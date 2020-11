Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Ponad połowa Polaków chciałaby zacząć korzystać z sieci 5G u swojego operatora w ciągu roku od jej uruchomienia, wynika z badania "5G Made in Poland" zrealizowanego przez SW Research na zlecenie firmy Ericsson. Źródło: ISBnews

IT: Polskie wydatki na cyfrowe informacje wyniosą aż 32,1 mln USD w 2020, co oznacza wzrost o 17,5% r/r, podał Cloud Technologies w raporcie Global Data Market Size. Jednocześnie szacowana przyszłoroczna wartość rynku danych wyniesie blisko 40 mln USD, co oznacza ponad 22% wzrost w porównaniu z rokiem obecnym. Źródło: ISBtech

E-commerce: Już 40% internautów częściej kupuje produkty drogą online, a sprzedaż online w wyniku pandemii osiągnie w Polsce 10% udziału w całkowitej sprzedaży w 2020 roku, wynika z badania CBRE. Źródło: ISBnews

Legislacja: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów w zakresie funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym. Rząd planuje przyjęcie w I kw. 2021 r. projektu ustawy, zakładającej utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) który ma służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 23 państwom członkowskim Unii, w tym przeciw Polsce za brak transpozycji nowych przepisów regulujących koordynację mediów audiowizualnych na poziomie ogólnounijnym, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 7,3% w październiku z 6,8% całości sprzedaży w sierpniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 9,1% w ujęciu miesięcznym. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Słowacja rozstrzygnęła został przetarg na pasmo częstotliwości 700 MHz pod 5G. Za prawie 100 mln euro pasmo nabyli istniejący operatorzy. Źródło: Trigon

Geopolityka, technologie: Jacek M. Raubo, dr, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS), wykładowca na UAM w Poznaniu, wskazuje w komentarzu dla ISBtech, że konflikt amerykańsko-chiński ewidentnie szkodzi rozwojowi gospodarki w ujęciu globalnym oraz kwestiom szybkiego rozwoju technologii, ale pytaniem otwartym pozostaje, jak pogodzić aspiracje globalne obu mocarstw - Chin i USA w XXI w. Z takim dylematem już teraz mierzy się Joe Biden, a raczej formowana przez niego administracja prezydencka i jej zaplecze. Stąd też należy wskazać, że nowy prezydent ma możliwość wdrożenia zapewne roboczo trzech głównych scenariuszy, względem relacji z Pekinem. Pierwszym jest kontynuowanie strategii Donalda Trumpa, a odnoszącej się do szeroko ujmowanej konfrontacji. W przypadku J. Bidena być może sformatowanej w innym wymiarze "jakości narracji" oraz ze zwiększonym współczynnikiem sojuszniczym (silniejszy nacisk Trumpa oparty na sile Waszyngtonu, zastąpiony mniej lub bardziej zakulisowymi negocjacjami z

partnerami USA), wskazuje Raubo. "Drugi ze scenariuszy branych przeze mnie pod uwagę to zachowanie ostrej rywalizacji militarnej i wywiadowczej, ale przy możliwym jak największym łagodzeniu napięć ekonomicznych. Tym samym byłaby to próba pogodzenia ognia z wodą, a więc interesów wspierających Bidena koncernów, zyskujących na rynku i kooperacji Pekinem, z coraz silniejszym głosem wojska oraz służb specjalnych. Powstać może schizofreniczna sytuacja, gdzie Waszyngton i Pekin zaakceptują liberalizację relacji handlowych i naukowych, ale mogą nawet zaostrzyć wyścig w sferze bezpieczeństwa oraz obronności. To jednak może być nacechowane wysokim ryzykiem dla przemysłu z obu stron, bo w każdej chwili incydent wojskowy lub szpiegowski mógłby doprowadzić do wystąpienia gwałtownego hamulca dla sfery relacji handlowych, przemysłowych i naukowych" - dodaje prezes FIBiS. Trzeci z branych przez niego pod uwagę scenariuszy zakłada przejście USA do defensywy i szeroko pojmowane złagodzenie dyskursu wobec Chin. Może to być

