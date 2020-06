Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Trendy: 84% Polaków regularnie korzysta ze smartfona, głównie do robienia zdjęć, nawigacji, rozrywki oraz bankowości, wskazuje badanie SW Research na zlecenie firmy tedee. Źródło: ISBnews

Chmura: Google i Microsoft zadeklarowali łącznie 3 mld USD inwestycji w Polsce w najbliższych latach, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki czemu uwolnione zostały częstotliwości niezbędne dla rozwoju technologii 5G w Polsce, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

Media: Brak wydarzeń kulturalnych z powodu pandemii odczuwa 59% Polaków, 2/3 badanych deklaruje, że pójdzie do kina, jak już będzie taka możliwość, a połowa chętnie wybierze się na koncert, wynika z raportu ARC Rynek i Opinia "Sponsoring Monitor, maj-czerwiec 2020". Źródło: ISBnews

HR: 70% ankietowanych przez No Fluff Jobs pracowników branży IT bardziej niż zarobki ceni sobie możliwość rozwoju i awansu, wynika z raportu No Fluff Jobs. Natomiast 63% ankietowanych pracowników IT awansowało w ciągu ostatnich kilku lat, ale tylko 41% jest z tego faktu zadowolonych. Źródło: ISBnews

E-commerce: Przekroczenie wartości 100 mld zł przez polski e-commerce wtym roku jest coraz bardziej realne, ocenia managing partner Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński. Źródło: ISBnews

Chmura: Co trzecia średnia i duża firma w Polsce (33%) wykorzystuje chmurę obliczeniową, wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Aruba Cloud. Jednocześnie blisko 60% polskich firm wskazuje, że kwestia lokalizacji może mieć wpływ przy wyborze dostawcy. Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Część firm wraca do pracy biurowej, co zamierzają wykorzystać hakerzy - ostrzegają eksperci Check Point Software Technologies. Bronią mają być wiadomości phishingowe oraz złośliwe oprogramowanie zaszyte w materiałach szkoleniowych dotyczących COVID-19. Działania te mogą uderzyć m.in. w polskie firmy, ponieważ tego typu scenariusze hakerskie są szczególnie widoczne w Europie Wschodniej. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają przed cyberprzestępcami, którzy korzystają z okresu powrotu do biur. Podczas gdy firmy prowadzą seminaria internetowe i szkolenia mające na celu edukowanie pracowników w zakresie nowych środków ochrony zdrowia, hakerzy wykorzystują te inicjatywy jako sposób rozpowszechniania wiadomości e-mail ze złośliwym oprogramowaniem. Najnowsze dane firmy Check Point pokazują, że ryzyko trafienia na zainfekowaną witrynę o tematyce koronawirusa zależy od tego, czy kraj, w którym się znajduje, wrócił do działalności lub nadal jest zablokowany. W regionach takich jak Europa Zachodnia i

Ameryka Północna, gdzie otwierane są gospodarki i organizacje wracają do pracy, nastąpił gwałtowny spadek liczby organizacji dotkniętych przez takie złośliwe strony internetowe. Z kolei w regionach takich jak Ameryka Łacińska i Afryka, które wciąż borykają się z epidemią koronawirusa, stale dochodzi do rosnącej liczby organizacji narażonych na szkodliwe ataki związane z koronawirusem. Wzrost ataków zaobserwowano również w Europie Wschodniej (+11%). Choć ataki związane z tematyką koronawirusa spadły w czerwcu o blisko jedną czwartą w porównaniu do maja, to odnotowano ogólny wzrost działań hakerskich aż o 18%. Źródło: spółka

HR: Nawet o 90%, w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku, spadły rekrutacje na stanowiska inżynierskie. W 2019 o tej porze branżami najbardziej zainteresowanymi specjalistami z tytułem inżyniera były: motoryzacja, lotnictwo, a także sektor maszynowy, budowlany i chemiczny. Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej, jak mówi Tomasz Szpikowski, CEO firmy rekrutacyjnej Bergman Engineering: ,,Obecnie pracowników szukają przede wszystkim firmy z branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, elektrycznej i szeroko pojętej automatyki przemysłowej. Wybuch pandemii w sposób naturalny ukształtował wzmożony popyt na ich produkty czy usługi. Dlatego przedsiębiorstwa działające w tych sektorach nie tylko nie ucierpiały na skutek pandemii, ale na niej zyskały. Dziś to właśnie one mają realną szansę na uzupełnienie braków kadrowych i pozyskanie specjalistów o najlepszych, topowych kompetencjach". Źródło: spółka

