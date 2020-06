Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Jest "duża szansa", że wartość polskiego handlu internetowego przekroczy w tym roku 100 mld zł wobec 50 mld zł w ub.r., powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Źródło: ISBnews

Startupy: Model finansowania startupów przekształca się w kierunku "innowacji na żądanie", ocenił w rozmowie z ISBtech wiceprezydent ABSL Janusz Dziurzyński."Model finansowania pomysłów, które nie przeszły jeszcze należytej walidacji rynkowej powoli ustępuje nowemu podejściu, które można określić jako 'innowacja na żądanie'. Korporacje coraz częściej oczekują od młodych spółek więcej niż inspiracji. Widzą w nich potencjalnych partnerów do wspólnego rozwiązywania konkretnych, zdefiniowanych wyzwań rynkowych. Większy potencjał współpracy związany jest jednak z odpowiednio wyższymi wymaganiami. Oczekiwania artykułowane przez rynek są bardzo podobne niezależnie od branży i sprowadzają się, najogólniej ujmując, do rozwiązań szytych na miarę, oferujących bardzo konkretne wartości biznesowe" - powiedział ISBtech Dziurzyński. Źródło: ISBtech

Internet: Aż 84% wyszukiwań związanych z podróżami w polskiej wersji Google w ostatnim miesiącu dotyczyło destynacji w Polsce, podała firma. Źródło: ISBnews

Legislacja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach, zakładającą opracowanie nowego systemu do poboru opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

E-commerce: Polskie gospodarstwa domowe dokonały w sieci zakupów o wartości 30% większej r/r w I kw. 2020 r., wynika z analizy Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. W tym czasie najszybciej rosnącym kanałem dystrybucji towarów szybkozbywalnych (FMCG) był e-commerce. Według ekspertów GfK Polonia, udział e-commerce w sprzedaży FMCG ogółem może wzrosnąć do 2-3% w ciągu 2-3 lat wobec 1% w 2019 r. i 1,3% w I kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

HR: Strach przed utratą pracy w wyniku wdrożenia w firmie automatyzacji i/lub robotyzacji odczuwa co dziesiąty zatrudniony, z kolei 88% Polaków nie obawia się, że mogłoby to odebrać im pracę, wynika z pierwszej edycji "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. W dodatku połowa pracowników dostrzega w tych technologiach szansę. Źródło: ISBnews

Fintech: Ponad połowa firm z sektora fintech oceniła, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na prowadzony przez nich biznes, 45% z nich musiało zwolnic pracowników lub dokonać obniżki wynagrodzeń, wynika z raport "Polski sektor Fintech w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2" przygotowanego przez portal Fintek.pl. 76% firm uważa jednak, że pandemia zwiększy zainteresowanie usługami fintech. Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Skutki cyberprzestępczości dotknęły 54% badanych firm w Polsce w 2019 r., a jednocześnie wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 21% firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 5% przedsiębiorców, wynika z najnowszego badania firmy doradczej KPMG pt. "Barometr cyberbezpieczeństwa. W kierunku rozwiązań chmurowych". Z rozwiązań chmurowych przed wybuchem pandemii korzystało w Polsce 43% firm, z czego 5% tylko i wyłącznie z usług chmurowych. Źródło: ISBnews

Ranking: Polska zajęła w tym roku 23. miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), podała Komisja Europejska. Rok temu Polska uplasowała się na 25. miejscu. Źródło: ISBnews

Transport: Według nowych danych systemu telematycznego GBOX oraz sieci E-100 stopniowo zwiększa się liczba kilometrów pokonywanych przez polskich przewoźników na trasach na południe Europy - na przykład w Hiszpanii natężenie ruchu wzrosło do poziomu 77 proc. w porównaniu do marca, podało INELO. Źródło: spółka

