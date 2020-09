Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Ministerstwo Cyfryzacji przedłużyło termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych do dnia 6 października, poinformował minister Marek Zagórski. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Sejm powołał Jacka Oko na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

Legislacja: Termin konsultacji projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) powinien być zdecydowanie wydłużony, aby dać możliwość wyrażenia zasadniczych obiekcji. Jego przyjęcie grozi rażącym naruszeniem wielu praw zarówno na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej, ocenia w rozmowie z ISBtech prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Ostrzega on, że zmiany w tym kształcie grożą negatywnymi skutkami dla gospodarki, społeczeństwa i podważeniem zaufania do państwa. Źródło: ISBnews

Media: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdzi w postępowaniu wyjaśniającym, czy sprzedaż pakietów programów telewizyjnych operatorom, w tym sieciom kablowym, przez nadawców ogranicza konkurencję, podał Urząd. Na praktyce nadawców mogą tracić zarówno ich mniejsi konkurenci, jak również operatorzy i konsumenci. Źródło: ISBnews

Legislacja: Warunki oraz tryb udzielania wsparcia beneficjentom Funduszu Szerokopasmowego w przypadku projektów budowy lub przebudowy sieci, wykonywania przyłączy telekomunikacyjnych, czy opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci zakłada projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Źródło: ISBnews

Legislacja: Komisja Europejska (KE) przedstawiła dodatkowe wytyczne i szablon, aby pomóc państwom członkowskim w spójnym przygotowaniu i przedstawieniu krajowych planów na rzecz odbudowy oraz zwiększaniu odporności w ramach instrumentu naprawczego, wartego 672,5 mld zł w dotacjach i pożyczkach. Priorytetowymi dziedzinami są działania na rzecz klimatu i cyfryzacja, wynika z informacji Komisji. Źródło: ISBnews

Edukacja: Coraz szybsze tempo zmian technologicznych i cywilizacyjnych w bardzo radykalny sposób zmienia rynek pracy, co sprawia, że niezbędny jest nowy system edukacji, który będzie rozwijał w młodych ludziach kreatywność, umiejętności społeczne, twórcze myślenie czy poczucie odpowiedzialności. Gigantycznym zagrożeniem jest dalsza polaryzacja świata związana m.in. z dostępem do technologii oraz możliwości wykorzystania jej przeciw człowiekowi, uważa prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański. Źródło: ISBnews

Finansowanie: O dofinansowanie innowacyjnych, bazujących na systemie Galileo rozwiązań, związanych z geolokalizacją, jak aplikacje mobilne czy systemy zarządzania można ubiegać się do 30 września, wynika ze strony Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS). Pula nagród wynosi 1,45 mln euro. Źródło: ISBnews

AI: Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów AI w polskich organizacjach, co wiąże się ze zdobyciem odpowiednich umiejętności, wynika z badania AI & Skills 2020 firmy Microsoft. 94% pracowników firm wykorzystujących AI przyznaje, że chce podnosić swoje kompetencje, a 66 proc. już uczestniczyło w odpowiednich programach szkoleniowych. Źródło: ISBnews

Legislacja: Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął "Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce", podał resort cyfryzacji. Dokument zakłada m.in. wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji. Źródło: spółka

E-commerce: Według najnowszego raportu ,,Zakupy online w Polsce 2020" już 92% Polaków kupuje w internecie co najmniej raz w miesiącu. W e-sklepach wydajemy niemałe kwoty, 1/3 ankietowanych wydaje od 101 do 300 zł, z kolei 28 proc. aż około 301-500 zł. Źródło: spółka

Chmura: Bezpieczeństwo danych to główny czynnik, który przyciąga polskich przedsiębiorców do chmury, tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Aruba Cloud. Firmy zwracają uwagę nie tylko na certyfikaty, jakimi mogą pochwalić się dostawcy, ale także na to, gdzie znajdują się centra danych i czy podlegają one europejskiej legislacji. Okazuje się, że na przeszkodzie często stają wewnętrzne procedury wdrożone w firmach. Już 33 proc. polskich średnich i dużych przedsiębiorców wykorzystuje cloud computing w swojej firmie. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Aruba Cloud i Intel. Wybierając tę usługę, podstawowym czynnikiem branym pod uwagę są certyfikaty jakimi może pochwalić się dostawca chmury - tak deklaruje 37 proc. badanych. Równie istotna okazuje się cena, na tę kwestię również zwraca uwagę 37 proc. średnich i dużych firm. Na kolejnej pozycji, ze wskazaniem ze strony 14 proc. respondentów, znalazła się gwarancja nieprzerwanego świadczenia usługi. Takie wyniki zdaniem Marcina Zmaczyńskiego,