Internet: Do internetu zaglądają codziennie - przede wszystkim w domu. Wielu z nich w wirtualnym świecie spędza przynajmniej 6 godzin dziennie. Chętniej korzystają z bankowości elektronicznej, opłacają rachunki i robią zakupy online. Niemal dwa razy częściej załatwiają przez internet również sprawy urzędowe. Od niedawna także uczą się zdalnie, a wielu z nich kilka miesięcy temu pierwszy raz miało szansę przetestować model pracy ,,na odległość". W czasie wolnym lubią oglądać filmy na VOD, grać w gry online, rozmawiać i poznawać się przez komunikatory, a niektórzy w ten sposób również szukają miłości.... - tak wygląda internetowa codzienność mieszkańców czterech Regionów, którzy wzięli udział badaniu Nexery - hurtowego operatora telekomunikacyjnego. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Cisco: Zakłada, że jeśli świat powróci do normy po pandemii koronawirusa, to oddział koncernu w Krakowie powinien nadal rozwijać się przynajmniej w tempie z lat ubiegłych, poinformował ISBtech dyrektor zarządzający Cisco w Polsce Przemysław Kania.

"Mamy dość stabilne tempo wzrostu od początku działalności w Krakowie. W modelu biznesowym firmy Cisco nie ma konkretnych planów zwiększania zatrudnienia w danej lokalizacji - takie plany robi się globalnie. Jednak ze względu na to, że Kraków jest uważany za przykład sukcesu i źródło najlepszych praktyk w firmie Cisco, zawsze byliśmy dla zespołów globalnych atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych pracowników. Jeśli świat powróci do normy i nie zobaczymy dużego wpływu koronawirusa na gospodarkę, to spodziewam się rozwoju oddziału w Krakowie przynajmniej w tempie z lat ubiegłych" - powiedział ISBtech Kania. Źródło: ISBtech

Cisco: Planuje dalsze pozyskiwanie najbardziej utalentowanych inżynierów do swojego centrum kompetencyjnego w Krakowie i rozwój oddziału firmy m.in. w dziedzinie analizy danych, gdzie koncern widzi duże zapotrzebowanie, poinformował ISBtech Vice President of Customer Services w Cisco Norm DePeau.

"Nasz oddział w Krakowie od początku rozwija się dzięki utalentowanym pracownikom, którzy odpowiadają na potrzeby technologiczne naszych klientów w regionie EMEAR od 2012 roku. Kraków to nasz największy oddział w Europie, jeśli chodzi o dział Customer Experience, dbający o zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń i maksymalizację potencjału naszej technologii, oraz piąty największy oddział Cisco na świecie. Na początku wyobrażaliśmy sobie, że w Krakowie będzie pracowało kilkaset osób. W najbardziej ambitnych planach myśleliśmy o tysiącu pracowników. Tymczasem obecnie, zaledwie po ośmiu latach działalności, zatrudniamy w Krakowie już 2 tys. osób" - powiedział ISBtech DePeau. Źródło: ISBtech

baramundi software: Firma widzi duże zainteresowanie przedsiębiorstw w Polsce rozwiązaniami do zdalnego zarządzania infrastrukturą informatyczną na fali dostosowywania trybu pracy firm do nowych warunków, poinformował ISBtech country manager baramundi w Polsce Sebastian Wąsik. Źródło: ISBtech

T-Mobile Polska: Goran Markovic dołączy do zarządu jako członek zarządu ds. rynku prywatnego od 1 września br., podała spółka. Będzie on kierował pionem odpowiedzialnym za ofertę dla klientów indywidualnych. Źródło: ISBnews

Adyen: Globalna platforma płatnicza o rocznym obrocie 239,6 mld euro ogłosiła, że wchodzi na polski rynek, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Salesforce: Globalny lider w dziedzinie systemów CRM ogłosił wyniki nowego badania przeprowadzonego przez IDC, według których w okresie od 2019 do 2024 r. Salesforce wraz z ekosystemem partnerów platformy w Polsce uzyska ponad 1,5 mld USD przychodów z nowych kontraktów oraz stworzy 4 210 nowych miejsc pracy, podano w komunikacie. Te same badania wskazują również, że Salesforce generuje potężne korzyści dla ekosystemu partnerów, którzy do 2024 r. będą zarabiać 5,8 USD na każdym dolarze przychodu Salesforce. Źródło: ISBnews