Cyberobrona: Hakerzy projektując swoje ataki phishingowe potrafią doskonale podszywać się pod osoby prywatne lub firmy, aby ominąć filtry bezpieczeństwa i dotrzeć do sieci korporacyjnych - ostrzegają specjaliści z Check Point. Jedna z najbardziej imponujących kampanii phishingowych ostatnich miesięcy obejmowała m.in. przejęcie serwerów Uniwersytetu w Oksfordzie oraz wykorzystanie domeny Samsunga. Źródło: spółka

Smart home: Polacy coraz częściej sięgają po rozwiązania smart home, aby nie tylko zadbać o funkcjonalność, ale również zwiększyć bezpieczeństwo swojego domu. W ubiegłym roku najczęściej instalowanym inteligentnym urządzeniem były alarmy. 68% Polaków budujących nowy dom zdecydowało się samodzielnie zadbać o spokój i instalację zabezpieczeń antywłamaniowych - wynika z badania Oferteo.pl. Takie kroki są zrozumiałe, ponieważ większość sprawców włamań do domów prywatnych nigdy nie zostaje wykryta, a liczba przestępstw tego typu stale rośnie. Źródło: spółka

E-commerce: Przed wybuchem pandemii koronawirusa prawie 70% osób korzystających z internetu przynajmniej raz w miesiącu dokonywało zakupów online. Co trzeci badany przyznaje, że na początku tego okresu korzystał z e-commerce częściej niż do tej pory, a 6% zrobiło zakupy w sieci po raz pierwszy - wynika z badania zrealizowanego przez agencję Catchers za pośrednictwem panelu badawczego Ariadna. ,,Taka sytuacja pozwala sądzić, że osoby rozpoczynające korzystanie z e-commerce znalazły swój sklep internetowy i do niego wracają, zwłaszcza, że 60% osób, które zrobiły zakupy online po raz pierwszy było z nich zadowolonych. Sam boom na rynku e-commerce już nie wystarczy, by pozyskiwać klientów. Konieczne jest skuteczne dotarcie do nich na etapie budowania ich świadomości - mówi Hubert Koszela, partner agencji komunikacji zintegrowanej Catchers. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Deutsche Telekom we komunikacie dla mediów potwierdził, że będzie kontynuował rozbudowę sieci bazując na sprzęcie Ericssona i Huawei. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange Polska: Ma nadzieję na jak najszybsze przeprowadzenie procesu przydziału docelowych częstotliwości dla 5G w niebudzących wątpliwości warunkach prawnych, poinformował ISBtech członek zarządu operatora ds. strategii Witold Drożdż. W przyszłości pasmo wykorzystane teraz dla #hello5G będzie częścią wielozakresowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić zasięg wewnątrz budynków. Obecna strategia Orange Polska kończy się w tym roku i operator pracuje już nad kolejnym ramowym dokumentem, poinformował ISBtech członek zarządu ds. strategii Witold Drożdż. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Potrzebuje więcej czasu na dopracowanie szczegółów wielkiego świata gry Cyberpunk 2077, dlatego zdecydował o kolejnym przełożeniu terminu premiery, poinformował prezes Adam Kiciński. Wierzy on, że nowa data jest ostateczna. Pierwsze opinie mediów grających w Cyberpunka pojawią się za tydzień. CD Projekt podjął decyzję o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" na 19 listopada 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Voicetel: Szacuje, że wartość rynku voicebotów w Polsce szybko zmierza do 100 mln zł, poinformował ISBtech prezes Dawid Wójcicki. W maju spółka zrealizowała niemal 200 tys. minut rozmów przez voiceboty, co daje podwojenie wobec średniej z I kw., a Voicetel ocenia, że to dopiero początek wzrostowej fali. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Przekłada plany emisji akcji o kilka miesięcy, ale nie zwalnia z produkcją swoich kolejnych projektów. W II półroczu wyjdzie dodatek "Vampire: The Masquerade: Coteries of New York", czyli "Shadows of New York" z budżetem 400 tys. zł, a budżet kontynuacji "Serial Cleaner" ma przekroczyć 2 mln zł, poinformował ISBtech prezes Michał Mielcarek. Draw Distance rozpoczął oficjalną kampanię promocyjno - marketingową nowej gry "Serial Cleaners", której debiut na platformach PC oraz konsolach planowany jest na 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBtech, spółka