CEE of Marketing w Aruba Cloud stawiają polski rynek w pozytywnym świetle. ,,Fakt, że wybór odpowiedniego dostawcy poprzedza dokładna analiza bezpieczeństwa i ograniczanie potencjalnego ryzyka, pokazuje, że stajemy się dojrzałym rynkiem, który rozumie, jak wiele zależy od tego, komu powierzymy nasze dane. Jednocześnie umacnia się przekonanie, środowisko chmurowe może pomóc zagwarantować cyfrowe bezpieczeństwo wewnątrz organizacji. Źródło: spółka

E-commerce: Czas globalnego lockdownu, który miał kluczowy wpływ na światową i europejską gospodarkę, zmienił również przyzwyczajenia konsumentów, którzy jeszcze chętniej niż dotychczas kupują online. Według danych zawartych w raporcie ,,E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska" przygotowanym wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online, co stanowi wzrost o 11% względem roku ubiegłego. Ponad połowa firm (55%) planuje zwiększyć cyfrowy dostęp do klientów, zwirtualizować interakcje między przedsiębiorcami a konsumentami i zaangażować się w większy handel elektroniczny w krótkim okresie. Co więcej, według danych Ernst & Young w aż 82% firm spodziewane są przyspieszenia adopcji technologii automatyzującej ręczną pracę w ciągu najbliższych trzech lat. ,,Jednym z powodów zwiększonych obrotów w branży zakupów online był, rzecz jasna, fakt, że dostępnych było mniej opcji offline. Z drugiej strony innym z ciekawych aspektów tego trendu jest fakt, że nowi użytkownicy, którzy do

tej pory mogli unikać dokonywania zakupów przez Internet, dali obecnie szansę temu sposobowi zakupów - podkreśla Havard Hallas, Dyrektor ds. Sprzedaży z Element Logic, która wdraża automatyczne systemy magazynowe AutoStore. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Globalna zmiana w kierunku pracy zdalnej niemal z dnia na dzień doprowadziła do wzrostu popytu na usługi w chmurze. Tempo cyfrowej adaptacji firm przyspieszyło, a niektóre przedsiębiorstwa w zaledwie 2-3 miesiące zrealizowały swoje pięcioletnie plany przekształceń cyfrowych. Specjaliści przestrzegają jednak przed kolejną fazą ataków hakerskich, których celem tym razem będą rozwiązania w chmurze. Jedno z najnowszych badań nad migracją do chmur wykazało, że aż 87% firm planuje przyspieszyć proces migracyjny w najbliższych miesiącach, jednocześnie 68% firm korzysta z dwóch lub więcej dostawców chmury. Ten krok naprzód ma jednak swoją cenę. Raport bezpieczeństwa chmury 2020 opublikowany przez firmę Check Point ujawnił, że nagły wzrost zainteresowania usługami w chmurze pociągnął za sobą niebezpieczeństwo w postaci wzrostu liczby ataków cyberprzestępców. ,,W tym roku trend ,,chmurowy" w znaczący sposób przyspieszył za sprawą pandemii Covid-19 I masowemu przejściu do pracy zdalnej. Najnowsze badania

rynkowe mówią, że blisko 90% firm na świecie chce wzmocnić proces migracyjny w najbliższych miesiącach, a niektóre przedsiębiorstwa w okresie 2-3 miesięcy zrealizowały swoje pięcioletnie plany przekształceń cyfrowych - twierdzi Wojciech Głażewski, country manager w firmie Check Point Software Technologies. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Trybunał Sprawiedliwości UE - wyłączenie opłat za transfer danych na wybrane usługi czy aplikacje narusza zasadę neutralności sieci. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Projekt rozporządzenia o funduszu szerokopasmowym zakłada roczny budżet 130 mln zł. Źródło: Trigon

