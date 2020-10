Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: W kwestii podejścia do dostawców 5G najlepiej byłoby, gdybyśmy zobaczyli szeroką europejską solidarność, zgodnie z zaleceniami UE. Nie można wykluczyć ewentualnych działań odwetowych Chin na poszczególnych krajach w zależności od podjętych przez nie działań w zakresie dostawców 5G, a widzimy, że coraz więcej krajów europejskich przyjmuje różnego rodzaju ukryte zakazy, ocenił w rozmowie z ISBtech research fellow Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Utrikespolitiska Institutet - UI), ekspert relacji z Chinami Tim Rühlig. Źródło: ISBtech

Crowdfunding: Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzi zmiany, w tym podwyższenie limitu zbiórki z równowartości 1 mln euro obecnie do 5 mln euro, które są wyczekiwane przez operatorów platform crowdfundingu udziałowego, emitentów i inwestorów i pomoże podjąć decyzję o realizacji kampanii kolejnym podmiotom z nowych branż, biznesom szybkorosnącym, a także otworzy możliwość prowadzenia ofert transgranicznych w granicach UE, ocenił dyrektor operacyjny platformy Crowdway.pl Marcel Rowiński. Kolejna korzyść to tabela ofert, która ułatwi handel akcjami wyemitowanymi w crowdfundingu udziałowymŹródło: ISBnews

E-finanse: Wybuch pandemii COVID-19 spowodował duży odwrót od transakcji gotówkowych i wzrost zainteresowania płatnościami bezdotykowymi, czyli dokonywanymi kartami zbliżeniowymi i aplikacjami mobilnymi. W Polsce 27% respondentów zrezygnowało z płacenia gotówką lub do minimum ograniczyła tę formę rozliczenia, wynika z badania zachowań przeprowadzonego przez Bain & Company wśród około 10 tys. klientów banków detalicznych w ośmiu krajach. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą mającą na celu zharmonizowanie we wszystkich państwach członkowskich pasma 5,9 GHz do wymiany informacji na temat warunków bezpieczeństwa w inteligentnych drogowych i miejskich systemach kolejowych, w tym tramwajach i metrze, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

E-commerce: Zanotował rekordową zmianę przyrostu zaległości - z 60,7% w 2019 r. do 9,7% w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Kwota zaległości firm e-commerce wynosiła 268,3 mln zł na koniec lipca br. Źródło: ISBnews

Rynek reklamy: Może odbudować się do poziomu sprzed pandemii w roku 2022, w bieżącym roku spadki prognozowane na 8-12%, ocenia Agora. Źródło: spółka, Trigon

Legislacja: Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, zakładającą stworzenie ram komunikacji elektronicznej z podmiotami administracji. Za ustawą opowiedziało się 442 posłów, 4 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od głosu.Źródło: ISBnews

E-finanse: Z trudną sytuacją, związaną z pandemią znacznie lepiej radzą sobie instytucje finansowe sprawnie funkcjonujące w zdalnym modelu obsługi klientów. Zaawansowane wykorzystanie kanałów cyfrowych przynosi bowiem wymierne efekty - również w wymiarze finansowym. Aż 5 z spośród 13 polskich banków zostało zaliczonych w poczet 31 cyfrowych liderów branży, wynika z raportu Deloitte "Digital Banking Maturity 2020". Źródło: ISBnews

Finansowanie: Ponad 210 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację nowatorskich projektów trafi do firm i konsorcjów firm z jednostkami naukowymi z woj. mazowieckiego, podało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty otrzymają wsparcie w ramach konkursu "Szybka Ścieżka dla Mazowsza". Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 75 554 w III kw. 2020 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła w tym okresie 377 565. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości ponad 71 mln euro, która ma zostać sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na budowę sieci światłowodowej i aparaturę badawczą w celu usprawnienia współpracy między laboratoriami w Polsce, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

Giełda: Akcje Allegro.eu mogą znaleźć się w indeksie największych spółek WIG20 po kilku dniach od debiutu na GPW, zastępując wśród blue-chipów mBank, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Stalmach. Według niego, w październiku możemy być świadkami rekordowo wysokich obrotów na GPW. Źródło: ISBnews

IT: ZUS przygotowuje przetarg na rozwój kompleksowego systemu informatycznego (KSI). Budżet umowy określono na 493,3mln zł. Źródło: Trigon

Telekomunikacja: 6 października minął termin składania stanowisk w konsultacjach nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC). Centrum Legislacyjne Rządu na razie nie opublikowało stanowisk. Źródło: Trigon

Cyberobrona: Pod koniec pierwszego półrocza br. pojawiło się kilka doniesień o grupach cyberprzestępczych prawdopodobnie powiązanych ze strukturami rządowymi różnych krajów. Atakowały one placówki zaangażowane w badania związane z COVID-19 - informują analitycy z firmy Fortinet. Ponadto w ostatnim czasie obfite żniwa wciąż zbiera szyfrujące dane i wymuszające okup oprogramowanie ransomware. Do jego instalacji oraz do aktywacji innych ataków cyberprzestępcy z powodzeniem stosują socjotechnikę. Gwałtowne przejście na pracę zdalną sprawiło także, że konieczne stało się zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo urządzeń osobistych (smartfonów, tabletów czy laptopów) wykorzystywanych do łączności z siecią firmową. Źródło: spółka