IMS: Odnotował 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Hyland Software: Amerykański dostawca platformy wymiany treści otworzy w Katowicach centrum B+R, gdzie zatrudni ok. 80 specjalistów IT. Wsparcie w zrealizowaniu inwestycji zapewniła spółce Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), podała Agencja. Źródło: ISBnews

Sunmi: Spółka dostarcza rozwiązania oparte na Internecie Rzeczy, wspierające automatyzację handlu, postanowiła ustrukturyzować działalność na Starym Kontynencie. W jej wyniku w Polsce powstaje jedno z trzech centrów wsparcia partnerów w Europie. Szefem nowego oddziału został Piotr Waś, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego w Polsce i CEE. Udziałowcami Sunmi są m.in. Xiaomi i Alibaba, gwarantujące silne zaplecze technologiczne i biznesowe. Firma do tej pory nie była bezpośrednio obecna w Polsce. Źródło: spółka

eSky.pl: We współpracy z firmą ubezpieczeniową AXA Partners wprowadza ubezpieczenie "Rezygnacja z podróży All Risk", które pozwala na bezpieczne i komfortowe planowanie podróży lotniczych, uwzględniając możliwość rezygnacji z podróży z różnych powodów, w tym zachorowania na COVID-19. Źródło: spółka

TCG Process Polska: Aż 40 proc. zlecanych działań IT dotyczy obszaru zarządzania danymi. Zdaniem eksperta Przemysława Kędziora z TCG Process Polska, z tego typu cyfrowych rozwiązań chętnie korzystają m.in. przedstawiciele branży BPO, retailerzy i firmy z sektora finansowego. Ponadto operowanie cyfrowymi obrazami dokumentów daje firmom możliwość optymalizacji szeregu procesów związanych z zarządzaniem informacjami. Stanowi także przewagę konkurencyjną, czego dowodem może być sytuacja wielu firm w trakcie tzw. lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. Źródło: spółka

Microsoft: Nowe narzędzia i technologie nie zawsze idą w parze z transformacją podejścia do wykonywanych obowiązków. Jak wynika z badania IDC przeprowadzonego w lutym 2020 r. odpowiednie wdrożenie technologii do pracy zdalnej wpływa pozytywnie nie tylko na całą organizację, ale również na indywidualną aktywność pracowników. Z kolei badania IDC z kwietnia 2020 pokazują, że zapewnienie elastycznego modelu pracy stało się najważniejszym celem dla 56% szefów IT w Polsce, zaś 44,5% ankietowanych firm planuje w czasie rynkowej niepewności zwiększyć nakłady na narzędzia do pracy zdalnej. Źródło: spółka

Nokia: Opracowany przez nią system chłodzenia cieczą 5G AirScale Base Station pomógł fińskiemu operatorowi telefonii komórkowej Elisa zmniejszyć potencjalne wydatki na energię stacji bazowej o 30 proc. i zredukować emisję CO2 aż o 80 proc. To pierwszy na świecie przypadek zastosowania komercyjnego rozwiązania służącego do chłodzenia stacji bazowych 5G cieczą. Źródło: spółka

Barracuda: Nowym rodzajem ataków polegających na podszywaniu się pod markę jest wykorzystywanie stron internetowych Google do wyłudzania od ofiar danych do logowania. Stanowiąc w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. 4% wszystkich spersonalizowanych ataków phishingowych stały się one stałym elementem krajobrazu zagrożeń. Badacze spodziewają się, że liczba ta wzrośnie, ponieważ cyberprzestępcy nieustannie odnoszą sukcesy w wyłudzaniu danych poprzez ataki tego typu. Źródło: spółka