Cyberobrona: Jak wynika z drugiego z serii trzech raportów o usługach hostingowych dostępnych w cyberpodziemiu, przygotowanego przez Trend Micro, lokalne i chmurowe serwery firm są wykorzystywane przez przestępców do nielegalnych celów i udostępniane przez nich na wynajem w ramach wyrafinowanych sposobów na zarabianie pieniędzy. Najnowsze dane wskazują m.in., że firmowi specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego powinni zwracać szczególną uwagę na kopanie kryptowalut. Zjawisko to samo w sobie nie musi zakłócać funkcjonowania firmy ani powodować dla niej strat finansowych. Niemniej oprogramowanie do kopania kryptowalut służy zwykle do czerpania korzyści z bezczynnych serwerów, gdy przestępcy są na etapie planowania bardziej dochodowych przedsięwzięć. Chodzi tu na przykład o wydobywanie cennych danych, sprzedawanie dostępu do serwerów z myślą o ich wykorzystaniu do dalszych przestępstw lub przygotowywanie się do ukierunkowanych ataków ransomware. Każdy serwer, na którym zostanie zauważone kopanie

kryptowalut, powinien zostać oznaczony jako system wymagający natychmiastowej analizy i działań. ,,Od dedykowanych usług hostingu zabezpieczonego przed organami ścigania (tzw. bulletproof hosting) po anonimizację usług, udostępnianie nazw domen i wykorzystywanie działających w pełni legalnie zasobów do celów przestępczych - w cybernetycznym podziemiu można znaleźć szeroką ofertę w zakresie infrastruktury, pozwalającą zainteresowanym zarabiać na różne sposoby" -- powiedział Bob McArdle, dyrektor ds. perspektywicznego badania zagrożeń w firmie Trend Micro. ,,Chcemy zwiększać świadomość i lepiej poznać infrastruktury cyberprzestępców, aby pomóc organom ścigania, klientom i innym analitykom w blokowaniu kanałów używanych w cyberprzestępczości i zwiększaniu kosztowności różnych technik ataku" - dodaje. Źródło: spółka

Telekomunikacja:Portal RFBENCHMARK opublikowaliśmy raport podsumowujący stan Internetu mobilnego w Polsce. Raport obejmuje pomiary użytkowników aplikacji RFBENCHMARK w sierpniu 2020. Doszło do kilku istotnych zmian: Orange utrzymało pierwsze miejsce w klasyfikacji średniej szybkości pobierania danych, Dominację Orange w kategorii średniej szybkości wysyłania danych przełamał Play. To pierwsza zmiana lidera w tej kategorii od marca 2020 roku, T-Mobile utrzymał prowadzenie pod względem najniższej wartości ping. Źródło: spółka

Finansowanie: Coraz większa liczba software house'ów decyduje się na dywersyfikację przychodów poprzez wdrażanie własnych produktów, dzięki czemu otwiera się na współpracę z funduszami venture capital - to jeden z kluczowych wniosków płynących z raportu ,,Finansowanie VC w branży Software House" przygotowanego przez fundusz Czysta3.VC. Software house'y doceniają liczne możliwości dodatkowego wsparcia, jakie oferuje finansowanie venture capital. Respondenci wskazują przede wszystkim na wsparcie doświadczonych doradców, dostęp do nowych kontaktów biznesowych, pomoc w skalowaniu działalności i ekspansji międzynarodowej. Źródło: spółka

GAMING

Bloober Team: Gra "Observer: System Redux" zostanie wydana na Xbox Series X oraz PC 10 listopada 2020 r., a na PlayStation 5 - 12 listopada 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Gra "Postal Redux" na konsolę Nintendo Switch zadebiutuje 16 października br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Otrzymał informację o wydaniu przez sędziego - komisarza w przyspieszonym postępowaniu układowym postanowienia (PPU) ws. przyjęcia układu częściowego zaproponowanego obligatariuszom przez spółkę, podał Vivid. Wydanie postanowienia wynika z zakończenia pisemnego głosowania nad układem. W głosowaniu pisemnym wszystkie głosy zostały oddane za przyjęciem układu. Źródło: ISBnews

BoomBit: Podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 3,84 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie systemu opartego o algorytm sztucznej inteligencji modyfikującego parametry gry w trakcie trwania rozgrywki w celu maksymalizacji przychodów twórców gier wykorzystujących silnik Unity oraz zwiększenia ich oszczędności w procesie dostosowania gier do potrzeb graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: Podpisał ze spółkami Up oraz Olymp list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wytworzenia wspólnej oferty produktowej dedykowanej do siłowni, opartej na urządzeniach do siłowni w połączeniu z innowacyjnymi grami VR oraz systemem CRM, podał PrimeBit Games. Źródło: ISBnews

