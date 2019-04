budownictwo 1 godzinę temu

Unibep rozszerzył umowę z Animeksem o prace za ok. 23,4 mln zł netto

Unibep zawarł z Animex Foods K3 kolejny aneks do umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu" w Krężelewicach w województwie łódzkim, mocą którego rozszerzono zakres współpracy i zwiększono wynagrodzenie Unibepu o ok. 23,4 mln zł netto do ok. 73,7 mln zł netto, podała spółka.