RamBase: ,,Od lat zajmujemy się wdrażaniem różnych rozwiązań wspierających produkcję w Polsce. RamBase Cloud ERP daje nam jednak teraz sporo nowych możliwości. Norweskie rozwiązanie wyprzedza obecnie swoich konkurentów nowoczesnym i elastycznym modelem podejścia do tematu produkcji. Z feedbacku od naszych klientów wiemy, że doceniają oni możliwość rozpoczęcia produkcji we wdrożonym systemie, również w sytuacji, gdy dany produkt nie jest jeszcze do końca zaprojektowany i nie posiada ukończonej struktury materiałowej. Pozwala to przyspieszyć wiele łańcuchów wytwarzania danych elementów, tak aby całość procesu była możliwie najbardziej efektywna. Nie bez znaczenia dla naszych partnerów jest również import danych, załączanie specyfikacji, przepływ pełnej dokumentacji. RamBase Cloud ERP to wyjątkowe narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem produkcji począwszy od zapytania, przez ofertowanie, realizację, a na wysyłce kończąc. Na obecne czasy to rozwiązanie realnie wspierające procesy zdalne. Myślę, że w

czasie pandemii i w najbliższych latach coraz więcej klientów doceni taki model systemu ERP." - mówi Paweł Prymakowski, Prezes Zarządu ITVision Sp. z o.o., Spółki współodpowiedzialnej za dystrybucję i wdrożenia RamBase Cloud ERP w Polsce. Źródło: spółka

Uber: Wprowadził do Polski usługę przejazdów z przesłoną, czyli autem wyposażonym w specjalny ekran oddzielający pasażera i kierowcę. Nowa opcja dostępna jest w cenie najbardziej ekonomicznej z dotychczasowej opcji - UberX. Ponadto, polscy użytkownicy aplikacji znajdą w niej nową funkcję, weryfikującą czy kierowca ma odpowiednio zakryte usta i nos. Uber jest jedyną firmą na naszym rynku, która wdrożyła tę technologię, podano. Źródło: spółka

Publicis Commerce: Firma będąca częścią Publicis Groupe, udostępnia platformę wsparcia sprzedaży na Amazonie pod nazwą ARTool. Za sprawą tego zestawu narzędzi i usługi zbudowanej wokół ARTool, Publicis Commerce staje się partnerem doradzającym międzynarodowym klientom, jak efektywnie wspierać sprzedaż produktów za pomocą działań paid media i SEO na największej platformie sprzedażowej na świecie. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Holo4Labs: Pozyskał 1,2 mln zł w ofercie publicznej poprzez platformę Smartfunds, podała spółka. Ostatecznie, blisko 170 inwestorów obejmie 12% udziałów spółki przy wycenie post-money 11,2 mln zł. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego i liczy na debiut w przeciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Aktualnie buduje wishlistę autorskich symulatorów, których premiery planuje na początku 2021 roku, podała spółka. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w drugiej połowie tego roku - pod koniec ub.r. spółka celowała w debiut w tym roku. Źródło: ISBnews

ATM: AAW III - większościowy akcjonariusz - rozpoczął przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę i zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji z obrotu na giełdzie, podał ATM. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE): Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

Play: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie spółki Virgin Mobile Polska przez P4, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Setanta, All in! Games: Oficjalnie zakończyły proces połączenia. Spółka notowana na głównym rynku GPW nosi nazwę All in! Games i jej celem jest umocnienie pozycji kluczowego polskiego wydawcy, współpracującego z utalentowanymi studiami w kraju i za granicą, podano w informacji. Źródło: ISBnews

Incuvo: Rozpoczęło zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy dla dużych inwestorów, które potrwają do 22 czerwca, a od 23 czerwca rozpocznie się druga transza otwarta dla wszystkich na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. Źródło: ISBnews