All In! Games: Premiera gry "Ghostrunner" została ustalona na 27 października 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Polyslash: Opublikował gameplay gry "Mech Mechanic Simulator", podała spółka. Najnowsza produkcja, w ramach której gracze będą mieli okazję wcielić się w rolę mechanika oraz producenta wielkich maszyn znanych szerzej jako mechy, będzie dostępna dla użytkowników platform Steam oraz Humble Store w październiku tego roku. Źródło: ISBnews

Movie Games: Data premiery gry "Lust From Beyond" na platformie Steam, ze względu na prace trwające m.in. nad prologiem do gry, została przesunięta na IV kwartał 2020 r. w trakcie okna wydawniczego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Huckleberry Games: Rozpoczął negocjacje z podmiotem z branży fotowoltaicznej zajmującym się stawianiem farm fotowoltaicznych, sprzedażą instalacji dla prosumentów, sprzedażą paneli fotowoltaicznych oraz wszelkich podzespołów służących do budowy instalacji fotowoltaicznych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Rozpoczął publiczną ofertę akcji (IPO) o wartości do 2 mln zł, podała spółka. Od dziś więksi inwestorzy mogą składać zapisy w ramach I transzy o wartości 1 mln zł, co jest równe progowi dojścia emisji do skutku. 22 września ruszy kolejny etap emisji i rozpoczną się zapisy w ramach II transzy, również o wartości 1 mln zł. Jeszcze w tym roku spółka planuje złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Chce wznowić proces przejścia na główny parkiet GPW i złoży w najbliższym czasie wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, podała spółka. Spółka liczy, że zmiana rynku notowań nastąpi na przełomie 2020/2021 roku. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Steam i GOG została ustalona na 25 września br., podała spółka. Cena będzie wynosiła 24,99 euro. Akcjonariusze MegaPixel Studio zdecydowali o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, podało Forever Entertainment. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Miał 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Liczba graczy oczekujących na zakup gier Ultimate Games w sklepie Steam ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 1,04 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań ("wishlist additions") przekracza 1,74 mln graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Data premiery gry " Powertris" na konsolę Nintendo Switch została ustalona na 1 października, podała spółka. Źródło: ISBnews

Playway: Nabył 75% udziałów w kapitale zakładowym 3RStudio Mobile Sp. z o.o. za 40tys. zł. Jednocześnie objął 25% akcji w kapitale zakładowym IGNIBIT S.A. za 226tys. zł i zawiązał nową spółkę Purple Frog z kapitałem zakładowym 10tys. Źródło: Trigon

Skinwallet: Zakończył prace deweloperskie i prowadzi finalne testy własnej platformy transakcyjnej typu Marketplace, którą zamierza uruchomić w przeciągu najbliższych kilkunastu dni, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sony: 12 listopada PS5 zadebiutuje na siedmiu kluczowych rynkach: w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Japonii oraz Korei Południowej. 19 listopada dołączy reszta świata, w tym Europa, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, Azja oraz Afryka Południowa. PS5 Digital Edition dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej (SCD) 399,99 USD / 39 980 jenów / 399,99 euro, z kolei PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray dostępne będzie w sugerowanej cenie detalicznej, wynoszącej 499,99 USD / 49 980 jenów / 499,99 euro. Przedsprzedaż jest już dostępna u wybranych partnerów handlowych w naszym kraju. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play: Jeśli zmaterializuje się scenariusz ograniczenia dostępu Huawei do wdrażania usług 5G, P4 - spółka w 100% zależna od Play Communications - będzie musiała ponieść dodatkowe inwestycje na max. 0,9 mld zł w ciągu 7 lat, podało Play. Źródło: ISBnews

Huawei: W odpowiedzi na propozycję nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia wystosował list otwarty, w którym prosi o równe i uczciwe traktowanie Huawei. Źródło: ISBnews

Google: Ogłosił, że do 2030 roku zamierza, jako pierwsza z dużych światowych firm, w całości korzystać tylko z bezemisyjnych źródeł energii, poinformował prezes Google i Alphabet Sundar Pichai. Źródło: ISBnews