motywowane sprawami sytuacji ekonomicznej po COVID-19 lub jakąś formą ustępstwa Pekinu, np. w sferze traktatu o kontroli zbrojeń lub rozbrojenia (nie musi być on w żadnym razie ostatecznie efektywny, analogicznie, jak Barack Obama zrobił względem programu zbrojeń atomowych Iranu). Wówczas Amerykanie dadzą zielone światło do gwałtownego rozszerzenia współpracy naukowej i polepszenia relacji handlowych, żeby odbudować międzynarodową gospodarkę, zmagającą się z efektami post-pandemicznymi. Przy czym ten scenariusz może okazać się dość ograniczony pod względem czasu, ponieważ już po 2 latach stanie się zapewne kanwą ostrej reakcji Republikanów i być może samego Trumpa, nie godzącego się z przegraną. Tym samym Joe Biden w tego rodzaju sytuacji może stanąć w połowie kadencji przed własnym Kongresem zdominowanym przez opozycję i być de facto zablokowanym (zasada tzw. hamulców ustrojowych). Patrząc przez pryzmat relacji Waszyngtonu i Pekinu po 20 stycznia 2021 r., trzeba jednak postawić istotne zastrzeżenie - to

będzie wymiar polityki dwuwektorowej, zaznacza Raubo. Źródło: ISBtech

E-commerce: Prezenty w sieci zamierza kupić prawie 60% klientów dokonujących zakupów w internecie, wynika z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) i serwis ChronPESEL.pl. Zdecydowana większość, czyli 98% respondentów, czuje się bezpiecznie, robiąc zakupy w sklepach internetowych, jednak blisko 55% wśród osób, które mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zakupów w sieci, wskazuje na ryzyko wycieku danych osobowych. Źródło: ISBnews

Centra danych: Są "bijącymi sercami" globalnej infrastruktury teleinformatycznej i obecnie są obciążone, jak nigdy dotąd. Ruch w sieci nieustannie rośnie. Według analizy firmy TeleGeography zdążył już wzrosnąć w tym roku, na całym świecie, aż o połowę względem 2019r. Swój udział coraz mocniej zaznaczają firmy, tłumnie przechodzące na pracę zdalną, stymulujące tym samym centra danych do pracy na najwyższych obrotach, a także - do zużywania potężnych ilości energii elektrycznej. Presja ograniczania zużycia energii i emisji CO2 stale rośnie, a na tę kwestię coraz częściej zwracają uwagę sami klienci - użytkownicy usług świadczonych przez centra danych. "Dostępna gama rozwiązań, gwarancja ich nieprzerwanego świadczenia czy bezpieczeństwo danych były dotychczas głównymi parametrami wyboru dostawcy usług IT. Teraz dołącza do nich fakt wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, stawiany na równi z wymienionymi czynnikami, które decydują o tym, czy dana firma wybierze

konkretnego operatora, czy skorzysta z usług konkurencji" - tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud. Źródło: ISBtech

E-commerce: Pandemia koronawirusa spowodowała zwiększony ruch w sklepach internetowych. Według raportu Google, aż 75% klientów będzie w tym roku preferowało sprzedaż elektroniczną. Z kolei badanie firmy Fortinet mówi, że 43% placówek handlowych stworzyło od podstaw lub rozbudowało swoją infrastrukturę e-commerce. W efekcie można spodziewać się, że podczas tegorocznego sezonu wyprzedażowego kupujący online będą szczególnie narażeni na aktywność cyberprzestępców. Wśród nowych zagrożeń specjaliści Fortinet wymieniają m.in. złośliwe oprogramowanie na stronach internetowych czy ataki na routery i urządzenia IoT. Ponadto wciąż trzeba uważać na fałszywe sklepy internetowe i oszustwa polegające na kopiowaniu danych kart płatniczych. Źródło: ISBtech

Hosty głosowe: W pandemii podbijają contact center, przejmując - dzięki technologii klasy Conversional AI - kolejne zadania od konsultantów. Według szacunków analityków Vee, rynek hostów głosowych w Polsce może być wart nawet 6 mld zł w 2026 r. Za boomem na rynku hostów przemawia nie tylko skuteczność porównywalna lub lepsza niż w przypadku konsultantów, ale i koszty, niższe od 45% do 75%. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Dużą szansą na włączenie się polskich firm w globalny wyścig technologiczny związany z budową sieci 5G i następnych generacji jest Open RAN - model budowy sieci komórkowych, gdzie główną rolę pełni oprogramowanie, a nie sprzęt. Pozwoli to na znaczące obniżenie kosztów, a to umożliwi otwarcie tego rynku także dla mniejszych dostawców, wskazano w raporcie "5G Made By Poland: Open RAN i polskie technologie 5G". Źródło: ISBtech

Cyberobrona: W 2021 roku cyberprzestępcy będą wykorzystywać na coraz szerszą skalę powszechnie znane, wiarygodne narzędzia, co ułatwi im poruszanie się po sieci bez wykrycia. Zmieni sie też argumentacja związana z żądaniem okupu przez atakujących - nie tylko będą szyfrowali dane, ale też wykradali wrażliwe informacje i grozili ich upublicznieniem. W cyberbezpieczenstwie znajdzie też zastosowanie podejście znane z epidemiologii - eksperci będą tworzyli modele statystyczne, aby szacować realną liczbę zainfekowanych urządzeń, wymienia w raporcie firma Sophos. Źródło: ISBtech