Elektronika: W okresie globalnej pandemii światowy rynek (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) małego AGD wzrósł w ujęciu wartościowym o 8,6%, z kolei rynek dużego AGD (w tym klimatyzatorów) odnotował identycznej wysokości stratę. Pandemia i lockdown miały generalnie negatywny wpływ na handel detaliczny i sprzedaż większości kategorii urządzeń. Jednak zamknięcie konsumentów w domach miało także swoją pozytywną stronę. Konieczność przeniesienia do domów wielu codziennych czynności i aktywności społeczno-zawodowych spowodowała ożywienie sprzedaży w maju i czerwcu wybranych segmentów. Z jednej strony, wręcz gwałtownie, wzrosła sprzedaż urządzeń pozwalających stawić czoła nowym wyzwaniom domowym wynikającym np. ze zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych czy też sanitarno-pielęgnacyjnych. Kategorie urządzeń, które stały się beneficjentami nowych okoliczności, to m.in. kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, zmywarki do naczyń, trymery do brody i zestawy wielofunkcyjne do pielęgnacji. Z drugiej strony niektóre

kategorie, jak na przykład klimatyzatory, straciły cały sezon. Ogólnie rzecz biorąc, rynek dużego AGD (z wyłączeniem klimatyzatorów) stracił tylko 3,7% wartościowo (cały rynek urządzeń TCG, czyli technical consumer goods stracił łącznie 5,8%). Obecnie na sprzedaż wszystkich kategorii urządzeń wpływają, bardziej niż kiedykolwiek, ogólne trendy kształtujące wybory konsumentów: zwrot ku wydajności i efektywności, uproszczenie funkcji, aspekty zdrowotne i wpływające na higienę oraz możliwość kupowania na dowolnym rynku. Z perspektywy regionów, w pierwszej połowie roku 2020 rynek małego AGD odnotował dobre wyniki w krajach rozwiniętych. Europa (w tym WNP) wzrosła o 9 proc. Z kolei rynek dużego AGD spadł o 2%. Źródło: spółka

Trendy sprzedażowe: COVID-19 znacząco zmienił strategie oraz przyspieszył decyzje producentów i handlowców dotyczące cyfryzacji, wynika z nowej edycji raportu ,,State of Sales" przygotowanego przez Salesforce Research. Ankietę przeprowadzono wśród 6 tys. specjalistów ds. sprzedaży na całym świecie. Nowe okoliczności zmieniły taktyki stosowane dotychczas w handlu. Sprzedawcy dość szybko zareagowali na nową rzeczywistość, dokonując sporych zmian nie tylko wewnątrz swoich organizacji, ale także w przeprowadzanych transakcjach. Zdecydowana większość handlowców (79%) twierdzi, że pandemia zmusiła ich do szybkiej reakcji i zmiany planów sprzedażowych. Prawie 90% badanych ocenia, że obecne warunki ekonomiczne zwiększają znaczenie przewidywania potrzeb klientów, dlatego na znaczeniu zyskuje strategiczne planowanie sprzedaży. ,,Kiedy zmienia się krajobraz rynku, a oczekiwania klientów rosną, kluczowe staje się funkcjonowanie zaplecza administracyjnego. Nagle pojawia się potrzeba dostosowania do nowej sytuacji, która

wymaga szybkiego dostępu do aktualnych i rzetelnych danych związanych ze sprzedażą. Jeśli zmiana wiąże się z dostosowaniem zasobów i procesów, zdecydowanie wymaga wsparcia decyzji analizą w systemach Business Intelligence i rozwiązaniach IT" - mówi Adam Sienkiewicz, customer development director z firmy Sagra Technology, dostawcy systemów wspierających sprzedaż. Źródło: spółka

Biura: Elastyczne biura jeszcze przed epidemią Covid-19 przyciągały sektor IT. Obecnie zapotrzebowanie na usługi informatyczne rośnie, m.in. ze względu na postępującą automatyzację, a branża potrzebuje więcej przestrzeni do pracy. W efekcie w porównaniu rok do roku udział sektora IT w tzw. coworkach w Polsce wzrósł dla 63% operatorów takich biur, a firmy IT zajmują już średnio połowę wszystkich elastycznych biur w naszym kraju wynika z raportu CBRE Sektor IT na warszawskim rynku biurowym. Przyciągają je tam przede wszystkim zaawansowana i przygotowana infrastruktura IT, wysoki standard biur i dobra lokalizacja, które pozwalają konkurować o najlepszych specjalistów. Źródło: spółka

Sprzęt TV: W 2020 roku Polacy po raz pierwszy w historii kupią więcej telewizorów z ekranami o przekątnej 55 cali niż 32 cale. Te ostatnie od wielu lat zajmowały pierwsze miejsce w zestawieniach sprzedaży ilościowej. Trend ten, który teraz jako standard obejmuje cały polski rynek, w przypadku telewizorów marki Samsung był widoczny już w 2018 roku. Firma szacuje, że jest to już stała tendencja rynkowa i Polacy coraz częściej będą kupowali większe telewizory, także te o przekątnej 75 czy 85 cali. Źródło: spółka

Rynek dzienników: Sprzedaż dzienników w sierpniu 2020 roku spadła r/r o 19,3% do 466 tys. sztuk. Źródło: ZKDP

Cyberbezpieczeństwo: W III kwartale 2020 r. firma Check Point Research odnotowała 50-proc. wzrost dziennej średniej liczby ataków ransomware w porównaniu z pierwszą połową roku. Kraje z największą liczbą ataków ransomware w III kwartale to Stany Zjednoczone, Indie, Sri Lanka, Rosja i Turcja. Najpopularniejsze typy oprogramowania ransomware w trzecim kwartale to Maze i Ryuk. Ransomware Ryuk atakuje obecnie nawet 20 organizacji tygodniowo. Źródło: spółka