Atende: Odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 8,58 mln zł za prawo własności nieruchomości położonej w powiecie piaseczyńskim przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Komputronik: Jarosław Szaliński został powołany na dyrektora finansowego Grupy, podała spółka. Szaliński będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów, księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office. Źródło: ISBnews

InteliWISE: Uruchamia program partnerski, w ramach którego umożliwi zarabianie na rosnącym znaczeniu AI dla biznesu. Program skierowany jest do profesjonalistów z branży, takich jak firmy integratorskie, agencje interaktywne, dostawcy platform IT, a nawet do ekspertów w zakresie budowania sklepów on-line czy aplikacji mobilnych. W ramach Programu, InteliWISE udostępni kompletne narzędzia, zarówno do budowania rozwiązań takich jak Voicebot czy Chatbot, jak i ich dostarczania w modelu chmurowym. Źródło: ISBtech

Spar: Sieć sklepów rozpoczęła współpracę z firmą Wolt - jedną z platform do zamawiania jedzenia online - w zakresie obsługi dostaw zakupów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Plus: Podał, że jest najbardziej internetową siecią w Polsce. Według najnowszego raportu przygotowanego przez niezależną firmę analityczną Tefficient dotyczącego mobilnej transmisji danych na świecie klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w całym 2019 roku, podobnie jak rok wcześniej, przetransferowali najwięcej danych w Polsce. Taki wynik daje Grupie Cyfrowy Polsat 5. pozycję w zestawieniu europejskich sieci komórkowych. Zgodnie z analizą I półrocza 2020 r. ruch generowany w tym okresie w sieci Plusa i Cyfrowego Polsatu był największy także w kraju. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Allegro: Planuje opublikować prospekt emisyjny na początku przyszłego tygodnia i przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną nowych akcji oraz walorów sprzedawanych przed dotychczasowych akcjonariuszy w IV kw. 2020 r., poinformowali przedstawiciele spółki. Allegro nie planuje wypłacania dywidend "w przewidywalnej przyszłości", poinformował dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick. Allegro.eu odnotowało 808 mln zł skorygowanej EBITDA w I poł. 2020 r. wobec 631,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Allegro zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i planuje pierwotną ofertę publiczną obejmującą nowe akcje o wartości ok. 1 mld zł brutto oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa, podała spółka. Źródło: ISBnews

Answear.com: Złożył prospekt w KNF, debiut planowany pod koniec 2020. Źródło: ISBtech

Talkie.ai: Platforma do samodzielnego tworzenia botów głosowych - rusza z ekspansją mając wsparcie nowych inwestorów: funduszy Movens VC i LT Capital. Talkie.ai to platforma wirtualnych konsultantów, tzw. voicebotów pozwalająca na niezależne od dostawcy zarządzanie kontaktem głosowym z klientem, napędzana AI z której korzystają globalne marki. do tego To jednocześnie spin-off Pragmatists - warszawskiego software house'u, obsługującego 30 klientów z 8 krajów, także na rynku amerykańskim. Fundusze inwestycyjne Movens VC i LT Capital wyłożyły 3 mln zł na dalszy rozwój technologii Talkie.ai. Movens VC zastrzegł sobie prawo do inwestycji kolejnych 2 mln zł w kolejnej rundzie. Źródło: ISBtech

VersaBox: Pozyskał 11 mln zł od inwestorów. Polskie roboty mobilne zaczynają ekspansję w Europie, inwestują w nie 4 fundusze VC: Movens VC, Fidiasz EVC, SpeedUp Energy Innovation i RST Ventures for Earth. VersaBox oferuje roboty i cyfrowe rozwiązania dla logistyki, oparte o autonomiczne roboty mobilne. Spółka ma ambicje stać się jedną z wiodących firm z segmentu Industry 4.0. ,,Obserwowaliśmy rozwój VersaBox przez ostatnie lata. Teraz włączamy się aktywnie w spółkę, widząc jej gotowość i apetyt do zagranicznej ekspansji. Nasze doświadczenie, jak i innych inwestorów w skalowaniu międzynarodowym, w połączeniu z tak dużą pulą finansowania, jaką otrzymuje VersaBox w ramach tej rundy inwestycyjnej, dają fundament pod realizację tego planu - komentuje Michał Olszewski, współtwórca i partner w Movens VC. Źródło: ISBnews

