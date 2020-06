Umicore ma umowę z EBI wartą 125 mln euro na budowę fabryki materiał. katodowych

"To pierwszy kredyt udzielony przez EBI koncernowi Umicore. Cieszymy się, że możemy zainaugurować naszą współpracę tak innowacyjnym projektem. W kontekście coraz bardziej intensywnych działań na rzecz elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego ważne jest budowanie ogólnoeuropejskiego potencjału wytwórczego obejmującego cały łańcuch wartości związany z produkcją akumulatorów do pojazdów elektrycznych. W marcu bieżącego roku EBI udzielił kredytu w wysokości 480 mln EUR spółce LG Chem Wrocław Energy. Odgrywamy aktywną rolę w tworzeniu właściwego ekosystemu, w którym producenci i dostawcy będą mogli ściśle ze sobą współdziałać, tworzyć miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów i współpracować z miejscowymi uczelniami" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska nadzorująca działalność operacyjną w Polsce, cytowana w komunikacie.

"Przejście na bardziej ekologiczną mobilność jest najważniejszym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji CO2, a Umicore jest dobrze przygotowana do wspierania tego procesu. Poprzez swój zintegrowany europejski łańcuch dostaw materiałów do produkcji akumulatorów Umicore znacząco przyczyni się do realizacji planów Unii Europejskiej dotyczących stworzenia konkurencyjnego i zrównoważonego ekosystemu akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie. Rozwój działalności w zakresie materiałów do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych w Europie jest dla Umicore projektem o strategicznym znaczeniu i jesteśmy dumni z tego, że nasz zakład - powstający na terenach niezagospodarowanych w Polsce - został wybrany przez EBI w ramach projektów dotyczących ekologicznej mobilności" - powiedział dyrektor finansowy Umicore Filip Platteeuw, cytowany w komunikacie.