Poly: Firma analityczna Frost & Sullivan zakwalifikowała Poly jako globalnego lidera innowacji technologicznych 2020, doceniając zaangażowanie firmy w odpowiadanie na bieżące zapotrzebowanie klientów, koncentracje na trendach technologicznych oraz innowacyjne portfolio marki. ,,Poly rozwinęło i zdywersyfikowało swoją ofertę zestawów słuchawkowych pod kątem ich parametrów, funkcji i możliwości personalizacji. W segmencie przewodowych profesjonalnych zestawach słuchawkowych Poly odświeża dwa najbardziej kultowe modele: flagowy zestaw słuchawkowy Blackwire PC USB i UCC oraz rodzinę urządzeń EncorePro"- powiedział Alaa Saayed, dyrektor ds. przemysłu ICT w Frost & Sullivan. Źródło: spółka

Wyborowa Pernod Ricard: Widzi duże perspektywy rozwoju w kanale mniejszych sklepów i regionalnych sieci handlowych, poinformował ISBnews prezes Wyborowa Pernod Ricard Fabrice Audan. Rzeczywistość pandemiczna przyspieszyła również wdrażanie działań digitalowych. Źródło: ISBtech

Sescom: Rozmawia z partnerami o zaangażowaniu kapitałowym w spółkę celową, która ma rozwijać projekt HGaaS, którego celem jest upowszechnienie technologii wodorowych i rozpoczęcie ich komercyjnego wykorzystywania na dużą skalę w partnerstwie z małymi producentami energii odnawialnej, poinformował ISBtech prezes Sescom Sławomir Halbryt. Źródło: ISBtech

Żabka: Od 2018 r. realizuje inwestycje w transformację cyfrową. "Sieć we współpracy z partnerami technologicznymi jak Microsoft zaprezentowała innowacje technologiczne, które mają ułatwić zakupy i zarządzanie sklepami. Wśród nich znalazły się m.in. inteligentne półki, kasy samoobsługowe, kasy jednosekundowe, elektroniczne cenówki, itp. Narzędzia te, wykorzystujące m.in. analizę danych i sztuczną inteligencję, umożliwiają minimalizację czasu obsługi klientów, wygodniejszą i bardziej przyjazną komunikację oferty, lepsze dostosowanie asortymentu do oczekiwań nabywców oraz udoskonalenie logistyki. W tym okresie sieć wdrożyła także aplikację mobilną żappka, pozwalającą na jeszcze lepszą prezentację oferty, angażującą komunikację z klientami oraz łatwiejsze korzystanie z dodatkowych usług." - podaje sieć. Źródło: ISBtech

Inter Cars: Przeprowadził pierwszą w Polsce migrację swojego kluczowego systemu biznesowego SAP Hybris do chmury Microsoft Azure. Firma widzi potencjał na "przynajmniej kilkukrotne zwiększenie wzrostu dzięki kontynuowaniu transformacji cyfrowej do chmury", poinformował CIO Inter Cars Robert Kucharczyk. Źródło: ISBnews

Agora: Sieć kin Helios nie planuje zamknięcia swoich obiektów ze względu na brak debiutów amerykańskich filmów i notuje we wrześniu frekwencję dwukrotnie wyższą niż w sierpniu, poinformowała członek zarządu Grupy Agora Anna Kryńska-Godlewska. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 5 mln na koniec września, podali przedstawiciele banku. Bank chce wprowadzić do IKO fundusze inwestycyjne, możliwość zakupu obligacji Skarbu Państwa, zaś w przyszłym roku w większym stopniu skupić się na rozwoju aplikacji dla segmentu MŚP oraz rozwiązaniach chmurowych. Źródło: ISBnews

Allegro: Grupa Capital Park planuje zakończenie wszystkich prac w kompleksie Fabryki Norblina w II kwartale 2021 roku, podała spółka. W części biurowej kompleksu swoje biura będą miały m.in. Allegro.pl (16 200 m2). Źródło: ISBnews

Brand24: Szacuje, że w ujęciu miesięcznym próg rentowności (break event point) osiągnie w IV kw. tego roku lub w I kw. 2021 r., poinformował prezes Michał Sadowski. Źródło: ISBnews

Orange: Z telewizji Orange korzysta 1 mln abonentów, podał Orange Polska. Rozwojowi oferty telewizyjnej Orange sprzyja szybka rozbudowa sieci światłowodowej. Blisko 85% klientów Telewizji Orange korzysta z telewizji w ramach pakietu Orange Love. Źródło: ISBtech

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych we wrześniu 2020 roku wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka. Źródło: ISBnews

Aruba Cloud: Z okazji trzeciej rocznicy powstania kampusu Aruba zapowiedziała uruchomienie dwóch nowych centrów danych. Dzięki dwóm nowym modułom powierzchnia infrastruktury w kampusie osiągnie 80 tys. m2, z czego ponad 23 tys. m2 będzie dedykowane tylko przetwarzaniu danych. Global Cloud Data Center wykorzystuje energię przyjaznych środowisku źródeł, w tym fotowoltaiki i lokalnej elektrowni wodnej. Kampus wykorzystuje również instalacje geotermalne, które pozwalają na regulację temperatury w centrach danych, tym samym obniżając zużycie energii. Te inwestycje, od modernizacji fotowoltaiki i instalacji trzeciej turbiny po wysokowydajny system chłodzenia geotermalnego, oznaczają, że wolumen energii wytwarzanej samodzielnie na terenie kampusu osiągnie poziom 6 MW. Wykorzystanie zielonej energii to korzyści dla klientów Aruby, którzy otrzymują gwarancję, że ich działalność będzie wpisywała się w ideę zrównoważonego rozwoju. Źródło: ISBtech

