Unimot interesuje się nie tylko stacjami paliw w procesie fuzji Orlenu i Lotosu

"Jeśli dojdzie do tej fuzji, a wydaje się, że ten proces w ostatnim czasie przyspieszył, zakładam, że będziemy beneficjentem tego procesu" - dodał.

"Zakładamy, że nie powinien on mocno ucierpieć w wyniku epidemii koronawirusa, bo w dużej mierze opiera się na przetargach infrastrukturalnych, w znacznej części finansowanych ze środków unijnych. Mamy nieduży problem z dostępnością asfaltów, bo niemieckie rafinerie zredukowały sprzedaż o 30%, a jednocześnie czekamy na wpływ projektu EFRA Grupy Lotos na ten rynek, bo wiadomo, że w jego wyniku spadnie sprzedaż asfaltów w rafinerii w Gdańsku. Przyglądamy się, czym zastąpić wolumeny EFRA. Wiemy, że sam Lotos będzie chciał to robić, ale my dobrze sobie radzimy z konkurencją" - powiedział.