IT: Firma badawcza Gartner zapowiada odbicie w branży IT, która rok temu narzekała na wolne tempo rozwoju. Wtedy wzrost na poziomie 2,4% wyglądał skromnie. W porównaniu do 2019, obecnie każdy segment jest "pod kreską". Według zapowiedzi analityków Gartnera, w przyszłym roku karta odwróci się i branża zanotuje odbicie. Utrzymuje się natomiast dobra sytuacja dla dostawców oprogramowania. "Trudno oceniać ten rok w odniesieniu do lat ubiegłych. Sytuacja jest nadzwyczajna i nieporównywalna. Wszyscy czekają na odwilż. Widać to po decyzjach biznesowych. Wiele firm ograniczyło wydatki, a znaczny odsetek odłożył decyzje na później. To zupełnie naturalne. Chyba nikt nie powinien być zaskoczony" - mówi Rafał Orawski, prezes BPSC. Źródło: ISBtech

Rynek smart home: W Polsce w ciągu ostatniego roku rynek ten wzrósł o prawie 20%. W inteligentne rozwiązania inwestuje już co trzecia osoba budująca dom. Zainteresowanie nimi rośnie szczególnie w ostatnich miesiącach, gdy więcej czasu spędzamy w domach. Analitycy Eaton przewidują, że w ciągu kolejnych sześciu lat wzrost rynku smart home będzie szybszy, niż zakładano przed pandemią. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Pracownicy zdalni narażeni są na "ataki vishingowe" - ostrzega Check Point Research. Hakerzy zbierają informacje o firmach i ich pracownikach z portalu LinkedIn, po czym starają się wyłudzić dane lub dostęp do prywatnych kont, podszywając się w rozmowach telefonicznych pod innych pracowników firmy, w szczególnosci działów prawnych, HR czy finansowych. Tego typu praktyki cyberprzestępcze doświadczyły również polskie firmy. Ocenia się, że co tydzień dochodzi do ponad 370 ataków na polskie firmy. Źródło: ISBtech

Technologie: W perspektywie najbliższej dekady z rynku może zniknąć nawet 47% obecnych zawodów na rzecz zupełnie nowych profesji, podaje Capgemini. Zmianie ulegną także pożądane kompetencje - oprócz umiejętności cyfrowych, które staną się niezbędne do współpracy z rozpowszechniającymi się nowoczesnymi technologiami, sztuczna inteligencja, czy też robotyzacja, dołączy także koncentracja na wysoko rozwiniętych kompetencje miękkie - w tym znajomość języków obcych. To właśnie one stoją za sukcesem wielu managerów z branży IT lub biznesu. Źródło: ISBtech

Zdalna edukacja: Według najnowszych danych, ClickMeeting - polskiej platformy webinarowej - nauka zdalna w 2020 roku wzrosła o 586%. Na podstawie opracowania można wywnioskować, jak wyglądają zajęcia w szkole czy uczelni. Okazuje się, że średnia długość spotkania edukacyjnego to ponad dwie godziny i jest to wzrost o 113%. Co więcej, obecnie w zajęciach bierze udział średnio dwanaście osób, podczas gdy rok temu było to sześć, a dwa lata temu dziewięciu uczestników. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Z powodu pandemii, gospodarki wielu państw mogą wkrótce pogrążyć się w ostrej i długotrwałej recesji. Firmy i jednostki sektora publicznego znajdą się pod presją cięcia kosztów. Jednym z wymogów wobec nich będzie zwiększanie efektywności energetycznej. Zapotrzebowanie na energię w coraz bardziej zależnym od środowisk IT świecie będzie stale rosło. Przykładowo, według analiz Vertiv, samo wdrożenie sieci 5G może spowodować wzrost całkowitego zużycia energii w sieci energetycznej o 150-170% do 2026 roku. "Będziemy musieli wypracowywać efektywność energetyczną w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym wydatki przedsiębiorstw, także na IT, będą analizowane dokładniej niż zwykle" - przewiduje Bartłomiej Raab, country manager w Vertiv Poland. Jak podaje IDC, światowe nakłady na IT spadną bowiem w 2020 roku o 5,1% do poziomu 2,25 bln USD. Prognozy wskazują też jednak, że inwestycje w niektóre segmenty tej branży, takie jak infrastruktura, nadal będą rosły. Natomiast same centra danych