Prowly: Polska firma technologiczna , rozwijająca platformę SaaS do zarządzania komunikacją PR, została przejęta przez SEMrush, jednego z czołowych dostawców narzędzi SaaS dla online marketingu. Nowy właściciel nabył 100% udziałów w Prowly od założycieli oraz inwestorów: funduszy IQ Partners i Internet Ventures (MCI Capital) oraz agencji marketingowej Bluerank. Prowly to rentowna firma, która konsekwentnie w ciągu ostatnich lat rośnie w tempie trzycyfrowym, jeśli chodzi o cykliczne roczne przychody (ang. ARR - Annual Recurring Revenue), a ponad połowa tego przychodu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Źródło: spółka

Indoorway: Satus Starter VC zainwestował 2 mln zł w spółkę, a środki te zostaną przeznaczone na optymalizację procesów produkcji i logistyki wewnętrznej dzięki Internetowi Rzeczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Legimi: Oczekuje debiutu na rynku NewConnect na przełomie III i IV kwartału 2020 roku, poinformował prezes Mikołaj Małaczyński. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Booksy: Jeden z najbardziej znanych polskich startupów, rozpoczął współpracę z Google i przenosi swoją aplikację do Google Cloud. Za sprawną migrację odpowiada Chmura Krajowa. Decyzja ma pomóc przede wszystkim w dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych: amerykańskim, brytyjskim i brazylijskim. Pozwoli też spółce lepiej radzić sobie ze wzmożonym ruchem użytkowników i zracjonalizować koszty IT. Źródło: ISBtech

Entrusted: Startuje nowy projekt badawczy, dotyczący rozwoju bezpiecznej łączności satelitarnej dla administracji publicznej. Projekt ENTRUSTED, realizowany przez Polską Agencję Kosmiczną oraz 17 instytucji i agencji z UE, finansowany jest ze środków unijnych programu Horyzont 2020. Na jego realizację do marca 2023 r. przeznaczono ok. 3 mln euro. Źródło: ISBnews

iTaxi: Wprowadza do Polski mobility digital network - innowacyjną usługę mobilnych nośników reklamowych. Oprogramowanie, w jakie wyposażone są nośniki iTaxi, pozwala na zdalne zarządzanie treściami, a ekrany umiejscowione na dachach hybrydowych samochodów są wyposażone w systemy geolokalizacji i czujniki smogu. Pierwsze 20 testowych aut wyjechało już na ulice Warszawy, ale już teraz spółka planuje rozszerzenie usługi o dodatkowe funkcje i jej dostępność na terenie całego kraju. Pierwszą marką prowadzącą kampanię na mobilnych nośnikach iTaxi jest Huawei, jeden z największych producentów sprzętu elektronicznego. Źródło: ISBnews

IBM: W Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW uruchomiony został superkomputer Cato, przeznaczony do realizowania obliczeń wysokiej wydajności (HPC - High Performance Computing), rozszerzonych o zadania sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence) i wysokowydajnej analizy danych (HPDA - High Performance Data Analytics). Źródło: ISBtech

Ikano Industry: Producent materaców, głównie dla sieci IKEA - zdecydował się na obsługę kadr, płac oraz czasu pracy w Gavdi HR Cloud. Jest to kompleksowe, chmurowe rozwiązanie stworzone przez Gavdi Polska, firmę konsultingową oferującą zintegrowane usługi i produkty w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Bazuje ono na systemie SAP SuccessFactors oraz zestawie autorskich produktów i sprawdzonych praktykach Gavdi Polska. Zakończenie prac wdrożeniowych planowane jest na styczeń 2021 roku. Źródło: spółka

Microsoft, PKO BP: Konieczność ograniczenia kontaktów społecznych wywołana pandemią COVID-19 wymusiła przyspieszenie procesów cyfryzacji w PKO Banku Polskim. To widocznie wpłynęło na zmianę modelu podstawowych mechanizmów w organizacji i wprowadzenie na ogromną skalę m.in. pracy zdalnej, komunikacji na odległość. Tylko w ciągu 2 miesięcy, w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 000 komputerach oraz 3000 telefonach. Otwarcie na tak kompleksowe rozwiązania czy usługi chmurowe mocno wpływają na budowę istotnych przewag konkurencyjnych PKO Banku Polskiego. Źródło: spółka