Surfland Systemy Komputerowe: Podpisała list intencyjny z firmą VR Factory Sławomir Matul prowadzącą działalność w obszarze technologii Virtual Reality, który inicjuje proces negocjacji w sprawie połączenia. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e-dowodem swoje dane osobowe i będą mogli swobodnie korzystać z produktów i usług Alior Banku, podały bank i PWPW. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Gra "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" w wersji na komputery osobiste (Windows, Mac OS, Linux) i konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One trafi do sprzedaży w III kw. 2020 r., poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Awaken Realms: Dodatek do gry planszowej "Nemesis: Lockdown" autorstwa wrocławskiego studia (AR) z sukcesem zakończył zbiórkę na Kickstarterze, którą wsparło blisko 42 tys. osób. Ovid Works wspólnie ze studiem z Wrocławia pracuje już nad grą wideo "Nemesis: Distress", której premiera w wersji "early access" planowana jest w 2021 r., poinformował Ovid Works. Źródło: ISBnews

The Farm 51 Group: Podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. Źródło: ISBnews

11bit studios: Gra "This War of Mine" spółki zostanie wpisana do kanonu lektur nieobowiązkowych decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), podała Kancelaria Premiera. Spółkę odwiedził dziś premier Mateusz Morawiecki. Źródło: ISBnews

Medapp: Ma umowę z Semicon na sprzedaż aplikacji CarnaLife System, podała spółka. Aplikacja CarnaLife System będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy danych wchodzących w skład badań laboratoryjnych. MedApp zawarł umowę wykorzystania systemu CarnaLife Holo do planowania zabiegów i edukacji pacjentów ze spółką NEO Hospital ONE, będącej właścicielem "Szpitala na Klinach" w Krakowie, podała spółka. Źródło: ISBnews

IMS: Podpisał ramową umowę na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Źródło: ISBnews

Play: Wprowadził usługę Czat RCS (Rich Communication Services), określaną jako następca SMS, w oparciu o własną platformę, podała spółka. Play wprowadza specjalną ofertę dla fanów najlepszych filmów i seriali. Od teraz, każdy, kto zdecyduje się na specjalną ofertę telewizyjną PLAY NOW TV z pakietem News za 20 zł miesięcznie, otrzyma półroczną subskrypcję Netflix w prezencie i tym samym dostęp do znanych na całym świecie tytułów takich jak ,,Wiedźmin", ,,Dom z Papieru" czy ,,Stranger Things". Źródło: ISBnews, spółka

Sonka: Sfinalizowała port gry z serii "Duke Nukem 3D" na Nintendo Switch, podała spółka. Wydawcą gry będzie Gearbox Publishing, który zapowiedział premierę na 23 czerwca 2020 r. Źródło: ISBnews

Santander Bank Polska: Wraz z akceleratorem Accelpoint uruchamia kolejną rundę programu AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech oraz insurtech z globalnymi korporacjami, podał bank. Rekrutacja w trzeciej rundzie programu kończy się 30 czerwca br. Źródło: ISBnews

Zalando: Uruchomi w Polsce 1 lipca usługę Connected Retail - program wsparcia dla sklepów stacjonarnych, które będą mogły realizować zamówienia złożone za pośrednictwem platformy Zalando, podała spółka. Źródło: ISBnews

Jujubee: Gra "Realpolitiks: New Power" została zatwierdzona do dystrybucji na konsoli Sony PlayStation 4 i tym samym tytuł miał swój debiut w Europie 15 czerwca, a dziś debiutuje w USA, podała spółka. Cena gry to 24,99 USD. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Gra "House Flipper" udostępniona na platformie Nintendo Switch została pobrana w liczbie ok. 8 tys. kopii, podała spółka. Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam (wishlist) wynosi ponad 986 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań (wishlist additions) przekracza 1,6 mln graczy, podała spółka. Ultimate Games zawarł z Gaming Factory przy udziale Black Rose Projects umowę dot. gry Demolish and Build 2021. Gaming Factory przejmie finansowanie Gry a Black Rose wykona wersje konsolowe tj. Nintendo Switch, Playstation, Xbox. Dodatkowo Gaming Factory zobowiązał się do przeznaczenia ustalonego budżetu na marketing i wydanie gry, wobec czego będzie określony jako współwydawca w wersji na PC na platformie Steam. Dla wszystkich gry emitent pozostaje wydawcą. Źródło: ISBnews, spółka