Wasko: Rada nadzorcza powołała Łukasza Mietłę na członka zarządu z dniem 5 października 2020, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ailleron: Szacuje, że jego obecny portfel zamówień jest na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub.r. i liczy na dobre wyniki całego 2020 r., wynika ze słów wiceprezesa Grzegorza Młynarczyka. Źródło: ISBnews

LG: Firma otworzyła kolejny Brand Store we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park. Salon powstał z myślą o najbardziej wymagających klientach, którzy teraz w jednym miejscu mogą dokładnie poznać i kupić innowacyjne produkty z szerokiego portfolio LG. Wśród nich są modele premium LG SIGNATURE, jak również najnowszy smartfon LG Wing. Źródło: ISBtech

PGS Software: Wstępne wyniki sprzedaży III kw. 2020 wyniosły 32,884 mln zł (-14,6% r/r, +5,0% kw/kw). Spółka pozyskała dwóch nowych klientów. Ujemny wpływ z wyceny zabezpieczeń walutowych to około 830 tys. zł. Źródło: Trigon

IS-Wireless: Zaprezentował pierwszy w Polsce, zaprojektowany i zbudowany w pełni przez spółkę, system sieci komórkowej oparty o model Open RAN. To najnowszy trend w budowie sieci komórkowych polegający na odseparowaniu oprogramowania i sprzętu, umożliwiający użycie serwerów COTS (ang. Commercial Off The Shelf). Pozwala to na obniżenie cen i poprawę konkurencyjności, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sieci 5G. Źródło: spółka

Universal Robots: Nawiązał współpracę z nowym dystrybutorem w Polsce. Do grona partnerów UR dołączyła firma CADSOL specjalizująca się w usługach i oprogramowaniu dla inżynierów. Źródło: ISBtech

Microsoft: Zawarto porozumienie na rzecz wsparcia edukacji w Krakowie, które zakłada udostępnienie szkołom aplikacji Microsoft Teams do nauki, pomoc techniczną w jej wdrożeniu oraz konsultacje z zakresu budowania jednolitego środowiska komunikacyjnego dla wszystkich krakowskich szkół. Proces szkoleń i przygotowywania nauczycieli i dyrektorów do roku szkolnego rozpoczął się na dobre. W cyklu kursów z zakresu budowania cyfrowych umiejętności organizowanych przy współpracy z Microsoft, każdego dnia brało udział 1 200 pedagogów z Krakowa. Porozumienie na rzecz wsparcia edukacji jest kolejnym etapem, który ma na celu jeszcze większe zaangażowanie się we wspólne budowanie szkoły przygotowanej na wyzwania codzienności. Źródło: spółka

Zalando: Wraz ze wzrostem zainteresowania bardziej ekologicznymi produktami modowymi wśród klientów firma zwiększa wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zalando znacznie zwiększa asortyment produktów ekologicznych do ponad 60 000 artykułów i wprowadza flagę zrównoważonego rozwoju dla produktów z kategorii Beauty. Od początku 2020 r. liczba aktywnych klientów kupujących produkty ekologiczne wzrosła ponad dwukrotnie do 40%. Zalando wprowadza na rynek ,,redeZIGN for circularity", swoją pierwszą ekskluzywną kolekcję kapsułową zaprojektowaną z myślą o ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Źródło: spółka

Żabka: Sfinalizowała największy w Europie remodeling sklepów, w efekcie którego ponad 6500 placówek sieci funkcjonuje już w nowym koncepcie i oznaczonych jest zielonym logo z uśmiechem. Proces modernizacji sklepów rozpoczął się w 2016 roku od 51 zmienionych placówek. Po 4 latach sieć zremodelowała już wszystkie sklepy. Zmiana pozytywnie wpłynęła na pozycjonowanie marki, efektywność sprzedażową i zwiększenie liczby klientów. Remodelingowi towarzyszyły działania digitalizacyjne.

W ubiegłym roku Żabka obsłużyła ponad 12 mln paczek. Sieć postanowiła ułatwić i przyspieszyć ten proces, dodając do aplikacji mobilnej żappka nową funkcjonalność - możliwość śledzenia zamawianych przesyłek. Wprowadzenie nowej usługi w aplikacji żappka to kolejny krok w transformacji cyfrowej sieci. Źródło: ISBtech, spółka

T-Mobile: Oddał do użytku pierwszą w Polsce sieć telekomunikacyjną stworzoną w oparciu o technologie 5G oraz LTE na miarę konkretnej fabryki. Pierwsza nowoczesna i bezpieczna sieć kampusowa została uruchomiona przez TMobile w Krakowie, w lokalizacjach firmy ASTOR, w pokazowej instalacji fabryki przyszłości. Źródło: spółka