odpowiadają za ok. 1% globalnego zużycia energii rocznie. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Allegro: Spodziewa się jedynie nieznaczących zdarzeń jednorazowych, które wpłyną na wynik netto w IV kw., poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Zapowiedział publikację oczekiwań finansowych na 2021 rok wraz z publikacją wyników za cały 2020 rok, na początku marca. Publikując wyniki za III kwartał 2020 r. Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) w całym br. do nieznacznie powyżej 50% r/r oraz skorygowanej EBITDA - do wyraźnie powyżej 20% r/r, podała spółka. Założenia dotyczące przychodów i capeksu pozostały bez zmian wobec planów przedstawionych w prospekcie spółki. Allegro odnotowało 147,4 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto - oczyszczonego o zdarzenia jednorazowe (koszty związane z IPO i refinansowaniem zadłużenia) - w III kw. 2020 r. wobec 75,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Odnotowało 90,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 78,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Grupy Asseco na 2020 rok wynosi obecnie 11 300 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w skali roku, podała spółka. Asseco Poland liczy, że pierwsze rozstrzygnięcie przetargowe w segmencie bankowym w Niemczech, w którym uczestniczy spółka, nastąpi nie wcześniej niż w II kw. 2021 r., wynika ze słów wiceprezesa Marka Panka. Asseco Poland podtrzymuje swoje zainteresowanie kolejnymi akwizycjami, także na rynku krajowym, poinformował wiceprezes Marek Panek. Źródło: ISBtech, ISBnews

Grupa SER: Zakończyła testy inteligentnego rozpoznawania treści w języku polskim, przy stosowaniu naturalnej fleksji w krajowym sektorze finansowym i jest to kierunek w którym planuje dalszy rozwój, poinformował Marcin Somla, Dyrektor SER Group w Polsce. Źródło: ISBtech

Stava: Wiodąca gastro-kurierska sieć franczyzowa - uruchomiła emisję akcji w modelu crowdfundingu. Planuje pozyskać od inwestorów ok. 4,3 mln zł, które pozwolą przyspieszyć rozwój sieci franczyzowej w Polsce i Europie. "Pozyskane środki planujemy przeznaczyć na szybką rozbudowę sieci do 93 oddziałów w Polsce do końca 2021 roku oraz wejście w 2021 roku na rynek niemiecki. Zakładamy, że w ciągu kolejnych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności w Niemczech, Stava będzie mogła również wejść na rynki we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech. Docelowo planujemy działać w większości krajów europejskich. Wierzymy, że jesteśmy cały czas na początku dowozowej rewolucji i chcemy, aby dzięki tej emisji jak najwięcej inwestorów stało się jej częścią" - powiedział prezes Stava Paweł Aksamit, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBtech

Livechat Software: Odnotował 25,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 30 września 2020) wobec 16,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Odnotowała 19,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec-wrzesień 2020) wobec 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W październiku rynek dystrybucji IT w Polsce rósł dwucyfrowo, grupa nie odczuwa efektów ograniczeń w Czechach. W związku z dużym skokiem przychodów ze sprzedaży limity kredytowe dla klientów przyznane przez ubezpieczycieli zostały w 55% wykorzystane. Grupa ma potencjał do wzrostu, a obecnie problemem mogą być braki dostępności towarów. Źródło: ISBnews, Trigon

Grupa WP: Nowym prezesem Nocowanie.pl od stycznia 2021 roku zostanie Tomasz Machała, z kolei Rafał Warecki objął funkcję prezesa Domodi, a prezesem serwisu Homebook został Aleksander Kusz, prezes spółek Totalmoney i Extradom, podała Grupa WP. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Otrzymała należność z tytułu zapłaconej 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014 r., w łącznej wysokości 7 775 280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650 993 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

GPW: Rozpocznie sprzedaż systemu GRC GPW Tech w I kwartale 2021 roku System umożliwi zarządzanie ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, zapewniające stałe monitorowanie wymagań regulacyjnych i prawnych w szczególności dla spółek publicznych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zadeklarowała przystąpienie do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

XTPL: Odnotował 6,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 19,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Grupa IMS: Odnotowała 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

DataWalk: Odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,82 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł rok wcześniej. ,,Dzięki rosnącym przychodom oraz kapitałowi inwestorów możemy przyśpieszyć rozbudowę zespołów handlowych oraz infrastruktury związanej z rozwojem i komercjalizacją" - wskazuje Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk. - ,,Budowa narzędzi i przepustowości poszczególnych elementów procesu go-to-market, realizowanych głównie bezpośrednio, to nasze zadania na najbliższy czas". Dodał, że spółka zamierza zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku. Źródło: ISBtech

Tower Investments: Uruchomi platformę zakupową online deli2.pl, skupiająca delikatesy spożywcze na rynku aglomeracji warszawskiej, w grudniu br., zapowiedział prezes Tower Bartosz Kazimierczuk. Źródło: ISBnews