E-commerce: Odsetek kupujących w sieci wzrósł do 72% polskich internatów w czerwcu 2020 r., co oznacza wzrost o 15 pkt proc. r/r, wynika z badania zrealizowanego przez agencję badawczą Mobile Institute na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej (IGE) pt. "Omni-commerce. Kupuję wygodnie". Źródło: ISBnews

Technologie: Ponad 90% polskich firm wykorzystywało nowoczesne technologie w trakcie pandemii - zmusiła ona 70% polskich firm do zwrócenia się w kierunku nowoczesnych form komunikacji z klientami, a 10% dużych firm wdrożyło systemy do zarządzania pracą zdalną (nie korzystając z nich wcześniej), wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19". Źródło: ISBnews

CD Projekt: CD Projekt Red, we współpracy ze studiem animacji Trigger oraz platformą Netflix, stworzy serial anime "Cyberpunk: Edgerunners", które przedstawi zupełnie nową historię ze świata gry "Cyberpunk 2077", podał CD Projekt. Premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Źródło: ISBnews

Schneider Electric: Została partnerem stowarzyszenia non-profit Infrastructure Masons - iMasons zrzeszającego profesjonalistów z branży cyfrowej. Wspólnie będą wspierać działania statutowe iMasons - inicjatywy na rzecz różnorodności, włączania mniej reprezentowanych grup w branżę IT oraz programy edukacyjne i mentorskie. iMasons oraz Schneider Electric chcą wzmacniać kompetencje przyszłych pokoleń, organizując dedykowane programy edukacyjne, warsztaty, staże i stypendia. Źródło: spółka

Microsoft: Cyfrowe kompetencje zwłaszcza te w obszarze najnowszych technologii - to ogromny potencjał i wartość w dobie gospodarki cyfrowej. Microsoft wspierając rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej działa aktywnie w obszarze podnoszenia kompetencji polskich programistów. Jedną z tego rodzaju aktywności jest Microsoft Cloud Elite - program szkoleń z najnowszych innowacji w chmurze przeznaczony dla Partnerów firmy. "Elitarny program Cloud Elite skierowany do naszych najważniejszych Partnerów jest pierwszym krokiem, który podejmujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele. Jest on niezwykle istotny, gdyż już dziś zauważamy, że nie ma transformacji biznesowej bez cyfrowych kompetencji" - mówi Wojciech Życzyński, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft. Źródło: spółka

Comperia.pl: Nowym członkiem zarządu notowanej na giełdzie spółki został Paweł Szukalski. Dzięki doświadczeniom z firm takich jak PayPal, Google, Mall.pl czy Creditstar ma wspomóc firmę we wprowadzeniu rozwiązań wielokanałowej sprzedaży, w tym systemu płatności ratalnych i odroczonych. Polski fintech Comperia ogłasza tym samym, że spółka pomimo trudnej sytuacji (m.in. na rynku pożyczek) "suchą stopą" przechodzi przez kryzys, utrzymała blisko 100-osobowy zespół, zatrudniła kilka osób i dalej będzie rozwijać usługi dla ecommerce. Źródło: spółka

Huawei: W tegorocznym rankingu ,,50 najbardziej innowacyjnych korporacji świata 2020", przygotowywanym przez międzynarodową firmę doradczą Boston Consulting Group, Huawei zajął 6. miesjce. Firma odnotowała tym samym największy wzrost rok do roku, przesuwając się aż o 42 pozycje w górę tabeli. Ranking BCG powstał na podstawie analizy globalnej bazy danych wyników w zakresie innowacji z ponad 1000 firm i szczegółowo opisuje najlepsze praktyki. Źródło: spółka

Huawei: W ubiegłym tygodniu Timotheus Höttges, CEO Deutsche Telekom, zapowiedział chęć kontynuacji współpracy z Huawei w obszarze rozbudowy sieci 5G . Kilka dni wcześniej brytyjski operator Vodafone ostrzegał, że ewentualne wykluczenie Huawei z rynku kosztowałoby Wielką Brytanię utratę pozycji lidera we wdrażaniu 5G. Deutsche Telekom poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni chce zwiększyć dostępność sieci 5G w Niemczech, obejmując zasięgiem blisko 40 mln osób. Firma wykorzysta do tego m.in. sprzęt Huawei. Dyrektor generalny Deutsche Telekom Timotheus Höttges przypomniał, że w zakresie budowy sieci komórkowych do tej pory firma polegała na sprzęcie Huawei. ,,Dotyczy to również dalszego rozwoju sieci 4G i 5G", powiedział. Timotheus Höttges podkreślił, że wykluczenie zagranicznych dostawców sprzętu sieci telekomunikacyjnej byłoby niewłaściwe. ,,Wykluczenie jednego dostawcy zmniejszyłoby naszą elastyczność. Sprzeciwiamy się całkowitym zakazom" - powiedział, cytowany przez Reuters. Niemiecki dziennik