QubicGames: Ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Dex" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 24 lipca 2020 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 30 czerwca 2020 roku. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Gra "The Great Perhaps" na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 10 lipca 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

United Label: Spółka wydawnicza z grupy CI Games - ustalił premierę gry "Röki" w wersji na platformę PC 23 lipca br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei: Nowa oferta obejmuje smartfony z serii P40 - w tym najpotężniejszego smartfona fotograficznego - Huawei P40 Pro+, a także kolejnych nowości w sklepie z aplikacjami Huawei AppGallery - Huawei ogłosił współpracę z Pracuj.pl oraz mPay - aplikacjami zintegrowanymi z HMS. Firma poinformowała także o dołączeniu do społeczności TikToka oraz zaprosiła do udziału w kolejnej odsłonie konkursu fotograficznego Next Image 2020. Źródło: ISBtech

Plus: Rozwija portfolio urządzeń obsługujących 5G na częstotliwości 2,6 GHz. W najbliższych dniach do oferty operatora trafią kolejne urządzenia czołowych światowych producentów z dostępem do 5G w Plusie na częstotliwości 2,6 GHz: flagowy smartfon Motorola Edge z Google Mobile Service oraz najnowszy router HUAWEI 5G CPE Pro 2. Klienci, którzy kupią te urządzenia wraz z polecanymi do 5G planami cenowymi z dużymi pakietami danych, będą mogli korzystać z sieci 5G przez cały okres trwania umowy. Źródło: spółka

Cisco: Ogłosiło udostępnienie od 30 czerwca 2020 r. na całym świecie Cisco SecureX, najbardziej wszechstronnej i w największym stopniu zintegrowanej platformy cyberbezpieczeństwa opartej na chmurze, dołączanej do wszystkich produktów Cisco Security, która upraszcza i podnosi jakość zarządzania bezpieczeństwem przez klientów. Cisco SecureX ma zapewniać ujednolicenie widoczności; automatyzację umożliwiającą zwiększenie wydajności operacyjnej i większe bezpieczeństwo. Źródło: spółka

Allegro: Obniża cenę rocznego pakietu Smart!. Przez 30 dni pakiet Allegro Smart! będzie dostępny w niższej cenie: 39 zł zamiast 49 zł za cały rok. Już ponad 2,5 mln Polaków skorzystało z bezpłatnego pakietu Allegro Smart! i zaoszczędziło 325 mln zł na kosztach dostawy. Źródło: spółka

Veeam Software: Ogłosił kilka nowości w zakresie Amazon Web Services (AWS), w tym dostępność NOWYCH rozwiązań Veeam Backup dla AWS v2. Firma Veeam uzyskała również status AWS Storage Competency, potwierdzając tym samym, że oferta firmy Veeam umożliwia rozwiązanie problemów klientów i realizację ich celów biznesowych. Obok tego, podczas konferencji VeeamON , firma ogłosiła także wprowadzenie na rynek nowego narzędzia Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3 oraz NOWEGO pakietu DR Pack. Obok tego zaprezentowano plany zmian, które obejmą nowe funkcjonalności dla Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5 oraz Veeam Availability Suite. Źródło: spółka

Microsoft: Realizuje globalny program zrzeszający społeczność najbardziej innowacyjnych nauczycieli z całego świata - Microsoft Innovative Educator Expert, do którego zapisy na przyszły rok szkolny trwają do 15 lipca. Źródło: spółka