ONORG: Współtwórca Grono.net, Wojciech Sobczuk, wraca z nowym serwisem dla społeczności. Platforma umożliwia łączenie się w społeczności i swobodną dyskusję, bez ingerencji algorytmów. ONORG ułatwi także komunikację wewnątrz stowarzyszeń i innych organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na ich działalność. Źródło: ISBtech

Wasko: Odnotowało 1,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MasterBorn Software: Szacuje, że do końca 2021 osiągnie do 15 mln zł przychodu. Programiści z Wrocławia kodują dla firm z Doliny Krzemowej. Nie jest to jednak typowy software house, ale unikalny model biznesowy i portfolio złożone tylko z amerykańskich startupów. Właściciele spółki skoncentrowali się nie tyle na pisaniu dla klientów oprogramowania, ile na pomocy startupom w dopracowaniu ich modeli biznesowych oraz wskazywaniu im możliwych dróg docierania do kapitału na rozwój. W samym 2020 r. wspierane przez nich startupy zdobyły w sumie prawie 16 mln USD finansowania ze źródeł prywatnych. Źródło: ISBtech

OEX: Największy potencjał rozwoju grupy leży w cyfryzacji sprzedaży i kanale e-commerce, podała spółka. Na dzisiaj wygląda na to, że wpływ drugiej fali pandemii koronawirusa na działalność spółki będzie mniejszy niż w przypadku pierwszej fali. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wypracował w październiku 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 221 mln USD wobec 197 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 12% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Dadelo: Spółka z grupy Oponeo ma zamiar przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Środki z IPO Dadelo planuje przeznaczyć na podwojenie oferty produktowej i rozwój infrastruktury magazynowej. Źródło: ISBnews

Oponeo, Metalkas: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie przez spółki wspólnego przedsiębiorcy, podało Oponeo. Źródło: ISBnews

Las Vegan's: Rozpoczął kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway, z której chce pozyskać blisko 1 mln zł na rozwój, podała spółka. "Wegańskie słodkości z wykorzystaniem tylko naturalnych surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego, w kompostowalnych, pozbawionych plastiku opakowaniach - tym wyróżni się nowa marka czekolad bio&eco Las Vegan's. Spółka-córka Manufaktury Czekolady Chocolate Story, pioniera na rynku produkcji czekolady bean to bar w Polsce, na rozwój chce pozyskać blisko 1 mln zł. Pomóc w tym ma kampania crowdfundingowa WeganskaCzekolada, która wystartowała na platformie Crowdway. Zebrane środki spółka przeznaczy m.in. na zakup maszyn pakujących i rozwój linii produktowych" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 22 grudnia br., o wypłacie 0,44 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2019/2020, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Livechat Software: Podjął decyzję o zwróceniu się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021, w wysokości 22,92 mln zł (0,89 zł na akcję), podała spółka. Źródło: ISBnews

Private Equity Managers (PEM), MCI Capital ASI: W ramach działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia spółek, uzgodniły parytet wymiany akcji, który zakłada, że za 100 akcji PEM akcjonariusz otrzyma 91 akcji MCI, podał PEM. MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 702 127 akcji Private Equity Managers (PEM), stanowiących 49,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 15 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Noble Securities. Źródło: ISBnews

Pacific.org: Fintech otrzymał finansowanie od funduszu Aligo Venture Capital oraz anioła biznesu na łączną kwotę 2,4 mln zł. Pacific to fintech z Poznania, tworzący rozwiązanie płatnicze dla branży e-commerce i mediów społecznościowych. W obecnej rundzie w startup zainwestował fundusz inwestycyjny Aligo Venture Capital oraz Tomasz Gołębiewski twórca marki Semilac. Kapitał uzyskany w rundzie inwestycyjnej przeznaczony zostanie na rozwój produktu i integrację z kluczowymi partnerami, dzięki czemu już w pierwszej połowie przyszłego roku na rynku pojawi się nowa aplikacja umożliwiająca płacenie za zakupy online w nowej, niespopularyzowanej dotychczas na polskim rynku formie. Źródło: ISBtech

Asseco Poland: Wszedł w skład indeksu WIG20 w miejsce Play. Źródło: ISBnews

EIT Health: Zakończył się Headstart, program akceleracyjny startupów. Polski projekt, elektrokardiograf, który można nosić na nadgarstku, znalazł się w gronie najlepszych innowacji zdrowotnych w Europie. W III kwartale 2020 r. startupy akcelerowane przez EIT Health pozyskały łącznie ponad 72 mln euro od inwestorów. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sputnik Software: Zawarł z Ministerstwem Finansów (MF) umowę ramową, która określa warunki realizacji zamówień związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych dla MF poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu. Łączna maksymalna wartość umowy ramowej wynosi 90 mln zł brutto, podała spółka. Źródło: ISBnews

CCC: Wdrożyło nową formę płatności za zakupy przez internet - odroczone płatności PayPo, podał fintech. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Będzie przyjmował do 14 grudnia 2020 r. zgłoszenia w ramach konkursu dla startupów i firm technologicznych, które zaproponują rozwiązania z obszaru zautomatyzowanej analizy opinii użytkowników aplikacji mobilnych, podał bank. Źródło: ISBnews

XTPL: Dostarczy swoje urządzenie Delta Printing System dla Institute for Large Area Microelectronics (Institut für Großflächige Mikroelektronik "IGM") na Uniwersytecie w Stuttgarcie, podała spółka. Umowa obejmuje wynajem demonstratora XTPL z możliwością jego wykupu. Maksymalna wartość umowy wynosi ok. 190 tys. euro netto (ok. 880 tys. zł netto). Urządzenie ma być dostarczone IGM jeszcze w roku 2020.Źródło: ISBnews

Kruk: Zastosował rozwiązanie Asseco Data Systems oparte o tzw. biometryczny podpis elektroniczny, podało Asseco. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej. Źródło: ISBnews

ZEN: Polski fintech, który oferuje usługi na styku finansów i zakupów, wprowadza ofertę jednocześnie w 32 krajach Europy, zapewniając na początek obsługę w dwóch językach: polskim i angielskim, podała spółka. Oferta ZEN obejmująca m.in. konto wielowalutowe z kartą, cashback, platformę płatności online oraz dodatkową ochronę transakcji zakupowych, jest dostępna za pośrednictwem aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego online, w modelu abonamentowym. Źródło: ISBnews

Cisco: Według najnowszego badania przeprowadzonego przez koncern, ponad 50% pracowników administracji rządowej przewiduje pracę zdalną przez co najmniej osiem dni w miesiącu. Jednostki administracji na całym świecie muszą zapewnić efektywną współpracę przedstawicieli organów ustawodawczych, pracujących w pełni zdalnie lub hybrydowo, umożliwiając im bezpieczne zebrania przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur wynikających z obowiązującego prawa i zwyczaju. Nowe rozwiązania łączą technologię Cisco, między innymi wideokonferencje i zdalną komunikację w ramach Cisco Webex, z doświadczeniem i innowacyjnością organizacji Cisco Customer Experience (CX) oraz ekosystemem partnerów firmy. Aby przyspieszyć dostęp do tych narzędzi, Biuro Cisco ds. Finansowania Publicznego w jeszcze większym stopniu pomaga klientom i partnerom uzyskać dostęp do źródeł finansowania i przyspieszyć realizację projektów, które pomagają im służyć społecznościom w czasie pandemii. Webex Legislate to nowe rozwiązanie chmurowe, które rozszerza

funkcje bezpieczeństwa i prywatności środowiska Webex. Nowe rozwiązanie spełnia bardzo szczegółowe wymagania światowych ustawodawców, zapewniając legislatorom pracującym zdalnie takie same doświadczenia jak wówczas, gdy byliby obecni na sali posiedzeń. Cisco ogłosiło ponadto wprowadzenie rozwiązania Connected Justice - pierwszego opartego na najwyższych standardach rozwiązania wideo, które zapewnia kompleksowe, cyfrowe usługi dla sądów, zakładów karnych i zakładów poprawczych. Źródło: spółka

INEA: Testuje nową technologię 25G PON, która będzie dostępna komercyjnie w 2021 roku. Testy wykonane zostały we współpracy z Nokią, a INEA jest pierwszym operatorem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który przetestował technologię dostępową najnowszej generacji. Źródło: ISBtech

Free Now: W aplikacji służącej do zamawiania przejazdów, pojawiła się opcja: "Grubson". Przez jeden dzień będą mogli kupić nowy album rapera w wersji pre-order z dostawą taksówką. Źródło: ISBtech

HackYeah: W piątek rozpoczyna się największy polski i największy w Europie hackathon. Tym razem w formule zdalnej. Zadania zaprezentują m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów, WWF czy fundacja Rak n'Roll. Pośród nich znajduje się Scaleway - drugi co do wielkości europejski dostawca chmury. Scaleway już od 2017 r. zasila wszystkie swoje centra danych w stu procentach za pośrednictwem energii odnawialnej, używając głównie energii wodnej. Zadanie, które stawia przed uczestnikami związane jest też z ekologią i sektorem technologii - stworzenie aplikacji, która pozwoli mierzyć swój ślad węglowy i ekologiczny. Źródło: spółka

