,,Dbam o Bliskich". Nowa aplikacja jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w warunkach pandemii i ma poparcie Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki bezpłatnej aplikacji ,,Dbam o Bliskich" użytkownik może uzyskać informacje na temat lokalizacji swoich najbliższych. Może też w sytuacji zagrożenia wezwać pomoc jednym przyciskiem. Źródło: spółka

Netia: Przygotowała dla klientów ofertę różnego typu urządzeń, które pozwalają na zwiększenie zasięgu domowego dostępu do internetu. Sprzęt (PLC, wzmacniacze WiFi/extendery lub mesh) jest udostępniamy w dzierżawie, w cenie już od 5 zł miesięcznie. Źródło: spółka

Funtronic: Placówki edukacyjne, które wrócą we wrześniu do działania, będą musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Skupienie uwagi uczniów, przyzwyczajonych do nauki zdalnej, będzie jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Z pomocą przychodzą nowe technologie. Na rynek trafia właśnie Magiczny Dywan onEVO - nowa wersja interaktywnej podłogi stworzonej przez polską firmę Funtronic. Magiczny Dywan to urządzenie stosowane w przedszkolach, szkołach i innych placówkach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Umożliwia nie tylko przekazywanie wiedzy i realizowanie podstawy programowej w atrakcyjny dla dzieci sposób, ale także integrację i rozwijanie umiejętności społecznych, co po zakończeniu izolacji może okazać się bardzo przydatne. Źródło: spółka

Tedee: Na rynku smart home właśnie pojawił się nowy czarny koń wśród zabezpieczeń do drzwi, inteligentny zamek. To najnowocześniejszy produkt tego typu stworzony przez specjalistów IT firmy Predica oraz inżynierów firmy GERDA, od ponad 30 lat lidera systemów zabezpieczeń w Polsce. Inteligentny zamek tedee jest bezpieczny i ułatwia codzienne czynności. To wygodny i nowoczesny zamek do drzwi sterowany za pomocą smartfona. Producent tedee planuje dalszy rozwój produktu oraz do końca roku ekspansję na rynki europejskie. Źródło: spółka

7Levels: Ujawnił tytuł i ogłosiło datę wydania swojej nowej autorskiej gry, Destrobots. Premierę tytułu na Nintendo Switch zaplanowano na 18.06.2020r. Gra będzie dostępna w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej w cenie 9,99 USD/EUR.

T-Mobile: Przygotował nowe oferty abonamentowe, które ,,jeszcze lepiej odpowiadają na bieżące potrzeby klientów". Nielimitowane rozmowy i smsy, duże paczki danych oraz wyjątkowo atrakcyjne rabaty w opcji dla rodzin i duetów - wszystko to w świetnej jakości sieci. Źródło: spółka

Ultimate Games: Gra Ultimate Fishing Simulator udostępniona na platformie Xbox One została pobrana w ilości ok. 1 tys. szt. kopii. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Spółka powiązana UF Games zawarła z Ultimate Games umowę na mocy której UF GAMES zobowiązała się do wykonania portu i wydania gry Train Station Renovation na konsoli Nintendo Switch. Gra zostanie wydana przy współpracy z Forever Entertainment. Został zakończony proces certyfikacji gry Towaga Among Shadows na Nintendo Switch. Premiera Towaga Among Shadows na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące