Ultima Ratio rozstrzygnie spory między Fibrain a jej kontrahentami

"Nasza firma cały czas prężnie się rozwija, dlatego bardzo ważna jest dla nas płynność finansowa. Nie możemy sobie pozwolić, by czekać na zwrot należności kilkanaście miesięcy, a tyle przecież trwają sprawy gospodarcze w sądach tradycyjnych. O ile, oczywiście, po tych kilkunastu miesiącach będzie co odzyskiwać, bo w międzyczasie dłużnicy nierzadko ogłaszają upadłość, a pieniądze przepadają. Współpraca z Ultima Ratio to dla nas duże ułatwienie - ostateczny wyrok zapada w ciągu trzech tygodni, co zdecydowanie zwiększa szanse na odzyskanie należności. Na e-sąd zdecydowaliśmy się również ze względu na koszty prowadzenia spraw, znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych sądów. Nie dość, że atrakcyjna jest wysokość samych opłat arbitrażowych, to jeszcze wszystkie sprawy nasi pełnomocnicy załatwiają przez Internet. Nie ponosimy więc kosztów wyjazdów ani straconego czasu. To niemałe oszczędności, szczególnie gdy w ciągu roku trafi się kilkuset takich spraw. Przy skali prowadzonego przez nas biznesu niestety nie jest wcale takie trudne" - skomentował członek zarządu Fibrain Bogusław Balicki, cytowany w komunikacie.

"W ubiegłym roku w Chinach arbitraże online rozstrzygnęły ponad 160 tys. spraw gospodarczych. To pokazuje, jak sądy online mogą pomagać w rozwoju firm i przedsiębiorstw. Do naszego sądu trafia coraz więcej spraw a teraz, dzięki Fibrain, trafią do nas również sprawy z kontrahentami z zagranicy. To doskonała zachęta dla innych dużych firm produkcyjnych, które - jak mówią statystyki - po 3 miesiącach mają jeszcze 90% szans na odzyskanie zaległych płatności, a po upływie roku szanse takie spadają do 10%. Tymczasem w Ultima Ratio wyroki zapadają niezwykle szybko, przez co wierzyciele mają możliwość kierowania spraw do komorników już po około dwóch miesiącach od podjęcia decyzji o windykacji. Co ważne, odbywa się to przy zapewnieniu pełnej ochrony praw dłużników, którzy mogą dowodzić swoich racji niedrogo i 'bez wychodzenia z domu' - prezentując materiał dowodowy w systemie elektronicznym naszego sądu" - dodał współtwórca Ultima Ratio Robert Szczepanek.