Fujitsu: Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to koncepcja, która zakłada rozdzielenie użytkownika, aplikacji, systemu operacyjnego i sprzętu, by umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów, skorzystać z zalet unifikacji stanowisk roboczych czy wdrożyć zupełnie nowy model funkcjonowania organizacji np. pracę zdalną. ,,Mówiąc wprost, VDI daje użytkownikom elastyczną możliwość pracy z każdego miejsca i z dowolnego sprzętu z dostępem do sieci. System operacyjny, dane i aplikacje stanowią własność umieszczoną w infrastrukturze firmy, u zewnętrznego dostawcy lub innym wyznaczonym dla niej miejscu np. w chmurze prywatnej lub publicznej, czy też w środowisku hybrydowym. Zasoby pozostają w pełni zwirtualizowane, a użytkownik końcowy wykorzystując dowolny sprzęt IT, być może nawet smartfon, może w pełni z tych zasobów korzystać. To tzw. wirtualizacja pulpitu" - mówi Jarosław Cichoszewski, presales consultant Fujitsu Polska. Źródło: spółka

TV Spektrum: W nadawcy kanałów Fokus TV i Nowa TV została powołana rada nadzorcza, w skład której weszli Zygmunt Solorz, Stanisław Janowski oraz Tomasz Szeląg. Zmiany nastąpiły również w zarządzie, w którym zasiadają obecnie Adam Nowe, Janusz Pliszka oraz Norbert Walkiewicz - menedżerowie z Grupy Polsat. Zmiany mają na celu jak najszybszą i skuteczną integrację kanałów Fokus TV i Nowa TV z Grupą Polsat, a w efekcie wzmocnienie, rozwój oraz skuteczniejsze budowanie ich oferty programowej w oparciu o polskie produkcje. Źródło: spółka

F5: Wdrożenie nowej aplikacji przed pandemią zajmowało średnio od pół roku do roku. Obecnie jest to ok. sześciu tygodni. Jak twierdzą klienci F5: tak zadziałał kryzys. Wszystkie procesy i politykę odsunięto na bok, a firmy zwiększyły deweloperom oprogramowania tempo prac z marszowego na sprint. Planowanie, prototypowanie i wypuszczanie kodu do produkcji zaczęło zajmować ułamek tego, co było dotychczasowym standardem czasu ich pracy. Procesy związane z aplikacjami są automatyzowane. W epicentrum zmiany znajduje się koncepcja mikrousług - dzielenia aplikacji na małe, oddzielne funkcje wielokrotnego użytku zoptymalizowane dla zespołów, narzędzi i technologii. Przedsiębiorcy wdrażają więc środowiska mikrousług w swoim portfolio aplikacji tworząc architekturę hybrydową. Dla klientów F5 oznacza to umieszczenie technologii NGINX bliżej aplikacji w roli mechanizmu dostarczania mikrousług działającego jako komplementarna, oddzielna warstwa nad BIG-IP dostarczającym ich aplikacje dla starszego środowiska. Źródło:

Synerise: Został nagrodzony przez Raiffeisen Bank w programie Elevator Lab za zaawansowane rozwiązania w obszarze analityki i zarządzania lojalnością klienta. Elevator Lab to wiodący program partnerski z dziedziny Fintech obsługiwany przez Raiffeisen Bank International AG (RBI) i jego spółki zależne w celu wspólnego opracowywania skalowalnych rozwiązań biznesowych oraz wsparcia międzynarodowego rozwoju. Źródło: spółka

Plus: Siódmy kwartał z rzędu utrzymuje pozycję lidera w przenoszeniu numerów wśród czterech największych operatorów infrastrukturalnych. Według najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w III kwartale 2020 roku operator po raz kolejny zanotował najlepszy bilans, jednocześnie oddając najmniej numerów spośród czterech największych telekomów. Wśród operatorów wirtualnych najlepsze wyniki zanotował Premium Mobile. Źródło: spółka

SAS: Dostarcza gotowe do zastosowania narzędzia analityczne w zarządzanym środowisku, które odpowiadają na potrzeby i wymagania klientów. "Zwinność, szybkość, automatyzacja i dostępność danych to mocne strony SAS Viya - zaawansowanej platformy analitycznej, opartej na technologii cloud computing, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Została ona stworzona z myślą o użytkownikach o różnym poziomie umiejętności technicznych. SAS upraszcza sposób wykorzystywania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w procesach podejmowania decyzji. Dzięki SAS Viya klienci będą mogli dysponować wiarygodną, przewidywalną i skalowalną analizą danych, która jest dostępna dla każdego. Platforma zapewnia zautomatyzowane przygotowywanie danych i modeli, możliwość szybkiego testowania innowacyjnych pomysłów i weryfikacji stawianych hipotez oraz zachowanie wysokiej dostępności systemu. Dodatkowo architektura oparta na kontenerach i platformie Kubernetes umożliwia przenoszenie rozwiązań do różnych środowisk chmurowych, w tym

w Azure, Google i AWS" - mówi Michał Gawlik, EMEA cloud and architecture leader w SAS. Źródło: spółka

Infor: Poinformował o światowym sukcesie rozwiązań CloudSuite. Liczba klientów migrujących z rozwiązań lokalnych do chmurowych w okresie od maja do czerwca wzrosła o ponad 200%, zaś wartość roczna kontraktów zamówionych w tym okresie wzrosła o 112%. Specjalizowane aplikacje branżowe opracowane m.in. dla takich sektorów jak produkcja, służba zdrowia, dystrybucja, sektor publiczny, handel detaliczny i hotelarstwo przyczyniły się do tego, że obecnie Infor ma ponad 14 000 klientów w chmurze. Ostatnio dołączyły firmy Burton Snowboards, Hrabstwo Frederick (Maryland), Midwest Wheel Companies, Cloetta, Saarioinen i Auckland Transport. Celem Infor jest zapewnianie niezrównanych możliwości w chmurze typu multi-tenant oraz najlepszych funkcjonalności w obszarze zarządzania danymi i ich analizowania poprzez Infor Data Lake i Infor Birst. Źródło: spółka