Żabka: We współpracy z Asseco Data Systems jako pierwsza firma w polskim handlu wykorzystuje na masową skalę kwalifikowany podpis elektroniczny. Sieć wdrożyła zintegrowaną platformę Asseco do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą Żabki a franczyzobiorcami. Dzięki możliwości składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych m.in. dostawy są dla franczyzobiorców szybsze i bardziej wygodne. Praktycznie do zera zredukowana zostanie liczba papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając także ich archiwizację i oszczędzając tony papieru. Źródło: spółka

Comarch: Marka z Louis Vuitton Moët Hennessy Group po zakończeniu projektu pilotażowego w Polsce, zdecydowała się poszerzyć zasięg wdrożenia o dalsze rynki europejskie. Wdrożenie Comarch Online Distribution, czyli kompleksowej platformy usługowej zapewniającej dostęp do najwyższej jakości danych rynkowych, oraz analitycznej aplikacji webowej o nazwie Comarch Online Sales Support umożliwia codzienne raportowanie. Pierwsze wdrożenia dystrybutorów pokazały, że platforma będzie solidnym źródłem informacji, dającym Moët Hennessy Poland i jej dystrybutorom ogromne możliwości biznesowe. Kolejnym krokiem Moët Hennessy była decyzja o poszerzeniu zakresu współpracy z Comarch o kolejne kraje europejskie. Źródło: ISBtech

Fortinet: Rozpoczął współpracę z kolejnymi sześcioma dostawcami usług z całego świata, którzy wprowadzili do oferty nowe rozwiązania SD-WAN, bazujące na Fortinet Secure SD-WAN. Firmy Fusion Connect, HubOne, Kazteleport, Optical Networks, Thrive oraz TNS dołączyły do obszernej grupy partnerów Fortinet jako dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa (Managed Security Service Providers, MSSP). Źródło: spółka

SGB: Jeden miesiąc zajęło wdrożenie Usługi AML, która zapewnia Bankom Spółdzielczym SGB dostęp do pakietu narzędzi i usług wspierających je w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Źródło: spółka

T-Mobile: Ruszyła nowa odsłona kampanii dla firm oparta na platformie komunikacyjnej ,,Bez nonsensów". Kampania promuje elastyczne rozwiązania oferty MagentaBIZNES i odsłania absurdy trapiące przedsiębiorców, związane z dostępem do usług telekomunikacyjnych. Operator zwraca uwagę na to, że potrzeby firm mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej, dlatego też oferta operatorów telekomunikacyjnych powinna elastycznie dopasowywać się do potrzeb przedsiębiorców. Źródło: spółka

Energa: Wdrożyła aplikację GIS Mobilny. To rozwiązanie zdecydowanie ułatwi działanie pracownikom Energi Operatora. Dzięki niej na służbowych smartfonach czy tabletach mają oni teraz dostęp do planów sieci energetycznej, a także opisów poszczególnych elementów infrastruktury. Źródło: ISBtech

Fujitsu: W wyniku współpracy z Qumulo powstało rozwiązanie konsolidujące i ułatwiające zarządzanie dużymi bazami rozproszonych danych. Ta innowacyjna platforma od zaufanego partnera technologicznego Fujitsu toruje drogę do tworzenia nowych usług i aplikacji w rozbudowanych korporacyjnych infrastrukturach pamięci masowej. Źródło: ISBtech

Grupa Transporeon: Europejski dostawca inteligentnych rozwiązań IT pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów logistyki, poszerza swoją ofertę o cyfrowe audytowanie faktur za transport, dzięki przejęciu ControlPay. W rezultacie firma może zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę zleceń transportowych - począwszy od ich pozyskiwania aż po zautomatyzowane rozliczenie i analizę płatności. Transporeon rozwija też swoją działalność w Europie Wschodniej - niedawno otworzył swoje pierwsze biuro na Ukrainie. Źródło: spółka

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Dąży do tego, aby być nowoczesną organizacją publiczną efektywnie realizującą swoje podstawowe działania. Jest to o tyle ważne, ponieważ rocznie Fundusz rozpatruje ponad 500 tys. wniosków o wsparcie finansowe. Przykładem takiej aktywności jest System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem platformy elektronicznej, co w okresie pandemii Covid-19 jest szczególnie istotne. Aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla SOW - pod względem bezpieczeństwa, skalowalności i ciągłości działania - zespół projektowy SOW zdecydował o zastosowaniu chmury obliczeniowej. Źródło: ISBtech

realme: W Polsce zadebiutował realme X50 5G. Model X50 to pionier wśród urządzeń obsługujących sieć 5G, z ekranem 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 765G, szybkim ładowaniem 30 W i podwójnym przednim aparatem. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza na polski rynek Watch GT 2 Pro, Huawei Watch Fit - inteligentny zegarek dla fanów fitnessu, Huawei MatePad T10s i T10 - multimedialne tablety w atrakcyjnej cenie i z prezentami. Źródło: spółka

