Ulma miała 3,95 mln zł zysku netto, 15,94 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"W okresie I kwartału 2020 roku grupa kapitałowa zanotowała spadek EBITDA w ujęciu absolutnym o 4 182 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2019 r. powodując spadek wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 6,32 pkt proc. Przyczyniło się do tego niesprzyjające otoczenie rynkowe, tak w Polsce jak również na rynkach eksportowych, wynikające z negatywnych skutków ekonomicznych wybuchu pandemii COVID-19. Notowane obecnie spowolnienie rynkowe uwidacznia się w szczególności w segmencie 'Obsługa budów', który to segment charakteryzuje się najwyższą rentownością operacyjną" - czytamy w raporcie.