Allegro.eu: W pierwotnej ofercie publicznej inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 akcji, zaś inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 236 238 624 akcje (uwzględniając akcje dodatkowego przydziału), podała spółka. Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85%. Allegro zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 12 października 2020 r., podała giełda. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,7 mln akcji własnych po 15 zł za sztukę, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vercom: Spółka zależna od R22 - po zawarciu dodatkowej umowy przeniesienia udziału, sfinalizowała przejęcie spółki ProfiSMS, podała spółka. Źródło: ISBnews

Carsmile: OLX Group kupił większościowy pakiet akcji e-salonu samochodowego Carsmile, co otwiera drogę do realizacji modelu "one-stop-shop", podał Carsmile. Źródło: ISBnews

Apaczka: Mavason Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd. podpisała z funduszem 21 Concordia i założycielami umowę nabycia większościowego pakietu udziałów R2G Polska Sp. z o. o. działającej pod marką Apaczka - dostawcę rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Polsce. Źródło: ISBtech

Sony: Przejęło firmę Nevion specjalizującą się w opracowywaniu zintegrowanych rozwiązań IP służących do zwirtualizowanej produkcji mediów. Inwestycja ta pozwoli firmie wzbogacić ofertę dedykowaną zarówno branży telewizyjnej jak i innym odbiorcom o nowe rozwiązania umożliwiające kompleksową obsługę produkcji opartej na łączach IP i chmurze. Pozwoli to na współdziałanie w czasie rzeczywistym sprzętów oraz ludzi w różnych lokalizacjach, co w rezultacie zwiększy efektywność pracy. Źródło: ISBtech

ATM: Wystąpił do zarządu GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu giełdowego 36 343 344 akcji z dniem 19 października br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Telia: Sprzedała spółkę infrastrukturalną za 9,45 mld SEK, mnożnik 19x EBITDA. Telia Carrier będąca przedmiotem transakcji została sprzedana grupie infrastrukturalnych funduszy emerytalnych. Telia Carrier świadczy usługi klientom z ponad 120 krajów i dysponuje 74 tys. km sieci światłowodowej. Źródło: Trigon

PKN Orlen: Według "The Economist" rozmawia na temat przejęcia Polska Presse, właściciela kilkudziesięciu portali i gazet regionalnych. Obecnym właścicielem Polska Press jest niemiecka grupa Verlagsgruppe Passau (VGP). Źródło: media

Advertigo: Podpisał umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w postaci całej działalności wydawnictwa prasowego i internetowego w tym pisma Teraz Rock i portalu TerazMuzyka.pl za kwotę 0,4 mln zł spółce Neker Media. Źródło: spółka

Dun & Bradstreet: Globalny dostawca danych dotyczących podejmowania decyzji biznesowych, zawarł ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia Bisnode, europejskiej firmy zajmującej się danymi i analizą danych. Szacowana cena nabycia w momencie zamknięcia transakcji wynosi 7.2 bln SEK (818 mln USD), pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, zwyczajowych warunków zamknięcia oraz konsultacji. Źródło: spółka

Sputnik Software: Podpisał umowę przejęcia 40% udziałów DSGS - polskiej spółki IT tworzącej oprogramowanie do zarządzania budżetem w administracji publicznej. Sputnik Software konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku dostawców IT dla sektora publicznego. Przejęcie spółki i włączenie do oferty jej produktu, Budżet 24, pozwoli na rozbudowę portfolio i kompleksową obsługę jednostek administracyjnych. Źródło: spółka

Asseco Poland: Opracowało Asseco BooX (Bank out of the Box) - pierwszą w Polsce uniwersalną platformą procesową i technologiczną do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Platforma może stanowić zalążek do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącej instytucji finansowej, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ergo Hestia: We współpracy ze spółką Billon wdrożyły pilotażowo rozwiązanie oparte o blockchain, które umożliwia natychmiastowe przekazanie pieniędzy klientom bez znajomości ich numeru konta bankowego, podała spółka. Źródło: ISBnews

Twisto: Fintech udostępnił możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych korzystając z Apple Pay dla użytkowników smartfonów i zegarków z systemem iOS, poinformowała spółka.

Prawie połowa (48%) największych sklepów internetowych w Polsce oferuje klientom zakupy przez natywne aplikacje mobilne lub przez aplikacje webowe (PWA), wynika z badania Koszyk Roku 2020, zorganizowanego przez Twisto w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim, Mastercard i Edisonda. Źródło: ISBnews

Nestmedic: Zarząd podpisał umowę o wartości 430 tys. zł netto z Consonance na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sprysoft: Nie wyklucza obecności na rynkach finansowych w innych krajach, jak i nie wyklucza, że będzie temu towarzyszyła emisja nowych akcji, poinformował ISBnews prezes Konrad Weiske. Spółka liczy także, że uda jej się "pobić" wyniki finansowe z ubiegłego roku. Źródło: ISBnews

Saule Technologies: Polska spółka tworząca elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie technologii perowskitowej, zaprezentowała lamele - łamacze światła, które mogą zdefiniować przyszłość hi-tech. Prezentacja produktu odbyła się przy współpracy z partnerami - Somfy oraz Aliplast. Spółka zamierza skomercjalizować lamele we współpracy z firmą, która zostanie wyłoniona w przetargu. Źródło: ISBtech

HP: Zaprezentował Spectre x360 14, smukłego i nowoczesnego laptopa konwertowalnego. Firma zapowiedziała również nowe modele z linii Spectre i ENVY, rozszerzone o procesory Intel(R) Core(TM) 11. generacji. Oferują wzrost wydajności i wydłużoną żywotność baterii, co sprawia, że idealnie nadają się do pracy poza biurem.