Handelsblatt podaje ponadto, że według wyliczeń Deutsche Telekom koszt zastąpienia Huawei w Niemczech wyniósłby około 3 miliardów euro. Także Vodafone UK ostrzega, że wykluczenie Huawei z grona dostawców infrastruktury do brytyjskich sieci może doprowadzić do tego, że Wielka Brytania wypadnie z grona światowych liderów we wdrażaniu technologii 5G. ,,Wiodąca pozycja Wielkiej Brytanii w 5G zostanie utracona, jeśli operatorzy telefonii komórkowej będą zmuszeni poświęcić czas i pieniądze na wymianę sprzętu" - mówił Scott Petty, CTO Vodafone UK. Zgodnie z raportem Enders Analysis, cytowanym przez The Telegraph , zakazanie czterem operatorom telefonii komórkowej tego kraju korzystania z urządzeń Huawei 5G wygenerowałoby rachunek w wysokości 1,5 mld GBP. Głównym problemem nie jest ilość zaimplementowanego już sprzętu 5G, ale fakt, że wymiany wymagałyby także urządzenia 4G Huawei, ponieważ sieci 4G i 5G mogą być niekompatybilne, jeśli pochodzą od różnych dostawców. Źródło: spółka

SAP: 400 mln euro trafi do pracowników na całym świecie. W odpowiedzi na globalną sytuację gospodarczą firma uruchamia program motywacyjny. W ramach ,,Grow SAP Plan" w ciągu najbliższych czterech lat około 100 000 pracowników koncernu otrzyma dodatkowe premie, będące następstwem wprowadzenia planu opcji na akcje firmy. Źródło: spółka

KPMG, SAS: Ogłosiły plan utworzenia centrów Cloud Acceleration Centers przyspieszających wdrożenie technologii cloud computing. Centra pomogą przezwyciężyć trudności, z jakimi obecnie borykają się firmy działające na rynku globalnym. Celem inicjatywy jest pomoc biznesowi na każdym etapie procesu implementacji rozwiązań opartych na chmurze - od projektu i stworzenia architektury, po wdrożenie. Wsparcie pozwoli ograniczyć czas i koszty. Dzięki współpracy SAS i KPMG firmy uzyskają łatwy dostęp do licznych rozwiązań chmurowych i usług zarządzanych, dotyczących zmian w rachunkowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy i ciągłego monitorowania prawidłowości procesu zamówień, a także do SAS Model Manager w SAS Viya. Źródło: spółka

Huckleberry Games: Po konsultacji z biegłym rewidentem, spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych o łącznej wartości 489 965,92 zł, z czego kwota 365 494,88 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne KUP, kwota 114 336,49 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe koszty operacyjne NKUP a kwota 10 134,55 zł zostanie przeksięgowana na pozostałe przychody operacyjne. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Frisco: Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwiększając swój udział do 100%, podała spółka. Źródło: ISBnews

Atende: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Źródło: ISBnews

Kool2Play: W ramach pierwszej oferty publicznej akcji rozpoczęło zapisy na 180 tys. akcji serii D w cenie emisyjnej 14 zł za sztukę. Zapisy potrwają do 17 lipca br. Środki pozyskane z emisji (tj. ponad 2,5 mln zł brutto) mają zostać przeznaczone na produkcję i promocję trzech gier, przede wszystkim "Uragun". Źródło: ISBnews

CD Projekt: Zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 i przeznaczenie całej kwoty 172 825 677,97 zł na kapitał rezerwowy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Rozpoczął szczegółowe rozmowy z 6 doradcami, którzy mają pomóc w obsłudze potencjalnego procesu M&A, poinformował prezes Piotr Babieno. Konkretny doradca ma być wybrany w najbliższych dniach raczej niż tygodniach. Źródło: ISBnews

Comarch: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Źródło: ISBnews

Maxcom: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,4 mln zł, czyli wypłacie 2 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grow Uperion: Planuje w lipcu emisję akcji na platformie Crowdconnect.pl i chce z niej pozyskać 0,5-1 mln zł, a następnie planuje debiut na rynku NewConnect w 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