Fortinet: Umacnia swoją pozycję na rynku systemów bezpiecznej komunikacji w sieciach rozległych. Firma zaprezentowała właśnie innowacje wprowadzone do rozwiązań wyposażonych w funkcję Secure SD-WAN. Funkcja Fortinet Secure SD-WAN zintegrowana jest w zaporze sieciowej FortiGate, której pracą steruje autorski układ SD-WAN ASIC, zapewniający lepszy komfort pracy użytkowników i większą wydajność. Źródło: spółka

Sharp: Udostępnia najnowszą aktualizację GOTA (Google Over The Air) do telewizorów Android TV z serii BL, która w istotny sposób wpływa na ich użytkowanie. Istotnie poprawiono jakość obrazu dzięki korekcji balansu bieli we wszystkich telewizorach oraz poprawiono kilka usterek oprogramowania. Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji, użytkownik będzie mógł zmieniać ustawienia obrazu i dźwięku bezpośrednio w aplikacjach YouTube, Netflix i Amazon Prime. Wystarczy nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby przejść do ustawień. Nowi użytkownicy będą mogli teraz uruchomić wyszukiwanie DVB-S na etapie FTI (pierwszego uruchomienia). Ta funkcja nie była dostępna przed aktualizacją. Do pozostałych poprawek należy usunięcie problemu z zanikaniem sygnału Wi-Fi podczas oglądania filmów z poziomu aplikacji przy podłączonym soundbarze. Wyeliminowane zostało kilka błędów z HbbTV oraz inne pomniejsze. Źródło: spółka

Fritz: FRITZ!Fon C6 jest wszechstronny: posłuży do komfortowej telefonii, muliimediów i do sterowania smart home. Telefon zapewnia telefonię HD, obsługę automatycznej sekretarki i wielu książek telefonicznych, można na nim słuchać radia internetowego, odebrać e-maile, włączyć go jako nianię czy budzik. Możliwe jest także sterowanie tym dectem aplikacjami inteligentnego domu FRITZ!. Dect C6 jest wyposażony w akumulator o bardzo dużej pojemności, co w połączeniu z inteligentnym zarządzaniem energią oznacza do 16 godzin rozmów oraz do 12 dni w stanie czuwania. Źródło: spółka

Blue Media, Canal+: W ostatnich tygodniach CANAL+ udostępnił dwie nowe usługi online - CANAL+ telewizja przez internet, która oferuje dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo i bibliotek VOD oraz PREMIERY CANAL+ - wypożyczalnię filmów i hitów prosto z kina. Serwis telewizji przez internet działa w modelu subskrypcyjnym, natomiast usługa PREMIERY Canal+ umożliwia zakup czasowego dostępu do wybranych premier filmowych. Za obsługę płatności na obu platformach odpowiada sopocka spółka Blue Media. Blue Media aktywnie obecnie rozwija projekty związane z cyklicznymi płatnościami. - Subskrypcje to światowy trend. Ludzie są coraz bardziej mobilni i nie czują potrzeby wiązania się długimi umowami, a subskrypcje dają im pod tym kątem pełną elastyczność. Dodatkowym atutem jest wygoda - klient nie musi pamiętać o comiesięcznych zobowiązaniach, gdyż są one realizowane automatycznie - mówi Sylwia Frydel, Business Development Director w Blue Media. Źródło: spółka

Philips TV & Sound: Wyposaża swoje urządzenia w system bezprzewodowej transmisji dźwięku DTS Play-Fi. Pierwszymi produktami oferującymi takie wsparcie są najnowsze telewizory Philips OLED 805/ 855/ 865. Docelowo system pojawi się we wszystkich tegorocznych modelach marki opartych na Androidzie, zaś telewizory z oferty na 2019 r. będą dawać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania w drugiej połowie roku. W tym samym czasie Philips TV & Sound planuje wprowadzić system DTS Play-Fi do swoich soundbarów oraz głośników bezprzewodowych. Źródło: spółka