HP przedstawił rozwiązanie HP Omnicept Solution łączące w ramach jednej platformy - najbardziej inteligentne na świecie gogle VR i zestaw SDK (Software Development Kit) skoncentrowany na deweloperach. HP Omnicept Solution wyposaża twórców oprogramowania VR w ekosystem do tworzenia nowych, spersonalizowanych, wciągających i adaptacyjnych doświadczeń VR dla przedsiębiorstw. Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umożliwiają uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji na temat ludzi, które poprawiają wyniki szkoleń i kształcenia, a także usprawniają współpracę i projektowanie. Źródło: ISBtech

ZeroQs: Startup produkuje wózki na zakupy wyposażone w technologię, która za pomocą zainstalowanego skanera kodów kreskowych, kamery i czujnika wagi automatycznie rozpoznaje przedmioty wkładane do koszyka, a dzięki spersonalizowanej aplikacji, analizuje i finalizuje zakup, eliminując potrzebę stania w kolejce do kasy. ,,Klient po wejściu do sklepu, za pomocą dedykowanej aplikacji paruje swój smartfon z mobilną kasą samoobsługową SmartCart i rozpoczyna zakupy. Skanuje interesujące go produkty, wkłada do koszyka i wychodzi ze sklepu. Szybko i wygodnie, bez konieczności stania w długich kolejkach, bo płatność jest pobierana automatycznie. Taki sposób robienia zakupów tworzy unikatowy shopping experience" - wyjaśnia wynalazca i współtwórca firmy Jarosław Kaczmarczyk. ,,Nasza technologia jest też o wiele tańsza w implementacji i utrzymaniu w porównaniu do infrastruktury, która musiałaby się znaleźć w sklepie typu Amazon Go. Co więcej, sztuczna inteligencja wykorzystywana w mobilnych kasach samoobsługowych

skutecznie wspiera firmy w zarządzaniu ich łańcuchem dostaw - dodaje Kaczmarczyk. Źródło: ISBtech

Bank Pekao: Mieszkańcy Białegostoku mogą już korzystać z kolejnych udogodnień wdrażanych przez bank w ramach rozwoju płatności w komunikacji miejskiej tzw. Smart City. Dzięki temu rozwiązaniu białostoczanie od pięciu miesięcy używają karty płatniczej jako biletu komunikacji miejskiej. Teraz Pekao idzie krok dalej i wdraża obsługę Smart Taryfy BKM (Białostockiej Komunikacji Miejskiej), czyli innowacyjny sposób naliczania opłaty za dobowe przejazdy, który minimalizuje koszty przejazdów pasażerów. Źródło: ISBtech

ERGO Hestia: We współpracy ze spółką Billon wdrażają pilotażowo rozwiązanie oparte o blockchain, które umożliwia natychmiastowe przekazanie pieniędzy klientom bez znajomości ich numeru konta bankowego. Źródło: ISBtech

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego: Producent sprzętu AGD, wdrożył rozwiązanie Gavdi Time Management Platform do zarządzania czasem pracy oraz jego analizy w oparciu o technologię SAP Fiori. Dzięki temu menedżerowie zyskali nowoczesne, zintegrowane narzędzie zapewniające kontrolę nad grafikami oraz rozliczeniem czasu pracy, a pracownicy możliwość jego bieżącej weryfikacji, wnioskowania o wybrane nieobecności oraz godziny nadliczbowe. Wszystko to z poziomu przeglądarki internetowej. Za realizację projektu odpowiadała firma Gavdi Polska. Źródło: ISBtech

Bank Millennium: Udostępnił usługę, dzięki której klienci, którzy złożą wniosek o kredyt hipoteczny, będą mogli na bieżąco śledzić jego status w serwisie internetowym Millenet i aplikacji mobilnej. Dodatkowo każdorazowo otrzymają informację, gdy status wniosku się zmieni, a także w łatwy sposób skontaktują się online z osobą zajmującą się wnioskiem. To pierwszy etap projektu szerszej digitalizacji hipotek w Banku Millennium, których sprzedaż w drugim kwartale 2020 wyniosła rekordowe 1,5 mld zł. Źródło: ISBtech

Google: Przedstawił Google Workspace - nową markę, pakiety usług i zintegrowane środowisko produktów, które łączy komunikatory, narzędzia do wideokonferencji, aplikacje do współpracy nad dokumentami oraz listy zadań, wykorzystujące sprawdzone zabezpieczenia od Google i opierające się na najbardziej ekologicznej infrastrukturze chmury obliczeniowej. Ponadto, aplikacje w ramach Google Workspace otrzymują nowe funkcje, takie jak: podgląd linków: udostępniona dzisiaj funkcja w dokumentach, arkuszach i prezentacjach umożliwia podgląd zawartości do której odsyła link - bez opuszczania oryginalnego dokumentu. Funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Workspace w najbliższych dniach. Tworzenie dokumentów w pokojach czatu: w najbliższych tygodniach Google Workspace umożliwi użytkownikom dynamiczne tworzenie i wspólną pracą nad treściami (dokumenty, arkusze, prezentacje) w ramach pokoju w czacie, bez potrzeby zmieniania zakładek w przeglądarce lub przechodzenia do innego narzędzia. Ułatwi to współpracę nad

jednym dokumentem oraz wgląd całego zespołu w postęp prac nad danym materiałem. Tryb "picture-in-picture" z google meet w dokumentach, arkuszach i prezentacjach: w lipcu Google ogłosił możliwość uruchomienia google meet w trybie picture-in-picture w gmail i czacie, tak by ułatwić użytkownikom także kontakt wzrokowy i głosowy w trakcie wspólnej pracy. W najbliższych miesiącach, Google udostępni tryb picture-in-picture z meet także w dokumentach, arkuszach i prezentacjach. Źródło: ISBtech