AMS: Spółka z Grupy Agora zawarła z trzema osobami fizycznymi (dwóch sprzedających oraz gwarant) porozumienie przyspieszające nabycie 32% udziałów w Piano Group, podała Agora. Całkowita cena za nabycie 92% udziałów Piano Group wyniosła 15,6 mln zł, w co wlicza się już zaliczkę uiszczoną 15 lipca 2019 r. w wysokości 6,5 mln zł. Źródło: ISBnews

Meetbit: Liczy na pozyskanie od inwestorów - głównie od funduszy - 1 mln zł w tym roku i 4 mln zł w 2021 roku, a ewentualne wejście na NewConnect planowane jest nie wcześniej niż w 2022 r., poinformowali przedstawiciele spółki. Źródło: ISBnews

Starward Industries: Liczy, że już niebawem zadebiutuje na NewConnect i że będzie to już w formie offline w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformował prezes Marek Markuszewski. Źródło: ISBnews

XTPL: Zakończyło subskrypcję prywatną akcji serii T, pozyskując 9 250 000 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay: W grupie znajduje się obecnie 55 spółek, z czego 29 jest w drodze na giełdę, poinformował prezes Krzysztof Kostowski. Spółka nie planuje obecnie produkcji gier z kategorii AAA. Źródło: ISBnews

Aether Biomedical: Niemiecko-polski fundusz venture capital Sunfish Partners zainwestował w spółkę z Poznania, który konstruuje robotyczne urządzenia rehabilitacyjne na bazie Biosignal-Processing, podano w komunikacie. W transakcji udział wzięły także indyjski fundusz Chiratae Ventures i Joyance Partners z oddziałami w Kalifornii, Europie i Azji, a jej wartość wyniosła 750 tys. euro (ponad 3,3 mln zł). Źródło: ISBnews

Incuvo: Rozpoczyna dziś drugą transzę emisji akcji, z której chce pozyskać od inwestorów 0,7 mln zł, podała spółka. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane bezpośrednio przez spółkę, a minimalny zapis na akcje może wynieść 2,5 tys. zł, a maksymalny 25 tys. zł. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: W ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 24 czerwca do 2 lipca, zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone od 24 czerwca do 1 lipca, a w transzy instytucjonalnych potrwają od 3 do 8 lipca, podała spółka. Celem spółki jest pozyskanie od 15 do 17 mln zł, które chce przeznaczyć na produkcję gier oraz rozwój działań marketingowych. Źródło: ISBnews

Allegro: Fundusze Cinven, Permira and Mid Europa Partners planują pierwotną ofertę publiczną akcji należącego do nich Allegro, wynika z informacji agencji Bloomberg. Źródło: ISBnews

Huckleberry Games: Akcjonariusze na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz ogłoszą nową strategię rozwoju, podała spółka. Nowa strategia m.in. zakłada kompletne odcięcie się od wcześniejszej działalności Huckleberry Games. Źródło: ISBnews

United Label: Spółka zależna CI Games rozpoczeła zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy dla dużych inwestorów, zaś 1 lipca rozpocznie się druga transza otwarta dla wszystkich na platformie CrowdConnect.pl, podała spółka. United Label chce pozyskać od inwestorów około 4,4 mln zł. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Gremi Media: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,69 ml zł z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 10,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,16 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: Akcjonariusze Agory zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Movie Games: Założył nowe studio gameingowe - Road Studio. Nowa spółka będzie zajmowała się produkcją gier o tematyce motoryzacyjnej, połączonej z motywem podróży i zwiedzania świata. Źródło: spółka

QubicGames: 18 czerwca 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży przez QubicGames 66,73% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nakana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach umowy QubicGames sprzedał 734 udziały w Nakana Sp. z o.o. za łączną cenę w wysokości 36 700 zł prezesowi zarządu Nakana Sp. z o.o., Mikaelowi Bourget. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

SimFabric: Podpisał umowę z wrocławskim studiem gier mobilnych Xi4G na wydanie i portowanie gry "House Secrets - The Beginning" w wersji na PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, podała spółka. Premiera gry planowa jest na I połowę 2021 roku. Właścicielem autorskich praw majątkowych do tytułu jest spółka Xi4G. Źródło: ISBnews

Cash: Innowacyjny portal internetowy - stworzony przez PZU i Alior Bank - jest dostępny dla pracowników spółki z Grupy PKP - PKP Telkol, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Sprzedaż gry "Green Hell" studia osiągnęła poziom ponad 1 mln sztuk, podała spółka. Źródło: ISBnews