Simple: Podpisała kontrakt z Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii na dostarczenie oprogramowania i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP. Umowa o wartości 1 033 200 zł brutto zostanie zrealizowana do 31 grudnia bieżącego roku. Źródło: spółka

The Dust: Podpisał umowę z Try Evidence, która dotyczy silent reviews gry ,,Together". To sygnał dla miłośników ,,Super Mario World" czy ,,Bubble Bobble", że będą mogli już niedługo zagrać w nową indie platformówkę na konsolę Nintendo Switch. Try Evidence w ostatnim czasie wspierało takich producentów gier komputerowych jak Bloober Team czy Creepy Jar. Źródło: spółka

Agora: Kina Helios rozpoczną działalność 3 lipca. Źródło: spółka, Trigon

LINK Mobility Group: SMSAPI udostępnia interfejs, który pozwala na przesyłanie wiadomości za pomocą komunikatora WhatsApp. Potencjał platformy, z której korzysta 2 mld użytkowników na świecie i wg. badania Gemius ok. 8,9 mln w Polsce, zaczynie odkrywać nasz rodzimy biznes. ,,Wiadomość przesłana przez komunikator, którą odbiorca wcześniej subskrybował, potrafi być krótka i prosta jak SMS, a innym razem zawierać szczegóły oferty. W załączniku może być bilet, kupon rabatowy czy link do instrukcji obsługi w formie wideo. Przy niewielu odbiorcach nie ma problemu, by robić to samodzielnie z telefonu, ale kto chce działać na większą skalę, powinien skorzystać z narzędzia, które automatyzuje biznesową komunikację. Takie rozwiązanie dla firm właśnie wprowadzamy - mówi Jakub Kluz, Product Manager w SMSAPI. LINK Mobility Group, właściciel SMSAPI, podpisując umowę z Facebookiem, twórcą komunikatora WhatsApp, uzyskała dostęp do API dla platformy WhatsApp oraz możliwość proponowania go klientom biznesowym. Grupa operuje w

kilkunastu krajach, a Polska będzie jednym z pierwszych, gdzie nowe rozwiązania staną się częścią jej oferty. Źródło: spółka

Atende Software: Operator platformy redGuardian, kolejny raz wygrała ogłoszony przez NASK PIB przetarg na świadczenie usług ochrony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przed atakami typu DDoS. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie infrastruktury Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) przed atakami wolumetrycznymi. Źródło: spółka

Falcon Games: Wykona na zlecenie Glob Games Studio preprodukcję gry. Zlecenie będzie wykonane do 29 czerwca 2020 r. Źródło: spółka

Banki Spółdzielcze SGB: Testują nową, wspólną dla całego Zrzeszenia SGB aplikację SGB Mobile. Zawiera ona pionierskie rozwiązania technologiczne, dotychczas niedostępne w sektorze bankowości, nie tylko tej spółdzielczej. Testy aplikacji potrwają do pierwszej połowy lipca, po czym SGB-Bank SA udostępni ją w sklepach Google Play i App Store. SGB Mobile docelowo zastąpi istniejący obecnie Portfel SGB, stając się symbolem przemian technologicznych (pod wspólną nazwą ,,Mobilnego przyspieszenia") zachodzących w ostatnim roku w SGB. Aplikacja mobilna umożliwia zalogowanie się z wykorzystaniem biometrii, a także dostęp do rachunku, historii transakcji, daje również możliwość wykonywania przelewów (również Express Elixir), dodawania kart i korzystania z płatności mobilnych. ,,Pełną parą i z dużym zaangażowaniem pracujemy nad dostosowaniem SGB Mobile do wszystkich założeń, które w rezultacie uczynią naszą aplikację mobilną atrakcyjną dla klientów - mówi Artur Józefowski, dyrektor Biura Bankowości Mobilnej i

Internetowej. Źródło: spółka