K2 Internet: Zawarł umowę z Agencją UE Frontex na dostawę usług rozwoju oprogramowania. Maksymalna wartość umowy to 16 mln euro netto. Źródło: Trigon

Brother: Ogłosił kolejny etap strategicznego partnerstwa z firmą Kofax, wiodącym dostawcą inteligentnego oprogramowania do automatyzacji procesów w pracy. ,,Kofax i Brother zacieśniają swoją wieloletnią współpracę, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynków i klientów", mówi Chris Strammiello, senior vice president of channel sales w firmie Kofax. ,,Kofax ControlSuite i Brother dają klientom możliwość czerpania korzyści z automatycznej analizy treści drukowanych dokumentów, pomagając im w ten sposób osiągnąć cele w zakresie bezpieczeństwa, mobilności i efektywności. Źródło: spółka

PrestaShop: Wprowadził moduł PrestaShop Metrics, który skupia w jednym miejscu informacje z kilku źródeł. Narzędzie jest zsynchronizowane m.in. z Google Analytics i pozwala monitorować wskaźniki sprzedaży, zamówień, sesji na stronie czy konwersji. Dodatkowo zapewnia porady ekspertów e-commerce wspierające proces optymalizacji procesów. Źródło: spółka

Huawei, Moovit: Popularna na całym świecie aplikacja dająca dostęp do rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, map czy analiz ruchu miejskiego, jest już dostępna w sklepie z aplikacjami AppGallery. Aplikację można pobrać na wszystkie urządzenia Huawei, również najnowsze smartfony i tablety marki oparte o Huawei Mobile Services. Moovit dołączył do bogatej oferty sklepu AppGallery, w której globalnie znajduje się już 96 000 aplikacji zintegrowanych z HMS. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza do sprzedaży w Polsce lekkie i smukłe laptopy Huawei MateBook X i MateBook 14, smartfon Huawei P smart 2021 oraz Huawei FreeBuds Pro, słuchawki z inteligentną dynamiczną redukcją szumów. Debiutom towarzyszą jesienne kampanie marketingowe Huawei - spoty telewizyjne i influencerzy. Źródło: ISBtech

Lightscape: Agencja wystartowała z nową marką opartą na autorskiej platformie technologicznej. Visibly pozwala na zoptymalizowanie działań PR, w taki sposób, aby miały bezpośredni wpływ na widoczność klienta w wyszukiwarce. Dzięki własnemu modułowi analitycznemu, agencja zaraportuje, jakie pozycje w wynikach wyszukiwania dla wytypowanych słów kluczowych zajmują publikacje medialne. To technologia, która nie była do tej pory dostępna na rynku. Źródło: spółka

realme: Wprowadził na europejski rynek realme 7 i realme 7 pro. Seria 7 zastąpi serię 6. Smartfony mają oferować ,,świetne parametry w niskich cenach i aż 3 lata gwarancji". Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise: Przedstawił nowe oferty i inicjatywy, które pomogą partnerom dystrybucyjnym w rozwoju biznesowym i wzroście sprzedaży. Informacja ta została ogłoszona podczas trzeciej corocznej konferencji partnerów dystrybucyjnych HPE, w której uczestniczyło ponad 1000 gości reprezentujących 300 partnerów dystrybucyjnych z całego świata. Zaanonsowane zmiany oraz ulepszenia programu, mają na celu pomóc partnerom w rozwoju modelu as-a-Service oraz lepszym wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, celem lepszej obsługi klientów MŚP oraz MidMarket. Źródło: spółka

Teufel: Zaprezentował nowe bezprzewodowe słuchawki Bluetooth dla aktywnych - AIRY SPORTS. Spełniają normę wodoszczelności IPX7, na jednym ładowaniu odtwarzają muzykę do 25 godzin, mają elastyczne pałąki zauszne z antybakteryjnego silikonu i szereg innych rozwiązań dla osób uprawiających różne dyscypliny sportowe. AIRY SPORTS dostępne są w sprzedaży w cenie 549 zł, w dwóch wariantach kolorystycznych: czarny jak noc i stalowy niebieski. Wkrótce będą dostępne również trzy inne warianty: księżycowa biel, koralowy róż oraz arktyczny niebieski. Źródło: ISBtech

Check Point: Eksperci firmy opracowali nowatorską technikę identyfikacji twórców exploitów wykorzystujących luki w oprogramowaniu. W ten sposób zidentyfikowali działania dwójki czołowych autorów exploitów zero day, pracujących dla organizacji cyberprzestępczych z różnych zakątków świata. Źródło: ISBtech

IS-Wireless: Firma opracowująca i dostarczająca rozwiązania sieciowe 5G, zaprezentowała wdrożenie sieci w modelu Open RAN. To pierwszy taki system komórkowy zaprojektowany i zbudowany w całości przez polską firmę. Źródło: spółka