Movie Games: Planuje debiut gry "Lust From Beyond" w najbliższych miesiącach i chce powtórzyć sukces gry "Drug Dealer Simulator" (DDS), poinformował prezes Mateusz Wcześniak. Spółka rozważa przejście na główny rynek GPW. Źródło: ISBnews

Nowy Styl: Europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych - wybrał technologię IBM LinuxONE, aby scentralizować systemy informatyczne firmy i przyśpieszyć operacje biznesowe nawet o 430%, podał IBM. Źródło: ISBnews

SimFabric: Ma umowę z IHQ Media Sp. z o.o. dotyczącą produkcji, a następnie wydania gry "Electro Logistic Manager" (ELM) na komputery PC, konsole i urządzenie mobilne w 2021 r., podała spółka. Projekt ELM to menedżer floty logistycznej, opartej na pojazdach elektrycznych, stworzonego przez IHQ, który realizowany jest w ramach programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp. Wydanie gry planowane jest na rok 2021. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Zarząd podpisał ze związkami zawodowymi zmiany dotyczące umowy społecznej na lata 2020-2021 w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na swoje cele biznesowe, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Rozpoczął prace nad nową grą z kategorii symulator, która będzie dystrybuowana w modelu premium w formule płatnej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand otrzyma dofinansowania do wysokości 315 825 zł na realizację projektu pn."Rozwój firmy Bloober Team poprzez aktywność na rynkach zagranicznych", podała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Planuje premierę gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" na platformach: PC, PS4, Xbox One na IV kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

7Levels: Przeportuje i wyda na Nintendo Switch symulator piłki nożnej - "Football Cup 2020", podała spółka. To kolejny tytuł autorstwa Inlogic Software. Premiera gier "Solitaire TriPeaks: Rose Garden" oraz "Crowdy Farm Puzzle" na Nintendo Switch została zaplanowana na 9 lipca 2020 r., podało 7Levels. Źródło: ISBnews

Pekao: Pracownicy Banku mogą zdalnie podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym od Asseco Data Systems. Dzięki utworzeniu Biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości proces wydawania e-podpisu odbywa się w banku, podał Pekao. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Data premiery gry 'Hard West na PlayStation 4 została ustalona na 27 czerwca 2020 r. w Europie i 28 czerwca 2020 w USA, podała spółka. Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Liczba graczy oczekujących na zakup gier (tzw. outstanding wishlist) w sklepie Steam wynosi ok. 250 tys. graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Data premiery gry "Creepy Tales" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 10 lipca, podało No Gravity Games. Źródło: ISBnews

E.Wedel: Rozszerza współpracę z agencją mediową Zenith w zakresie gaming marketingu. Kontrakt realizowany będzie w kooperacji z wewnętrzną komórką Publicis Groupe o nazwie Game Lab, specjalizującą się w planowaniu działań marketingowych klientów w gamingu. Źródło: spółka

Trend Micro: W 2019 r. była liderem pod względem udziału w rynku zabezpieczeń dla obciążeń w chmurach hybrydowych zgodnie z najnowszym raportem IDC pt. Worldwide Hybrid Cloud Workload Security Market Shares, 2019. Firma osiągnęła w ubiegłym roku udział w rynku na poziomie 29,5%, czyli trzy razy więcej niż konkurent zajmujący drugie miejsce w rankingu. Dlatego Trend Micro opisano w raporcie jako ,,prawdziwego giganta" w tym obszarze i ,,dominującego lidera w segmencie ochrony obciążeń SDC". Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Wraz z zakończeniem roku szkolnego rozpoczyna się wyczekiwany przez wielu okres wakacyjnych wojaży. Dla tych, którzy w pierwszą urlopową podróż wybierają się poza granice Polski, T-Mobile - w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays - przygotował bezpłatny 1 GB internetu w roamingu w UE. Prezent można odebrać m.in. w aplikacji ,,Mój T-Mobile" od jutra do końca niedzieli, 28 czerwca. Źródło: spółka

Stava: Franczyza gastro-kurierska w Europie, uruchomiła nową usługę dla konsumentów. Dzięki aplikacji MyStava klienci restauracji i sklepów spożywczych współpracujących ze Stavą mogą w łatwy sposób sprawdzić temperaturę kuriera, który wiezie ich zamówienie, zobaczyć jego lokalizację na mapie oraz sprawdzą szacowany czas oczekiwania na zamówienie. Źródło: spółka

