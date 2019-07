Unimot: Pierwsza dostawa olejów Avia dotarła do klienta w Chinach

Jak informował wcześniej ISBnews szef Unimotu, pierwsza dostawa olejów Avia na rynek chiński to 40 ton, a do końca 2019 roku Unimot chciałby sprzedać na tamtejszym rynku około 200 ton olejów Avia.

"To, oczywiście, dopiero pierwszy przyczółek, ale rynek olejów silnikowych w Chinach to ok. 8 mln ton rocznie, w porównaniu do 200 tys. ton w Polsce. Zajęcie jakiejkolwiek pozycji na tym rynku daje olbrzymie możliwości przyszłego rozwoju" - mówił Sikorski w rozmowie z ISBnews.