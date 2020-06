Unibep weźmie udział w programie budowy mieszkań w techn. modułowej w Szwecji

"Umowa ramowa przewiduje możliwość zlecenia emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań 'Allmänyttans Kombohus'. Program będzie realizowany w latach 2020-2026. W ramach programu można wyróżnić dwie części, z czego pierwsza dotyczy realizacji budynków 2-6-piętrowych, a druga budynków 6-8-piętrowych, przy czym udział emitenta w programie ograniczać się będzie do ubiegania się o udzielenie zamówień w ramach pierwszej części programu. Zgodnie z szacunkami zamawiającego w ramach programu zrealizowanych zostanie ok. 25 000 mieszkań na terenie całej Szwecji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent nie posiada danych odnośnie ilości mieszkań planowanej do realizacji w ramach poszczególnych części programu" - czytamy w komunikacie.