GlobalLogic: Deska rozdzielcza w samochodzie z ekranami przypominającymi kokpit statku kosmicznego lub wyścigowego bolidu Formuły 1. Między innymi takie możliwości oferuje rozwiązanie informatyczne, które ułatwia personalizację wnętrza samochodu i systemów pokładowych. Działa w oparciu o usługi chmurowe, łącząc samochód z aplikacją w smartfonie. Dzięki temu jeszcze przed skorzystaniem z pojazdu można pobrać najnowsze motywy i ustawienia, które implementują się automatycznie po zajęciu miejsca we wnętrzu auta. System informatyczny o takich funkcjonalnościach opracowali specjaliści z firmy GlobalLogic. Rozwiązanie jest w fazie testów w pojazdach jednego ze światowych producentów samochodów premium. Źródło: spółka

Broken Arrow Games: Don't be afraid the first toy - produkcja, wydana przez Hydra Games, jest wersją demo do gry Don't be afraid. W ramach Festiwalu Gier Steam, była udostępniona na kilka dni graczom i zebrała pozytywne opinie. Już wkrótce produkcja będzie ponownie dostępna do darmowego pobrania na platformie Steam. Główny tytuł Don't be afraid będzie miał premierę w III kw. 2020 br. Źródło: spółka

BOTWISE.io: Oparty na sztucznej inteligencji knowledge bot, przyspiesza prace konsultantow call center Urzedu Miasta Poznania az o kilkanascie procent w sprawach zwiazanych z COVID-19. Źródło: spółka

Signify: Zwiększa produkcję promienników UV-C i poszerza swoją ofertę produktów opartych na technologii UV. Firma wykorzystuje zgromadzoną na przestrzeni 35 lat specjalistyczną wiedzę w zakresie promieniowania UV-C, aby zaspokoić globalny popyt na urządzenia do dezynfekcji powietrza, powierzchni i przedmiotów. Nowa linia produktów UV-C obejmuje urządzenia do dezynfekcji i komory dezynfekcyjne do szerokiej gamy zastosowań profesjonalnych. Dzięki zwiększeniu produkcji i poszerzeniu oferty produktów UV-C, Signify pomaga zapewnić ludziom bezpieczeństwo w nowej rzeczywistości. Promienniki UV-C firmy Signify są sprawdzone i cieszą się dużym zaufaniem jako skuteczne narzędzia do dezynfekcji. W ostatnim czasie potwierdziły to badania laboratoryjne przeprowadzone na Uniwersytecie Bostońskim, według których promienniki UV-C firmy Signify dezaktywują wirus powodujący chorobę COVID-19 w ciągu zaledwie kilku sekund. Jest to niezwykle ważne w chwili, gdy organizacje i przedsiębiorstwa szukają sposobów, by kontynuować

działalność i świadczyć usługi w bezpiecznym środowisku. Źródło: spółka

The Dust: Po sukcesie ,,Hotel Renovator" na Global Top Wishlist platformy Steam przyszedł czas na przejście z preprodukcji do drugiego etapu prac nad symulatorem. Wrocławskie studio planuje wydanie gry w 2021 roku. Źródło: spółka

OVHcloud: Została uznany za lidera europejskiego rynku Hosted Private Cloud w najnowszym raporcie agencji badawczej Forrester ,,Hosted Private Cloud Services In Europe, Q2 2020". OVHcloud zostało docenione za przejrzystą ujednoliconą ofertę usług w europejskiej chmurze, niezależnych od amerykańskiego ustawodawstwa, m.in. od Cloud Act. Źródło: spółka

Titan Gamez, PlayWay: Szykują nową grę Techno Chicken. Źródło: spółka

Samsung: Inżynierowie koncernu zoptymalizowali linię produkcyjną szyjącą maseczki w firmie PTAK. Firma działa w ramach projektu Polskie Szwalnie. Produkują maseczki medyczne dla służb, szpitali, placówek publicznych. Dało to również możliwość utrzymania, a nawet zwiększenia liczby miejsc pracy. Źródło: spółka

Olympus: Podpisał z Japan Industrial Partners porozumienie dot. przeniesienia działalności Olympus Imaging (aparaty fotograficzne i rejestratory dźwięku) do nowej firmy. Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży strony zaplanowały na 30 września 2020 r. ,,W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy dot. przeniesienia działalności naszej firmy do Japan Industrial Partners. W czasie ich trwania nasi klienci nie powinni mieć powodów do obaw, ponieważ dział sprzedaży, marketingu i przede wszystkim serwis będą pracować w tym samym trybie. Wszelkie działania związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów również będą realizowane zgodnie z planem" - wyjaśnia Jacek Jamiołkowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Olympus Polska. Źródło: spółka