Grupa casusBTL: Eksperci Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie we współpracy z firmą opracowali aplikację zintegrowaną z innowacyjnym systemem telemedycznym do analizy objawów zakażenia koronawirusem. W oparciu o tę platformę podmioty mogą już świadczyć kompleksowe usługi telemedyczne. Dostępne na rynku polskie rozwiązanie ma zapobiegać zakażeniom w miejscu pracy, a przez to przyczyniać się do redukcji absencji i optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Źródło: spółka

Englibot: Polski startup w lipcu 2020 uruchomił bota, który na Facebooku uczy języka angielskiego. Bot zebrał już 1000 płatnych subskrybentów, a jego twórcy planują wejście na kolejne rynki i opracowanie kolejnych wersji językowych. Szacuje się, że w latach 2020-2027 rynek nauki języków online wzrośnie o 18,7%, osiągając 21,2 mld USD do 2027 roku. Dynamiczny wzrost jest napędzany przez takie czynniki, jak globalizacja i rosnąca potrzeba komunikacjii i udział sztucznej inteligencji w e-learningu. Źródło: ISBtech

Santander Bank Polska: Cyfrowy sposób ubiegania się o kredyt, to już kolejne wprowadzone przez bank w tym roku digitalowe rozwiązanie dla przedsiębiorców. Mogą oni korzystać między innymi z elektronicznego poręczenia wadialnego. Dla prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze bank wprowadził m.in. eKsięgowości, eFaktoring oraz eWindykację i eUmowy. Źródło: spółka

T-Mobile: Wygrał przetarg Polskiej Spółki Gazownictwa na dostarczenie usług sieci WAN MPLS. Łączna wartość nowej umowy wynosi 2 610 770,94 zł brutto. Źródło: spółka

Huawei: Wydłuża gwarancję na wszystkie urządzenia i oferuje dostęp do usług serwisowych w trybie door-to-door. Źródło: spółka

Emitel: Wdrożony w System Zarządzania Ciągłością Działania, który wraz z Systemem Bezpieczeństwa Informacji stanowi Zintegrowany System Zarządzania, został uznany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami Normy ISO 22301:2012. Źródło: spółka

HTC VIVE: Globalny lider w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej klasy premium, podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Dell, oferując przedsiębiorstwom dowolnych rozmiarów możliwość jeszcze łatwiejszego budowania stacji roboczych łączących komputery PC i technologię XR w celu maksymalizacji produktywności i współpracy. Klienci Dell zyskają dostęp do wielu różnych konfiguracji produktów i akcesoriów VIVE, a także do gwarancji i usług VIVE Enterprise. Źródło: spółka

PZU: Jako pierwszy ubezpieczyciel wdrożył technologię Tractable i wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby udoskonalić proces oceniania szkód komunikacyjnych ubezpieczanych w Polsce pojazdów. Wdrażanie technologii dostarczonej przez Tractable trwało od 2018 roku. Źródło: ISBtech

ABB: Google Cloud został wybrany przez firmę jako partner procesu zwiększania wykorzystania technologii chmurowych w swoim systemie informatycznym (IS). ABB, szwajcarskie przedsiębiorstwo będące globalnym liderem technologii dla przemysłu, wybrało Google Cloud w ramach programu "Rationalizing IT Operations". Ma on na celu umożliwienie łatwiejszego rozwijania infrastruktury technologicznej i jej odporności tak, by wspierać wszystkie gałęzie biznesu firmy. Google Cloud będzie pracował z zespołem usług hostingowych ABB nad przeprowadzeniem zoptymalizowanej migracji do chmury, dostosowanej do potrzeb systemu informatycznego. Wdrożenie zostanie przeprowadzone zgodnie z nowym modelem operacyjnym ABB. Migracja systemów ABB wskazuje, że firma mocno skupia się na adopcji rozwiązań chmurowych oraz na optymalizacji działalności swoich centrów danych. Możliwości Google Cloud w zakresie data science, sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) zostaną wykorzystane do uproszczenia i poprawy jakości systemu

informatycznego. Przeprowadzona zostanie automatyzacja i konsolidacja określonych usług znajdujących się w strategicznych centrach danych ABB i zdalnych serwerach, przy zastosowaniu podejścia "cloud-first". Źródło: ISBtech

PayTel: Jako agent rozliczeniowy i operator terminali z największą dynamiką wzrostu liczby klientów w Polsce, przygotowała nowe rozwiązanie dla swoich klientów. To platforma wybierzterminal.pl, za której pośrednictwem przedsiębiorcy mogą rozpocząć w swoim biznesie honorowanie płatności bezgotówkowych. Wybór terminala spełniającego ich oczekiwania oraz wszystkie formalności załatwią zdalnie, bez wychodzenia z domu. Źródło: ISBtech