RTB House: Inauguruje start nowego rozwiązania marketingowego, jak zawsze opartego na w pełni autorskiej technologii. Streaming Video Ads to narzędzie wykorzystujące deep learning i first party data, które proponuje dynamiczną kreację video użytkownikom na wczesnych etapach lejka sprzedażowego. Wszystko to przy zachowaniu pełnej personalizacji contentu i zaawansowanej analizy powierzchni poprzez targetowanie kontekstowe, co zapewnia niezaangażowanym jeszcze osobom unikalne doświadczenie zakupowe. Źródło: ISBtech

OPPO: Producent urządzeń mobilnych, zaprezentował swój nowy system ColorOS 11, który jako jeden z pierwszych systemów operacyjnych producentów sprzętu oryginalnego daje użytkownikom dostęp do najnowszej wersji Androida 11. Dzięki koncepcji ,,Make Life Flow" ColorOS 11 pozwala korzystać z ulubionych funkcji systemu Android, a przy tym oferuje szereg unikalnych personalizacji interfejsu użytkownika. Premiera systemu, która nastąpiła krótko po ogłoszeniu przez Google wprowadzenia Androida 11, to owoc bliskiej współpracy pomiędzy dwoma koncernami. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise: Wprowadza nową generację HPE Modular Smart Array (MSA) - HPE MSA Gen 6 - pamięć masowa klasy podstawowej dedykowana dla MŚP i ulepszona tak, aby pomóc firmom skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, zapewniając wydajność i automatyzację bez potrzeby dużych inwestycji. Źródło: ISBtech

Gameset: Do portfolio twórców agencji marketingu gamingowego z grupy LTTM dołącza Jakub "Jactroll" Skurzyński. Specjaliści Gameset zajmą się wizerunkiem esportowca oraz rozwojem i monetyzacją kanału na YouTube, kanału Twitch oraz profili na social mediach. Źródło: spółka

Lenovo Data Center Group: Zapowiedziało wprowadzenie nowych i zmodernizowanych rozwiązań infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI) oraz usług chmurowych Lenovo Cloud Services, które umożliwią zaspokajanie aktualnych potrzeb biznesowych klientów. Praca zdalna staje się elementem nowej rzeczywistości, dlatego firmy muszą dostosowywać swoje strategie związane z chmurą hybrydową i modernizować infrastrukturę centrów danych. Lenovo reaguje na te potrzeby, oferując niezrównaną, otwartą platformę rozwiązań HCI we współpracy z firmami Nutanix, Microsoft i VMware, a także zwiększa możliwości zarządzania systemami definiowanymi programowo przy użyciu Lenovo XClarity. Źródło: spółka

e-point: Rozbuduje dla UKE system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Projekt jest wynikiem przetargu, ogłoszonego w kwietniu bieżącego roku. Umowa między podmiotami została podpisana na początku sierpnia. Jej zakończenie zaplanowane jest na wrzesień 2024 roku i obejmuje pełny proces tworzenia oprogramowania. Źródło: spółka

Motorola: Wraz z projektantem Robertem Kupiszem zaprezentowali składaną motorolę razr 5G i linię Orient. Smartfon z klapką jest dostępny w przedsprzedaży wraz z bluzą Kupisza w wersji Shogun lub Geisha. Źródło: ISBtech

Saule Technologies, Columbus: Spółka produkująca elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie technologii perowskitowej oraz Columbus Energy podpisały list intencyjny z Miastem Piastowem na projekty objęte umowami PPA (Power Purchase Agreements) o znaczącej wartości. Środki na inwestycje zostaną w całości przekazane przez Columbus Energy. Ponadto Saule Technologies pracuje razem z przedstawicielami miasta nad koncepcją New City. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa, w ramach której Piastów zamierza przekształcić centrum miasta w ekologiczny obszar, czerpiący energię z paneli fotowoltaicznych na bazie perowskitów. Źródło: spółka

