Unimot odwleka część inwestycji związanych ze stacjami Avia

Zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to całkowitego wstrzymania prac nad rozwojem sieci Avia.

Zdaniem szefa Unimotu, poziom 100 stacji Avia w 2020 roku w Polsce i na Ukrainie nadal jest do osiągnięcia, ale spółka osiągnie go tylko wówczas, jeśli uzna, że wciąż jest to dla niej cel strategiczny. A w dobie kryzysu związanego z pandemią inne kwestie wydają się bardziej kluczowe.