Volkswagen Financial Services (VWFS): Wprowadził nową aplikację opartą na chmurowym systemie Salesforce celem wprowadzania digitalowych rozwiązań, które z punktu widzenia odbiorcy biznesowego będą szybkie i proste, podała spółka. Na kolejnym etapie VWFS planuje wdrożyć Salesforce dla sieci salonów dealerskich Grupy Volkswagen. Źródło: ISBnews

e-point Polska: Podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu ,,Platforma Atrakcyjności Inwestycyjnej". Wartość uzyskanego dofinansowania to 901 100,02 zł. Źródło: spółka

Volkswagen Bank: We współpracy z firmą Vindicat oferuje windykację online, która obejmuje cały proces obsługi niezapłaconej faktury, od monitoringu, windykacji polubownej, po sądową i egzekucyjną dla posiadaczy konta biznesowego w banku, podał VW Bank. Źródło: ISBnews

Huawei, Bank Millennium: Rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie aplikacji mobilnej banku do AppGallery, sklepu z aplikacjami na urządzeniach Huawei, podano w komunikacie. Źródło: ISBtech

Sfinks Polska: Właściciel marek gastronomicznych w pandemii rozwija sieć wirtualnych restauracji, czyli bez stacjonarnego lokalu. Łącznie w całym kraju Sfinks ma dziś 93 wirtualne restauracje. Źródło: ISBtech

Siepomaga: Fundacja umożliwia założenie zbiórki charytatywnej w pełni przez internet bez konieczności fizycznego potwierdzenia tożsamości i zawierania papierowych porozumień. Wszystko dzięki wykorzystaniu usługi Blue Media do zdalnej identyfikacji osoby. Źródło: spółka

AccelUp: Jeszcze tylko do końca listopada można składać aplikacje do czwartej, ostatniej rundy programu akceleracyjnego. Program współorganizują Santander Bank Polska i akcelerator Accelpoint. Na uczestników czeka bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł, mentoring i wsparcie ekspertów. Źródło: spółka

SkyCash: Umożliwia ubezpieczenie nieruchomości oraz sprzętu RTV i AGD w kilku prostych krokach - bezpośrednio w aplikacji. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Udoskonala swój program partnerski HPE Partner Ready Program, aby zwiększyć sprzedaz w modelu as-a-Service oraz do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Źródło: ISBtech

Zrzutka.pl: Zakończyła testy i niedługo wprowadzi na rynek kartę wpłatniczą - autorski pomysł platformy. Dzieki niej, setki tysięcy osób i firm będzie mogło korzystać z płatnosci bezgotówkowych bez koniecznosci posiadania terminala płatniczego. Źródło: spółka

ML System: Zainstalował pilotażowo moduły z powłoką z kropek kwantowych (Quantum Glass) w jednym ze sklepów sieci Żabka. To pierwsza tak innowacyjna instalacja w Polsce, generująca ekologiczną, darmową energię ze słońca. Źródło: ISBtech

DLF: Roboty sprzątające to globalnie jedna z dynamiczniej rozwijajacych się kategorii małego AGD. Polacy podażają za tym trendem, chętnie zamieniając tradycyjny odkurzacz na robota. Propagatorem tego typu rozwiązań jest amerykanska firma iRobot, która za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora - firmy DLF - poinformowała o przekroczeniu pułapu sprzedazy pół miliona iRobotów w Polsce. Źródło: ISBtech

AutoSalon: To nowa usługa wprowadzona przez Santander Consumer Multirent, dzięki której przedsiębiorcy mogą jednocześnie wybrać samochód i sposób jego finansowania online. Źródło: ISBtech

Red Hat, Inc.: Nawiązał współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). W przedsięwzięciu wykorzystano nowoczesne praktyki programistyczne udostępnione przez ośrodek Red Hat Open Innovation Labs i bibliotekę Open Practice Library oraz technologie open source pochodzące z projektów realizowanych przez społeczność Red Hat. W efekcie Światowa Organizacja Zdrowia zbudowała skalowalną, elastyczną platformę DevOps w celu wsparcia takich działań, jak zarządzanie, testowanie nowych produktów, analizowanie kodu i wizualizacja danych. Źródło: spółka

Mobile Industrial Robots: Wdrożył autonomicznego robota mobilnego do transportu wewnętrznego w fabryce Schneider Electric Bukowno. MiR500 transportuje wyroby gotowe o masie do 400 kg pomiędzy produkcją a magazynem, przyczyniając się do optymalizacji logistyki wewnętrznej, obniżenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa. Źródło: spółka