Infobip: Kolejny rok z rzędu został uznany w raporcie ROCCO za najlepszego dostawcę SMS dla operatorów komórkowych oraz przedsiębiorstw. W ankiecie na podstawie której ustalono wyniki rankingu wzięło udział 353 operatorów telefonii komórkowej i 315 przedsiębiorstw z całego świata. Badane firmy były proszone o ocenę wydajności dostawców w różnych kategoriach - od wiedzy technicznej i obsługi klienta po postrzeganie marki oraz konkurencyjność. Źródło: spółka

Huawei: Udostępnił w AppGallery aplikację Petal, własne narzędzie do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach marki. Aplikację można pobrać ze sklepu, a następnie, w formie widżetu, przypiąć do ekranu głównego. Narzędzie dedykowane jest użytkownikom urządzeń Huawei najnowszej generacji, które oparte są o autorski ekosystem marki Huawei Mobile Services. Huawei wprowadza na rynek nową odsłonę ultrabooka MateBook 13 z nowoczesnym procesorem AMD Ryzen 5 3500U, który - w zależności od konfiguracji - dostępny będzie w rekomendowanej cenie 2999 zł lub 3199 zł. Przedsprzedaż ruszy 24 czerwca i potrwa do 12 lipca. W tym okresie ultrabook będzie można zamówić w zestawie z dwoma atrakcyjnymi prezentami za 1 zł każdy - z eleganckim etui i bezprzewodową myszką Huawei. Koncern wraz z Shandong Mobile, MIGU, Shandong Luneng Taishan i China Sports Media opracował rozwiązanie ,,5G smart stadium", które zaimplementowano w Jinan w Chinach. Jego celem jest zapewnienie najwyższej jakości rozrywki fanom,

przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności obiektów sportowych. Źródło: spółka

Fujitsu: Wspólne dzieło z RIKEN - komputer Fugaku - zajęło pierwsze miejsce na liście TOP500 superkomputerów na świecie. Fugaku to najwydajniejszy komputer produkcji Fujitsu i RIKEN o wydajności LINPACK 415,53 petaflops i współczynniku wydajności obliczeniowej na poziomie 80,87%. Zajął pierwsze miejsca w trzech prestiżowych rankingach: TOP500 superkomputerów, High Performance Conjugate Gradient oraz HPL-AI. Źródło: spółka

Kancelaria patentowa Patpol: Została wyróżniona w rankingu IAM Patent 1000 - the World's Leading Patent Professionals jednym z najważniejszych rankingów w branży zajmującej się ochroną własności intelektualnej a w szczególności uzyskiwania ochrony prawnej wynalazków (patent prosecution). Źródło: spółka

Mastercard: Wdroży technologię tokenizacji dla kart płatniczych klientów Amazon w 12 krajach, m.in. w Europie. Tokenizacja eliminuje konieczność ręcznego wpisywania danych karty płatniczej, aby zapłacić za zakupy, co czyni ten proces szybszym i sprawniejszym. Token jest ciągiem cyfr zastępującym dane karty konsumenta, zaś informacje o płatności są unikatowe dla danej transakcji i mogą być używane tylko przez uprawnionego do tego sprzedawcę. Źródło: spółka

Flowmon: Wprowadził nowe rozwiązanie do automatycznej analizy pakietów - Flowmon Packet Investigator. Dzięki niemu specjaliści IT mogą zaoszczędzić wiele godzin do tej pory poświęcanych na ręczną analizę zdarzeń. Źródło: spółka

Sylen Studio: Studio specjalizujące się w produkcji gier z gatunku MOBA, RTS oraz action RPG prowadzi zaawansowane prace nad swoim flagowym projektem, grą Dream of Gods. Premiera tytułu zaplanowana jest na 15 stycznia 2021 roku, a już teraz jest to piąta gra w Polsce pod względem społeczności na Facebooku. Dodatkowo Sylen Studio jest pierwszym deweloperem na świecie, który zamierza wykorzystać technologię hologramów w swoich produkcjach. Na część z tych projektów studio będzie potrzebować finansowania, dlatego Sylen Studio rozważa m.in. emisję akcji i debiut na rynku NewConnect. Źródło: spółka

Live Motion Games: 23 czerwca br. w sklepie Steam premierę miał darmowy prolog do gry Car Trader Simulator z portfolio Live Motion Games, o nazwie Welcome to the Business. Wydawcą symulatora jest PlayWay. W pierwszej połowie 2021 roku studio chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Źródło: spółka

